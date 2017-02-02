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13 حلاً عملياً يفيد مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
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الحلول العملية دائماً ما تعتبر من أقصر الطرق للاستفادة بكل شيء من امكانيات الـمطابخ ، تلك الحلول تتمثل في أكثر من جانب مثل تخزين الأغراض و سهولة التنظيف و تحضير الطعام بأقصى سرعة ممكنة و غيرها من الأفكار العملية الخلاقة التي يمكن أن تجعل من مطبخنا جميلاً و مفيداً في الوقت ذاته ..

فهناك بعض الأشياء البسيطة للغاية التي لانجد لها مكان في مطبخنا  برغم أهميتها و بعضها الآخر قد نستخدمه و نخزنه بطريقة خاطئة كان يمكن  لو استخدمناها و خزناها بشكل آخر أن تؤدي وظيفة في الديكور أكثر مما كنا نتخيل، هوميفاي سيقدم إليكم في كتاب الافكار هذا باقة مكونة من 13 فكرة و حلاً عملياً مفيداً سيجعلك تستفيد بأشياء لم تكن في الحسبان بداخل مطبخك و ستجعل الأمور تبدو أجمل  ..

أدراج مخفية

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya مطبخ خشب نقي Wood effect
Erim Mobilya

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

استخدام الأدراج بطريقة ذكية لا تستهلك المساحة المتاحة في ممرات المطبخ الرئيسية سواء ناحية المدخل أو حول الحوض يوفر عليك الكثير من الجهد و يزيد مطبخك نظافة و ترتيب، الأدراج تستطيع استيعاب كمية كبيرة من الأغراض اللازمة في المطبخ و تغنيك عن الشعور بالفوضى لو لم تجد لها مكان للتخزين و تسمح لك بتوفير الخزانات الأخرى لأغراض أخرى أكبر حجماً

جماليات من كسارة البندق

İskandinav Mutfak Tasarımları, Bonvagon.com Bonvagon.com مطبخأواني المطبخ
Bonvagon.com

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

استخدم كسارات البندق في ديكور مطبخك عن طريق الاعتماد عليها كأكسسوار أنيق خصوصاً و أن ألوانها اللامعة دائماً ما تصنع حالة من الرونق على المطبخ، يمكنك وضعها على رف ظاهر أو بجوار الحوض .

المقاعد

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

استخدام السفرة في مطبخك فكرة جيدة لو كانت مساحتها تسمح بذلك، و لكن شكل المقاعد يحدد إلى أي مدى تلك الفكرة ناجحة، استخدم المقاعد المناسبة لمساحة السفرة أو البار الملتفة حوله و المعيار ضعه دائماً في اعتبارك أن المقاعد المناسبة هي التي لا تشعر بوجودها في حالة عدم استخدامها

الرف الخشبي

Ahşap Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design مطبخرفوف وأدراج
Pons Home Design

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

الرفوف الخشبية تكون غالباً منفصلة عن باقي الخزانات و توضع في مكان يعتبر في المتناول و تخزن عليها العبوات الخاصة بالتوابل و غيرها من الأدوات كثيرة الاستخدام في المطبخ و شكلها جميل أيضاً و تضفي لمسة جمالية خصوصاً لو كانت من مكون طبيعي مثل الخشب .

البار العصري

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

البار العصري يوفر عليك الكثير من المساحة في الوسط لو قارنته بجزيرة المطبخ التي تبنى من الخرسانة و غيرها، الرف المودرن يكون ملتصقاً بالجدار و يسمح بدخول مقاعد تحته و بالتالي يكون ذكياً في تصميمه و يوفر الكثير من المساحة .

