15 تصميم لغرفة ملابس الأحلام

غرفة ملابس منظمة و مرتبة على الدوام هو حلم يراودنا جميعاً و ياحبذا لو كانت أقرب لغرف نومنا حيث لا يفصلنا عنها سوى القليل من الأمتار، و لكننا نواجه صعوبة غالباً في تصميم غرفة الملابس التي تداعب أحلامنا بسبب بعض العوامل الخارجية التي تؤثر في قرارتنا التصميمية مثل المساحة و طريقة التخزين و قدرة الخزائن على استيعاب أغراضنا المختلفة ..
هوميفاي اليوم سيصحبكم لجولة على أرض الواقع لــ 15 تصميماً مميزاً لغرف الملابس التي تليق بديكور منزلكم المميز ..
استخدام الرفوف في غرفة ملابسك بأكثر من مقاس و حجم يساعدك على التنويع في تنسيق غرفتك بما يضمن عدم حدوث أي فوضى ، و يساعدك على الوصول لكل أغراضك بسهولة دون تشتت .
من باب الإبداع المعماري يمكنك اختيار نوعية غير معتادة لخزانات غرف ملابسك عن طريق المشي مع تصميم السقف خطوة بخطوة و كأن الخزانات و الرفوف مصنوعة أصلاً في قلب الحوائط ، و هذه الطريقة سهلة للغاية عن طريق استخدام الخشب في تفصيل الخزانات و من ثم إعادة طلائها بنفس لون الغرفة فتصير درجة واحدة
اللون الأبيض أكثر من رائع خصوصاً في الغرف التي يكون فيها تفاصيل كثيرة و خزانات مفتوحة تظهر أكثر من لون للمنسوجات و الملابس و الاحذية الموجودة فيها، لذا فإن اللون الأبيض هو المثالي و الذي يليق بكل الالوان مهما كانت متنوعة .
في غرفة ملابسك يمكنك زيادة الجوانب العملية فيها عن طريق إضافة مقعد كبير يساعدك على التفكير و ارتداء ما تريد من ملابسك و أحذيتك و بلمسة ابداعية أكثر يمكنك تصميم أكثر من فكرة أسفل تلك المقاعد لتكون خزانات للأحذية أو للصناديق و العلب و ستحمل عنك عبء كبير للغاية و تمنع الفوضى بشكل أكثر من رائع .
استخدام بعض اللمسات الرومانسية في غرفة ملابسك يضفي عليها جانب هاديء تحتاج إليه يساعدك على الاختيار الأمثل لملابسك و أطقمك قبل الخروج بشكل منمق و يساعد على الراحة النفسية بمجرد دخولك للغرفة ، اللمسات الرومانسية تكون في الأضواء الهادئة في ألوانها و في المرايا ذات النقشات الفنية و في الإكسسوارات ذات الزخارف المتماشية مع شكل و لون الغرفة .
الجانب الايمن يكون مثل الجانب الايسر تماماً في كل تفصيلة و يفصل بينهما رمانة ميزان متمثلة في كرسي مختلف عن لوني الجانبين مثل الكرسي الجلدي البني الداكن الفاصل بين الخزانات ذات اللون الكريمي الفاتح . و هي فكرة جيدة لتحقيق التوازن في كل الغرفة .
الابواب الزجاجية تزيد من جمال الغرفة خصوصاً في المساحات الضيقة ، و تسمح بمرور الضوء و تزيد من قدرتك و حرصك على جعل غرفتك في كل الأوقات مرتبة و انيقة
نموذج مبسط للغاية رفوف و أدراج و مرآة ، يصلح للمساحات الصغيرة، و يكفيك عن خزانات كثيرة و مساحة كبيرة بفضل الأدراج القابلة للغلق و الرفوف المتنوعة التي تستوعب أي كمية و نوعية للأغراض المراد تخزينها ، اللون الأبيض لمحاربة الضيق مثالي، و كذلك المرايات في كل الخلفيات أكثر من رائعة و تصب في الحصول على الهدف ذاته .
الخزانات ذات التنسيق العالي تحتاج لتصميم دقيق من البداية بمعنى أنه يمكنك تصميم مثلها بسهولة و لكنك تحتاج للمساحة و لدراسة ما سوف ستخزنه بدقة بمعنى أن تصمم مكان للتعليقات بنفس القدر الذي سوف تخزن فيه البذلات الرسمية و القمصان و رفوف عليا بنفس القدر الذي تمتلكه من العلب، و مساحة كافية في الوسط بين كل تلك التنويعات في الخزانات لسهولة الوصول لكل منها دون اعاقات .
استخدام تعليقات بشكل مبتكر تحقق في تلك الصورة حيث استخدمنا المفاصل المعدنية لتكون هي الحامل للملابس و تم البعد عن فكرة تصميم الرفوف لتكرارها و اعتيادها، فهذا الشكل المبتكر يضمن لك البعد التام عن الفوضى في غرفتك كما أنه تصميم جريء للخزانات المعلقة في الحائط دون الحاجة لإحداث ثقوب و تركيبات عديدة سواء كانت للخزانات الخشبية أو للرفوف .فهذه فكرة موفرة للميزانية و جميلة أيضاً .
الجلود و الاخشاب و الضوء المسلط على الارضيات، كل عناصر الأناقة متوفرة هنا لا سيما اللمعان الصادر من كل تلك العناصر، تشعر أنها غرفة استقبال و ليست غرفة ملابس من شدة رسمية ألوانها و بعد التصميم عن الإكسسوارات و الاعتماد على السحر الكامن في تلك المكونات الطبيعية الرائعة .
النموذج الانتقائي دائماً ما يتسم بالذكاء و الحس العالي خصوصاً في تحقيق التوازن في الألوان المستخدمة في الغرفة و نلاحظ من هذا الشأن كيف أن المصمم قد اعتمد على كرسيين من ألوان متداخلة تتماشى تماماً مع الملابس الملونة الموجودة في الخزانات المفتوحة و تم الاعتماد على اللون الأبيض كخلفية مناسبة لها و بالفعل تشعر أن الغرفة موزونة تماماً من الناحية البصرية بالرغم من كثرة الألوان و التفاصيل .
النماذج النسائية في غرفة الملابس دائماً ما تتجه للرقة في اختيار الألوان المألوفة للعنصر النسائي مثل البينك و يتحقق فيها الرقة و الهدوء، مثل هذا التصميم الحالم تماماً، الذي انقسم للونين أولهما البامبي و ثانيهما الأخضر الفاتح كمعبر عن الجو الحالم العاشق للحياة في الغرفة ، و استخدمت الحلول الذكية للضوء في خلفية الخزانات المفتوحة لتزيد من هذا الحس المقبل على الحياة و المليء بالشاعرية
الكلاسيكية في غرف الملابس تعرف بالاناقة دائماً، حيث الرفوف الخشبية الواسعة و الإستخدامات العبقرية لأنظمة الإضاءة و منها النجف، لاحظ الشكل الجمالي للنجفة المتدلية الكريستالية الفروع و لاحظ اللمبات المدفونة بشكل متتابع حول الخزانات و هي التي ستساعدك و غرفتك على الوصول لمستوى مميز من الجمال بسهولة .
ما أجمل تبديل الملابس في وجود إطلالة ساحرة تأسر الانظار و تقضي على أي لحظة تعب قد نمر بها عند عودتنا مرهقين لمنزلنا، تصميمك لشرفة زجاجية في غرفة ملابسك تساعدك على توفير أكبر قدر ممكن من الراحة النفسية في الغرفة مع تحقيق الجانب المشرق في التصميم الذي ينعكس على كل التفاصيل