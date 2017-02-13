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10 أسرار خارقة لجعل منزلك يبدو معاصر وحديث

Heba khlili Heba khlili
WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
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في مقال اليوم هوميفاي تلقي نظرة على 10 أسرار لمصممين محترفين، ستساعدك على جعل منزلك يبدو حديث النمط. تصميم منزلك بنفسك سنقدم لك الكثير من الفوائد، من حيث توفير المال والوقت، وأفضل جزء هو أنك ستحصل على نتيجة ممتازة بعد عمل شاق.

المنازل الحديثة، منازل دائمة لأنها تناسب معظم الأوقات والمناخات والأذواق، لهذا السبب ستجد في هذا المقال المكان المثالي وهو منزلك لإنشاء التصميم الداخلي الاحترافي الخاص بك. من خلال هذه الأسرار ستحصل على منزل أنيق، بسيط الطراز ومنعش.

إذا كنت على استعداد للبدء في تصميم منزلك الجديد، تحقق من 10 الأسرار الخارقة أدناه!

1. استخدام المواد الطبيعية

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

المواد الطبيعية مثل الخشب والحجر رائعة لإضفاء شعور من النقاء ولتجسيد الطبيعية داخل منزلك. افعل ما يفعله الخبراء، وقم بتنسيق مجموعات مختلفة من الأسطح من مواد طبيعة .

2. تأكد من كل شيء له هدف

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios غرفة السفرة
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

لا تضيف أي شيء بلا هدف. الأثاث، والإكسسوارات وكل تجهيزات المنزل يجب أن تكون كلها لسبب معين – حتى لو كان هذا السبب هو ببساطة لأنك تستمتع بمظهرها. في المنازل الحديثة يجب أن نفكر دائما الهدف من وراء وجود عنصر معين. تذكر هذا القول: إذا كنت لا تعرف الغرض منه، لا تشتريه.

3. الأثاث المستدام

Diseño de muebles sostenibles , comprar en bali comprar en bali تصميم مساحات داخلية خشب Brown
comprar en bali

comprar en bali
comprar en bali
comprar en bali

الأثاث المستدام ليس مفيد فقط للبيئة، ولكنه ببساطة يبعث شعور بالحداثة. طريقة تصميم المنازل الحديثة تجعلك دائم التفكير في المستقبل، وبإعادة التدوير، واختيار الأثاث صديق للبيئة.

4. الاستفادة القصوى من الزجاج

Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S حمام
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

في جميع المنازل الحديثة، يستخدم المهندسين المعماريين المحترفين والمصممين الأسطح الزجاجية في كل جزء من المنزل تقريباً. الميزة في الأسطح الزجاجية للنوافذ أو الأبواب أنها تسمح بتسرب الضوء الطبيعي إلى داخل المنزل، كما يمكن استخدامه ليس فقط كمنفذ للإضاءة بل أيضا كطريقة لتقسيم المنزل إلى عدة غرف، الشيء الذي يحافظ على المساحة.

5. الألوان الداكنة

Vivienda, PyD Oliván, S.L. PyD Oliván, S.L. حمام
PyD Oliván, S.L.

PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.

غالبا ما تترك الأشكال الداكنة في طياتها نغمات بيضاء ناصعة. كن عصري وحديث التفكير واستخدم الألوان والظلال الداكنة، من اللون الأسود، والرمادي، إلى الأرجواني والأخضر.

6. شراء الأثاث الذي تحب

MARCENARIA E ARTE SÃO SEUS PONTOS FORTES !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES مكتب عمل أو دراسة جلد Brown
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

لا تشتري أثاث لا تحبه أو غير مقتنع فيه 100%، فقط اشتري ما تحب وعندما ترغب بذلك. هذا أمر بالغ الأهمية في تصميم المنازل الحديثة. فكما تعلم أن القليل هو كثير، وأن كل عنصر يجب أن يضفي طابع وسحر معين.

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7. تذكر القليل هو كثير

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة نوم White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

كما ذكرنا أعلاه، القليل بالتأكيد هو كثير. هذا يعني باختصار البساطة واختيار الأثاث الذي تحتاج وهذا ينطبق على المنازل الحديثة، أي ما يسمى بأسلوب الحد الأدنى أي خلق جمالية خالية من الضجة، وضمان الشعور بالراحة والاسترخاء في منزلك. استفد من تصميم غرفة الرائعة، الأنيقة والمنظمة.

8. دمج المساحات

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

التخطيط لاستخدام الأسلوب المفتوح هو مثالي لأولئك الذين يرغبون في دمج مساحات معيشة معينة من المنزل. تم التخطيط بشكل جيد لدمج هذه الأرضية لتشمل على غرفة المعيشة والسفرة على مساحة واحدة، أسلوب مناسب لاحتضان جو عصري وحيوي مليء بالنشاط.

9. استفد من المساحات

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

اعمل على زيادة المساحة الخاصة بك من خلال الاستفادة بطريقة خلاقة ومبتكرة. في هذه الصورة نرى أضيفت الأبواب المنزلقة لإنشاء تخطيط أنيق، ومفتوح دون عائق من الأبواب التقليدية.

10. لا تخاف إضافة الألوان

Alfombra patchwork de cuero vacuno diseño Raíz, Cusco Custom Cuero Cusco Custom Cuero غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات جلد
Cusco Custom Cuero

Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero

وأخيرا، في منزلك الحديث، لا تخاف إضافة القليل من الألوان هنا وهناك. اضف الأعمال الفنية، أو النباتات الداخلية، ووسائد ملونه، لإضفاء شخصية وسحر داخل منزلك المعاصر.

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