25 نموذج لجدران و أسوار تثري ديكور منزلك

يمكنك استخدام الخشب المطلي باللون الابيض حول منزلك كسياج طويل فهو يجمع بين مزايا القوة و الإرتفاع وفقما تريد و يتطلب تصميمك، الخشب يساعد من الجهة الداخلية على تثبيت المصابيح و الاختلاف في الطلاء من الداخل و الخارج بحيث يمكنك أن تجعل السور من الخارج بني و من الداخل أبيض دون تأثر أي من الجانبين على العكس لو استخدمت سور معدني فسيكون من الصعب تطبيق ذلك لصغر حجم أعمدة المعدن و التي تكون في أغلبها مفرغة و تظهر من الجانبين .