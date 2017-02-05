الألوان الناعمة… سمة مميزة لهذا المنزل

كثير من الناس يخافون من استخدام الألوان في الديكور خوفا من أن تكون مفرطة ا تعطي طابع احتفالي جدا. ولكن الحقيقة هي أنه يمكنك استخدام الألوان بطريقة متوازنة ومنسجمة ولطيفة.المصممة المعمارية Milla Holtz توضح الفرق في استخدام الالوان الباردة لغرف المعيشة والطعام، والألوان الدافئة في المطبخ والشرفة.

في هذا المقال سنتعرف على منزل الحديث لديه لمسة من الحرفية في الإكسسوارات و والألوان التي تجعل منه منزل غير رسمي، ولكن دون أن يفقد اصالته وتفاصيله المميزة مثل الزجاج والسلم المعدني ومصباح الكريستال.

لنتعرف سويا على هذا المنزل المفعم بالالوان.