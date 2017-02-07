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27 خزانة حلم سيصبح واقع فى غرفة الملابس

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة الملابس
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الخزانة من قطع الأثاث الأساسية والمميزة فى غرفة الملابس والتى تحتاج اختيارها إلى عناية شديدة، حتى تتلائم شكل الخزانة مع ديكور وأثاث الغرفة بالكامل والأهم من ذلك مع شخصيتك واحتياجاتك مع مراعاة أيضاً مساحة الغرفة، فليس بالضرورة أن يكون لديك منزل مساحته كبيرة حتى تتمكن من تصميم غرفة ملابس فيمكنك تصميم غرفة ملابس بسيطة أيضاً اذا كان منزلك مساحته الصغيرة من خلال استغلال المساحات بطريقة ذكية، واليوم سنقدم لك فى هوميفاى 27 تصميم لخزانات غرفة الملابس تناسب جميع المساحات ليصبح حلم امتلاك غرفة ملابس أنيقة واقعاً فى منزلك.

1- خزانة مميزة بيضاء تناسب المساحات الصغيرة مع استغلال امثل لهذا الركن عن طريق أضافة الكثير من الأرفف والأدراج.

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel غرفة الملابس
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

2-خزانة خشبية مميزة فى الجدار المقابل للحمام، يجعلنا نرى كيف استغل المصمم هذا الجدار بجدارة.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة الملابس خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

3- خزانة خشبية حديثة مميزة تشعرك انك فى عالم اخر.

APPARTAMENTO , Architetto del Piano Architetto del Piano غرفة الملابس
Architetto del Piano

Architetto del Piano
Architetto del Piano
Architetto del Piano

4- فكرة اخرى تناسب المساحات الصغيرة لخزانة تشعرك وكأنها جدار لتوفير مزيد من المساحات

Mansarda, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة الملابس
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

5- يمكنك أن تخلق من جدار الغرفة

CASA OC, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة الملابس White
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

6- فى ركن من اركان غرفتك وأضف له بعض الأرفف وسيصبح لديك غرفة ملابس تصلح للمساحات الصغيرة.

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

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7- تصميم خشبى جذاب لخزانة بسيطة ومميزة جداً.

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti غرفة الملابس
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

8- دع الألوان المبهجة تضيف لمستها فى تصميم خزانتك وستفعل لك الكثير، مثل هذا التصميم الرائع لخزانة جمعت بين الخشب واللون الأصفر المبهج.

CASA M - 2013 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS غرفة الملابس
POINT. ARCHITECTS

POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS

9- صغيرة لكن عصربة ومميزة بتصميم جذاب ومناسبة جداً للمساحات الصغيرة.

Appartamento a Milano, bdastudio bdastudio غرفة الملابس
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

10- تصميم اخر بسيط ومميز لخزانة استعان فى تصميمها المصمم بالأرفف وقام بتوزيعها بشكل غير متساوى ليضيف جاذبية على تصميمها.

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

11- يمكنك تخصيص الدور العلوى فى منزلك واضافة بعض الأرفف البسيطة وسيصبح لديك غرفة ملابس رائعة، ليس بالضرورة أن تكون غرفة الملابس فى غرفة النوم اذا لم تسمح مساحة غرفة النوم بذلك

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl غرفة الملابس
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

12- خزانة على النمط العصري الحديث.

Ristrutturazione Appartamento Privato, Pardo Gaetano Architetto Pardo Gaetano Architetto غرفة الملابس
Pardo Gaetano Architetto

Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto

13- أضافة بعض الأرفف واماكن للتحزين فى الجدار، يمكنه أن يعطيك خزانة ملابس رائعة وبسيطة.

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

14- ليس بالضرور ارفف اذا لم تسمح لك المساحة بذلك للحصول على غرفة ملابس، احياناً تطويع بعض العمدان كما نرى فى تلك الصورة يمكنها أن تعطيك غرفة ملابس بسيطة وأنيقة.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

15-نموذج اخر للخزانة الخشلبة الأنيقة.

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

16- خزانة رائعة وأنيقة بتصميم كلاسيكى.

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

17- تلك الفكرة للخزانة عبقرية جداً وغير مكلفة وستوفر لك الكثير من المساحات.

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة الملابس
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

18- يمكنك استغلال الزوايا واضافة بعض الأرفف لها وسيصبح لديك خزانة أحذية مميزة.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

19- خزانة بيضاء بتصميم عصرى جذاب وأنيق.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

20- تصميم مميز جداً للمساحات الصغيرة.

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

21- خزانة صغيرة وعملية مزودة بباب صغير ليسمح بمزيد الحرية والعملية فى التصميم

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

CASA ÉQUER, Molins Design Molins Design غرفة الملابس خشب White
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

22-خزانة بتصميم انسيابى ورائع جداً

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة الملابس
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

24- خزانة كبيرة خشبية اعطاها اللون الأبيض انسيابية وجاذبية.

-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS غرفة الملابس
TMS ESPAIS ELEGANTS

TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS

25- خزانة حديثة وجذابة داخل الحمام، تصميم الخزانة فى الحمام من الأفكار العملية نوعاً ما خاصةً اذا كانت الغسالة موقعها ايضاً فى الحمام.

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

26- غرفة ملابس وخزانة بتصميم ديناميكى أكثر من رائع.

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

27- وختاماً مع خزانة الحلم بتصميم جذاب واكثر من رائع.

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

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