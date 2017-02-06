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15 غرفة سفرة مثالية لمنازل صغيرة

Heba khlili Heba khlili
Panamby Apartment, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. غرفة السفرة
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يتكون المنزل بالعادة من عدة غرف أساسية مثل غرف نوم، غرفة معيشة وحمام ومطبخ وغرفة سفرة، وتميل غرفة السفرة  عادة إلى أن تكون الغرفة التي من الممكن الاستغناء عنها في المنازل ذات المساحة المحدودة، لهذا نلاحظ أنه في من الشقق الصغيرة انه لا يوجد غرفة سفرة مستقلة إنما يُستعاض عنه ببار المطبخ الذي إلى حداً قليل يلبي وظيفة طاولة السفرة.
الهدف من وجود غرفة السفرة ليس فقط لتناول الطعام إنما أيضا هو مكان لتبادل الاحاديث مع الأسرة والأصدقاء.

ولهذا السبب اليوم نريد أن نعرض العديد من الأفكار الممتعة لغرف  السفرة في مساحة صغيرة.

1. بار الإفطار… دون فقدان جوهر غرفة السفرة مع العائلة

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura غرفة السفرة
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

أفضل شيء في هذه الفكرة، هو أن بار المطبخ مصمم بشكل ممتاز ليس فقط كطاولة تحضير وإعداد الطعام إنما أيضا كطاولة سفرة للاجتماع وتناول الطعام مع العائلة تكفي لخمسة أشخاص.

2. ملونة ومشرقة… لتبهرك

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias غرفة السفرة
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

غرفة السفرة هذه هي مركز تصميم المنزل، مع ألوان متنوعة وساطعة التي لن تذهب دون أن يلاحظها أحد.

3. إذا كان لديك فقط بار المطبخ كغرفة سفرة… اجعله مؤثر

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت المساحة صغيرة في منزلك تمنعك من وجود طاولة طعام كبيرة، أنشئ بار المطبخ، مميز، وأفضل طريقة لذلك استخدام اللون الأحمر.

4. توسيع مساحة تناول الطعام عن طريق وضع المرايا على الجدار

Apartamento compacto, moderno e clean, Studio² Studio² غرفة السفرة Wood effect
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

المرايا دائما افضل حليف لك في المساحات الصغيرة ،ضع جدار كامل من المرايا بجانب طاولة السفرة، ستعطي اتساع بصري للمساحة.

5. تسليط الإضاءة على غرفة السفرة

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة السفرة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

باستخدام عناصر زخرفية لافتة للنظر، ستحصل على الكثير من الإبداع والديكور المميز لمساحة صغيرة من غرفة السفرة.

6. إضاءة جيدة ومصباح كبير

Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

في حال لم تتوفر الإضاءة الطبيعية استخدام مصباح كبير وعصري التصميم فوق طاولة السفرة سيعطي لمسة حديثة ومشرقة.

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7. تزيين بار المطبخ

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA غرفة السفرة
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

اذا لم تملك طاولة السفرة التي ترغب، لا تيأس، عم بتزيين بار المطبخ بحيث يفي أيضا مهام طاولة الطعام.

8. إعطاء نظرة جديدة لطاولة السفرة

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة السفرة
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

الأفكار كثيرة بهذا الخصوص ولكن ابسط واسهل طريقة هي إضافة الكراسي بلون مميز ومتخلف عن الطاولة.

9. غرفة طعام بسيطة وحديثة التصميم

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة السفرة
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

طاولة طعام ذات تصميم بسيط وحديث هي افضل طريقة لتزيين غرفة صغيرة.

10. الكراسي كمفهوم جديد للديكور

Panamby Apartment, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. غرفة السفرة
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

استخدم التناوب بين كراسي مع مسند وبدون مسند لتوفير اكبر مساحة لعائلة كبيرة.

11. اللون الأبيض

., 株式会社 直井建築設計事務所 株式会社 直井建築設計事務所 غرفة السفرة
株式会社　直井建築設計事務所

株式会社　直井建築設計事務所
株式会社　直井建築設計事務所
株式会社　直井建築設計事務所

لإعطاء مساحة إضافية لغرفة الطعام افضل وسيلة هي استخدام اللون الأبيض .

12. الكراسي الشفافة

Loft Duplex, Laura Santos Design Laura Santos Design غرفة السفرة
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

تعتبر الكراسي الشفافة مثالية لزخرفة حديثة في مساحة صغيرة، هذه الكراسي ليست فقط كعنصر زخرفي لغرفة السفرة إنما أيضا إلى كونها شفافة فلن تلاحظ المساحة التي تشغلها.

13. غرفة الطعام غير مرئية

VNC APARTAMENTO , Noura van Dijk Interior Design Noura van Dijk Interior Design غرفة السفرة
Noura van Dijk Interior Design

Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design

إذا أحببت فكرة الكراسي الشفافة، اذاً عليك بجعل غرفة السفرة بأكملها شفافة، مع طاولة زجاجية وكراسي شفافة.

14. ورق الجدران

Flat Djalma Ulrich, fpr Studio fpr Studio غرفة السفرة Yellow
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

لإظهار طاولة السفرة بشكل مشرق وممتع، استخدم خلفية من ورق الجدران مشرقة وملونة.

15. الارتجال في غرفة الطعام

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة السفرة
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

عند الضرورة قد تضطر لعمل ديكور خارج عن المألوف، كما في هذا المثال أن تستخدم  عدة أشكال وأحجام لكراسي طاولة السفرة.

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