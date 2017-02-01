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25 نصيحة ديكور ممتعة ومبتكرة

Heba khlili Heba khlili
Domporte, Domporte Domporte شبابيك و أبوابأبواب
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أحيانا تفتقر إلى الإلهام والأفكار عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي للمنزل. أنت تعرف أن homify دائما هنا لمساعدتك في أمور تخص ديكور منزلك!
وفي هذا المقال نعرض عليك قائمة تضم 25 نصيحة ديكور جميلة ومبتكرة لمنزلك، بأنماط مختلفة، ولمناطق مختلفة  في المنزل ومن تصاميم مختلفة لخبراء من جميع أنحاء العالم.

استمتع بتلك النصائح واختر منها ما يناسب منزلك!

1. الجو العام

Living room 1st Option Representation غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب Living room,fireplace,wooden floors
1st Option Representation

Living room

1st Option Representation
1st Option Representation
1st Option Representation

مجرد صورة جميلة ومنظمة للجو العام للمنزل تعتبر إلهام وفكرة لديكور داخلي انيق لمنزلك.

2. الاستفادة من التكنولوجيا

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects مكتب عمل أو دراسة
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

عن طريق جهاز الكمبيوتر المحمول، الكمبيوتر اللوحي، سطح المكتب أو الهاتف الذكي، أنت تنظر الآن إلى homify. استخدام التكنولوجيا يعطي الكثير من الإلهام والأفكار.

3. البلاط

Serie Vintage, Ceramiche Grazia Ceramiche Grazia حمامديكورات
Ceramiche Grazia

Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia

هل ستبدأ التصميم في الحمام أو المطبخ ؟ استخدم أنواع البلاط المميزة واجعله نقطة انطلاق للتصميم!

4. الإضاءة في الدرج

Statement light over staircase Chameleon Designs Interiors سلالم وأروقة إضاءة
Chameleon Designs Interiors

Statement light over staircase

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

هل تستطيع زيادة جمال الدرج خاصتك؟ بالتأكيد من خلال الإضاءة اللطيفة فوق الدرج.

5. . الاستثمار في أثاث فريد

Digs daybed Loaf غرفة نومأسرة نوم معدن Grey bed,metal bed,linen mattress,comfy daybed,industrial bed
Loaf

Digs daybed

Loaf
Loaf
Loaf

هل لديك مانع لصرف القليل من المال لمنزلك؟ بالطبع لا، استثمر في الأثاث الفريد من نوعه لمنزلك مثل هذا السرير اللطيف.

6. الإضاءة الطبيعية

Open plan living room GK Architects Ltd غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
GK Architects Ltd

Open plan living room

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

تعتبر الإضاءة بشكل عام مهمة، فما بالك بالإضاءة الطبيعية التي تعتبر أهم حليف للديكور الداخلي.

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7. مجموعات الفن

Winter Room, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة المعيشة خشب Wood effect
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

بالنظر إلى كل ركن وزاوية في هذه الغرفة سترى مجموعات مختلفة من الفن تتمثل بالاكسسوارات التي تعطي اللمسة المطلوبة لمنزلك.

8. الأثاث الفريد

Sofás en línea clásica., MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

هذه الأريكة الأنيقة تعتبر محور الغرفة ونقطة الاتصال الرئيسية في غرفتك.

9. الكراسي اللطيفة

Charley Chairs Humblesticks مطبخطاولات وكراسي
Humblesticks

Charley Chairs

Humblesticks
Humblesticks
Humblesticks

ماذا عن كراسي لطيفة لمائدة الطعام؟ ستبدو رائعة بالتأكيد.

10. تزيين انتقائي

Painted Wall in Moscow WALLPAPER by deborah bowness جدران وأرضياتورق الحائط
WALLPAPER by deborah bowness

Painted Wall in Moscow

WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness

الجمع بين أنماط مختلفة يعطي تأثير كبير. هذا النوع من التزيين الانتقائي يمكن أن نوصي به.

