15 تصميم لغرفة ملابس الأحلام

غرفة ملابس منظمة و مرتبة على الدوام هو حلم يراودنا جميعاً و ياحبذا لو كانت أقرب لغرف نومنا حيث لا يفصلنا عنها سوى القليل من الأمتار، و لكننا نواجه صعوبة غالباً في تصميم غرفة الملابس التي تداعب أحلامنا بسبب بعض العوامل الخارجية التي تؤثر في قرارتنا التصميمية مثل المساحة و طريقة التخزين و قدرة الخزائن على استيعاب أغراضنا المختلفة ..

هوميفاي اليوم سيصحبكم لجولة على أرض الواقع لــ 15 تصميماً مميزاً لغرف الملابس التي تليق بديكور منزلكم المميز ..