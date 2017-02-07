10 افكار لأثاث متعدد الوظائف لن تستغنى عنه فى منزلك

مع سرعة الحياة أصبح الكثير منا يفضل العملية فى كل شئ، خاصةً فى ديكورات المنزل، فالتصميمات العصرية والحداثية للمنازل أصبح يفضلها الكثير بسبب قدرتها على الدمج بين الأناقة والعملية فى التصميم واحد، لذلك الأثاث متعدد الوظائف هو الأختيار الأمثل دائماً، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 10افكار لأثاث متعدد الوظائف لن تستغنى عنه لتكتمل اللمسات العصرية والعملية فى منزلك .
اذا لم يكن لديك مساحة كافية فى منزلك لوجود غرفة مكتب، يمكنك الأستعانة بطاولة قابلة للطى فى الجدار فى ركن من اركان المنزل وسيصلح لديك غرفة مكتب عملية وسهلة الطى كى لا تستهلك الكثير من المساحات فقط كل ما تحتاج إليه رف فى الجدار قابل للطى، كرسى أنيق وصغير وأضاءة مناسبة وسيصبح لديك غرفة مكتب جذابة وانيقة فى منزلك.
اذا اردت قطعة اثاث متعددة الوظائف فى منزلك، فالمكتبة هى الأختيار الأمثل لتستعين به، فالمكتبة متعددة الأرفف ستساعدك على تخزين أغراضك بطريقة رائعة جداً وفى نفس وقت توزيع الديكورات بدون استهلاك الكثير من المساحات.
السرير ليس فقط للنوم، فالسرير احياناً يكون وسيلة جيدة للتخزيين فيمكنك الأستعانة فى غرفة نومك بالسرير ذو ادراج التخزيين أو ما يسمى بالسندرة لتساعدك على تخزين أغراضك وعدم استغلال الكثير من المساحات .
يمكنك الاستعانة بطاولة عملية متعددة الأرفف مثل تلك الصورة التى امامنا لتخزين الأغراض وفى نفس الوقت قطعة رائعة جداً فى ديكور منزلك وستوفر عليك الكثير من المساحات لأستغلالها فى التخزين.
يمكنك الاستعانة بطاولة القهوة ذات الأرفف العملية حتى تساعدك على تناول قهوتك والعمل فى نفس الوقت، تلك الطاولة مناسبة جداً لديكور غرفة المعيشة وأضافة عملية أيضاً.
تذكر دائماً أن للأدراج دوراً كبيراً فى منزلك لا تهمله فهى ستخلصك من الكثير من الفوضى وستساعدك فى ترتيب أغراضك وتحزينها بشكل جيد ومناسب، والأدراج أيضاً تستطيع ان تعطيك لمسة جمالية اذا قمت باستغلالها فى الديكور واعطائها لمسة فنية فى التصميم.
نعم جزيرة المطبخ من الأماكن فى مطبخك لتى يمكننا القول عنها انها متعددة الوظائف، فهى وسيلة لوضع الموقد، الحوض، واستخدامها فى تحضير الطعام وتجهيزه.
المنطقة اسفل الدرج حقاً من الأماكن المركزية التى يجب استغلالها بطريقة جيدة ومناسبة، كيف ذلك؟ هنا المصمم كما نرى استعان بتلك المنطقة اسفل الدرج وأضاف لها خزانة بسيطة ساعدته كثيراً فى تخزين الأغراض الخاصة به.
هل فكرت يوماً فى اضافة جلسة صغيرة لخزانتك؟ ربما يبدو الأمر جنونياً، ولكن هنا استطاع المصمم أن يحقق أقصى استفادة ممكنة من اثاث الغرفة بطريقة عصرية ومميزة.
طريقة اخرى للأستفادة من أثاث غرفة النوم عن طريق اضافة جلسة مميزة أسفل السرير، كما نرى هنا المصمم أضاف أريكة أسفل السرير بطريقة رائعة ومتناغمة مع الغرفة.
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