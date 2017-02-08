منزل عائلي بتشطيبات إيطالية حديثة

ابدع مصمموا الشركة الإيطالية Architrek، في وضع لمساتهم الاحترافية لتنفيذ التصميم الداخلي لمنزل بمساحة 180 متر مربع، حيث الطابق الأول عبارة عن مساحة مفتوحة واسعة تأنقت بالنغمات المحايدة، وازدادت اتساعًا مع الإشراقة الطبيعية بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة، ويضم الأجزاء الحيوية، من مطبخ وغرفة معيشة وغرفة سفرة، وأيضًا مكتبة ومكتب للدراسة أو العمل.
فيما خصص الطابق الثاني مع لمسات خشبية تتبادل أدوارها تارة في الأرضية، وتارة في الأثاث، ليضم غرف النوم، والحمامات، وركن خاص مغلف بالأخشاب.
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تغلفت غرفة المعيشة بأناقة محايدة، حيث الجدران البيضاء، والأرضية الرمادية، التي تزينت بسجادة بيضاء مع خطوط رمادية تصنع تناسقًا أنيقًا بين ألوان الغرفة، فيما جاءت اللمسات اللونية المٌبهجة في كرسي باللون الجنزاري الداكن، وبعض الوسائد الصفراء التي زينت الأريكة الرمادية.
التفاصيل الديكورية بسيطة وتخلو من المبالغة، فقط بضعة إطارات كبيرة تزين الجدار خلف الأريكة، ومصباح جانبي مع ارتفاع يسمح بتوزيع الإضاءة الخافتة، إضافة إلى منضدة وضعت في منتصف الغرفة، واثنين من المقاعد المصنوعة يدويًا في إحدى الزوايا.
تتمتع غرفة المعيشة بإشراقة طبيعية قوية، بفضل تلك النافذة الزجاجية المطلة على الشرفة الخارجية، والتي تتمتع بدورها بإطلالة خضراء رائعة، وقد استغل هذا المشهد بوضع منضدة خشبية وبضعة كراسي، لاحتساء فنجان من القهوة صباحًا، مع الاستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس الدافئة.
بجانب الشرفة، صمم مكتب أسمنتي أنيق، وكأنه جزء من الجدار، وقد تزين سطحه بمصباح صغير لرؤية أكثر وضوحًا، بينا صمم فوقه اثنين من الأرفف الخشبية، لترتيب الأوراق والكتب، فيما أختير كرسي يجمع في تصميمه بين الخشب والمعدن.
في ذات المساحة التي ضمت غرفة المعيشة، وإلى جانب مكتب العمل/الدراسة، صممت مكتبة خشبية بسيطة بين أثنين من الأعمدة الأسمنتية، حيث بضعة أرفف خشبية احتضنت الكثير من الكتب المنظمة، وأيضًا بضع قطع ديكورية صغيرة.
اختيار موقع المكتبة بالقرب من مكتب العمل/ الدراسة، موفق للغاية، حيث يوفر الوقت ويسهل الوصول إلى الكتب والمراجع، كما يمنح الغرفة ترتيبًا منطقيًا وتقسيمًا ذكيًا لأجزائها.
في الجانب الأخر من الطابق الأرضي، وضعت طاولة الطعام، ومرة أخرى، وفق المحترفون في اختيار مكانها أمام أحد الأعمدة الأسمنتية، مما يمنحها تقسيمًا بصريًا يوفر لها الخصوصية والاستقلالية، في حين أنها مازالت تندمج مع غرفة المعيشة والمكتبة والمكتب، وتتناسق معهم بتصميمها الخشبي ذو المظهر الطبيعي.
بالصعود إلى الطابق الثاني، نجد أنفسنا في ركن خاص دافئ، حيث الأخشاب تسيطر على الأجواء، بدءًا من الأرضية وقطع الأثاث بتصميماتها العتيقة، وحتى الأرفف المعلقة التي رتبت فوقها الكثير من الكتب، ويتخلل هذا المشهد الخشبي عمود أسمنتي ضخم يدعم تصميم المنزل، وفي النهاية، لمسة لونية بالأصفر تكسر سيطرة الأبيض على الجدران، مع بني الأخشاب.
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ومع دخولنا إلى إحدى غرف نوم هذا المنزل الإيطالي الكبير، نجد أنها قد تمتعت بتصميم شبابي عصري أنيق، حيث السرائر الخشبية بتصميمها البسيط، مع ملاءات بيضاء، ومفارش ذهبية بعض الشيء، تتناغم مع الوسائد الصفراء.
الأرضية خشبية، تتناسق مع ذلك الصندوق أسفل النافذة الكبيرة، والتي تمد الغرفة بإشراقة قوية وتهوئة جيدة، جنبًا إلى جنب مع النافذة المستديرة فوق السريرين، فيما احتوت الغرفة بعض التفاصيل الفريدة التي أضفت عليها طابعًا مميزًا، ومن بينها سلة كبيرة مصنوعة يدويًا، والمصباح الثلاثي بجانب السرير الأيمن.