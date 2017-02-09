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12 خطأ عليك تجنبهم لتنعم بمطبخ أنيق ومريح

آية علم الدين آية علم الدين
homify مطبخ
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جميعنا يرغب في تصميم مطبخ يجمع بين جمال التصميم وراحة الاستخدام والعصرية في الشكل والتجانس مع أدوات العصر، وسواءًا كنا سنقوم بتصميم المطبخ بأنفسنا أو سنستعين بأحد خبراء تصميم المطابخ؛ فإن هناك بعض الأخطاء الشائعة في تصميم المطابخ قد تعيق ظهور التصميم بالشكل المرجو، لذا فإن علينا الانتباه لها قبل عملية التصميم.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم بعض هذه الأخطاء ونصائح فريق Homify لتجنبها وإخراج تصميم المطبخ كما يجب أن يكون: 

1- اختيار ألوان غير مناسبة

Кухня с синим потолком, Volkovs studio Volkovs studio
Volkovs studio

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

من الأخطاء التي تجعل تصميم المطبخ يبدو مزعجًا هو اختيار ألوان غير متناسبة مع بعضها البعض، أو ألوان لا تتناسب مع باليتة الألوان المتفق عليها في المنزل ككل.

والأمر لا يقتصر على الألوان الكثيرة، ولكن قد نختار لونًا واحدًا أو اثنين ولكنهما غير متناسبين مع الباليتة العامة، غير هذه الألوان في الصور التي نجدها كثيرة وقد تكون بعيدة عن بعضها ولكنها تشترك في أنها جميعًا ألوان مط أو ألوان غير لامعة. 

2- إهمال خامة الأرضيات المتناسبة مع التصميم

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب نقي Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

يعتقد البعض أن خامة أرضية المطبخ هي عنصر غير هام، حيث أن التركيز يكون أكبر على الحوائط والخزانات، ولكن هذه فكرة خاطئة قد تؤثر سلبًا على تصميم المطبخ ككل.

لذا فإن اختيار المادة المناسبة والجيدة الصنع هو أمر هام لمطبخ مريح نظيف طوال الوقت.

3- عدم توفير مساحة كافية للوظائف المتجاورة

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

في المطبخ تتجاور العديد من الوظائف، كالطهي وغسيل الأواني وحفظ الطعام، وكل وظيفة تحتاج مواصفات خاصة من جفاف السطح أو مواد مناسبة لتحمل درجات الحرارة العالية أو البلل.

لذا نجد أن مراعاة المواد المستخدمة مع الوظائف المتجاورة هو أمر هام جدًا وفاصل في مدى توافر عنصر العملية في هذا المطبخ أو انعدامه.

4- عدم الاعتماد على الأرفف على الرغم من مميزاتها

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

البعض يعتقد أن استخدام الأرفف في المطبخ هو تقليد قديم وغير عصري، ولكن على العكس تمامًا نجد أن التصميم الناجح يستطيع أن يحقق العملية والجمال والذوق الرفيع في رص أدوات المطبخ على الأرفف بشكل جذاب.

5- إهمال اللمسات الجمالية في التصميم

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

لا يمكن أن يعيقنا ضيق المساحة عن تنفيذ بعض اللمسات الجمالية في التصميم كهذا الشكل الجمالي في الخطوط السوداء على الحائط والتي أضفت على المطبخ روحًا جديدة من العصرية.

6- اختيار خامات رديئة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اختيار المواد المستخدمة عليه عامل كبير أيضًا في نجاح تصميم المطبخ، فالمواد الجيدة تضمن للمطبخ بقاءًا أطول وجمال شكلي وعملية في الاستخدام بينما المواد الرديئة تفعل العكس وتجعل المطبخ يبدو فقيرًا وباليًا.

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7- عدم توفير مساحة جيدة للعمل داخل المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قد يعوقنا تعدد الوظائف داخل المطبخ عن توفير مساحة جيدة للعمل وهذا الأمر يعتبر من أكثر الأخطاء التي تقلل من الراحة داخل المطبخ، لذلك فإن دراسة المساحة اللازمة لانجاز المهام داخل المطبخ تعتبر أمر هام من قبل اختيار المواد أو الأدوات. 

8- اختيار بلاطات غير مناسبة في الحوائط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا شك أن اختيار بلاطات الحوائط، خاصة الأجزاء الظاهرة منها، في المطبخ يعتبر من الاختيارات الهامة التي يترتب عليها الشكل النهائي الجمالي للمطبخ، وهذا لا يتوقف على اختيار اللون والشكل فقط ولكن للحجم المناسب أيضًا تأثير كبير.

9- عدم دراسة وضع جزيرة المطبخ جيدًا

Cozinha, IRMÃOS LEÇA DE FREITAS, LDA IRMÃOS LEÇA DE FREITAS, LDA مطبخرفوف وأدراج MDF Blue
IRMÃOS LEÇA DE FREITAS, LDA

IRMÃOS LEÇA DE FREITAS, LDA
IRMÃOS LEÇA DE FREITAS, LDA
IRMÃOS LEÇA DE FREITAS, LDA

بالطبع وجود جزيرة في المطبخ يوفر مساحة أكبر للعمل ووضع الأجزاء الخاصة بالمطبخ عليها، كما أنه يضفي شكلًا جماليًا على التصميم، ولكن وجود الجزيرة لابد له من دراسة جيدة للمساحة، فالمطابخ ذات المساحات الضيقة لا تحتمل وجود جزيرة حيث أن وجودها سوف يعوق الحركة ويقلل من العملية في الاستخدام والعكس صحيح.

10- إهمال الإضاءة وعدم توزيعها بشكل جيد

Casa de Campo , CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras

CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras

هناك خطأ آخر هام جدًا وهو إهمال عنصر الإضاءة، فالمطبخ لأنه فراغ يعمل فيه الأشخاص ويتحركون كثيرًا ويقومون بالعديد من المهام فإنه يتطلب إضاءة عالية في أماكن العمل وخافتة في الأماكن الأقل حركة.

والإضاءة في المطبخ تتنوع من إضاءة في السقف وإضاءة مدلاة مسلطة على الكاونتر مع بعض الإضاءات الجمالية التي يمكن وضعها في أماكن جديدة مثل أسفل الكاونتر.

11- عدم الاعتماد على البساطة في التصميم

APARTAMENTO ROOSEVELT 1, Ruta arquitetura e urbanismo Ruta arquitetura e urbanismo مطبخرفوف وأدراج
Ruta arquitetura e urbanismo

Ruta arquitetura e urbanismo
Ruta arquitetura e urbanismo
Ruta arquitetura e urbanismo

للبساطة نصيب كبير في جمال التصميم، فكلما قلت التفاصيل والزخارف في تصميم الخزانات والأبواب أصبح المطبخ أكثر راحة للعين وعملية في الاستخدام.

12- عدم الاهتمام ببقاء المطبخ نظيفًا طوال الوقت

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

بعد أن انتبهنا إلى كل الأخطاء السابقة لم يبق إلا الخطأ الأكثر أهمية في المطبخ وهو إهمال النظافة، فبقاء المطبخ نظيفًا أولا بأول هو مايحافظ على جمال تصميمه ويظهره، وحتى إن كان المطبخ متواضعًا وبسيطًا فإن النظافة بلا شك تجعله أنيقًا بلا تكلف أو عناء.

وهنا تجد 6 مطابخ مميزة تجمع بين الأناقة والعملية.

8 أفكار عملية تصلح لكل المطابخ
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