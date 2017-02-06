15 غرفة سفرة مثالية لمنازل صغيرة

يتكون المنزل بالعادة من عدة غرف أساسية مثل غرف نوم، غرفة معيشة وحمام ومطبخ وغرفة سفرة، وتميل غرفة السفرة عادة إلى أن تكون الغرفة التي من الممكن الاستغناء عنها في المنازل ذات المساحة المحدودة، لهذا نلاحظ أنه في من الشقق الصغيرة انه لا يوجد غرفة سفرة مستقلة إنما يُستعاض عنه ببار المطبخ الذي إلى حداً قليل يلبي وظيفة طاولة السفرة.

الهدف من وجود غرفة السفرة ليس فقط لتناول الطعام إنما أيضا هو مكان لتبادل الاحاديث مع الأسرة والأصدقاء.

ولهذا السبب اليوم نريد أن نعرض العديد من الأفكار الممتعة لغرف السفرة في مساحة صغيرة.