13 حلاً عملياً يفيد مطبخك

الحلول العملية دائماً ما تعتبر من أقصر الطرق للاستفادة بكل شيء من امكانيات الـمطابخ ، تلك الحلول تتمثل في أكثر من جانب مثل تخزين الأغراض و سهولة التنظيف و تحضير الطعام بأقصى سرعة ممكنة و غيرها من الأفكار العملية الخلاقة التي يمكن أن تجعل من مطبخنا جميلاً و مفيداً في الوقت ذاته ..
فهناك بعض الأشياء البسيطة للغاية التي لانجد لها مكان في مطبخنا برغم أهميتها و بعضها الآخر قد نستخدمه و نخزنه بطريقة خاطئة كان يمكن لو استخدمناها و خزناها بشكل آخر أن تؤدي وظيفة في الديكور أكثر مما كنا نتخيل، هوميفاي سيقدم إليكم في كتاب الافكار هذا باقة مكونة من 13 فكرة و حلاً عملياً مفيداً سيجعلك تستفيد بأشياء لم تكن في الحسبان بداخل مطبخك و ستجعل الأمور تبدو أجمل ..
استخدام الأدراج بطريقة ذكية لا تستهلك المساحة المتاحة في ممرات المطبخ الرئيسية سواء ناحية المدخل أو حول الحوض يوفر عليك الكثير من الجهد و يزيد مطبخك نظافة و ترتيب، الأدراج تستطيع استيعاب كمية كبيرة من الأغراض اللازمة في المطبخ و تغنيك عن الشعور بالفوضى لو لم تجد لها مكان للتخزين و تسمح لك بتوفير الخزانات الأخرى لأغراض أخرى أكبر حجماً
استخدم كسارات البندق في ديكور مطبخك عن طريق الاعتماد عليها كأكسسوار أنيق خصوصاً و أن ألوانها اللامعة دائماً ما تصنع حالة من الرونق على المطبخ، يمكنك وضعها على رف ظاهر أو بجوار الحوض .
استخدام السفرة في مطبخك فكرة جيدة لو كانت مساحتها تسمح بذلك، و لكن شكل المقاعد يحدد إلى أي مدى تلك الفكرة ناجحة، استخدم المقاعد المناسبة لمساحة السفرة أو البار الملتفة حوله و المعيار ضعه دائماً في اعتبارك أن المقاعد المناسبة هي التي لا تشعر بوجودها في حالة عدم استخدامها
الرفوف الخشبية تكون غالباً منفصلة عن باقي الخزانات و توضع في مكان يعتبر في المتناول و تخزن عليها العبوات الخاصة بالتوابل و غيرها من الأدوات كثيرة الاستخدام في المطبخ و شكلها جميل أيضاً و تضفي لمسة جمالية خصوصاً لو كانت من مكون طبيعي مثل الخشب .
البار العصري يوفر عليك الكثير من المساحة في الوسط لو قارنته بجزيرة المطبخ التي تبنى من الخرسانة و غيرها، الرف المودرن يكون ملتصقاً بالجدار و يسمح بدخول مقاعد تحته و بالتالي يكون ذكياً في تصميمه و يوفر الكثير من المساحة .
في رف الحوض هناك دائماً مساحة غير مستغلة، حيث يمكنك دمج بعض المكونات في الكونتر المكمل للحوض و يكون غالباً من الاستانلس ستيل المضاد للصدأ لأنه أقرب للماء باعتباره جزء من الحوض، استخدم الفراغات الموجودة في ذلك الجزء لتكون خزانة مؤقتة للأطباق و الملاعق و السكاكين التي تستعد للغسيل في الحوض ، وب ذلك تكون قد وفرت حالة من الفوضى في حوضك .
استخدام أبواب الخزانات القابلة للطي تحفظ المساحة الامامية للخزانة لأنه في تلك الحالة يحتاج الباب للفتح لأعلى و بشكل عام يكون التخزين في مثل تلك النوعية من الخزانات أكبر بكثير بفضل مساحتها الداخلية الكبيرة .
الرفوف التي تزين الحوائط تعتبر من أسهل الحلول التي يمكن أن تحفظ كمية كبيرة من الأدوات و الأغراض التي نحتاج لاستخدامها يومياً مثل البرطمانات و المعلبات و في الوقت ذاته تعطي شكلاً رائعاً للتصميم و تضيف إليه .
الشكل غير المنتظم لحفظ الأوعية المخصصة للتوابل تستطيع أن تحمل أكثر من وعاء بطريقة ذكية للغاية و في الوقت ذاته تساعدك على الوصول للتوابل التي ترغبها مباشرة و تكون ظاهرة أمامك بمجرد معاينتها و طلبها لأن أغلبها ياتي بتصميم شفاف .
الجزيرة الطويلة في الوسط تساعدك على الآتي، خلق مساحة مريحة لتكون سفرة غير رسمية في مطبخك دون الحاجة لشراء سفرة، تهيئة المجال العام في المطبخ لشكل أكثر عملية ، تسمح لك بالتحضير المنسق للطعام والشراب بعيداً عن الحوض الذي يكون غالباً في حالة من التكدس أثناء التحضيرات و العزائم الرسمية .
الأدراج المصنوعة بذكاء توفر الكثير، حيث تكون مقسمة من الداخل بطريقة مخصصة لأنواع الأدوات التي سوف تخزن فيها ، لاحظ في هذا التصميم مكان الملاعق الكبيرة و الصغيرة على سبيل المثال لتدرك أهميتها في الوصول لما تريد دون فوضى و بتحديد كبير
السكاكين المغناطيسية تصنع شيئاً مبتكراً على حوائط مطبخك، فكرتها بسيطة جداً هي أن تثبت مغناطيس على الحوائط سواء بصمغ أو مثبت آخر و تقوم بوضع السكاكين من حدها المعدني الذي ينجذب تلقائياً للمغناطيس ، و بذلك تكون قد حققت شكل مختلف بطريقة عملية جميلة .
وجود لونين متناغمين في مطبخك بجوار اللون الأبيض يضفي حالة من البهجة فريدة من نوعها و يجعل مطبخك في حالة مميزة من تزويدك بطاقة إيجابية في كل مرة تستخدمه فيها، عليك أن تزود مطبخك بالمكونات المتنوعة التي تحمل نفس اللونين فهنا مثلاً كان اللونين هما الأصفر و الأحمر و قد تكررا في الخزانات المفتوحة و أسفل البار و في المقاعد فحققت التوازن المرغوب بجدارة
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