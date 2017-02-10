الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تجعل بيتك أكثر رحابة لك و لضيوفك

shereen gouda shereen gouda
Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
Loading admin actions …

تصميم منزل الأحلام من أحد أكثر المهام الممتعة التي يتطلع إليها الجميع، خلال هذه الرحلة تطرح أفكار من إبتكارك لكي تنعم بحياة مثالية  في المستقبل يخلو من أي معوقات في المهام اليومية. لا شك أننا عند تصميم منزل الأحلام أيضاً أول أولوياتنا تكون جعل التصميم في قمة الأناقة حتى تبهر الجميع بذوقك الرفيع والفاخر، و هذا لا بأس به بالتأكيد، ولكن دعونا ننظر اليوم إلى الأمر بوجهة نظر مختلفة، وهو أن تصنع من غرف بيتك فراغات فيها رحابة و دفئ لك و لجميع ضيوفك. المنزل الذي يتسم بالراحة والدفء هو الذي يضمن لك استمرارية عامل الإبهار طوال حياتك، فلا يمل أحد من أي فراغ يشعر فيه بالانتماء والاحتواء، و لكن رحابة التصميم لن تكتمل دون أن يكون منزلك كالمرآة لشخصيتك. اليوم سوف نتعرف على كيفية جعل كل فراغ في بيتك يتسم بالرحابة بأبسط الطرق.

المدخل

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

ضع في حسبانك عند تجديد مدخل منزلك أنه أول فراغ يكون في انتظار استقبالك انت وضيوفك مما يجعل وقع تصميمه قوي على انطباع منزلك، فعليك أن تجعله يعكس الكثير من الطاقة الإيجابية و بعض من اللمسات التي تعكس شخصيتك الفريدة. لن تجد عنصر يحقق لك ذلك أروع من إدخال الطبيعة في بهو مدخلك ولا يقصر ذلك على النباتات فحسب، بل أي خامات طبيعية غير معالجة. الخامات الخام تبث بطبيعتها طاقة إيجابية و تترك أثر دافئ لدى الجميع مما يجعل اختياره  أولوية المصممين المحترفين في المداخل.

غرفة المعيشة

Современное шале, decoroom decoroom غرفة المعيشة خشب Purple/Violet
decoroom

decoroom
decoroom
decoroom

أدرك المصمم هنا أن غرفة المعيشة هي أكثر مكان حيوي في أي منزل مما جعله يهتم بكل تفاصيل التصميم حتى يجتمع فيه ثلاث صفات وهم العملية والأناقة والرحابة، و قد نجح في مهمته من خلال التركيز على ألوان هادئة و لكن و تأثير قوي مع دمج الأخشاب بدرجاته المختلفة، و ما يجعل الغرفة في تناغم متناهي هو الإضاءة الدافئة سواءاً من المصدر الطبيعي الخارجي أو من وحدات الإضاءة الخارجية.

غرفة الطعام

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

حتى تنعم غرفة السفرة لديك بكثير من الرحابة مع قليل من التغيير عليك أن تقوم باختيار ديكورات ناعمة و تدعو للشعور بالإنتماء من بعض المقتنيات القيمة إلى ألوان مبهجة و حيوية.

غرفة النوم

homify غرفة نوم أبلكاش Yellow
homify

homify
homify
homify

 طراز الفراغ ليس له صلة أبداً بمقياس مدى رحابة أي فراغ، فحتى أبسط الغرف يمكن أن تعكس الكثير من الدفء والترحاب مع بعض الديكورات الخاصة التي تجعل مسألة ألفة الفراغ أمر سهل، و هذا بالتحديد ما حدث في غرفة النوم هنا من خلال ديكورات الحائط البسيطة.

الشرفة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

نرجو أن لا تقع في فخ إهمال الشرفة كفراغ ثانوي فأنت بذلك تحرم نفسك من الاستمتاع بالهواء الطلق، ولكي نتجنب حدوث ذلك لا بد وأن تخلق فيها غرفة معيشة جذابة.

في محاولة للخروج عن المألوف قرر المصمم  في هذه الشرفة أن يصنع فراغ بسيط و لكن غني بالعناصر الطبيعية من نباتات وأخشاب دافئة لكي يتحول فراغ مهدر إلى الركن الذي يلجأ له الباحثين عن الدفء والهدوء.

السلم

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

تحويل السلم إلى جزء من الديكور هي خطوة جريئة ولكن تحمل الكثير من الفكر الذكي، هنا نلاحظ أن السلم له استخدام مزدوج مما أدى إلى تحويل فراغ نمطي و ممل إلى ركن يحتوي كثير من المعاني وبه عامل جذب ينعم به الجميع. لا يجب الإرتباط بهذه الفكرة بالتحديد ولكن أي فكر مبتكر في تصميم عنصر السلم جدير بخلق أجواء مفعمة بالحيوية. 

الحمام الثانوي

GREENY AND JUICY Pixers حمامديكورات pantone 2017,green,greenery
Pixers

GREENY AND JUICY

Pixers
Pixers
Pixers

الحمام الثانوي تعريفه أنه مخصص لاستخدام الضيوف، لذا يجب أن يكون فيه سمات الحمامات الراقية التي يشعر فيها الجميع كأنه في منزله، وبالتأكيد تنفيذ ذلك في مساحة صغيرة يبدو مستحيلاً ولكن هناك بعض الوسائل الذكية لجعل من حمامك الصغير مكان يشعر فيه الجميع بالانتماء والهدوء. أحد أهم هذه الحيل هي استخدام ألوان مريحة بصرياً بعيدة عن الدرجات الصاخبة من الأحمر وما شابهها والتركيز على أن تكون الإضاءة دافئة وليست بيضاء اللون.  

من أهم عوامل نجاح تصميم الحمام الخاص بالضيوف أن يكون منظم و نظيف طوال الوقت ولكي تتعرف على وسائل تحقيق ذلك تابع هذا المقال الثري بالمعلومات الرائعة.

منزل إقتصادي جميل.. حلم كل عائلة
ما هي أكثر الأفكار تميزاً في رأيك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً