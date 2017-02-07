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10 افكار لأثاث متعدد الوظائف لن تستغنى عنه فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
LAVORI IN LEGNO , Alessandra Pagliuca / Visual Artist Alessandra Pagliuca / Visual Artist غرفة نوممنضدة جانبية
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مع سرعة الحياة أصبح الكثير منا يفضل العملية فى كل شئ، خاصةً فى ديكورات المنزل، فالتصميمات العصرية والحداثية للمنازل أصبح يفضلها الكثير بسبب قدرتها على الدمج بين الأناقة والعملية فى التصميم  واحد، لذلك الأثاث متعدد الوظائف هو الأختيار الأمثل دائماً، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم  10افكار لأثاث متعدد الوظائف لن تستغنى عنه لتكتمل اللمسات العصرية والعملية فى منزلك .

1- طاولة قابلة للطى

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

اذا لم يكن لديك مساحة كافية فى منزلك لوجود غرفة مكتب، يمكنك الأستعانة بطاولة قابلة للطى فى الجدار فى ركن من اركان المنزل وسيصلح لديك غرفة مكتب عملية وسهلة الطى كى لا تستهلك الكثير من المساحات فقط كل ما تحتاج إليه رف فى الجدار قابل للطى، كرسى أنيق وصغير وأضاءة مناسبة وسيصبح لديك غرفة مكتب جذابة وانيقة فى منزلك.

2- المكتبة اختيار مثالى

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior مكاتب العمل والدراسةمكتب
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

اذا اردت قطعة اثاث متعددة الوظائف فى منزلك، فالمكتبة هى الأختيار الأمثل لتستعين به، فالمكتبة متعددة الأرفف ستساعدك على تخزين أغراضك بطريقة رائعة جداً وفى نفس وقت توزيع الديكورات بدون استهلاك الكثير من المساحات.

3- السرير وسيلة جيدة للتخزين

Main space homify غرفة نوم
homify

Main space

homify
homify
homify

السرير ليس فقط للنوم، فالسرير احياناً يكون وسيلة جيدة للتخزيين  فيمكنك الأستعانة فى غرفة نومك بالسرير ذو ادراج التخزيين أو ما يسمى بالسندرة لتساعدك على تخزين أغراضك وعدم استغلال الكثير من المساحات .

4- طاولة ذات ارفف

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

يمكنك الاستعانة بطاولة عملية متعددة الأرفف مثل تلك الصورة التى امامنا لتخزين الأغراض وفى نفس الوقت قطعة رائعة جداً فى ديكور منزلك وستوفر عليك الكثير من المساحات لأستغلالها فى التخزين.

5- طاولة للقهوة وللعمل

Muebles sobre diseño, Weld Weld غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Weld

Weld
Weld
Weld

يمكنك الاستعانة بطاولة القهوة ذات الأرفف العملية حتى تساعدك على تناول قهوتك والعمل فى نفس الوقت، تلك الطاولة مناسبة جداً لديكور غرفة المعيشة وأضافة عملية أيضاً.

6- الأدراج لمسة من العملية المطلقة

LAVORI IN LEGNO , Alessandra Pagliuca / Visual Artist Alessandra Pagliuca / Visual Artist غرفة نوممنضدة جانبية
Alessandra Pagliuca / Visual Artist

Alessandra Pagliuca / Visual Artist
Alessandra Pagliuca / Visual Artist
Alessandra Pagliuca / Visual Artist

تذكر دائماً أن للأدراج دوراً كبيراً فى منزلك لا تهمله فهى ستخلصك من الكثير من الفوضى وستساعدك فى ترتيب أغراضك وتحزينها بشكل جيد ومناسب، والأدراج أيضاً تستطيع ان تعطيك لمسة جمالية اذا قمت باستغلالها فى الديكور واعطائها لمسة فنية فى التصميم.

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7-جزيرة المطبخ متعددة الوظائف

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

نعم جزيرة المطبخ من الأماكن فى مطبخك لتى يمكننا القول عنها انها متعددة الوظائف، فهى وسيلة لوضع الموقد، الحوض، واستخدامها فى تحضير الطعام وتجهيزه.

8- الدرج من المناطق المركزية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

المنطقة اسفل الدرج حقاً من الأماكن المركزية التى يجب استغلالها بطريقة جيدة ومناسبة، كيف ذلك؟ هنا المصمم كما نرى استعان بتلك المنطقة اسفل الدرج وأضاف لها خزانة بسيطة ساعدته كثيراً فى تخزين الأغراض الخاصة به.

9- خزانة ام جلسة خاصة

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

هل فكرت يوماً فى اضافة جلسة صغيرة لخزانتك؟ ربما يبدو الأمر جنونياً، ولكن هنا استطاع المصمم أن يحقق أقصى استفادة ممكنة من اثاث الغرفة بطريقة عصرية ومميزة.

10- أسفل السرير

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

طريقة اخرى للأستفادة من أثاث غرفة النوم عن طريق اضافة جلسة مميزة أسفل السرير، كما نرى هنا المصمم أضاف أريكة أسفل السرير بطريقة رائعة ومتناغمة مع الغرفة.

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