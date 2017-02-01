منزل مدريد الساحر ذو اللمسات الذهبية

جولة هوميفاي اليوم في منزل فخم و راقي مزدحم بالتفاصيل الجميلة ، و به العديد من الأفكار التي يمكن أن تضيء لنا العديد من الاقتباسات خصوصاً في الغرف الرسمية المستعدة لاستقبال الضيوف، ذلك المنزل من تصميم TARIMAS DE AUTOR المتخصص في التصميم الداخلي في العاصمة الإسبانية مدريد حيث الأصالة في الديكور و الغنى في التفاصيل و الاهتمام بالإكسسوارات و العناصر المكملة للجانب الجمالي و حسن استغلال المساحات بمهارة فائقة .

أهم ما يميز هذا المنزل هو التطبيقات المستمدة من اللون الذهبي الجميل سواء في المفروشات أو الحلى بالأثاث أو حتى الأباجورات و الأضواء ، كل شيء في المنزل يميل بين الأبيض و الذهبي برشاقة كبيرة نتمنى أن تستمتعوا بها مثلما امتعتنا ..