منزل مذهل يضاهي جمال القصور الكلاسيكية

اتجاهات التصميم الداخلي اصبحت بشكل كبير تنحصر في أنماط معاصرة لما فيها من روح شبابية وجانب عملي لسنا في غنى عنه، ليصبح الطراز الكلاسيكي في طي النسيان لما فيه من تفاصيل تحتاج لدراسة دقيقة، مما جعلنا ننسى مدى فخامته و تأثيره الخلاب في عالم التصميم.

ينحصر الطراز الكلاسيكي في المنازل التقليدية، ما يؤدي الى تجنبه في منازل الكثير، لذا توجه بعض المصممين العالميين لإظهار أن هذه فرضية ليست بالضرورة صحيحة، بل أن من الممكن أن يوجد تصميم كلاسيكي يضاهي القصور فخامة مع ترك بصمة غير تقليدية و دمج بعض اللمسات العصرية حتى يتجه نحو النمط الإنتقائي بعض الشيء، و كما عودناكم قد جئنا بمثال واقعي لمثل هذه القصور. وقد قامت عدسة المصور الفوتوغرافي المحترف بالتقاط كل ركن من أركان هذا المنزل الذي يجتمع فيه الفخامة مع الأفكار المبتكرة العصرية.