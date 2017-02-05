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الألوان الناعمة… سمة مميزة لهذا المنزل

Heba khlili Heba khlili
Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura غرفة المعيشة
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كثير من الناس يخافون من استخدام الألوان في الديكور خوفا من أن تكون مفرطة ا تعطي طابع احتفالي جدا. ولكن الحقيقة هي أنه يمكنك استخدام الألوان بطريقة متوازنة ومنسجمة ولطيفة.المصممة المعمارية  Milla Holtz توضح الفرق في استخدام الالوان الباردة لغرف المعيشة والطعام، والألوان الدافئة في المطبخ والشرفة.

في هذا المقال سنتعرف على منزل الحديث لديه لمسة من الحرفية في الإكسسوارات و والألوان التي تجعل منه منزل غير رسمي، ولكن دون أن يفقد اصالته وتفاصيله المميزة مثل الزجاج والسلم المعدني ومصباح الكريستال.

لنتعرف سويا على هذا المنزل المفعم بالالوان.

1. الخفة والأناقة

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura غرفة المعيشة
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

في المجال الاجتماعي من هذا المنزل تندمج غرفة المعيشة مع غرفة السفرة. تتميز الأرضيات والجدران بألوان محايدة مثل البيج. في الوسط يوجد سلم يؤدي إلى الطابق العلوي، يتلون السلم بالأبيض مع الزجاج والمعدن الفضي، الذي اعطى خفة وأناقة للبيئة. ينعكس الجدار بجوار السلم لتوفير إضاءة وعمق اكثر.

2. مجموعة من الأبيض والأزرق

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura غرفة المعيشة
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

يظهر اللون الأبيض في غرفة المعيشة بشكل مناسب للأريكة الكبيرة والكرسي والبساط، الأمر الذي يساعد على إظهار بيئة مشرقة. يتخلخل اللون الأزرق في لمسات خفيفة تظهر في مختلف الاتجاهات، في الوسائد وفي الصور فوق الأريكة. تكوين الغرفة يشمل أيضا على طاولات جانبية خشبية وطاولة قهوة حجرية بيضاوية الشكل، بحجم وألوان مناسبة لإنشاء بيئة مضاء، دون الإفراط في المنظر العام.

3. الخشب والفيروز

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura غرفة السفرة
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

في غرفة الطعام، يظهر اللون الأزرق الفيروزي على الرف، الذي يضم عناصر ديكورية، الأمر الكافي لكسر رتابة الألوان المحايدة. نشاهد الخشب مرة أخرى في الكراسي الحديثة، التي ترافق طاولة زجاجية التي جعلت البيئة منيرة. أما التفصيل الأكثر أناقة يرجع إلى ثريا الكريستال المتعرجة ، ذات التصميم الحديث.

4. شرفة المضيئة

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura بلكونة أو شرفة
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

يضم المنزل أيضا شرفة نظيفة مع جدران عازلة ومحكمة مشرقة باللون الأبيض. الارضية الداكنة تناسب الوان الألياف الطبيعية للكرسي الخيزران. تضم الشرفة على أريكة بطانة ووسائد ملونه بالأزرق والأخضر الفاتح والبرتقالي، أعطت تأثير ناعم ورقيق مما جعلها بيئة مثالية ومريحة.

5. المطبخ المرقع

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura مطبخ
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

نفس الألوان من الشرفة تأتي للانضمام من جديد على الحائط فوق مغسلة المطبخ، وتشكل خليط مرح من الالوان، لياتي اللون الابيض للجدران والارضية مع تفاصيل الخشب، ليعيد التوازن  والرتابه للمطبخ ويعطيه المظهر الانيق والمرح بنفس الوقت.

6. النحاس المحمر

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura حمام
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

في حمام أنيق وعصري، تظهر الألوان في نغمات منفصلة، بشكل فسيفساء تغطي الجدران، والنحاس المحمر للأجزاء المعدنية من الحمام كمسكات المغسلة. النحاس المحمر هذا المعدن ليس فقط لإعطاء لون للبيئة فحسب، ولكن أيضا أعطى السطوع والتطور. سطوع المرايا يكمل الجمالية التي أظهرها النحاس المحمر، مما يجعل المساحة جذابة للغاية.

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