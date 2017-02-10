كيف تجعل بيتك أكثر رحابة لك و لضيوفك

تصميم منزل الأحلام من أحد أكثر المهام الممتعة التي يتطلع إليها الجميع، خلال هذه الرحلة تطرح أفكار من إبتكارك لكي تنعم بحياة مثالية في المستقبل يخلو من أي معوقات في المهام اليومية. لا شك أننا عند تصميم منزل الأحلام أيضاً أول أولوياتنا تكون جعل التصميم في قمة الأناقة حتى تبهر الجميع بذوقك الرفيع والفاخر، و هذا لا بأس به بالتأكيد، ولكن دعونا ننظر اليوم إلى الأمر بوجهة نظر مختلفة، وهو أن تصنع من غرف بيتك فراغات فيها رحابة و دفئ لك و لجميع ضيوفك. المنزل الذي يتسم بالراحة والدفء هو الذي يضمن لك استمرارية عامل الإبهار طوال حياتك، فلا يمل أحد من أي فراغ يشعر فيه بالانتماء والاحتواء، و لكن رحابة التصميم لن تكتمل دون أن يكون منزلك كالمرآة لشخصيتك. اليوم سوف نتعرف على كيفية جعل كل فراغ في بيتك يتسم بالرحابة بأبسط الطرق.
ضع في حسبانك عند تجديد مدخل منزلك أنه أول فراغ يكون في انتظار استقبالك انت وضيوفك مما يجعل وقع تصميمه قوي على انطباع منزلك، فعليك أن تجعله يعكس الكثير من الطاقة الإيجابية و بعض من اللمسات التي تعكس شخصيتك الفريدة. لن تجد عنصر يحقق لك ذلك أروع من إدخال الطبيعة في بهو مدخلك ولا يقصر ذلك على النباتات فحسب، بل أي خامات طبيعية غير معالجة. الخامات الخام تبث بطبيعتها طاقة إيجابية و تترك أثر دافئ لدى الجميع مما يجعل اختياره أولوية المصممين المحترفين في المداخل.
أدرك المصمم هنا أن غرفة المعيشة هي أكثر مكان حيوي في أي منزل مما جعله يهتم بكل تفاصيل التصميم حتى يجتمع فيه ثلاث صفات وهم العملية والأناقة والرحابة، و قد نجح في مهمته من خلال التركيز على ألوان هادئة و لكن و تأثير قوي مع دمج الأخشاب بدرجاته المختلفة، و ما يجعل الغرفة في تناغم متناهي هو الإضاءة الدافئة سواءاً من المصدر الطبيعي الخارجي أو من وحدات الإضاءة الخارجية.
حتى تنعم غرفة السفرة لديك بكثير من الرحابة مع قليل من التغيير عليك أن تقوم باختيار ديكورات ناعمة و تدعو للشعور بالإنتماء من بعض المقتنيات القيمة إلى ألوان مبهجة و حيوية.
طراز الفراغ ليس له صلة أبداً بمقياس مدى رحابة أي فراغ، فحتى أبسط الغرف يمكن أن تعكس الكثير من الدفء والترحاب مع بعض الديكورات الخاصة التي تجعل مسألة ألفة الفراغ أمر سهل، و هذا بالتحديد ما حدث في غرفة النوم هنا من خلال ديكورات الحائط البسيطة.
نرجو أن لا تقع في فخ إهمال الشرفة كفراغ ثانوي فأنت بذلك تحرم نفسك من الاستمتاع بالهواء الطلق، ولكي نتجنب حدوث ذلك لا بد وأن تخلق فيها غرفة معيشة جذابة.
في محاولة للخروج عن المألوف قرر المصمم في هذه الشرفة أن يصنع فراغ بسيط و لكن غني بالعناصر الطبيعية من نباتات وأخشاب دافئة لكي يتحول فراغ مهدر إلى الركن الذي يلجأ له الباحثين عن الدفء والهدوء.
تحويل السلم إلى جزء من الديكور هي خطوة جريئة ولكن تحمل الكثير من الفكر الذكي، هنا نلاحظ أن السلم له استخدام مزدوج مما أدى إلى تحويل فراغ نمطي و ممل إلى ركن يحتوي كثير من المعاني وبه عامل جذب ينعم به الجميع. لا يجب الإرتباط بهذه الفكرة بالتحديد ولكن أي فكر مبتكر في تصميم عنصر السلم جدير بخلق أجواء مفعمة بالحيوية.
الحمام الثانوي تعريفه أنه مخصص لاستخدام الضيوف، لذا يجب أن يكون فيه سمات الحمامات الراقية التي يشعر فيها الجميع كأنه في منزله، وبالتأكيد تنفيذ ذلك في مساحة صغيرة يبدو مستحيلاً ولكن هناك بعض الوسائل الذكية لجعل من حمامك الصغير مكان يشعر فيه الجميع بالانتماء والهدوء. أحد أهم هذه الحيل هي استخدام ألوان مريحة بصرياً بعيدة عن الدرجات الصاخبة من الأحمر وما شابهها والتركيز على أن تكون الإضاءة دافئة وليست بيضاء اللون.
من أهم عوامل نجاح تصميم الحمام الخاص بالضيوف أن يكون منظم و نظيف طوال الوقت ولكي تتعرف على وسائل تحقيق ذلك تابع هذا المقال الثري بالمعلومات الرائعة.