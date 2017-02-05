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25 نموذج لجدران و أسوار تثري ديكور منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura حديقة
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الأسوار و الجدارن هما الحدود الملموسة لأي منزل سواء من الداخل أو الخارج، تلك الحدود لها قدرة كبيرة على إعطاء منزلك سمة أو طراز معين لو قمت بتصميمهم بشكل معين ، اليوم هوميفاي سوف يقدم إليكم وجبة دسمة من الخيارات متمثلة في 25 فكرة متنوعة لكيفية تصميم جدران و أسوار  في الهواء الطلق تليق بمنزلك و لها القدرة على تنويع و تمييز شخصية تصميمه بمنتهى الدقة و إبراز الجهد الفني المبذول في التصميم حتى من خارج حدود المنزل .

إليكم التفاصيل الرائعة ..

1- سور بالخشب الأبيض

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura حديقة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

يمكنك استخدام الخشب المطلي باللون الابيض حول منزلك كسياج طويل فهو يجمع بين مزايا القوة و الإرتفاع وفقما تريد و يتطلب تصميمك، الخشب يساعد من الجهة الداخلية على تثبيت المصابيح و الاختلاف في الطلاء من الداخل و الخارج بحيث يمكنك أن تجعل السور من الخارج بني و من الداخل أبيض دون تأثر أي من الجانبين على العكس لو استخدمت سور معدني فسيكون من الصعب تطبيق ذلك لصغر حجم أعمدة المعدن و التي تكون في أغلبها مفرغة و تظهر من الجانبين .

2- خشب طبيعي

Lagos del Norte, estudio|44 estudio|44 حديقة خشب
estudio|44

estudio|44
estudio|44
estudio|44

لمن يعشق التصميمات الطبيعية يمكن استخدام الخشب القوي الطبيعي بنفس لونه في الطبيعة ليعطي المنزل من الخارج شكلاً مثالياً و يتفاعل مع العوامل الطبيعية الاخرى مثل ضوء الشمس فيعطي لمعان على واجهة المنزل، و من جهة أخرى فإن استخدام الخشب الطبيعي يتماشى مع أي لون آخر لباقي السور و أي مادة يتكون منها أيضاً مثل هذا النموذج و السور الخرساني الذي تواجد فيه بجانب الخشب .

3- جذوع طبيعية

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

من بعض الأساليب العصرية في تسييج الحدائق الداخلية هي استخدام سور خاص بها منفصل عن الخارج لتحقيق مزيد من الخصوصية و هذا عن طريق استخدام جذوع أشجار حقيقية و توضع بطريقة متناسقة بجانب بعضها لتشكل سوراً جميلاً حول الحديقة و هي رائعة لمن يحب استعارة  المشاهد الطبيعية في منزله.

4- سياج بسيط للزينة

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

في داخل المنزل يمكن استخدام السور المعدني ببساطة ليفصل بين جزئين أو أكثر في الحديقة الخارجية للمنزل مثل المسبح و منطقة لعب الأطفال و الفناء الخلفي مثلاً و تلك الطريقة تعبر جيدة لتنسيق أفضل للحدائق خاصة كبيرة المساحة .

5- جدار مع قوام رائع

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج Green
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الجدار يمكن أن يكون صرحاً مشهوداً لعملية التميز التي تتم داخل منزلك في التصميم و الفن المعماري ، فالأسوار العالية دائماً ما تكون عنواناً للرفعة و الفخامة و لكن طريقة تصميمها هي التي تجعلها تأخذ جانب الجمال بعيداً عن المهابة الزائدة، نلاحظ هنا النقشات التي وضعت على السور الخرساني الضخم و التي جعلته جمالياً أكثر من كونه محققاً لأمان و خصوصية تامة للمنزل

6- شرفة مريحة

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

في الشرفات يمكنك استخدام أسوار لتحقيق بعض الخصوصية خصوصاً لو كانت تطل على أكثر من شرفة اخرى للبيوت و البنايات المجاورة ، الأسوار الخشبية أفضل لك في تلك الحالة خصوصاً لو أردت زراعة الأشجار حولها .

