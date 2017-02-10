كيف تجعل بيتك أكثر رحابة لك و لضيوفك

نرجو أن لا تقع في فخ إهمال الشرفة كفراغ ثانوي فأنت بذلك تحرم نفسك من الاستمتاع بالهواء الطلق، ولكي نتجنب حدوث ذلك لا بد وأن تخلق فيها غرفة معيشة جذابة.

في محاولة للخروج عن المألوف قرر المصمم في هذه الشرفة أن يصنع فراغ بسيط و لكن غني بالعناصر الطبيعية من نباتات وأخشاب دافئة لكي يتحول فراغ مهدر إلى الركن الذي يلجأ له الباحثين عن الدفء والهدوء.