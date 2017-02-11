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قبل وبعد: وتحول جذرى فى تصميم الأرضيات لهذا المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
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اعادة الهيكلة والترميم للتصميمات المتهالكة داخل المنزل ربما تبدو صعبة ومعضلة، لكن حقاً هى من العمليات الى تجعل الخبراء يبتكرون ويضيفون أفضل ما عندهم لأعادة الأصلاح والترميم من جديد، واليوم نحن امام بعض مشروع من المشاريع التى ابدع المصممون فى اضافة احسن ما عندهم لترميم الأرضيات واعادة اصلاحها من جديد وليس الأرضيات فقط فالمنزل بالكامل كان بحاجة إلى الترميم وأعادة الأصلاح، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثرعلى عملية الترميم التى قام بها المصممون عن قرب فى هذا المنزل.

قبل: مطبخ منتهى

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

البداية مع المطبخ الذى بدا فوضوياً جداً ومن كثرة الفوضى لا ترى الأرضيات المتهالكة الذى عفا عليها الزمن، كان لا بد من رياح التغيير أن تمر على المطبخ لتعيد له الحياة من جديد.

بعد: مطبخ عصرى وأنيق.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بعد التغيير أصبح تصميم المطبخ أكثر من رائع ومميز جداً، فبعد أن كان قديم ومتهالك بشكل واضح طغت اللمسات العصرية على التصميم وأعطته تفاصيل من الجمال، استخدام المصمم للون الأحمر أعطى لتصميمه بهجة وحيوية مع السطحالأملس واللامع.

ارضيات جذابة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

قام المصمم بأعادة تجديد وترميم الأرضيات المتهالكة من البلاط وتبديلها بأخرى من الأرضيات الباركيه الخشبى الأنيق، الذى خلق انسجاماً واضحاً مع الأرضيات الجدران الفاتحة ذات اللون البيج الحيادى.

قبل غرفة مظلمة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

قبل كما نرى الغرفة بدت عتيقة ومتهالكة، الأرضيات سيئة جداً البلاط قديم ومتهالك مع لون الجدران الأصفر الردئ ولمسة الخشب للأبواب جعلت من غرفة المعيشة غرفة قاتمة وكئيبة.

مساحة خارجية متهالكة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

وهنا مساحة خارجية متهالكة تماماً وليس بها أى تفاصيل من الديكور أوالأناقة، وأرضياتها باهتة تماماً بلا أى تفاصيل جمالية، المنطقة غير مستغلة بأى شكل كما نرى.

بعد:دمج واختلاف كامل

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بعد أعادة الترميم تم أضافة تغييرات شاملة وذكية من المصمم، فقد قام المصمم بدمج مساحة الغرفة الصغيرة مع المساحة الخارجية للبلكون الغير مستغل، ليضيف بذلك مساحات أضافية رائعة لغرفة السفرة بطريقة ذكية، قام المصمم بتغيير بلاط الأرضيات المتهالك بالكامل إلى الخشب الباركيه الأنيق، واستعان بطلاء الجدران الأبيض الحيادى ليعطى الغرفة مزيد من المساحات الوهمية للمكان مع الأستعانة ببيت النور ليضيف اطلالة أضاءة جذابة على الغرفة.

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قبل: غرفة معيشة عتيقة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

هنا كما نرى غرفة معيشة عتيقة عفا عليها الزمن، أرضيات من البلاط المتهالك ألوان الجدران من اللون البيج الباهت مع الخشب أعطى للغرفة بالكامل لمسة منطفئة وباهتة، كان حتماً لابد من رياح التغيير أن تمر هنا.

بعد: غرفة جذابة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بعد لمسات التغيير التى قام بها المصممون نرى الغرفة بشكل جديد تماماً، البلاط المتهالك تم تغييره بالباركيه الخشبى الأنيق وألوان الجدران الأبيض اندمج مع الأرضيات والأثاث الأنيق للغرفة، لم يهمل المصمم أيضاً دور الأضاءة هنا الذى أعطى للغرفة طابع مختلف سواء من خلال النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الهواء الطبيعى والضوء أو من خلال سبوتات السقف.

قبل: فناء متهالك

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

وهنا نظرة على فناء المنزل قبل التجديدات الذى بداً ردئ ومتهالك تماماً فى الأرضيات والجدران وكافة التفاصيل.

قبل: غرفة نوم رديئة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

غرفة النوم كانت رديئة جداً فى تصميمها، كل تفاصيلها غير متجانسة معاً وبحاجة إلى تجديد، ارضيات سيئة وطلاء جدران باهتة حتى اختيار الأثاث كان سئ جداً مع الأضاءة، كل هذة التفاصيل كانت بحاجة إلى لمسات من التغيير.

بعد: غرفة نوم مختلفة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بعد التجديد أصبحت غرفة النوم أكثر اشراقاً وتمييزاً، تم تغيير الأرضيات بالكامل إلى الباركيه الخشبى الأنيق، وتغيير الجدران إلى اللون الأبيض الحيادى مع لمسات من اللون الرمادى، لعبت الأضاءة دوراً كبيراً فى تزيين بساطة الغرفة وتصميمها الأنيق والبسيط من خلال سبوتات السقف.

قبل: حمام تقليدى قديم

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الحمام كان قديم جداً، اختيار السيراميك من اللون الأزرق كان باهتاً جداً، بشكل عام كان ردئ وقديم وبحاجة ماسة إلى تغيير.

بعد: حمام جديد

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بعد التجديدات أصبح الحمام جديد وأنيق، تم تغيير الأرضيات والجدران بالكامل من السيراميك الأزرق الباهت إلى الخشب المعالج الذى أعطى أناقة وجاذبية للحمام، مع توزيع الأضاءة بشكل رائع واستخدام تلك المرأة الجذابة.

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