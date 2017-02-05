15 غرفة سفرة للاستمتاع بتناول الطعام مع العائلة… مهما صغرت المساحة

بسبب التزايد السكاني أصبحت معظم الشقق صغيرة المساحة لاستيعاب اكبر عدد من السكان، وهذا الشيء سيؤدي إلى اختصار بعض الغرف في المنزل… أي غرفة برأيك قد يمكنك الاستغناء عنها؟ غرفة السفرة غرفة مهمة ولكنها أيضا غرفة سهلة التشكيل، فهي غرفة قد تندمج مع غرفة المعيشة أو المطبخ وبالتالي لن تنحرم من وجود غرفة سفرة حتى في شقتك الصغيرة.

في هذا المقال سنقدم لأصحاب المنازل الصغيرة 15 فكرة وتصميم مميز لغرف السفرة، ستنال إعجابك ولن تنحرم من وجود غرفة سفرة في منزلك.