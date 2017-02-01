25 نصيحة ديكور ممتعة ومبتكرة

أحيانا تفتقر إلى الإلهام والأفكار عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي للمنزل. أنت تعرف أن homify دائما هنا لمساعدتك في أمور تخص ديكور منزلك!
وفي هذا المقال نعرض عليك قائمة تضم 25 نصيحة ديكور جميلة ومبتكرة لمنزلك، بأنماط مختلفة، ولمناطق مختلفة في المنزل ومن تصاميم مختلفة لخبراء من جميع أنحاء العالم.
استمتع بتلك النصائح واختر منها ما يناسب منزلك!
مجرد صورة جميلة ومنظمة للجو العام للمنزل تعتبر إلهام وفكرة لديكور داخلي انيق لمنزلك.
عن طريق جهاز الكمبيوتر المحمول، الكمبيوتر اللوحي، سطح المكتب أو الهاتف الذكي، أنت تنظر الآن إلى homify. استخدام التكنولوجيا يعطي الكثير من الإلهام والأفكار.
هل ستبدأ التصميم في الحمام أو المطبخ ؟ استخدم أنواع البلاط المميزة واجعله نقطة انطلاق للتصميم!
هل تستطيع زيادة جمال الدرج خاصتك؟ بالتأكيد من خلال الإضاءة اللطيفة فوق الدرج.
هل لديك مانع لصرف القليل من المال لمنزلك؟ بالطبع لا، استثمر في الأثاث الفريد من نوعه لمنزلك مثل هذا السرير اللطيف.
تعتبر الإضاءة بشكل عام مهمة، فما بالك بالإضاءة الطبيعية التي تعتبر أهم حليف للديكور الداخلي.
بالنظر إلى كل ركن وزاوية في هذه الغرفة سترى مجموعات مختلفة من الفن تتمثل بالاكسسوارات التي تعطي اللمسة المطلوبة لمنزلك.
هذه الأريكة الأنيقة تعتبر محور الغرفة ونقطة الاتصال الرئيسية في غرفتك.
ماذا عن كراسي لطيفة لمائدة الطعام؟ ستبدو رائعة بالتأكيد.
الجمع بين أنماط مختلفة يعطي تأثير كبير. هذا النوع من التزيين الانتقائي يمكن أن نوصي به.
الألوان الرمادية والترابية ونغمات اللون البني لخلق شعور دافئ.
نرى هنا كم هو جميل تأثير أشعة الشمس في إظهار وزيادة جمالية التصميم!
يمكن أن يكون الديكور في بعض الأحيان ابسط مما تخيلت. صحن فاكهة ديكور وظيفي وتزييني.
هل فكرت يوما في هذه الفكرة، سلم للديكور؟ ستكون فكرة ممتعة وخارجة عن المألوف.
الحمام هو منطقة كثيرة الافكار وتستطيع الحصول على العديد من الديكورات التي ستميز المكان.
ديكور مميز على الجدار هي دائما طقس لطيف، مثل تلك اللوحات، على سبيل المثال!
حوض استحمام في غرفة النوم عندما لا توجد مساحة كافيه في الحمام.
سجادة جميلة ومتناسقة مع الوان غرفة المعيشة.
أشكال والوان متنوعه لكراسي طاولة السفرة.
مدخل كلاسيكي سيجعل منزلك أكثر جمالاً
المصابيح التراثية، كالفوانيس ستعطي تأثير خلاب!
هل تشعر أن منزلك صغير؟ يمكن للأبواب الزجاجية أن تعطي تأثير واسع!
العطلة يمكن أن تكون رائعة لتجديد الحيوية والنشاط، وايضا يمكنك العثور على الإلهام لديكور منزلك!
كنصيحة أخيرة، قاعدة أمام سريرك للتلفزيون فكرة لاستغلال المساحة بطريقة ديكورية!
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