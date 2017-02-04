10أفكار لتصاميم النوافير في الحدائق المنزلية

الجدران و الماء بينهما سحر غريب و سر غامض سنحاول في كتاب الأفكار هذا تسليط الضوء عليه و تقديم أفكار رائعه بخصوص ديكورات متنوعة للجدران التي تتزين بالماء سواء كان ذلك في داخل المنزل أو خارجه في الحدائق و الشرفات . هوميفاي اليوم في جولة من العذوبة و الهدوء و الاسترخاء حيث نقدم إليكم عدد من الأفكار التي يمكن تطبيقها في بيتكم بسهولة ، فكونوا في الموعد
استخدام الأخشاب و المياة على حائط كفيل بأن يجعل ذلك الحائط محط انتباه و اهتمام كل من يزورك، يكفي أن تستمتع بلحظات لتكتشف بها طريقة نزول المياة و تدفقها على الخشب و نزولها المباشر و السلس نحو البركة الصناعية في الأسفل دون خلل، نظام اكثر من رائع و طريقة فعالة في جذب الانتباه و تزيين الجدران بطرق مبتكرة
من الاحجار يخرج الماء، كما في الانهار تماماً و لكن تلك المرة في داخل بيتك و بالتحديد في حديقتك، يمكنك عمل نظام لتدفق المياة خلف الجدار مثل مواسير الصرف العادية و تخرج و تتكرر مثل فكرة عمل النافورة تماماً و لكن تلك المرة خلف جدارك الحجري الذي سيصبح بمثابة التحفة الفنية في منزلك .
في حمام السباحة المليء بالماء يمكنك أن تجعل تدفق الماء إليه عن طريق الجدران المصنوعة من الصخور الزخرفية العصرية ، يكفيك صوت الماء الهاديء الذي يستمر منعك و كأنك أمام شلال جاري في إحدى القرى السياحية العالمية، طريقة تصميم مثل تلك التدفقات تكمن في دورة المياة الموصلة بالكهرباء فترفع الماء من حمام السباحة أو من مصدر آخر و تصب في حمام السباحة بمنتهى السهولة ،و السحر أيضاً
الطبيعة يمكن أن تكون في حديقتك عن طريق الحائط و المياة الطبيعيين ، لاحظ الشكل الطبيعي للغاية لنزول الماء من الجدار الصخري بمنتهى الطبيعية الممكنة ، في حديقتك يظهر الشجر و الحجر و النبات و مزيد من الحيوية في وجود الماء، الجدار الصخري له نسبة لا تقل عن 60 % من جمال التصميم كما أن للماء النسبة الباقية .
الحوائط الصخرية و الماء المنسكب منها يشكل شيئاً لا يوصف من الجمال الطبيعي لعشاقه، و لكن هل فكرت في طريقة زائدة لتعميق هذا الاحساس بالجمال، بالفعل الفراغات، الفراغات هو اسلوب أكثر من رائع لتزيين الجدران و بالتالي سيزيد من جماله برفقه الماء ، حاول أن تحدث فراغات و تضع فيها اكسسوارات من النباتات الطبيعية بداخلها بحيث تكون بعيدة عن الماء و لكنها قريبة من المشهد المبتل دوتن بلل ..
Oasis
يخرج الماء من الحائط بشكل مندفع و بصوت أقوى ، لتلك الخاصية يمكنك تصميم مخرج الماء من الحائط أنحف من المعتاد و لكنه أكثر عرضاً و بالتالي سيسمح بخروج كمية أكبر من المعتاد من الماء و بالتالي سيكون صوتها أكثر قوة و حضور في الحديقة و بالتالي سينتقل لك الشعور الطبيعي كاملاً
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يمكنك تزيين الجدار و عدم الاعتماد على مادة صناعته فقط، استخدم النقوش الديكورية و الاستنسل في تلك الحالة أو الأسمنت الديكوري الموجود لدى محال التصميم في مدينتك، الأشكال و الأضواء المسلطة على الحوائط لها القدرة على إكمال الشكل الجمالي للماء و النبات أيضاً .
حوض من الماء الحديقة يجمع لك كل المظاهر الطبيعية التي ترغب في تحقيقها في ديكور منزلك، الماء و الجدار الأملس الناعم المصقول بالأسمنت فكرتين متضادتين و لكنهما نافعين جداً في حالة الأحواض الصغيرة لأنك سوف تقوم بإحاطة الحوض بالكامل بنوعية الجدار الخارج منه الماء ، وبالتالي تحقق تصميم مستقل بذاته و تحفة فنية مستقلة في الحديقة .
يمكن بفضل تقنية تدفق الماء من الحوائط أن تجعل التدفق يصب في مكان أشبه بالبحيرة الصناعية و لكن في حديقتك، تلك الفكرة لأصحاب الحدائق الكبيرة في مساحتها ، اترك الطبيعة تأخذ مسارها في تلك التصميمات، لا تتدخل بقص النباتات التي تنمو حول البحيرة و لكن فقط تحكم في الشلال الصناعي و قوته و نظافة البحيرة أولاً بأول و اهتم بالجدار الخارج منه الماء و طلائه أولاً بأول .
النافورة تعتبر شكل من أشكال السحر الكامن في تلاقي الحوائط و المياة، فالنافورة الخرسانية ماهي إلا نصف حائط مصمم بطريقة رائعة في وسط حديقتك و بها دائرة كهربية لرفع الماء لأعلى بأي شكل تحبذه و أي قوة ترغبها، فيمكنك تصميم نافورة جامحة أو هادئة و هذا حسب تفضيلك . لكنك في تلك الحالة ستتحكم في مستوى الجمال الذي تريد بفضل هذا التلاقي و التدفق المستمر للطبيعة في حديقتك .