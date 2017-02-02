13 حلاً عملياً يفيد مطبخك

الحلول العملية دائماً ما تعتبر من أقصر الطرق للاستفادة بكل شيء من امكانيات الـمطابخ ، تلك الحلول تتمثل في أكثر من جانب مثل تخزين الأغراض و سهولة التنظيف و تحضير الطعام بأقصى سرعة ممكنة و غيرها من الأفكار العملية الخلاقة التي يمكن أن تجعل من مطبخنا جميلاً و مفيداً في الوقت ذاته ..

فهناك بعض الأشياء البسيطة للغاية التي لانجد لها مكان في مطبخنا برغم أهميتها و بعضها الآخر قد نستخدمه و نخزنه بطريقة خاطئة كان يمكن لو استخدمناها و خزناها بشكل آخر أن تؤدي وظيفة في الديكور أكثر مما كنا نتخيل، هوميفاي سيقدم إليكم في كتاب الافكار هذا باقة مكونة من 13 فكرة و حلاً عملياً مفيداً سيجعلك تستفيد بأشياء لم تكن في الحسبان بداخل مطبخك و ستجعل الأمور تبدو أجمل ..