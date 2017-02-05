الألوان الناعمة… سمة مميزة لهذا المنزل

كثير من الناس يخافون من استخدام الألوان في الديكور خوفا من أن تكون مفرطة ا تعطي طابع احتفالي جدا. ولكن الحقيقة هي أنه يمكنك استخدام الألوان بطريقة متوازنة ومنسجمة ولطيفة.المصممة المعمارية Milla Holtz توضح الفرق في استخدام الالوان الباردة لغرف المعيشة والطعام، والألوان الدافئة في المطبخ والشرفة.
في هذا المقال سنتعرف على منزل الحديث لديه لمسة من الحرفية في الإكسسوارات و والألوان التي تجعل منه منزل غير رسمي، ولكن دون أن يفقد اصالته وتفاصيله المميزة مثل الزجاج والسلم المعدني ومصباح الكريستال.
لنتعرف سويا على هذا المنزل المفعم بالالوان.
في المجال الاجتماعي من هذا المنزل تندمج غرفة المعيشة مع غرفة السفرة. تتميز الأرضيات والجدران بألوان محايدة مثل البيج. في الوسط يوجد سلم يؤدي إلى الطابق العلوي، يتلون السلم بالأبيض مع الزجاج والمعدن الفضي، الذي اعطى خفة وأناقة للبيئة. ينعكس الجدار بجوار السلم لتوفير إضاءة وعمق اكثر.
يظهر اللون الأبيض في غرفة المعيشة بشكل مناسب للأريكة الكبيرة والكرسي والبساط، الأمر الذي يساعد على إظهار بيئة مشرقة. يتخلخل اللون الأزرق في لمسات خفيفة تظهر في مختلف الاتجاهات، في الوسائد وفي الصور فوق الأريكة. تكوين الغرفة يشمل أيضا على طاولات جانبية خشبية وطاولة قهوة حجرية بيضاوية الشكل، بحجم وألوان مناسبة لإنشاء بيئة مضاء، دون الإفراط في المنظر العام.
في غرفة الطعام، يظهر اللون الأزرق الفيروزي على الرف، الذي يضم عناصر ديكورية، الأمر الكافي لكسر رتابة الألوان المحايدة. نشاهد الخشب مرة أخرى في الكراسي الحديثة، التي ترافق طاولة زجاجية التي جعلت البيئة منيرة. أما التفصيل الأكثر أناقة يرجع إلى ثريا الكريستال المتعرجة ، ذات التصميم الحديث.
يضم المنزل أيضا شرفة نظيفة مع جدران عازلة ومحكمة مشرقة باللون الأبيض. الارضية الداكنة تناسب الوان الألياف الطبيعية للكرسي الخيزران. تضم الشرفة على أريكة بطانة ووسائد ملونه بالأزرق والأخضر الفاتح والبرتقالي، أعطت تأثير ناعم ورقيق مما جعلها بيئة مثالية ومريحة.
نفس الألوان من الشرفة تأتي للانضمام من جديد على الحائط فوق مغسلة المطبخ، وتشكل خليط مرح من الالوان، لياتي اللون الابيض للجدران والارضية مع تفاصيل الخشب، ليعيد التوازن والرتابه للمطبخ ويعطيه المظهر الانيق والمرح بنفس الوقت.
في حمام أنيق وعصري، تظهر الألوان في نغمات منفصلة، بشكل فسيفساء تغطي الجدران، والنحاس المحمر للأجزاء المعدنية من الحمام كمسكات المغسلة. النحاس المحمر هذا المعدن ليس فقط لإعطاء لون للبيئة فحسب، ولكن أيضا أعطى السطوع والتطور. سطوع المرايا يكمل الجمالية التي أظهرها النحاس المحمر، مما يجعل المساحة جذابة للغاية.
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