25 نموذج لجدران و أسوار تثري ديكور منزلك

الأسوار و الجدارن هما الحدود الملموسة لأي منزل سواء من الداخل أو الخارج، تلك الحدود لها قدرة كبيرة على إعطاء منزلك سمة أو طراز معين لو قمت بتصميمهم بشكل معين ، اليوم هوميفاي سوف يقدم إليكم وجبة دسمة من الخيارات متمثلة في 25 فكرة متنوعة لكيفية تصميم جدران و أسوار في الهواء الطلق تليق بمنزلك و لها القدرة على تنويع و تمييز شخصية تصميمه بمنتهى الدقة و إبراز الجهد الفني المبذول في التصميم حتى من خارج حدود المنزل .
إليكم التفاصيل الرائعة ..
يمكنك استخدام الخشب المطلي باللون الابيض حول منزلك كسياج طويل فهو يجمع بين مزايا القوة و الإرتفاع وفقما تريد و يتطلب تصميمك، الخشب يساعد من الجهة الداخلية على تثبيت المصابيح و الاختلاف في الطلاء من الداخل و الخارج بحيث يمكنك أن تجعل السور من الخارج بني و من الداخل أبيض دون تأثر أي من الجانبين على العكس لو استخدمت سور معدني فسيكون من الصعب تطبيق ذلك لصغر حجم أعمدة المعدن و التي تكون في أغلبها مفرغة و تظهر من الجانبين .
لمن يعشق التصميمات الطبيعية يمكن استخدام الخشب القوي الطبيعي بنفس لونه في الطبيعة ليعطي المنزل من الخارج شكلاً مثالياً و يتفاعل مع العوامل الطبيعية الاخرى مثل ضوء الشمس فيعطي لمعان على واجهة المنزل، و من جهة أخرى فإن استخدام الخشب الطبيعي يتماشى مع أي لون آخر لباقي السور و أي مادة يتكون منها أيضاً مثل هذا النموذج و السور الخرساني الذي تواجد فيه بجانب الخشب .
من بعض الأساليب العصرية في تسييج الحدائق الداخلية هي استخدام سور خاص بها منفصل عن الخارج لتحقيق مزيد من الخصوصية و هذا عن طريق استخدام جذوع أشجار حقيقية و توضع بطريقة متناسقة بجانب بعضها لتشكل سوراً جميلاً حول الحديقة و هي رائعة لمن يحب استعارة المشاهد الطبيعية في منزله.
في داخل المنزل يمكن استخدام السور المعدني ببساطة ليفصل بين جزئين أو أكثر في الحديقة الخارجية للمنزل مثل المسبح و منطقة لعب الأطفال و الفناء الخلفي مثلاً و تلك الطريقة تعبر جيدة لتنسيق أفضل للحدائق خاصة كبيرة المساحة .
الجدار يمكن أن يكون صرحاً مشهوداً لعملية التميز التي تتم داخل منزلك في التصميم و الفن المعماري ، فالأسوار العالية دائماً ما تكون عنواناً للرفعة و الفخامة و لكن طريقة تصميمها هي التي تجعلها تأخذ جانب الجمال بعيداً عن المهابة الزائدة، نلاحظ هنا النقشات التي وضعت على السور الخرساني الضخم و التي جعلته جمالياً أكثر من كونه محققاً لأمان و خصوصية تامة للمنزل
في الشرفات يمكنك استخدام أسوار لتحقيق بعض الخصوصية خصوصاً لو كانت تطل على أكثر من شرفة اخرى للبيوت و البنايات المجاورة ، الأسوار الخشبية أفضل لك في تلك الحالة خصوصاً لو أردت زراعة الأشجار حولها .
بنفس الطريقة العصرية التي نستخدم بها الأحجار في تطبيقات المنزل الداخلية يمكننا استخدامها في سور منزلنا من الخارج ، الأحجار ذات شكل طبيعي و ستفيدك عن طريق متانتها و تماشيها مع محيط المنزل من الداخل و الخارج خصوصاً لو كانت بلون محايد مثل هذا السور الرمادي من الاحجار .
