قبل وبعد: وتحول جذرى فى تصميم الأرضيات لهذا المنزل

بعد التجديدات أصبح الحمام جديد وأنيق، تم تغيير الأرضيات والجدران بالكامل من السيراميك الأزرق الباهت إلى الخشب المعالج الذى أعطى أناقة وجاذبية للحمام، مع توزيع الأضاءة بشكل رائع واستخدام تلك المرأة الجذابة.

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