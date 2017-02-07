27 خزانة حلم سيصبح واقع فى غرفة الملابس

الخزانة من قطع الأثاث الأساسية والمميزة فى غرفة الملابس والتى تحتاج اختيارها إلى عناية شديدة، حتى تتلائم شكل الخزانة مع ديكور وأثاث الغرفة بالكامل والأهم من ذلك مع شخصيتك واحتياجاتك مع مراعاة أيضاً مساحة الغرفة، فليس بالضرورة أن يكون لديك منزل مساحته كبيرة حتى تتمكن من تصميم غرفة ملابس فيمكنك تصميم غرفة ملابس بسيطة أيضاً اذا كان منزلك مساحته الصغيرة من خلال استغلال المساحات بطريقة ذكية، واليوم سنقدم لك فى هوميفاى 27 تصميم لخزانات غرفة الملابس تناسب جميع المساحات ليصبح حلم امتلاك غرفة ملابس أنيقة واقعاً فى منزلك.