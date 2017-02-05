15 غرفة سفرة للاستمتاع بتناول الطعام مع العائلة… مهما صغرت المساحة

بسبب التزايد السكاني أصبحت معظم الشقق صغيرة المساحة لاستيعاب اكبر عدد من السكان، وهذا الشيء سيؤدي إلى اختصار بعض الغرف في المنزل… أي غرفة برأيك قد يمكنك الاستغناء عنها؟ غرفة السفرة غرفة مهمة ولكنها أيضا غرفة سهلة التشكيل، فهي غرفة قد تندمج مع غرفة المعيشة أو المطبخ وبالتالي لن تنحرم من وجود غرفة سفرة حتى في شقتك الصغيرة.
في هذا المقال سنقدم لأصحاب المنازل الصغيرة 15 فكرة وتصميم مميز لغرف السفرة، ستنال إعجابك ولن تنحرم من وجود غرفة سفرة في منزلك.
يمكنك الاستفادة من طاولة المطبخ والعمل على توسيعها وامتدادها لخلق طاولة سفرة.
للتقليل من المساحة المستخدمة استغل الجدار في جعلها مسند لكراسي طاولة السفرة ستعطي منظر أنيق ومختلف.
يمكنك توسيع بار المطبخ ليعمل ليس فقط كسطح لتحضير الطعام في المطبخ، إنما أيضا كغرفة طعام وحتى مع رف في غرفة المعيشة.
إذا لم يكن لديك مساحة في الغرفة، يمكنك الاستفادة من الشرفة لوضع منطقة تناول الطعام في والتمتع بالمنظر.
استخدم ركن من أركان المطبخ لوضع طاولة طعام صغيرة، التي تحقق وظيفة طاولة السفرة.
في حال كان منزلك صغير فغرفة الطعام هذه أكثر من كافية.
فكرة مناسبة للعائلة الكبيرة، إضافة مقعد كمقاعد المدرسة الذي يكفي لمزيد من الناس.
يعتبر الخشب المادة المثالية لغرفة السفرة بهي مادة ذات ديمومة ومقاومة مع مرور الوقت، كما انه يعطي طابع دافئ مريح.
فكرة فيها الكثير من الخداع البصري وهي تقسيم المساحات بدون اي حواجز او جدران من خلال وضع أنواع والوان مختلفة من الأرضيات.
بما أنها طاولة فهي ليس فقط لتحضير الطعام بل أيضا لتناول الطعام عليها وفي بعض الاحيان يمكنك العمل عليها .
الجدار المنخفض الذي يفصل المطبخ عن غرفة السفرة يمكنك وضع طاولة السفرة بجواره فهي فكرة بسيطة وحديثة وعملية وتسهل عليك نقل الأطباق.
فكرة ممتعه ومريحة، الدمج بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة بالمعي الحقيقي أي اختيار الأثاث الذي يناسب لغرفة المعيشة من كراسي مريحة وطرية مع طاولة طعام ذات ارتفاع متوسط، وأريكة بالجانب، بهذا أنت في غرفة المعيشة والسفرة في وقت واحد وفي مكان واحد.
يمكن أن تكون غرفة السفرة لديك مكتب في نفس المكان!!
تذكر أن المواد التي اخترتها تعتبر علامة لاتجاه الديكور في غرفة السفرة، فهما نرى في الصورة غرفة سفرة بتصميم ريفي مع تفاصيل زخرفية حديثة وملونة.
اضف إلى غرفة السفرة لديك مقعد كبير كاحتياط، تحتفظ به اسفل الطاولة… ستكون مستعد لأي زيارة مفاجئة
اقرأ أيضا 8 تصاميم مبتكرة لمطابخ على الطراز الحديث