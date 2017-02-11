6 نصائح للحصول على منزل نظيف ومرتب على طريقة الفينج شوى

الحصول على منزل نظيف ومرتب هى غايتنا جميعاً فى منازلنا، فالمنزل هو الملاذ الذى نشعر بداخله بالراحة ونقضى به لحظات رائعة ومميزة مع عائلتنا، فالمنازل الفوضوية والغير مرتبة تمتص طاقاتنا وتؤثر علينا بالسلب، وعلى حسب العلم الصينى المعروف بالفينج شوى، أن الطاقة وتوزيعها بشكل مناسب فى المنزل يمدك بالراحة والطاقة الأيجابية، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 6 نصائح مميزة جداً للحصول على منزل نظيف ومرتب على طريقة الفينج شوى وتوزيع الطاقة فى المنزل بطريقة صحيحة.
المدخل من الأماكن المهمة جداً فى المنزل والتى يجب الأهتمام بترتيبها وتوزيع الديكورات بها بطريقة مميزة، واحرص دائماً أن تجعل مساحة البصر فى المدخل فارغة بنعنى أن لا تضع ديكورات أو اثاث ضخم فى منتصف المدخل يعيق النظر لديك فى بداية المدخل. يمكنك تزيين الجدار بلوحات لكن تجنب تلك اللوحات التى تحتوى على رسومات الحروب، الجبال ومناظر الغروب، من الأخطاء الشائعة أيضاً فى تصميم المدخل هى وجود الجزامة عند المدخل البيت وترك اكياس القمامة فى الخارج تلك الاخطاء تجنبها حتى لا تجلب لك المشاكل فى المنزل، فالمدخل فى علم الفينج شوى هو مدخل الطاقة إلى البيت لذلك احرص على العناية به.
غرفة المعيشة من أهم الغرف فى المنزل، وفى علم الفينج شوى غرفة المعيشة أيضاً من اهم الغرف، احرص على وجود غرفة المعيشة فى منتصف المنزل فهى دليل على تماسك العائلة، واحرص ايضاً على عدم وضع التليفزيون فى منتثف الغرفة لأنه يجلب الطاقات السلبية إلى الغرفة.
فى تصميم غرفة السفرة احرص أن تكون الوانها فاتحة وأن تطل نافذتها على مناظر طبيعية، وجود نباتات وزهزر ووجود اناء ايضاً به اسماك ملونة كل تلك التفاصيل تعمل على خلق طاقة ايجابية فى غرفة السفرة وفتح الشهية.
المطبخ فى علم الفينج شوى هو وقود المنزل ورمز الرخاء، لذلك احرص أن يكون موقع المطبخ بعيداً عن وسط المنزل حتى لا تهدر طاقة المطبخ، واحرص أن يكون فى الديكور طبق من الفاكهة أو باقة من النباتات والزهور لأنها تعكس وتولد الطاقات الأيجابية فى المطبخ.
عند تصميم غرفة النوم أحرص على أن لا يكون وضعية السرير عند باب الغرفة، أو عند الجدار المقابل للحمام لأنه سيتسبب فى تسرب طاقة تشى السلبية والتى ستؤثر عليك بالسلب اثناء النوم، واحرص أن لا توجد أى اجهزة كهربائية فى غرفة النوم لأنها تؤثر بطاقة سلبية عليك اثناء النوم.
فى الحمام احرص دائماً أن يكون غطاء الحمام مغلق حتى لا يتسبب فى تسريب الطاقات السلبية إلى باقى المنزل، وابتعد عن اللون الأزرق فى التصميم لأن فى نظر الفينج شوى الحمام عنصر الماء ويجب الأبتعاد عن الوان نفس العنصر حتى لا تزيد من طاقتها السالبة.
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