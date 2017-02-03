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شقة بتصميم بسيط لهواة البساطة والتصميم الأنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
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فى هوميفاى انتم دائماً معنا فى جولات حول العالم لمعرفة كل جديد ومبتكر فى عالم الهندسة المعمارية، ونحن اليوم فى جولة مع شقة بسيطة فى التصميم فى مدينة منسك عاصمة بيلاروس وهي دولة تقع في شرق أوروبا، الشقة بسيطة ورغم صغر مساحتها ألا أنها تحتوى على كل ما يكفى لأغراض المعيشة وتصلح خاصةً للأزواج فى فى مقتبل حياتهم دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة من الداخل.

المدخل

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky سلالم وأروقة شماعة ملابس
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

البداية مع المدخل الذى جاء تصميمه بسيط ورائع جداَ، اختار المصمم الألوان الحيادية فجاء تصميم المدخل مزيجاً بين اللون البيج الحيادى، البنى ولمسات من الأسود مع تفاصيل من الديكورات البسيطة، توزيع الأضاءة واستخدام المرأة خلقا جو من الترحيب فى تصميم المدخل.

بوابة على غرفة المعيشة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

اثناء مرورك فى مدخل المنزل ستجد مدخلاَ للدخول إلى غرفة المعيشة داخل المنزل، وعلى اليمين باب غرفة النوم. أما الجزء الأيسر فيوجد به الحمام، والمساحة الداخلية مفتوحة وتشمل كلاً من المطبخ وغرفة الطعام معاً.

تفاصيل صنعت رقى

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

فى تصميم غرفة المعيشة اختار المصمم تفاصيل صنعت رقى بشكل واضح وبساطة، فاختار المصمم الباركية بلونه البنى الكلاسيكي ليكون تصميم الأرضيات على عكس المدخل الذى جاء تصميمه من السيراميك بلونه البيج الحيادى، لمسة الخشب أيضاً لم تكن موجودة فى الأرضيات فقط بل فى تصميم القاطوع الخاص بمدخل غرفة المعيشة لتضيف مزيد من الكلاسيكية والرقى على التصميم.

اثاث بسيط ومميز

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

اكتفى المصمم بوجود ركنة بسيطة فى غرفة المعيشة باللون الطوبى الجذاب الذى تناسق مع لون الجدران الحيادية الفاتحة التى اعتمد عليها المصمم كى يغمر الغرفة بمزيد من المساحات.

الأضاءة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

تنوعت الأضاءة بين الأضاءة  الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الضوء والهواء الطبيعى إلى الغرفة لأنعاشها خاصةً مع اختيار المصمم للستائر الخفيفة التى سمحت بذلك والأضاءة القادمة من المصابيح المعلقة فى الجدار لتضئ الغرفة بطريقة مثالية ورائعة.

المطبخ وغرفة السفرة معاً

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky مطبخطاولات وكراسي
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

تم جمع المطبخ وغرفة السفرة في مساحة واحدة لاستغلال أمثل للمساحات، فكما نرى فأن السمة المميزة لهذه الشقة هي العملية واستغلال المساحات بطريقة ذكية نظراً لأن الشقة مساحتها محدودة، اللون الغالب على هذه المساحة هو الأبيض، فيظهر في كافة تفاصيل المطبخ وديكوراته،  المطبخ مجهز بكل الأجهزة الكهربية لتتباين ألوانه مع ألوان الخزانات المودرن الأنيقة، اختار المصمم لمنطقة الطعام طاولة بتصميم بسيط من اللون الأبيض أيضاً تحاوطها بعض الكراسى البسيطة ولمسات من اللون البنفسجى الجذاب.

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اضاءة جذابة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky مطبخ
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

لم ينسى المصمم نصيب المطبخ من الإضاءة الطبيعية فهو محظوظ بنافذة معقولة الحجم تنشر الضوء الطبيعي في أرجاء المساحة.

غرفة نوم بسيطة ومريحة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة نومخزانة الملابس
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

ننتقل لغرفة النوم حيث أنها تتميز بالبساطة، لقلة الأثاث ولاستخدام لون أزرق فاتح وهادئ في طلاء الحائط. الأثاث بسيط، فالسرير تصميمه هادئ، كما أن الدولاب صغير ولا يشغل مساحة كبيرة.

تفاصيل

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة نومإضاءة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

لعبت تفاصيل الأضاءة دوراً ذكياً فى تصميم غرفة النوم، فقام المصمم بتوزيع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة مع المصابيح المعلقة على الجدران بشكل جذاب وأنيق.

حمام رائع

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky حمام
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

وأخيراً نصل إلى الحمام وهو مصمم بشكل بسيط ولكنه متألق، فقد تم تكسية الحوائط بالبلاطات السيراميكية التي تشبه الرخام بالإضافة لاستخدام بلاطات رخامية على الأرضية بمقاس أكبر،أما طاقم الحمام فكان ذو تصميم تقليدي ماعدا الحوض والذي استقل في تصميمه ليأخذ شكل كلاسيكي فريد من نوعه والذي يزيده أناقة هي المرآة ذات الإطار الأبيض التي تعلوه.

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