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15 غرفة سفرة للاستمتاع بتناول الطعام مع العائلة… مهما صغرت المساحة

Heba khlili Heba khlili
Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
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 بسبب التزايد السكاني أصبحت معظم الشقق صغيرة المساحة لاستيعاب اكبر عدد من السكان، وهذا الشيء سيؤدي إلى اختصار بعض الغرف في المنزل… أي غرفة برأيك قد يمكنك الاستغناء عنها؟ غرفة السفرة غرفة مهمة ولكنها أيضا غرفة سهلة التشكيل، فهي غرفة قد تندمج مع غرفة المعيشة أو المطبخ وبالتالي لن تنحرم من وجود غرفة سفرة حتى في شقتك الصغيرة.

في هذا المقال سنقدم لأصحاب المنازل الصغيرة 15 فكرة وتصميم مميز لغرف السفرة، ستنال إعجابك ولن تنحرم من وجود غرفة سفرة في منزلك.

1. امتداد طاولة المطبخ

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاستفادة من طاولة المطبخ والعمل على توسيعها وامتدادها لخلق طاولة سفرة.

2. الاستفادة من الجدار!!

homify غرفة السفرة MDF Wood effect
homify

homify
homify
homify

للتقليل من المساحة المستخدمة استغل الجدار في جعلها مسند لكراسي طاولة السفرة ستعطي منظر أنيق ومختلف.

3. استخدام نفس بار المطبخ لعدة أنشطة

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores غرفة السفرة Grey
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

يمكنك توسيع بار المطبخ ليعمل ليس فقط كسطح لتحضير الطعام في المطبخ، إنما أيضا كغرفة طعام وحتى مع رف في غرفة المعيشة.

4. في الشرفة!!!

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة السفرة
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

إذا لم يكن لديك مساحة في الغرفة، يمكنك الاستفادة من الشرفة لوضع منطقة تناول الطعام في والتمتع بالمنظر.

5. وفي احد الزوايا…

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

استخدم ركن من أركان المطبخ لوضع طاولة طعام صغيرة، التي تحقق وظيفة طاولة السفرة.

6.منزل لشخصين

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة السفرة
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

في حال كان منزلك  صغير فغرفة الطعام هذه أكثر من كافية.

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7. مقعد اكبر لأشخاص اكثر

Urban Loft, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة السفرة
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

فكرة مناسبة للعائلة الكبيرة، إضافة مقعد كمقاعد المدرسة الذي يكفي لمزيد من الناس.

8. الخشب

Projeto, info9113 info9113 غرفة السفرة
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

يعتبر الخشب المادة المثالية لغرفة السفرة بهي مادة ذات ديمومة ومقاومة مع مرور الوقت، كما انه يعطي طابع دافئ مريح.

9. تقسيم الأرضيات

Apartamento da Cláudia e do Daniel, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

فكرة فيها الكثير من الخداع البصري وهي تقسيم المساحات بدون اي حواجز او جدران من خلال وضع أنواع والوان مختلفة من الأرضيات.

10. جزيرة المطبخ متعددة الوظائف

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

بما أنها طاولة فهي ليس فقط لتحضير الطعام بل أيضا لتناول الطعام عليها وفي بعض الاحيان يمكنك العمل عليها .

11. على الفاصل

homify غرفة السفرة خشب White
homify

homify
homify
homify

الجدار المنخفض الذي يفصل المطبخ عن غرفة السفرة يمكنك وضع طاولة السفرة بجواره فهي فكرة بسيطة وحديثة وعملية وتسهل عليك نقل الأطباق.

12.غرفتين في مساحة واحدة

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

فكرة ممتعه ومريحة، الدمج بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة بالمعي الحقيقي أي اختيار الأثاث الذي يناسب لغرفة المعيشة من كراسي مريحة وطرية مع طاولة طعام ذات ارتفاع متوسط، وأريكة بالجانب، بهذا أنت في غرفة المعيشة والسفرة في وقت واحد وفي مكان واحد.

13. دمج عدة غرف في واحدة

もっとのいえ, 有限会社タクト設計事務所 有限会社タクト設計事務所 غرفة السفرة
有限会社タクト設計事務所

有限会社タクト設計事務所
有限会社タクト設計事務所
有限会社タクト設計事務所

يمكن أن تكون غرفة السفرة لديك مكتب في نفس المكان!!

14. أهمية المواد في غرفة السفرة

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO غرفة السفرة
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

تذكر أن المواد التي اخترتها تعتبر علامة لاتجاه الديكور في غرفة السفرة، فهما نرى في الصورة غرفة سفرة بتصميم ريفي مع تفاصيل زخرفية حديثة وملونة.

15. مكان لكل فرد في الأسرة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

اضف إلى غرفة السفرة لديك مقعد كبير كاحتياط، تحتفظ به اسفل الطاولة… ستكون مستعد لأي زيارة مفاجئة

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