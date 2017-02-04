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10أفكار لتصاميم النوافير في الحدائق المنزلية

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
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الجدران و الماء بينهما سحر غريب و سر غامض سنحاول في كتاب الأفكار هذا تسليط الضوء عليه و تقديم أفكار رائعه بخصوص ديكورات متنوعة للجدران التي تتزين بالماء سواء كان ذلك في داخل المنزل أو خارجه في الحدائق و الشرفات . هوميفاي اليوم في جولة من العذوبة و الهدوء و الاسترخاء حيث نقدم إليكم عدد من الأفكار التي يمكن تطبيقها في بيتكم بسهولة ، فكونوا في الموعد 

1- أخشاب و مياة

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

استخدام الأخشاب و المياة على حائط كفيل بأن يجعل ذلك الحائط محط انتباه و اهتمام كل من يزورك، يكفي أن تستمتع بلحظات لتكتشف بها طريقة نزول المياة و تدفقها على الخشب و نزولها المباشر و السلس نحو البركة الصناعية في الأسفل دون خلل، نظام اكثر من رائع و طريقة فعالة في جذب الانتباه و تزيين الجدران بطرق مبتكرة 

2- تدفق من الأحجار

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

من الاحجار يخرج الماء، كما في الانهار تماماً و لكن تلك المرة في داخل بيتك و بالتحديد في حديقتك، يمكنك عمل نظام لتدفق المياة خلف الجدار مثل مواسير الصرف العادية و تخرج و تتكرر مثل فكرة عمل النافورة تماماً و لكن تلك المرة خلف جدارك الحجري الذي سيصبح بمثابة التحفة الفنية في منزلك .

3- في حمام السباحة

Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos مسبح المرو أو الكوارتز Blue
ROKA Arquitectos

ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos

في حمام السباحة المليء بالماء يمكنك أن تجعل تدفق الماء إليه عن طريق الجدران المصنوعة من الصخور الزخرفية العصرية ، يكفيك صوت الماء الهاديء الذي يستمر منعك و كأنك أمام شلال جاري في إحدى القرى السياحية العالمية، طريقة تصميم مثل تلك التدفقات تكمن في دورة المياة الموصلة بالكهرباء فترفع الماء من حمام السباحة أو من مصدر آخر و تصب في حمام السباحة بمنتهى السهولة ،و السحر أيضاً 

4- الطبيعة الساحرة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الطبيعة يمكن أن تكون في حديقتك عن طريق الحائط و المياة الطبيعيين ، لاحظ الشكل الطبيعي للغاية لنزول الماء من الجدار الصخري بمنتهى الطبيعية الممكنة ، في حديقتك يظهر الشجر و الحجر و النبات و مزيد من الحيوية في وجود الماء، الجدار الصخري له نسبة لا تقل عن 60 % من جمال التصميم كما أن للماء النسبة الباقية .

5- شلالات من الديكور

CASA PAROTA, LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO جدران حجر Grey
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

الحوائط الصخرية و الماء المنسكب منها يشكل شيئاً لا يوصف من الجمال الطبيعي لعشاقه، و لكن هل فكرت في طريقة زائدة لتعميق هذا الاحساس بالجمال، بالفعل الفراغات، الفراغات هو اسلوب أكثر من رائع لتزيين الجدران و بالتالي سيزيد من جماله برفقه الماء ، حاول أن تحدث فراغات و تضع فيها اكسسوارات من النباتات الطبيعية بداخلها بحيث تكون بعيدة عن الماء و لكنها قريبة من المشهد المبتل دوتن بلل ..

6- تدفق من الحائط

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

يخرج الماء من الحائط بشكل مندفع و بصوت أقوى ، لتلك الخاصية يمكنك تصميم مخرج الماء من الحائط أنحف من المعتاد و لكنه أكثر عرضاً و بالتالي سيسمح بخروج كمية أكبر من المعتاد من الماء و بالتالي سيكون صوتها أكثر قوة و حضور في الحديقة و بالتالي سينتقل لك الشعور الطبيعي كاملاً

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7- فنون فوق جدول من المياة

Estanque, CPJP S.L. CPJP S.L. حديقة
CPJP S.L.

CPJP S.L.
CPJP S.L.
CPJP S.L.

يمكنك تزيين الجدار و عدم الاعتماد على مادة صناعته فقط، استخدم النقوش الديكورية و الاستنسل في تلك الحالة أو الأسمنت الديكوري الموجود لدى محال التصميم في مدينتك، الأشكال و الأضواء المسلطة على الحوائط لها القدرة على إكمال الشكل الجمالي للماء و النبات أيضاً .

8- حوض من الماء

realisations, MARTINELLI LUCE MARTINELLI LUCE حديقة
MARTINELLI LUCE

MARTINELLI LUCE
MARTINELLI LUCE
MARTINELLI LUCE

حوض من الماء الحديقة يجمع لك كل المظاهر الطبيعية التي ترغب في تحقيقها في ديكور منزلك، الماء و الجدار الأملس الناعم المصقول بالأسمنت فكرتين متضادتين و لكنهما نافعين جداً في حالة الأحواض الصغيرة لأنك سوف تقوم بإحاطة الحوض بالكامل بنوعية الجدار الخارج منه الماء ، وبالتالي تحقق تصميم مستقل بذاته و تحفة فنية مستقلة في الحديقة .

9- بحيرة في حديقتك

realisations, MARTINELLI LUCE MARTINELLI LUCE حديقة
MARTINELLI LUCE

MARTINELLI LUCE
MARTINELLI LUCE
MARTINELLI LUCE

يمكن بفضل تقنية تدفق الماء من الحوائط أن تجعل التدفق يصب في مكان أشبه بالبحيرة الصناعية و لكن في حديقتك، تلك الفكرة لأصحاب الحدائق الكبيرة في مساحتها ، اترك الطبيعة تأخذ مسارها في تلك التصميمات، لا تتدخل بقص النباتات التي تنمو حول البحيرة و لكن فقط تحكم في الشلال الصناعي و قوته و نظافة البحيرة أولاً بأول و اهتم بالجدار الخارج منه الماء و طلائه أولاً بأول .

10- نافورة تشكيلية

realisations, MARTINELLI LUCE MARTINELLI LUCE حديقة
MARTINELLI LUCE

MARTINELLI LUCE
MARTINELLI LUCE
MARTINELLI LUCE

النافورة تعتبر شكل من أشكال السحر الكامن في تلاقي الحوائط و المياة، فالنافورة الخرسانية ماهي إلا نصف حائط مصمم بطريقة رائعة في وسط حديقتك و بها دائرة كهربية لرفع الماء لأعلى بأي شكل تحبذه و أي قوة ترغبها، فيمكنك تصميم نافورة جامحة أو هادئة و هذا حسب تفضيلك . لكنك في تلك الحالة ستتحكم في مستوى الجمال الذي تريد بفضل هذا التلاقي و التدفق المستمر للطبيعة في حديقتك .

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