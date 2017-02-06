15 غرفة سفرة مثالية لمنازل صغيرة

يتكون المنزل بالعادة من عدة غرف أساسية مثل غرف نوم، غرفة معيشة وحمام ومطبخ وغرفة سفرة، وتميل غرفة السفرة عادة إلى أن تكون الغرفة التي من الممكن الاستغناء عنها في المنازل ذات المساحة المحدودة، لهذا نلاحظ أنه في من الشقق الصغيرة انه لا يوجد غرفة سفرة مستقلة إنما يُستعاض عنه ببار المطبخ الذي إلى حداً قليل يلبي وظيفة طاولة السفرة.
الهدف من وجود غرفة السفرة ليس فقط لتناول الطعام إنما أيضا هو مكان لتبادل الاحاديث مع الأسرة والأصدقاء.
ولهذا السبب اليوم نريد أن نعرض العديد من الأفكار الممتعة لغرف السفرة في مساحة صغيرة.
أفضل شيء في هذه الفكرة، هو أن بار المطبخ مصمم بشكل ممتاز ليس فقط كطاولة تحضير وإعداد الطعام إنما أيضا كطاولة سفرة للاجتماع وتناول الطعام مع العائلة تكفي لخمسة أشخاص.
غرفة السفرة هذه هي مركز تصميم المنزل، مع ألوان متنوعة وساطعة التي لن تذهب دون أن يلاحظها أحد.
إذا كانت المساحة صغيرة في منزلك تمنعك من وجود طاولة طعام كبيرة، أنشئ بار المطبخ، مميز، وأفضل طريقة لذلك استخدام اللون الأحمر.
المرايا دائما افضل حليف لك في المساحات الصغيرة ،ضع جدار كامل من المرايا بجانب طاولة السفرة، ستعطي اتساع بصري للمساحة.
باستخدام عناصر زخرفية لافتة للنظر، ستحصل على الكثير من الإبداع والديكور المميز لمساحة صغيرة من غرفة السفرة.
في حال لم تتوفر الإضاءة الطبيعية استخدام مصباح كبير وعصري التصميم فوق طاولة السفرة سيعطي لمسة حديثة ومشرقة.
اذا لم تملك طاولة السفرة التي ترغب، لا تيأس، عم بتزيين بار المطبخ بحيث يفي أيضا مهام طاولة الطعام.
الأفكار كثيرة بهذا الخصوص ولكن ابسط واسهل طريقة هي إضافة الكراسي بلون مميز ومتخلف عن الطاولة.
طاولة طعام ذات تصميم بسيط وحديث هي افضل طريقة لتزيين غرفة صغيرة.
استخدم التناوب بين كراسي مع مسند وبدون مسند لتوفير اكبر مساحة لعائلة كبيرة.
لإعطاء مساحة إضافية لغرفة الطعام افضل وسيلة هي استخدام اللون الأبيض .
تعتبر الكراسي الشفافة مثالية لزخرفة حديثة في مساحة صغيرة، هذه الكراسي ليست فقط كعنصر زخرفي لغرفة السفرة إنما أيضا إلى كونها شفافة فلن تلاحظ المساحة التي تشغلها.
إذا أحببت فكرة الكراسي الشفافة، اذاً عليك بجعل غرفة السفرة بأكملها شفافة، مع طاولة زجاجية وكراسي شفافة.
لإظهار طاولة السفرة بشكل مشرق وممتع، استخدم خلفية من ورق الجدران مشرقة وملونة.
عند الضرورة قد تضطر لعمل ديكور خارج عن المألوف، كما في هذا المثال أن تستخدم عدة أشكال وأحجام لكراسي طاولة السفرة.