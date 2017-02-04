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15 تصميم لغرفة ملابس الأحلام

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة الملابس
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غرفة ملابس منظمة و مرتبة على الدوام هو حلم يراودنا جميعاً و ياحبذا لو كانت أقرب لغرف نومنا حيث لا يفصلنا عنها سوى القليل من الأمتار، و لكننا نواجه صعوبة غالباً في تصميم غرفة الملابس التي تداعب أحلامنا بسبب بعض العوامل الخارجية التي تؤثر في قرارتنا التصميمية مثل المساحة و طريقة التخزين و قدرة الخزائن على استيعاب أغراضنا المختلفة ..

هوميفاي اليوم سيصحبكم لجولة على أرض الواقع لــ 15 تصميماً مميزاً لغرف الملابس التي تليق بديكور منزلكم المميز ..

رفوف ملائمة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

استخدام الرفوف في غرفة ملابسك بأكثر من مقاس و حجم يساعدك على التنويع في تنسيق غرفتك بما يضمن عدم حدوث أي فوضى ، و يساعدك على الوصول لكل أغراضك بسهولة دون تشتت . 

خزانات تتماشى مع السقف

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

من باب الإبداع المعماري يمكنك اختيار نوعية غير معتادة لخزانات غرف ملابسك عن طريق المشي مع تصميم السقف خطوة بخطوة و كأن الخزانات و الرفوف مصنوعة أصلاً في قلب الحوائط ، و هذه الطريقة سهلة للغاية عن طريق استخدام الخشب في تفصيل الخزانات و من ثم إعادة طلائها بنفس لون الغرفة فتصير درجة واحدة

انشراح بالأبيض

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

اللون الأبيض أكثر من رائع خصوصاً في الغرف التي يكون فيها تفاصيل كثيرة و خزانات مفتوحة تظهر أكثر من لون للمنسوجات و الملابس و الاحذية الموجودة فيها، لذا فإن اللون الأبيض هو المثالي و الذي يليق بكل الالوان مهما كانت متنوعة .

تبديل للملابس و مقعد

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

في غرفة ملابسك يمكنك زيادة الجوانب العملية فيها عن طريق إضافة مقعد كبير يساعدك على التفكير و ارتداء ما تريد من ملابسك و أحذيتك و بلمسة ابداعية أكثر يمكنك تصميم أكثر من فكرة أسفل تلك المقاعد لتكون خزانات للأحذية أو للصناديق و العلب و ستحمل عنك عبء كبير للغاية و تمنع الفوضى بشكل أكثر من رائع .

نموذج رومانسي

Un Duplex à Saint-Germain des Prés -Paris-6e, ATELIER FB ATELIER FB غرفة الملابسخزانات وادراج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

استخدام بعض اللمسات الرومانسية في غرفة ملابسك يضفي عليها جانب هاديء تحتاج إليه يساعدك على الاختيار الأمثل لملابسك و أطقمك قبل الخروج بشكل منمق و يساعد على الراحة النفسية بمجرد دخولك للغرفة ، اللمسات الرومانسية تكون في الأضواء الهادئة في ألوانها و في المرايا ذات النقشات الفنية و في الإكسسوارات ذات الزخارف المتماشية مع شكل و لون الغرفة .

تطابق

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة الملابس
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

الجانب الايمن يكون مثل الجانب الايسر تماماً في كل تفصيلة و يفصل بينهما رمانة ميزان متمثلة في كرسي مختلف عن لوني الجانبين مثل الكرسي الجلدي البني  الداكن الفاصل بين الخزانات ذات اللون الكريمي الفاتح . و هي فكرة جيدة لتحقيق التوازن في كل الغرفة .

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أبواب زجاجية

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

الابواب الزجاجية تزيد من جمال الغرفة خصوصاً في المساحات الضيقة ، و تسمح بمرور الضوء و تزيد من قدرتك و حرصك على جعل غرفتك في كل الأوقات مرتبة و انيقة 

نموذج تبسيطي

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

نموذج مبسط للغاية رفوف و أدراج و مرآة ، يصلح للمساحات الصغيرة، و يكفيك عن خزانات كثيرة و مساحة كبيرة بفضل الأدراج القابلة للغلق و الرفوف المتنوعة التي تستوعب أي كمية و نوعية للأغراض المراد تخزينها ، اللون الأبيض لمحاربة الضيق مثالي، و كذلك المرايات في كل الخلفيات أكثر من رائعة و تصب في الحصول على الهدف ذاته .