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7- جدار حجري

Giardino Di Una Villa Californiano: Riflessi che portano le colline e il panorama direttamente in casa, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini حديقة
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

بنفس الطريقة العصرية التي نستخدم بها الأحجار في تطبيقات المنزل الداخلية يمكننا استخدامها في سور منزلنا من الخارج ، الأحجار ذات شكل طبيعي و ستفيدك عن طريق متانتها و تماشيها مع محيط المنزل من الداخل و الخارج خصوصاً لو كانت بلون محايد مثل هذا السور الرمادي من الاحجار .

8- حديقة بالأسوار

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd حديقة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

في السور ذاته يمكننا أن ننشيء حديقة مميزة عن طريق استخدام الفراغات الخشبية بطريقة أفقية في تصميم السور و من ثم استخدام الأشجار العليق التي تلتف حول تلك الفراغات و تنمو من خلالها و ستغنيك عن الكثير من الإكسسوارات بالذات في الحديقة الصغيرة

9- مزيج الخرسانة و الخشب

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura حديقة
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

نصف سور خشبي و نصف سور خرسانة من الأسمنت و الطوب والحديد ، الإثنين يكملان بعضهما عن طريق المتانة في الخرسانة و الشكل الجمالي في الأخشاب و هي ملائمة أكثر للشرفات الواسعة لتحقيق الخصوصية و الامان أيضاً

10 – سور حديقة للزينة

Asianstyle design garden, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß حديقة
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Asianstyle design garden

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

تلك الطريقة العصرية في تسوير الحجر و استخدامه بأي شكل هي قولبة الحديد بشكل معين في هيئة سلوك متعانقة و نقوم بعدها بملئها بالحجارة ، شكلها عصري و ستفيد حديقتك بمظهر طبيعي و أمان تام لأنك سوف تتمتع بحرية في استخدام الحجر بأي سمك و أي ارتفاع

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11- سور ريفي

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura حديقة
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

الحجر المطلي بالأسمنت يذكرنا بالطراز الريفي مباشرة ، فلو أردت اضفاء مناخ ريفي على شرفتك في الهواء الطلق فإنه يمكنك من استخدام اسوار من الحجر غير المنتظمة و تقوم بتسييج الشرفة من كل جوانبها الخارجية 

12- خشب تحفة فنية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

استخدام الخشب بشكل فني قد يكون حلاً أمثل للأسوار الخارخية على نطاق ضيق نظراً لاتساع النقوش التي تسببها اللمسة الفنية في الأخشاب،لذا فإن تلك النوعية الأسوار الخشبية يستخدم في الأبواب الخارجية أو أبواب الحديقة الداخلية 

13- خشب مزدوج

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten حديقة خشب
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

الشخب يمكن استخدامه بشكل مزدوج لتحقيق معدلات أمان أعلى بطريقة سورين واحد خارجي و آخر داخلي و يتم زراعة الأشجار و النباتات الجميلة بينهما و يمكن تغيير لونهما و طرازهما ايضاً لإضفاء الاختلاف بين داخل المنزل و خارجه

14- جدار اسمنتي

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura منازل
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

الطريقة المعتادة للحصول على سور جيد و آمن هي استخدام الاسمنت بقليل من الحديد اللازم لعمل فراغات و شكل جمالي في السور من الخارج و يجعل المنزل منفتحاً في الرؤية لما هو محيط به

15- خيزران

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin حديقة
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

الخيزران أو الخوص من أجمل الاسوار التي يمكن تصميمها في الحديقة الداخلية و ليس من الخارج نظراً لهشاشته فهو يقلل من عنصر الامان و الخصوصية و لكنه في الداخل يحقق مزيد من الثراء في الديكور ، فيمكنك استخدام سور من الخوص في داخل حديقتك أو حول الجلسة الخاصة بك لتحقق الاسترخاء و الهدوء النفسي

16- ابداع PVC

Ogrodzenia akustyczne, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

PVC هي نوعية قوية من البلاستيك و الذي يستخدم في المواسير و في موضوعنا اليوم يستخدم في صناعة الاسوار و لأنه من البلاستيك فإنك سهل التشكيل بقدرة فائقة نقشات و ضيق فراغات على أكل وجه و هو ما كان ينقص السور الخشبي المنقوش الذي تحدثنا عنه سابقأ، البلاستيك استخدام عصري للغاية لسور منزلك و يجمع بين الجمال و المتانة 