مكان للتخزين مدمج في رف الحوض

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

في رف الحوض هناك دائماً مساحة غير مستغلة، حيث يمكنك دمج بعض المكونات في الكونتر المكمل للحوض و يكون غالباً من الاستانلس ستيل المضاد للصدأ لأنه أقرب للماء باعتباره جزء من الحوض، استخدم الفراغات الموجودة في ذلك الجزء لتكون خزانة مؤقتة للأطباق و الملاعق و السكاكين التي تستعد للغسيل في الحوض ، وب ذلك تكون قد وفرت حالة من الفوضى في حوضك .

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أبواب قابلة للطي

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON مطبخرفوف وأدراج
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

استخدام أبواب الخزانات القابلة للطي تحفظ المساحة الامامية للخزانة لأنه في تلك الحالة يحتاج الباب للفتح لأعلى و بشكل عام يكون التخزين في مثل تلك النوعية من الخزانات أكبر بكثير بفضل مساحتها الداخلية الكبيرة .

رفوف الحائط

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

الرفوف التي تزين الحوائط تعتبر من أسهل الحلول التي يمكن أن تحفظ كمية كبيرة من الأدوات و الأغراض التي نحتاج لاستخدامها يومياً مثل البرطمانات و المعلبات و في الوقت ذاته تعطي شكلاً رائعاً للتصميم و تضيف إليه .

أوعية مبهجة للتوابل

İskandinav Mutfak Tasarımları, Bonvagon.com Bonvagon.com مطبخأواني المطبخ
Bonvagon.com

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

الشكل غير المنتظم لحفظ الأوعية المخصصة للتوابل تستطيع أن تحمل أكثر من وعاء بطريقة ذكية للغاية و في الوقت ذاته تساعدك على الوصول للتوابل التي ترغبها مباشرة و تكون ظاهرة أمامك بمجرد معاينتها و طلبها لأن أغلبها ياتي بتصميم شفاف .

جزيرة طويلة

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık مطبخ
DerganÇARPAR Mimarlık

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

الجزيرة الطويلة في الوسط تساعدك على الآتي، خلق مساحة مريحة لتكون سفرة غير رسمية في مطبخك دون الحاجة لشراء سفرة، تهيئة المجال العام في المطبخ لشكل أكثر عملية ، تسمح لك بالتحضير المنسق للطعام والشراب بعيداً عن الحوض الذي يكون غالباً في حالة من التكدس أثناء التحضيرات و العزائم الرسمية .

أدراج مريحة

POOL DESIGN, DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ مطبخرفوف وأدراج
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

الأدراج المصنوعة بذكاء توفر الكثير، حيث تكون مقسمة من الداخل بطريقة مخصصة لأنواع الأدوات التي سوف تخزن فيها ، لاحظ في هذا التصميم مكان الملاعق الكبيرة و الصغيرة على سبيل المثال لتدرك أهميتها في الوصول لما تريد دون فوضى و بتحديد كبير

سكاكين مغناطيسية

Hayal Mutfak, HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ مطبخأواني المطبخ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

السكاكين المغناطيسية تصنع شيئاً مبتكراً على حوائط مطبخك، فكرتها بسيطة جداً هي أن تثبت مغناطيس على الحوائط سواء بصمغ أو مثبت آخر و تقوم بوضع السكاكين من حدها المعدني الذي ينجذب تلقائياً للمغناطيس ، و بذلك تكون قد حققت شكل مختلف بطريقة عملية جميلة .

تلوين المطبخ

MODERN MUTFAK TASARIMLARI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon مطبخرفوف وأدراج
Ysk Dekorasyon

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

وجود لونين متناغمين في مطبخك بجوار اللون الأبيض يضفي حالة من البهجة فريدة من نوعها و يجعل مطبخك في حالة مميزة من تزويدك بطاقة إيجابية في كل مرة تستخدمه فيها، عليك أن تزود مطبخك بالمكونات المتنوعة التي تحمل نفس اللونين فهنا مثلاً كان اللونين هما الأصفر و الأحمر و قد تكررا في الخزانات المفتوحة و أسفل البار و في المقاعد فحققت التوازن المرغوب بجدارة 

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