خزانة منظمة

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

الخزانات ذات التنسيق العالي تحتاج لتصميم دقيق من البداية بمعنى أنه يمكنك تصميم مثلها بسهولة و لكنك تحتاج للمساحة و لدراسة ما سوف ستخزنه بدقة بمعنى أن تصمم مكان للتعليقات بنفس القدر الذي سوف تخزن فيه البذلات الرسمية و القمصان و رفوف عليا بنفس القدر الذي تمتلكه من العلب، و مساحة كافية في الوسط بين كل تلك التنويعات في الخزانات لسهولة الوصول لكل منها دون اعاقات .

نموذج إبداعي

WALK IN CLOSET, maurococco.it maurococco.it غرفة نوم
maurococco.it

maurococco.it
maurococco.it
maurococco.it

استخدام تعليقات بشكل مبتكر تحقق في تلك الصورة حيث استخدمنا المفاصل المعدنية لتكون هي الحامل للملابس و تم البعد عن فكرة تصميم الرفوف لتكرارها و اعتيادها، فهذا الشكل المبتكر يضمن لك البعد التام عن الفوضى في غرفتك كما أنه تصميم جريء للخزانات المعلقة في الحائط دون الحاجة لإحداث ثقوب و تركيبات عديدة سواء كانت للخزانات الخشبية أو للرفوف .فهذه فكرة موفرة للميزانية و جميلة أيضاً .

غرفة أنيقة

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

الجلود و الاخشاب و الضوء المسلط على الارضيات، كل عناصر الأناقة متوفرة هنا لا سيما اللمعان الصادر من كل تلك العناصر، تشعر أنها غرفة استقبال و ليست غرفة ملابس من شدة رسمية ألوانها و بعد التصميم عن الإكسسوارات و الاعتماد على السحر الكامن في تلك المكونات الطبيعية الرائعة .

نموذج انتقائي

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

النموذج الانتقائي دائماً ما يتسم بالذكاء و الحس العالي خصوصاً في تحقيق التوازن في الألوان المستخدمة في الغرفة و نلاحظ من هذا الشأن كيف أن المصمم قد اعتمد على كرسيين من ألوان متداخلة تتماشى تماماً مع الملابس الملونة الموجودة في الخزانات المفتوحة و تم الاعتماد على اللون الأبيض كخلفية مناسبة لها و بالفعل تشعر أن الغرفة موزونة تماماً من الناحية البصرية بالرغم من كثرة الألوان و التفاصيل .

نموذج نسائي

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

النماذج النسائية في غرفة الملابس دائماً ما تتجه للرقة في اختيار الألوان المألوفة للعنصر النسائي مثل البينك و يتحقق فيها الرقة و الهدوء، مثل هذا التصميم الحالم تماماً، الذي انقسم للونين أولهما البامبي و ثانيهما الأخضر الفاتح كمعبر عن الجو الحالم العاشق للحياة في الغرفة ، و استخدمت الحلول الذكية للضوء في خلفية الخزانات المفتوحة لتزيد من هذا الحس المقبل على الحياة و المليء بالشاعرية 

كلاسيكية عريقة

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

الكلاسيكية في غرف الملابس تعرف بالاناقة دائماً، حيث الرفوف الخشبية الواسعة و الإستخدامات العبقرية لأنظمة الإضاءة و منها النجف، لاحظ الشكل الجمالي للنجفة المتدلية الكريستالية الفروع و لاحظ اللمبات المدفونة بشكل متتابع حول الخزانات و هي التي ستساعدك و غرفتك على الوصول لمستوى مميز من الجمال بسهولة .

خلع ملابس مع إطلالة

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة الملابس
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

ما أجمل تبديل الملابس في وجود إطلالة ساحرة تأسر الانظار و تقضي على أي لحظة تعب قد نمر بها عند عودتنا مرهقين لمنزلنا، تصميمك لشرفة زجاجية في غرفة ملابسك تساعدك على توفير أكبر قدر ممكن من الراحة النفسية في الغرفة مع تحقيق الجانب المشرق في التصميم الذي ينعكس على كل التفاصيل 

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تصميم  مثالي لغرفة ملابسك  

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