17- PVC متدرج

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

و في هذا النموذج نوضح الأشكال المتعددة و الفراغات المتنوعة التي يمكن تصميمها في تلك الاسوار البلاستيكية ، و هو له ميزة أيضاً أنه يمكنك انشا ءأطوال متعددة من كل قطعة منه و كذلك الفواصل التي بين كل قطعة و الاخرى، فهنا مثلاً الأرضية انخفضت في الوسط و بالفعل انخفض معها السور و لكن الفاصل بين المستويين جاء مثالياً و لا يشعرك بأي اختلاف

18- سور صغير حول المنزل

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

على الطريقة الامريكية القديمة فإن التسوير باستخدام الخشب الصغير المدبب من الاعلى يعتبر مميزاً للمنازل التي تطل على مساحات طبيعية شاسعة من كل الزوايا، فتلك الطريقة تضمن لك الانفتاح التام على الخارج 

19- طوب مختلط مع السور الخشبي

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

نفس الطريقة السابقة و لكن بشكل أكثر متانة عن طريق استخدام الطوب الاحمر و الأسمنت لزيادة عنصر الامان الغائب في النموذج السابق و كذلك شكل جمالي في مزيج لون الخشب و لون الطوب .

20 – سياج خشبي و جدران خرسانية

Ogrodzenie z betonu architektonicznego, Contractors Contractors حديقة خشب Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

السياج الخشبي جيد بمفرده و بنفس الفكرة السابقة نقوم بعمل أساس خرساني أسفل الأعمدة الخشبية في السور و فواصل أسمنيتة أيضاً لزيادة  القوة و الأمان حول المنزل خصوصاً لو كان هذا السور خارجي و مواجه للشارع .

21- بناء منحني

CASA WKT, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

يمكن استخدام الفن الهندسي في البنايات الخرسانية أيضاً عن طريق تصميم انحناءات قليلة في السور تميزه قليلاً عن الشكل المستقيم الصامت للأسوار الخرسانية و بالفعل تلك الطريقة كانت مستخدمه بكثرة في فترات النهوض بالحضارة الإنسانية في القلاع و القصور القديمة .

22- خيزران و فولاذ مقاوم للصدأ

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

لنكسر حاجز الملل و نمزج سور منزلنا بأكثر من مادة يصنع منها، الشجر الطبيعي و الخوص و الفولاذ هم 3 مواد متنوعة واحد ملون بالأخضر و الآخر بالبني و الأخير لامع كالفضة ، تنوع رهيب و جريء في الوقت ذاته

23- حوائط ملونة

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves حديقة
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

تلوين الاسوار من أبسط الحلول  التي تضمن لك تجديداً و بعداً عن الملل من وقت للآخر و هذا عن طريق استخدام اسوار تقبل الطلاء دون ضرر مثل الخرسانة و الأخشاب و المعادن

24- طوب أحمر و خشب لامع

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects حديقة
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

يمكنك استخدام السر في كل جهة من تصميم فهنا قمنا بتصميم الطوب الاحر في جهة الخارج لمعدلات الامان الكبيرة للطوب و في الجهة الأخرى التي لاتطل على الشارع استخدمنا الخشب المطلي باللون الطوبي فجعل هناك تشابه كبير بينهما لا يلاحظ سوى بالتدقيق.

25- فولاذ مقاوم للصدأ

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

الفولاذ يقاوم الصداً و يظل ناعماً و يعمل على زيادة معدلات الجمال في الداخل و الخارج كما أن الخصوصية فيه أعلى مثل كل المعادن المستخدمة في الأسوار و لكن ميزة عدم القابلية للصدأ تجعله مميزاً عن الحديد مثلاً الذي يتطلب الطلاء دائماً بسبب تغير لونه بفعل عوامل الجو 

الألوان الناعمة...سمة مميزة لهذا المنزل
تصميم مثالي لأسوار و جدران بيتك

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