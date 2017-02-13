10 أسرار خارقة لجعل منزلك يبدو معاصر وحديث

في مقال اليوم هوميفاي تلقي نظرة على 10 أسرار لمصممين محترفين، ستساعدك على جعل منزلك يبدو حديث النمط. تصميم منزلك بنفسك سنقدم لك الكثير من الفوائد، من حيث توفير المال والوقت، وأفضل جزء هو أنك ستحصل على نتيجة ممتازة بعد عمل شاق.
المنازل الحديثة، منازل دائمة لأنها تناسب معظم الأوقات والمناخات والأذواق، لهذا السبب ستجد في هذا المقال المكان المثالي وهو منزلك لإنشاء التصميم الداخلي الاحترافي الخاص بك. من خلال هذه الأسرار ستحصل على منزل أنيق، بسيط الطراز ومنعش.
إذا كنت على استعداد للبدء في تصميم منزلك الجديد، تحقق من 10 الأسرار الخارقة أدناه!
المواد الطبيعية مثل الخشب والحجر رائعة لإضفاء شعور من النقاء ولتجسيد الطبيعية داخل منزلك. افعل ما يفعله الخبراء، وقم بتنسيق مجموعات مختلفة من الأسطح من مواد طبيعة .
لا تضيف أي شيء بلا هدف. الأثاث، والإكسسوارات وكل تجهيزات المنزل يجب أن تكون كلها لسبب معين – حتى لو كان هذا السبب هو ببساطة لأنك تستمتع بمظهرها. في المنازل الحديثة يجب أن نفكر دائما الهدف من وراء وجود عنصر معين. تذكر هذا القول: إذا كنت لا تعرف الغرض منه، لا تشتريه.
الأثاث المستدام ليس مفيد فقط للبيئة، ولكنه ببساطة يبعث شعور بالحداثة. طريقة تصميم المنازل الحديثة تجعلك دائم التفكير في المستقبل، وبإعادة التدوير، واختيار الأثاث صديق للبيئة.
في جميع المنازل الحديثة، يستخدم المهندسين المعماريين المحترفين والمصممين الأسطح الزجاجية في كل جزء من المنزل تقريباً. الميزة في الأسطح الزجاجية للنوافذ أو الأبواب أنها تسمح بتسرب الضوء الطبيعي إلى داخل المنزل، كما يمكن استخدامه ليس فقط كمنفذ للإضاءة بل أيضا كطريقة لتقسيم المنزل إلى عدة غرف، الشيء الذي يحافظ على المساحة.
غالبا ما تترك الأشكال الداكنة في طياتها نغمات بيضاء ناصعة. كن عصري وحديث التفكير واستخدم الألوان والظلال الداكنة، من اللون الأسود، والرمادي، إلى الأرجواني والأخضر.
لا تشتري أثاث لا تحبه أو غير مقتنع فيه 100%، فقط اشتري ما تحب وعندما ترغب بذلك. هذا أمر بالغ الأهمية في تصميم المنازل الحديثة. فكما تعلم أن القليل هو كثير، وأن كل عنصر يجب أن يضفي طابع وسحر معين.
كما ذكرنا أعلاه، القليل بالتأكيد هو كثير. هذا يعني باختصار البساطة واختيار الأثاث الذي تحتاج وهذا ينطبق على المنازل الحديثة، أي ما يسمى بأسلوب الحد الأدنى أي خلق جمالية خالية من الضجة، وضمان الشعور بالراحة والاسترخاء في منزلك. استفد من تصميم غرفة الرائعة، الأنيقة والمنظمة.
التخطيط لاستخدام الأسلوب المفتوح هو مثالي لأولئك الذين يرغبون في دمج مساحات معيشة معينة من المنزل. تم التخطيط بشكل جيد لدمج هذه الأرضية لتشمل على غرفة المعيشة والسفرة على مساحة واحدة، أسلوب مناسب لاحتضان جو عصري وحيوي مليء بالنشاط.
اعمل على زيادة المساحة الخاصة بك من خلال الاستفادة بطريقة خلاقة ومبتكرة. في هذه الصورة نرى أضيفت الأبواب المنزلقة لإنشاء تخطيط أنيق، ومفتوح دون عائق من الأبواب التقليدية.
وأخيرا، في منزلك الحديث، لا تخاف إضافة القليل من الألوان هنا وهناك. اضف الأعمال الفنية، أو النباتات الداخلية، ووسائد ملونه، لإضفاء شخصية وسحر داخل منزلك المعاصر.
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