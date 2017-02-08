منزل عائلي بتشطيبات إيطالية حديثة

ابدع مصمموا الشركة الإيطالية Architrek، في وضع لمساتهم الاحترافية لتنفيذ التصميم الداخلي لمنزل بمساحة 180 متر مربع، حيث الطابق الأول عبارة عن مساحة مفتوحة واسعة تأنقت بالنغمات المحايدة، وازدادت اتساعًا مع الإشراقة الطبيعية بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة، ويضم الأجزاء الحيوية، من مطبخ وغرفة معيشة وغرفة سفرة، وأيضًا مكتبة ومكتب للدراسة أو العمل.

فيما خصص الطابق الثاني مع لمسات خشبية تتبادل أدوارها تارة في الأرضية، وتارة في الأثاث، ليضم غرف النوم، والحمامات، وركن خاص مغلف بالأخشاب.

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