11. الألوان الترابية

bedroom Esra Kazmirci Mimarlik غرفة نومإضاءة
Esra Kazmirci Mimarlik

bedroom

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

الألوان الرمادية والترابية ونغمات اللون البني لخلق شعور دافئ.

12. نور الشمس

Kinder- und Jugendmöbel für ein gesundes Raumklima , Allnatura Allnatura غرفة الأطفالأسرة نوم
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

 نرى هنا كم هو جميل تأثير أشعة الشمس في إظهار وزيادة جمالية التصميم!

13. صحن الفواكه

Fruit & vegetables, Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

Fruit & vegetables

Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

 يمكن أن يكون الديكور في بعض الأحيان ابسط مما تخيلت. صحن فاكهة ديكور وظيفي وتزييني.

14. سلم

Berry Lacquer Ladder Orchid
Orchid

Berry Lacquer Ladder

Orchid
Orchid
Orchid

هل فكرت يوما في هذه الفكرة، سلم للديكور؟ ستكون فكرة ممتعة وخارجة عن المألوف.

15. سلم آخر

B- Fire 50 round Tulipalo المنزلأدوات منزلية كبيرة
Tulipalo

B- Fire 50 round

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

 تصميم أخر مميز لسلم كفكرة ديكورية مبتكرة.

16. نصائح للحمام

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd جدران وأرضياتبلاط metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

الحمام هو منطقة كثيرة الافكار وتستطيع الحصول على العديد من الديكورات التي ستميز المكان.

17. ديكور خاص على الجدار

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

ديكور مميز على الجدار هي دائما طقس لطيف، مثل تلك اللوحات، على سبيل المثال!

18. حوض الاستحمام

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حمام دوش وأحواض إستحمام
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

حوض استحمام في غرفة النوم عندما لا توجد مساحة كافيه في الحمام.

19. سجادة جميلة

Riad Rug Luku Home غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Luku Home

Riad Rug

Luku Home
Luku Home
Luku Home

سجادة جميلة ومتناسقة مع الوان غرفة المعيشة.

20. العديد من الكراسي

Mismatched Dining Chairs Rectory Blue غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Rectory Blue

Mismatched Dining Chairs

Rectory Blue
Rectory Blue
Rectory Blue

أشكال والوان متنوعه لكراسي طاولة السفرة.

21. مدخل كلاسيكي

Hallway CLAIRE HAMMOND INTERIORS سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

Hallway

CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

مدخل كلاسيكي سيجعل منزلك أكثر جمالاً

22. مصابيح الطراز القديم

Moroccan lighting at the outdoor living room homify بلكونات وشرفاتإضاءة حديد Black
homify

Moroccan lighting at the outdoor living room

homify
homify
homify

المصابيح التراثية، كالفوانيس ستعطي تأثير خلاب!

23. الأبواب الزجاجية

White walk in wardrobe Lamco Design LTD غرفة الملابسخزانات وادراج
Lamco Design LTD

White walk in wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

هل تشعر أن منزلك صغير؟ يمكن للأبواب الزجاجية أن تعطي تأثير واسع!

24. الحصول على أفكار لقضاء عطلة سعيدة!

Domporte, Domporte Domporte شبابيك و أبوابأبواب
Domporte

Domporte
Domporte
Domporte

العطلة يمكن أن تكون رائعة لتجديد الحيوية والنشاط، وايضا يمكنك العثور على الإلهام لديكور منزلك!

25. قاعدة امام السرير

Tuscany Fitted Bedroom Furniture homify غرفة نومخزانة الملابس minimalist,gloss,panelled,white
homify

Tuscany Fitted Bedroom Furniture

homify
homify
homify

كنصيحة أخيرة، قاعدة أمام سريرك للتلفزيون فكرة لاستغلال المساحة بطريقة ديكورية!

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