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أفضل مواضيع هذا الاسبوع

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Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

25 تصميم لمشواة لفناء منزلك… ستبهرك

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

هذا المقال مخصص لمحبي المشاوي والاحتفال، الكثير منا ينجذب لفكرة وجود مساحة لشوي اللحم في فناء المنزل، سواء كانت المساحة كبيرة أو صغيرة. ستجد في هذا المقال 25 فكرة ستلهمك لتصمم واحدة في فناء منزلك. تختلف التصاميم حسب المساحة بين الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، ستجد أيضا ما يناسب جميع الأذواق والميزانيات، كما تختلف المشواة حسب المواد سواء من الحجر والبلاط أو المعدن أو مزيج من مواد مختلفة، بعضها يمكنك القيام بها بنفسك، من خلال التعاقد مع احد المهنيين المسجلين في homify.

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19 اقتراح لحمامات متألقة

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors حمام
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

حتى وان اخترت افضل المواد جودة في الحمام وزخرفة واضحة جد، مع مرور الزمن ستفقد بعض المواد بريقها وستبطل موضة الزخارف المستخدمة ويصبح لا معنى لها. حتى أقوى الأساليب والألوان الملفتة للنظر، من الملحقات الثمينة لا يمكن أن تظهر جمالية الطراز القديم. لهذا السبب، كما من المهم التزيين والديكور المهم أيضا المحافظة عليه.

إذا كنت بحاجة إلى أفكار واقتراحات حول كيفية حماية تزيين الحمام الخاص بك، سنقدم لكم 19 اقتراح رائع لزينة الحمام الرائعة والتي ستبقى وتستمر  معك لسنوات عديدة.

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منزل من 556 متر صمم من الجمال والأناقة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل حجر Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الفنون المعمارية الهندسية من أجمل الفنون،فهى دائماً ما تظهر لنا أبداعات المهندسون المعماريون وروعة تصميماتهم التى يقدموها لنا ونحن اليوم فى هوميفاى مع تصميم منزل من 556 متر مصمم من الجمال والأناقة فى المكسيك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر من الداخل.

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9 شوايات رائعة

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

لأفكار تصلح للصيف، تعد الشوايات بلا شك هي واحدة من أهم نقاط تجمع العائلة والأصدقاء لإقامة الحفلات والجلسات.

فلا شئ يضاهي قضاء الأيام الحارة في الفناء، بينما نقوم بشواء قطع اللحم البقري الغني، ولحم الضلوع الشهي أو ما نفضله من الطعام المشوي، فدائمًا هناك سبب كاف لإشعال النار للشواء. واليوم نقدم لكم 9 تصاميم فريدة من نوعها للشوايات في منزلك.

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8 أشياء يجب عليك القيام بها لمنع دخول اللصوص إلى المنزل

TERRAZA CAJITITLAN, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

لا أحد معفى من عملية سطو على المنزل، وخصوصا في أوقات الأعياد، بغض النظر عن مساحة المدينة التي تعيش فيها، سيكون هناك دائما خطر السرقة.

في كتاب الأفكار هذا، نقدم لك 8 نصائح بسيطة لتجنب قدر الإمكان من عملية سطو على منزل. هذه الأفكار بسيطة وسهلة التطبيق وستتيح لك الحصول على مزيد من راحة البال، عندما تعلم أن المنزل محمي من اللصوص. تعالوا نتعرف على هذه الأفكار، المقترحة من قبل الخبراء.

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رفاهية بلا حدود في منزل زجاجي أكثر من عصري

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