في السور ذاته يمكننا أن ننشيء حديقة مميزة عن طريق استخدام الفراغات الخشبية بطريقة أفقية في تصميم السور و من ثم استخدام الأشجار العليق التي تلتف حول تلك الفراغات و تنمو من خلالها و ستغنيك عن الكثير من الإكسسوارات بالذات في الحديقة الصغيرة
نصف سور خشبي و نصف سور خرسانة من الأسمنت و الطوب والحديد ، الإثنين يكملان بعضهما عن طريق المتانة في الخرسانة و الشكل الجمالي في الأخشاب و هي ملائمة أكثر للشرفات الواسعة لتحقيق الخصوصية و الامان أيضاً
تلك الطريقة العصرية في تسوير الحجر و استخدامه بأي شكل هي قولبة الحديد بشكل معين في هيئة سلوك متعانقة و نقوم بعدها بملئها بالحجارة ، شكلها عصري و ستفيد حديقتك بمظهر طبيعي و أمان تام لأنك سوف تتمتع بحرية في استخدام الحجر بأي سمك و أي ارتفاع
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الحجر المطلي بالأسمنت يذكرنا بالطراز الريفي مباشرة ، فلو أردت اضفاء مناخ ريفي على شرفتك في الهواء الطلق فإنه يمكنك من استخدام اسوار من الحجر غير المنتظمة و تقوم بتسييج الشرفة من كل جوانبها الخارجية
استخدام الخشب بشكل فني قد يكون حلاً أمثل للأسوار الخارخية على نطاق ضيق نظراً لاتساع النقوش التي تسببها اللمسة الفنية في الأخشاب،لذا فإن تلك النوعية الأسوار الخشبية يستخدم في الأبواب الخارجية أو أبواب الحديقة الداخلية
الشخب يمكن استخدامه بشكل مزدوج لتحقيق معدلات أمان أعلى بطريقة سورين واحد خارجي و آخر داخلي و يتم زراعة الأشجار و النباتات الجميلة بينهما و يمكن تغيير لونهما و طرازهما ايضاً لإضفاء الاختلاف بين داخل المنزل و خارجه
الطريقة المعتادة للحصول على سور جيد و آمن هي استخدام الاسمنت بقليل من الحديد اللازم لعمل فراغات و شكل جمالي في السور من الخارج و يجعل المنزل منفتحاً في الرؤية لما هو محيط به
الخيزران أو الخوص من أجمل الاسوار التي يمكن تصميمها في الحديقة الداخلية و ليس من الخارج نظراً لهشاشته فهو يقلل من عنصر الامان و الخصوصية و لكنه في الداخل يحقق مزيد من الثراء في الديكور ، فيمكنك استخدام سور من الخوص في داخل حديقتك أو حول الجلسة الخاصة بك لتحقق الاسترخاء و الهدوء النفسي
PVC هي نوعية قوية من البلاستيك و الذي يستخدم في المواسير و في موضوعنا اليوم يستخدم في صناعة الاسوار و لأنه من البلاستيك فإنك سهل التشكيل بقدرة فائقة نقشات و ضيق فراغات على أكل وجه و هو ما كان ينقص السور الخشبي المنقوش الذي تحدثنا عنه سابقأ، البلاستيك استخدام عصري للغاية لسور منزلك و يجمع بين الجمال و المتانة
و في هذا النموذج نوضح الأشكال المتعددة و الفراغات المتنوعة التي يمكن تصميمها في تلك الاسوار البلاستيكية ، و هو له ميزة أيضاً أنه يمكنك انشا ءأطوال متعددة من كل قطعة منه و كذلك الفواصل التي بين كل قطعة و الاخرى، فهنا مثلاً الأرضية انخفضت في الوسط و بالفعل انخفض معها السور و لكن الفاصل بين المستويين جاء مثالياً و لا يشعرك بأي اختلاف
على الطريقة الامريكية القديمة فإن التسوير باستخدام الخشب الصغير المدبب من الاعلى يعتبر مميزاً للمنازل التي تطل على مساحات طبيعية شاسعة من كل الزوايا، فتلك الطريقة تضمن لك الانفتاح التام على الخارج
نفس الطريقة السابقة و لكن بشكل أكثر متانة عن طريق استخدام الطوب الاحمر و الأسمنت لزيادة عنصر الامان الغائب في النموذج السابق و كذلك شكل جمالي في مزيج لون الخشب و لون الطوب .
السياج الخشبي جيد بمفرده و بنفس الفكرة السابقة نقوم بعمل أساس خرساني أسفل الأعمدة الخشبية في السور و فواصل أسمنيتة أيضاً لزيادة القوة و الأمان حول المنزل خصوصاً لو كان هذا السور خارجي و مواجه للشارع .
يمكن استخدام الفن الهندسي في البنايات الخرسانية أيضاً عن طريق تصميم انحناءات قليلة في السور تميزه قليلاً عن الشكل المستقيم الصامت للأسوار الخرسانية و بالفعل تلك الطريقة كانت مستخدمه بكثرة في فترات النهوض بالحضارة الإنسانية في القلاع و القصور القديمة .
لنكسر حاجز الملل و نمزج سور منزلنا بأكثر من مادة يصنع منها، الشجر الطبيعي و الخوص و الفولاذ هم 3 مواد متنوعة واحد ملون بالأخضر و الآخر بالبني و الأخير لامع كالفضة ، تنوع رهيب و جريء في الوقت ذاته
تلوين الاسوار من أبسط الحلول التي تضمن لك تجديداً و بعداً عن الملل من وقت للآخر و هذا عن طريق استخدام اسوار تقبل الطلاء دون ضرر مثل الخرسانة و الأخشاب و المعادن
يمكنك استخدام السر في كل جهة من تصميم فهنا قمنا بتصميم الطوب الاحر في جهة الخارج لمعدلات الامان الكبيرة للطوب و في الجهة الأخرى التي لاتطل على الشارع استخدمنا الخشب المطلي باللون الطوبي فجعل هناك تشابه كبير بينهما لا يلاحظ سوى بالتدقيق.
الفولاذ يقاوم الصداً و يظل ناعماً و يعمل على زيادة معدلات الجمال في الداخل و الخارج كما أن الخصوصية فيه أعلى مثل كل المعادن المستخدمة في الأسوار و لكن ميزة عدم القابلية للصدأ تجعله مميزاً عن الحديد مثلاً الذي يتطلب الطلاء دائماً بسبب تغير لونه بفعل عوامل الجو