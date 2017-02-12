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5 حيل سهلة لجعل منزلك رائحته عطرة

Heba khlili Heba khlili
Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
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الرائحة السيئة ليست شيئا نتحدث عنه بفخر والابتسامة على وجوهنا، بل على العكس انه شيء مدعاة للسخرية وشيء مخجل. دعونا نواجه الأمر، نحن لا نريد تلوث الهواء ولا أي نوع من أنواع الروائح الكريهة في منزلنا.
لحسن الحظ، هناك طرق للحفاظ على رائحة عطرة في داخل المنزل، هي طرق أبسط مما  يعتقد معظمنا.

ابدأ القراءة أدناه لمعرفة كيف يمكنك أن تنعش منزلك بروائح عطرة مع هذه الحيل البسيطة.

1- إخراج القمامة بانتظام

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

قد يبدو هذا الأمر بديهي، ومع أنها مهمة بسيطة إلا أننا  كثيرا ما نغفل عنها. قم بجدولة للتخلص الأسبوعي من صناديق القمامة في الأماكن المغلقة، أو كلما امتلأت، ليس فقط عندما تصدر أي رائحة غير مرغوب فيها وتتخلل هواء منزلك، بهذا ستتجنب الجراثيم والبكتيريا عن عائلتك.

تذكر أيضا تنظيف صناديق القمامة بين الحين والآخر، وكفكرة مميزة اكثر قم بتقسيم القمامة في منزلك بين البلاستيك والزجاج والأوراق بذلك تضمن نظافة اكثر.

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2- استخدام الشموع المعطرة

Tunisia Made Candleholders Hend Krichen غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Hend Krichen

Tunisia Made Candleholders

Hend Krichen
Hend Krichen
Hend Krichen

لا يقتصر تأثير إضاءة الشموع على خلق جو رومانسي مليء بالاسترخاء فحسب، إنما أيضا على الرائحة العطرة الصادرة عنها! تتنوع وتختلف روائح الشموع في الوقت الحاضر وتتوفر بالروائح التي تفضلها، روائح اللافندر، الصنوبر، الفانيليا وغيرها الكثير. حتى لو لم تقوم بإضاءة الشموع، فيمكنك وضعها في جميع أنحاء المنزل كالحلي ومعطرات.

بالعادة نستخدم مرات العث النفتالين داخل خزانة ملابسنا للحفاظ عليها من تلك الحشرة، العيب في تلك الكرات الرائحة المزعجة التي تبقى عالقة في الملابس، لذلك ننصحك باستبدال تلك الكرات بالشموع المعطرة، ستلاحظ الفرق في رائحة ملابسك.

إذا كنت ترغب في المزيد من الروائح التي تجعل مزاجك افضل، يمكنك استخدام البخور، التي تنبعث منه رائحة الاسترخاء، ويأتي أيضا بروائح مختلفة تناسب المزاج..

3- اطبخ قشور الحمضيات!!

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

حيلة بسيطة وسهلة وقد تكون معتاد عليها من قبل والدتك أو جدتك بالنسبة للمنزل. لا داعي للتذمر لأنها فكرة حقا فعالة.

قم بغلي المياه في وعاء وإرم بداخل الماء المغلي قشور الحمضيات مثل البرتقال والليمون، اترك غطاء الوعاء مفتوح وستنتشر رائحة الحمضيات وتتدفق ببطء حول منزلك. المميز في قشور الحمضيات ليس فقط أنها تنشر رائحة عطرة بل أيضا تمتص الروائح الكريهة والدهون من الجو.

4- دع الزهور تتفتح

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

بصرف النظر عن كون الأزهار زخارف رائعة داخل المنزل، فإنها أيضا تعطي رائحة طبيعية وجميلة. أفضل الأزهار لاستخدامها هي الورود والياسمين، الجاردينيا. إذا كنا لديك حساسية من الزهور، يمكنك محاولة استخدام الكافور أو النعناع.

الآن، ضعها في مناطق جيدة في غرفة المعيشة والمطبخ وغرف النوم، أو الحمام، وتذكر تغيير الماء داخل الإناء كل بضعة أيام للحفاظ على صحة الزهور وعائلتك .

5- تخزين المواد الغذائية والمكونات بشكل صحيح

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

في بعض الأحيان يكون السبب في وجود رائحة لاذعة داخل المنزل، وجود عدد قليل من المكونات المختلطة مع بعضها، لأن أحد تلك المكونات متسرب من وعاءه والآخر ترك بدون غطاء. لذا، فإن أفضل حل هو تنظيمها والاحتفاظ بها في أوعية محكمة الإغلاق، كما في الصورة.

في حين أن هذا يبدو مملا، فإنه يوفر عليك عناء في العثور على العديد من المكونات والبهارات في بطانة طاولة المطبخ، بالإضافة إلى أنه يمنع فرص وجود روائح كريهة  في المستقبل.

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كم حيلة من تلك الحيل تستخدم في منزلك لتنشر رائحة عطرة؟

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