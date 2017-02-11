قبل وبعد: وتحول جذرى فى تصميم الأرضيات لهذا المنزل

اعادة الهيكلة والترميم للتصميمات المتهالكة داخل المنزل ربما تبدو صعبة ومعضلة، لكن حقاً هى من العمليات الى تجعل الخبراء يبتكرون ويضيفون أفضل ما عندهم لأعادة الأصلاح والترميم من جديد، واليوم نحن امام بعض مشروع من المشاريع التى ابدع المصممون فى اضافة احسن ما عندهم لترميم الأرضيات واعادة اصلاحها من جديد وليس الأرضيات فقط فالمنزل بالكامل كان بحاجة إلى الترميم وأعادة الأصلاح، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثرعلى عملية الترميم التى قام بها المصممون عن قرب فى هذا المنزل.
البداية مع المطبخ الذى بدا فوضوياً جداً ومن كثرة الفوضى لا ترى الأرضيات المتهالكة الذى عفا عليها الزمن، كان لا بد من رياح التغيير أن تمر على المطبخ لتعيد له الحياة من جديد.
بعد التغيير أصبح تصميم المطبخ أكثر من رائع ومميز جداً، فبعد أن كان قديم ومتهالك بشكل واضح طغت اللمسات العصرية على التصميم وأعطته تفاصيل من الجمال، استخدام المصمم للون الأحمر أعطى لتصميمه بهجة وحيوية مع السطحالأملس واللامع.
قام المصمم بأعادة تجديد وترميم الأرضيات المتهالكة من البلاط وتبديلها بأخرى من الأرضيات الباركيه الخشبى الأنيق، الذى خلق انسجاماً واضحاً مع الأرضيات الجدران الفاتحة ذات اللون البيج الحيادى.
قبل كما نرى الغرفة بدت عتيقة ومتهالكة، الأرضيات سيئة جداً البلاط قديم ومتهالك مع لون الجدران الأصفر الردئ ولمسة الخشب للأبواب جعلت من غرفة المعيشة غرفة قاتمة وكئيبة.
وهنا مساحة خارجية متهالكة تماماً وليس بها أى تفاصيل من الديكور أوالأناقة، وأرضياتها باهتة تماماً بلا أى تفاصيل جمالية، المنطقة غير مستغلة بأى شكل كما نرى.
بعد أعادة الترميم تم أضافة تغييرات شاملة وذكية من المصمم، فقد قام المصمم بدمج مساحة الغرفة الصغيرة مع المساحة الخارجية للبلكون الغير مستغل، ليضيف بذلك مساحات أضافية رائعة لغرفة السفرة بطريقة ذكية، قام المصمم بتغيير بلاط الأرضيات المتهالك بالكامل إلى الخشب الباركيه الأنيق، واستعان بطلاء الجدران الأبيض الحيادى ليعطى الغرفة مزيد من المساحات الوهمية للمكان مع الأستعانة ببيت النور ليضيف اطلالة أضاءة جذابة على الغرفة.
هنا كما نرى غرفة معيشة عتيقة عفا عليها الزمن، أرضيات من البلاط المتهالك ألوان الجدران من اللون البيج الباهت مع الخشب أعطى للغرفة بالكامل لمسة منطفئة وباهتة، كان حتماً لابد من رياح التغيير أن تمر هنا.
بعد لمسات التغيير التى قام بها المصممون نرى الغرفة بشكل جديد تماماً، البلاط المتهالك تم تغييره بالباركيه الخشبى الأنيق وألوان الجدران الأبيض اندمج مع الأرضيات والأثاث الأنيق للغرفة، لم يهمل المصمم أيضاً دور الأضاءة هنا الذى أعطى للغرفة طابع مختلف سواء من خلال النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الهواء الطبيعى والضوء أو من خلال سبوتات السقف.
وهنا نظرة على فناء المنزل قبل التجديدات الذى بداً ردئ ومتهالك تماماً فى الأرضيات والجدران وكافة التفاصيل.
غرفة النوم كانت رديئة جداً فى تصميمها، كل تفاصيلها غير متجانسة معاً وبحاجة إلى تجديد، ارضيات سيئة وطلاء جدران باهتة حتى اختيار الأثاث كان سئ جداً مع الأضاءة، كل هذة التفاصيل كانت بحاجة إلى لمسات من التغيير.
بعد التجديد أصبحت غرفة النوم أكثر اشراقاً وتمييزاً، تم تغيير الأرضيات بالكامل إلى الباركيه الخشبى الأنيق، وتغيير الجدران إلى اللون الأبيض الحيادى مع لمسات من اللون الرمادى، لعبت الأضاءة دوراً كبيراً فى تزيين بساطة الغرفة وتصميمها الأنيق والبسيط من خلال سبوتات السقف.
الحمام كان قديم جداً، اختيار السيراميك من اللون الأزرق كان باهتاً جداً، بشكل عام كان ردئ وقديم وبحاجة ماسة إلى تغيير.
بعد التجديدات أصبح الحمام جديد وأنيق، تم تغيير الأرضيات والجدران بالكامل من السيراميك الأزرق الباهت إلى الخشب المعالج الذى أعطى أناقة وجاذبية للحمام، مع توزيع الأضاءة بشكل رائع واستخدام تلك المرأة الجذابة.
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