منزل إقتصادي جميل.. حلم كل عائلة

موعدنا اليوم مع منزل قد جمع بين جنباته طرفي المعادلة؛ فقد اجتمعت فيه الألوان الفاتحة من درجات الكريمي والأبيض الناصع وما تضفيه من رحابة وجمال و بساطة في الواجهات الخارجية، مع الأناقة في الديكورات الداخلية رغم فكرة البساطة المسيطرة على التصميم في الداخل والخارج.

فهيا بنا لنرى كيف حقق هذا المنزل المعادلة الصعبة، ونتجول داخل غرفه العديدة لنرى كيف توافرت فيه كل هذه المميزات مع قلة تكاليفه أيضًا: