أفضل مواضيع هذا الاسبوع

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هذا المقال مخصص لمحبي المشاوي والاحتفال، الكثير منا ينجذب لفكرة وجود مساحة لشوي اللحم في فناء المنزل، سواء كانت المساحة كبيرة أو صغيرة. ستجد في هذا المقال 25 فكرة ستلهمك لتصمم واحدة في فناء منزلك. تختلف التصاميم حسب المساحة بين الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، ستجد أيضا ما يناسب جميع الأذواق والميزانيات، كما تختلف المشواة حسب المواد سواء من الحجر والبلاط أو المعدن أو مزيج من مواد مختلفة، بعضها يمكنك القيام بها بنفسك، من خلال التعاقد مع احد المهنيين المسجلين في homify.
حتى وان اخترت افضل المواد جودة في الحمام وزخرفة واضحة جد، مع مرور الزمن ستفقد بعض المواد بريقها وستبطل موضة الزخارف المستخدمة ويصبح لا معنى لها. حتى أقوى الأساليب والألوان الملفتة للنظر، من الملحقات الثمينة لا يمكن أن تظهر جمالية الطراز القديم. لهذا السبب، كما من المهم التزيين والديكور المهم أيضا المحافظة عليه.
إذا كنت بحاجة إلى أفكار واقتراحات حول كيفية حماية تزيين الحمام الخاص بك، سنقدم لكم 19 اقتراح رائع لزينة الحمام الرائعة والتي ستبقى وتستمر معك لسنوات عديدة.
الفنون المعمارية الهندسية من أجمل الفنون،فهى دائماً ما تظهر لنا أبداعات المهندسون المعماريون وروعة تصميماتهم التى يقدموها لنا ونحن اليوم فى هوميفاى مع تصميم منزل من 556 متر مصمم من الجمال والأناقة فى المكسيك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر من الداخل.
لأفكار تصلح للصيف، تعد الشوايات بلا شك هي واحدة من أهم نقاط تجمع العائلة والأصدقاء لإقامة الحفلات والجلسات.
فلا شئ يضاهي قضاء الأيام الحارة في الفناء، بينما نقوم بشواء قطع اللحم البقري الغني، ولحم الضلوع الشهي أو ما نفضله من الطعام المشوي، فدائمًا هناك سبب كاف لإشعال النار للشواء. واليوم نقدم لكم 9 تصاميم فريدة من نوعها للشوايات في منزلك.
لا أحد معفى من عملية سطو على المنزل، وخصوصا في أوقات الأعياد، بغض النظر عن مساحة المدينة التي تعيش فيها، سيكون هناك دائما خطر السرقة.
في كتاب الأفكار هذا، نقدم لك 8 نصائح بسيطة لتجنب قدر الإمكان من عملية سطو على منزل. هذه الأفكار بسيطة وسهلة التطبيق وستتيح لك الحصول على مزيد من راحة البال، عندما تعلم أن المنزل محمي من اللصوص. تعالوا نتعرف على هذه الأفكار، المقترحة من قبل الخبراء.