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منزل مذهل يضاهي جمال القصور الكلاسيكية

shereen gouda shereen gouda
Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة المعيشة
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اتجاهات التصميم الداخلي اصبحت بشكل كبير تنحصر في أنماط معاصرة لما فيها من روح شبابية وجانب عملي لسنا في غنى عنه، ليصبح الطراز الكلاسيكي في طي النسيان لما فيه من تفاصيل تحتاج لدراسة دقيقة، مما جعلنا ننسى مدى فخامته و تأثيره الخلاب في عالم التصميم.

ينحصر الطراز الكلاسيكي في المنازل التقليدية، ما يؤدي الى تجنبه في منازل الكثير، لذا توجه بعض المصممين العالميين لإظهار أن هذه فرضية ليست بالضرورة صحيحة، بل أن من الممكن أن يوجد تصميم كلاسيكي يضاهي القصور فخامة مع ترك بصمة غير تقليدية و دمج بعض اللمسات العصرية حتى يتجه نحو النمط الإنتقائي بعض الشيء، و كما عودناكم قد جئنا بمثال واقعي لمثل هذه القصور. وقد قامت عدسة المصور الفوتوغرافي المحترف بالتقاط كل ركن من أركان هذا المنزل الذي يجتمع فيه الفخامة مع الأفكار المبتكرة العصرية.

بوابتك لعالم الفخامة

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

بالرغم من عدم صحة المقولة في أغلب الأوقات أحياناً يظهر الكتاب من عنوانه حقاً، مدخل البيت يعد أدق انطباع أولي قد يتركه أي مصمم لما يعكس ما في داخل المنزل من فخامة و دمج واضح بين العناصر الجريئة، من الزخارف الذهبية الرخام المتباين وصولاً إلى السقف الفاخر.

غرفة المعيشة المبهرة

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة المعيشة
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

اندمجت الحضارات المختلفة في تناغم متناهي داخل إطار من الفخامة المبهرة، حيث أن الأثاث يعد من الطراز العصري الذي يحتويه غلاف من الطراز الكلاسيكي الفاخر و مع ذلك لا يبدو الأمر منفراً، بالطبع هو أسلوب لا يصلح إلا لأصحاب القلوب الجريئة ولكن هي وسيلة مضمونة لتصميم يبهر الجميع.

خلفية غنية بالتفاصيل

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة المعيشة
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

خلفية غرفة المعيشة لم تترك هباءاً بل هي أحد أهم العناصر التي تلفت الأنظار بكسوتها الخشبية اللامعة و خطوطها العصرية يحيط بها حليات جبسية كلاسيكية في انسجام تام.

مطبخ لا مثيل له

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey مطبخ
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

أن يبدو مطبخ ذو تفاصيل حداثية في قمة الفخامة أمر بدا مستحيلاً في أذهان الجميع، ما يجعل هذا المطبخ يتصدر قائمة التصاميم المذهلة التي لا يوجد مثيل لها، والفضل في ذلك يعود إلى استخدام خامات لامعة من الأخشاب والطلاء الذهبي.

الأسقف الكلاسيكية في تباين صارخ

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

الحليات الجبسية تجعل من السقف لوحة فنية لا يمكن تجاهل روعتها، ولكن في محاولة للخروج عن المألوف صنع المصمم تباين واضح في ألوان الدهانات حتى يتمكن من جذب الإنتباه نحو التفاصيل الرائعة.

أروقة لم تعاني من الإهمال

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

الممر في المنازل التقليدية دائماً ما تعاني من الإهمال، ولكن يختلف هذا المنزل كلياً من هذه الجهة، فنجد الزخارف قد انتشرت بقوة في أرجاء أروقة المنزل في النوافذ أو الأسقف حتى لا تنقطع رحلة الأناقة في أي ركن.

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جناح غرفة النوم الفاخرة

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة نوم
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

كما هو الأمر في القصور يكون جناح غرفة النوم الرئيسة في قمة الفخامة والتفاصيل الفاخرة بين الزخارف الذهبية والأخشاب اللمعة ليبدو كأنه جناح أحد الملوك.

المكتب الفاخر

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey مكتب عمل أو دراسة
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

امتد الجناح لكي يحتوي على مكتب منزلي قمة في الأناقة، تكسوا جدرانه تفاصيل بين ورق الحائط الكلاسيك و التجاليد الخشبية الأنيقة.

حمام غرفة النوم الرئيسي في أبهى صور الطراز الكلاسيكي

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey حمام
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

يتصدر المشهد هنا الجدارية المصمم من الرخام على طريقة الكتاب المفتوح يتوسطها حلية النافذة الكلاسيكية الفاخرة، ولا يكتفي المصمم بهذه اللمسات القوية بل يمتد عنصر الإبهار فيكسوا الأرضيات بأرقى أنواع الرخام مع كسوة البانيو ما بين اللون الأسود والذهب الناصع.

حمام رئيسي مبهر بسماته الحداثية

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey حمام
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

لأن الحمام الرئيسي يجب أن يكون من سماته الإبهار والعملية في آن واحد لا بد وأن يتجه كما نرى نحو التفاصيل الأكثر عصرية بعيداً عن الزخارف الكلاسيكية.

غرفة المعيشة الحداثية

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة الاطفال
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

المنازل الفاخرة والقصور يفضل فيها تواجد غرفة معيشة إضافية في الطابق العلوي، و لأنها تعد في أغلب الأوقات مخصصة لاستخدام الأسرة يحبذ أن يكون التصميم حداثي، مما جعل هذه الغرفة عصرية دون الاستغناء عن التفاصيل المميزة واللمسات الجريئة.

غرفة نوم الإبنة

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة الاطفال
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

الغرفة تحتوي على كل العناصر الأساسية و بعض الإمكانيات التي تعد رفاهية في كثير من البيوت  مثل غرفة الملابس المنفصلة، مما يجعل هذا التصميم مبهر رغم بساطة خطوطه.

ألوان ناعمة مع تفاصيل حداثية

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة الاطفال
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

لا يمكن نكران التصميم الذكي الذي استطاع أن يجمع بين النعومة والعملية من خلال تفاصيل حداثية، والفضل في ذلك يعود إلى الألوان الخلابة التي تحلم بها كل الفتيات لكي يتحول فراغ عصري تقليدي إلى غرفة نوم تبدو مثل غرف الأميرات.

غرفة نوم الإبن ذات الذوق الجريء

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة الاطفال
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

من الوهلة الأولى نلاحظ أن غرفة النوم تتجه نحو الذوق الشبابي العصري حيث اختفت التفاصيل الكلاسيكية بشتى صورها، مع انتشار ألوان جريئة و لكن على الصعيد الهادئ والعملي.

تصميم ذكي وعملي

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة الاطفال
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

يبدو من هذه الزاوية أن الغرفة قد تكتفي بذاتها لتصبح جناح مستقل به كل احتياجات الابن من مكتب عملي لدراسة يسيرة إلى غرفة معيشة بها مكتبة ضخمة وصولاً بالطبع إلى ركن النوم الهادئ في عزلة عن جميع الوظائف الأخرى.

إذا كنت ترغب في مزيد من الإلهام من الطراز الكلاسيكي تابع هذا المنزل الراقي.

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