منزل إقتصادي جميل.. حلم كل عائلة

موعدنا اليوم مع منزل قد جمع بين جنباته طرفي المعادلة؛ فقد اجتمعت فيه الألوان الفاتحة من درجات الكريمي والأبيض الناصع وما تضفيه من رحابة وجمال و بساطة في الواجهات الخارجية، مع الأناقة في الديكورات الداخلية رغم فكرة البساطة المسيطرة على التصميم في الداخل والخارج.
فهيا بنا لنرى كيف حقق هذا المنزل المعادلة الصعبة، ونتجول داخل غرفه العديدة لنرى كيف توافرت فيه كل هذه المميزات مع قلة تكاليفه أيضًا:
في الواجهة الرئيسية؛ ونحن نسعى لنكتشف من النظرة الأولى على المنزل السمة الأساسية به، نجد أن أهم ما ميزه هو اللونين الأبيض والبيج الفاتح.
فالأبيض استخدم في طلاء الكرانيش الخارجية والحليات مع الأبواب، أما البيج فقد استخدم في طلاء الحوائط الخارجية بشكل جميل، وقد زينت كتل المنزل من الأعلى بالقرميد الوردي على الأسقف المائلة.
أما واجهة المرآب العمودية فهي جزء من الواجهة الرئيسية، ونرى الزينة التي تجملها بالأشجار القصيرة عند المدخل والتي صنعت تباينًا جميلًا في الألوان وكسرت من وحدة الألوان المستخدمة في الواجهات.
وباب المرآب نفسه من اللون الأبيض بمساحة كبيرة أضافت لجمال الواجهة وتميزها.
أما في الواجهة الخلفية، فنجد أن الشبابيك كلها قد تواجدت على هذه الواجهة للحفاظ على الخصوصية، ونجد أن الشبابيك نفسها من اللون الأبيض الناصع المتناسب مع اللون البيج للواجهة بشكل عام.
وأمام الواجهة نجد فناءًا داخليًا صغيرًا من الحشائش الخضراء ذات اللون المبهج والشكل الجميل محاط بممر من الحجارة الصفراء الجميلة.
أما في الداخل فإننا نستطيع أن نميز الأناقة التي اتسم بها المنزل ككل من الوهلة الأولى، فنجد الألوان الفاتحة هي القاعدة الأساسية مع تنويعات من المواد والألوان المتناسبة والتي تندرج جميعها تحت باليتة الألوان الدافئة والبنية.
فنجد العمود الفاصل بين فراغ المطبخ المفتوح والمعيشة والسفرة قد كسي بالخشب البني القاتم، مع الكاونتر الذي اتخذ نفس اللون والمقاعد من الخوص البني أيضًا.
ونجد جدران المطبخ المفتوح قد كسيت بالموزاييك الذهبي اللامع ذو اللون الأنيق المميز.
أما في غرفة أخرى نجد السفرة العائلية المربعة ذات الألوان الفاتحة أيضًا من اللون الأبيض في الحوائط و السقف مع ورق الحائط البيج ذو النقوشات الخفيفة و المنضدة الزجاجية المحاطة بثماني مقاعد من من القملش الأبيض الفاخر ومساند من الخشب البني الأنيق.
في غرفة المعيشة نجد أن الأناقة لم تتركها أبدًا، فالباب ذو اللون الأبيض مع المرايا المستطيلة في جنبه، والخشب البني الداكن المستخدم في مكتبة التلفازمع السجادة التي تجمع بين الأبيض والبني فوق الرخام اللامع، كل هذه العناصر جعلت من فراغ المعيشة فراغًا فاخرًا عن جدارة.
السقف أيضًا كان عليه عامل كبير في أناقة غرفة المعيشة، فقد صمم بالطراز النيو كلاسيكي ذو الزخارفة الجبسية و بيت النور الرومانسي قد أحاط بالنجفة الكريستالية المميزة التي توسطت السقف العالي.
وكل هذا مع الأثاث المودرن الأنيق مع كنبة وثيرة من القطيفة قد جعل من الجلوس في غرفة المعيشة متعة خاصة.
وبالطبع مع كل هذا الهدوء وهذه الانسيابية في تصميم المنزل لم يكن التصميم ليكتمل إلا بغرفة نوم هادئة بسيطة، من اللون الأبيض مع ورق الحائط البيج ذو النقوشات الهادئة، وتحتها نجد ظهر السرير الأبيض الخشبي الذي يحمل من الأناقة ما يحمل مع زوج من الكومودينو الأبيض ذو الشكل البسيط.
وقد اكتمل جمال الغرفة بكشافات الإضاءة المستطيلة ذات الشكل العصري.
وفي الحمام أيضًا نجد نفس الألوان الهادئة التي تعطي راحة في الاستخدام واتساعًا في المساحة وتضيف إلى إضاءة الفراغات.
وبعد أن أنهينا جولتنا داخل المنزل لم يبق إلا أن نودعه مع نظرة على الواجهة من زاوية مختلفة أظهرت التداخل الغني للكتل التصميمية للواجهة مع الرخام الأسود في الأرضيات والحجر البني والبيج ذو الجاذبية الخاصة عند المدخل.
إذا أعجبك هذا المنزل فبالتأكيد سوف يعجبك أيضًا هذا المنزل التبسيطي الملهم كما يجب أن يكون.