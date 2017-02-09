12 خطأ عليك تجنبهم لتنعم بمطبخ أنيق ومريح

جميعنا يرغب في تصميم مطبخ يجمع بين جمال التصميم وراحة الاستخدام والعصرية في الشكل والتجانس مع أدوات العصر، وسواءًا كنا سنقوم بتصميم المطبخ بأنفسنا أو سنستعين بأحد خبراء تصميم المطابخ؛ فإن هناك بعض الأخطاء الشائعة في تصميم المطابخ قد تعيق ظهور التصميم بالشكل المرجو، لذا فإن علينا الانتباه لها قبل عملية التصميم.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم بعض هذه الأخطاء ونصائح فريق Homify لتجنبها وإخراج تصميم المطبخ كما يجب أن يكون: