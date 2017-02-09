12 خطأ عليك تجنبهم لتنعم بمطبخ أنيق ومريح

جميعنا يرغب في تصميم مطبخ يجمع بين جمال التصميم وراحة الاستخدام والعصرية في الشكل والتجانس مع أدوات العصر، وسواءًا كنا سنقوم بتصميم المطبخ بأنفسنا أو سنستعين بأحد خبراء تصميم المطابخ؛ فإن هناك بعض الأخطاء الشائعة في تصميم المطابخ قد تعيق ظهور التصميم بالشكل المرجو، لذا فإن علينا الانتباه لها قبل عملية التصميم.
وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم بعض هذه الأخطاء ونصائح فريق Homify لتجنبها وإخراج تصميم المطبخ كما يجب أن يكون:
من الأخطاء التي تجعل تصميم المطبخ يبدو مزعجًا هو اختيار ألوان غير متناسبة مع بعضها البعض، أو ألوان لا تتناسب مع باليتة الألوان المتفق عليها في المنزل ككل.
والأمر لا يقتصر على الألوان الكثيرة، ولكن قد نختار لونًا واحدًا أو اثنين ولكنهما غير متناسبين مع الباليتة العامة، غير هذه الألوان في الصور التي نجدها كثيرة وقد تكون بعيدة عن بعضها ولكنها تشترك في أنها جميعًا ألوان
مط أو ألوان غير لامعة.
يعتقد البعض أن خامة أرضية المطبخ هي عنصر غير هام، حيث أن التركيز يكون أكبر على الحوائط والخزانات، ولكن هذه فكرة خاطئة قد تؤثر سلبًا على تصميم المطبخ ككل.
لذا فإن اختيار المادة المناسبة والجيدة الصنع هو أمر هام لمطبخ مريح نظيف طوال الوقت.
في المطبخ تتجاور العديد من الوظائف، كالطهي وغسيل الأواني وحفظ الطعام، وكل وظيفة تحتاج مواصفات خاصة من جفاف السطح أو مواد مناسبة لتحمل درجات الحرارة العالية أو البلل.
لذا نجد أن مراعاة المواد المستخدمة مع الوظائف المتجاورة هو أمر هام جدًا وفاصل في مدى توافر عنصر العملية في هذا المطبخ أو انعدامه.
البعض يعتقد أن استخدام الأرفف في المطبخ هو تقليد قديم وغير عصري، ولكن على العكس تمامًا نجد أن التصميم الناجح يستطيع أن يحقق العملية والجمال والذوق الرفيع في رص أدوات المطبخ على الأرفف بشكل جذاب.
لا يمكن أن يعيقنا ضيق المساحة عن تنفيذ بعض اللمسات الجمالية في التصميم كهذا الشكل الجمالي في الخطوط السوداء على الحائط والتي أضفت على المطبخ روحًا جديدة من العصرية.
اختيار المواد المستخدمة عليه عامل كبير أيضًا في نجاح تصميم المطبخ، فالمواد الجيدة تضمن للمطبخ بقاءًا أطول وجمال شكلي وعملية في الاستخدام بينما المواد الرديئة تفعل العكس وتجعل المطبخ يبدو فقيرًا وباليًا.
قد يعوقنا تعدد الوظائف داخل المطبخ عن توفير مساحة جيدة للعمل وهذا الأمر يعتبر من أكثر الأخطاء التي تقلل من الراحة داخل المطبخ، لذلك فإن دراسة المساحة اللازمة لانجاز المهام داخل المطبخ تعتبر أمر هام من قبل اختيار المواد أو الأدوات.
لا شك أن اختيار بلاطات الحوائط، خاصة الأجزاء الظاهرة منها، في المطبخ يعتبر من الاختيارات الهامة التي يترتب عليها الشكل النهائي الجمالي للمطبخ، وهذا لا يتوقف على اختيار اللون والشكل فقط ولكن للحجم المناسب أيضًا تأثير كبير.
بالطبع وجود جزيرة في المطبخ يوفر مساحة أكبر للعمل ووضع الأجزاء الخاصة بالمطبخ عليها، كما أنه يضفي شكلًا جماليًا على التصميم، ولكن وجود الجزيرة لابد له من دراسة جيدة للمساحة، فالمطابخ ذات المساحات الضيقة لا تحتمل وجود جزيرة حيث أن وجودها سوف يعوق الحركة ويقلل من العملية في الاستخدام والعكس صحيح.
هناك خطأ آخر هام جدًا وهو إهمال عنصر الإضاءة، فالمطبخ لأنه فراغ يعمل فيه الأشخاص ويتحركون كثيرًا ويقومون بالعديد من المهام فإنه يتطلب إضاءة عالية في أماكن العمل وخافتة في الأماكن الأقل حركة.
والإضاءة في المطبخ تتنوع من إضاءة في السقف وإضاءة مدلاة مسلطة على الكاونتر مع بعض الإضاءات الجمالية التي يمكن وضعها في أماكن جديدة مثل أسفل الكاونتر.
للبساطة نصيب كبير في جمال التصميم، فكلما قلت التفاصيل والزخارف في تصميم الخزانات والأبواب أصبح المطبخ أكثر راحة للعين وعملية في الاستخدام.
بعد أن انتبهنا إلى كل الأخطاء السابقة لم يبق إلا الخطأ الأكثر أهمية في المطبخ وهو إهمال النظافة، فبقاء المطبخ نظيفًا أولا بأول هو مايحافظ على جمال تصميمه ويظهره، وحتى إن كان المطبخ متواضعًا وبسيطًا فإن النظافة بلا شك تجعله أنيقًا بلا تكلف أو عناء.