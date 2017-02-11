منزل مذهل يضاهي جمال القصور الكلاسيكية

اتجاهات التصميم الداخلي اصبحت بشكل كبير تنحصر في أنماط معاصرة لما فيها من روح شبابية وجانب عملي لسنا في غنى عنه، ليصبح الطراز الكلاسيكي في طي النسيان لما فيه من تفاصيل تحتاج لدراسة دقيقة، مما جعلنا ننسى مدى فخامته و تأثيره الخلاب في عالم التصميم.
ينحصر الطراز الكلاسيكي في المنازل التقليدية، ما يؤدي الى تجنبه في منازل الكثير، لذا توجه بعض المصممين العالميين لإظهار أن هذه فرضية ليست بالضرورة صحيحة، بل أن من الممكن أن يوجد تصميم كلاسيكي يضاهي القصور فخامة مع ترك بصمة غير تقليدية و دمج بعض اللمسات العصرية حتى يتجه نحو النمط الإنتقائي بعض الشيء، و كما عودناكم قد جئنا بمثال واقعي لمثل هذه القصور. وقد قامت عدسة المصور الفوتوغرافي المحترف بالتقاط كل ركن من أركان هذا المنزل الذي يجتمع فيه الفخامة مع الأفكار المبتكرة العصرية.
بالرغم من عدم صحة المقولة في أغلب الأوقات أحياناً يظهر الكتاب من عنوانه حقاً، مدخل البيت يعد أدق انطباع أولي قد يتركه أي مصمم لما يعكس ما في داخل المنزل من فخامة و دمج واضح بين العناصر الجريئة، من الزخارف الذهبية الرخام المتباين وصولاً إلى السقف الفاخر.
اندمجت الحضارات المختلفة في تناغم متناهي داخل إطار من الفخامة المبهرة، حيث أن الأثاث يعد من الطراز العصري الذي يحتويه غلاف من الطراز الكلاسيكي الفاخر و مع ذلك لا يبدو الأمر منفراً، بالطبع هو أسلوب لا يصلح إلا لأصحاب القلوب الجريئة ولكن هي وسيلة مضمونة لتصميم يبهر الجميع.
خلفية غرفة المعيشة لم تترك هباءاً بل هي أحد أهم العناصر التي تلفت الأنظار بكسوتها الخشبية اللامعة و خطوطها العصرية يحيط بها حليات جبسية كلاسيكية في انسجام تام.
أن يبدو مطبخ ذو تفاصيل حداثية في قمة الفخامة أمر بدا مستحيلاً في أذهان الجميع، ما يجعل هذا المطبخ يتصدر قائمة التصاميم المذهلة التي لا يوجد مثيل لها، والفضل في ذلك يعود إلى استخدام خامات لامعة من الأخشاب والطلاء الذهبي.
الحليات الجبسية تجعل من السقف لوحة فنية لا يمكن تجاهل روعتها، ولكن في محاولة للخروج عن المألوف صنع المصمم تباين واضح في ألوان الدهانات حتى يتمكن من جذب الإنتباه نحو التفاصيل الرائعة.
الممر في المنازل التقليدية دائماً ما تعاني من الإهمال، ولكن يختلف هذا المنزل كلياً من هذه الجهة، فنجد الزخارف قد انتشرت بقوة في أرجاء أروقة المنزل في النوافذ أو الأسقف حتى لا تنقطع رحلة الأناقة في أي ركن.
كما هو الأمر في القصور يكون جناح غرفة النوم الرئيسة في قمة الفخامة والتفاصيل الفاخرة بين الزخارف الذهبية والأخشاب اللمعة ليبدو كأنه جناح أحد الملوك.
امتد الجناح لكي يحتوي على مكتب منزلي قمة في الأناقة، تكسوا جدرانه تفاصيل بين ورق الحائط الكلاسيك و التجاليد الخشبية الأنيقة.
يتصدر المشهد هنا الجدارية المصمم من الرخام على طريقة الكتاب المفتوح يتوسطها حلية النافذة الكلاسيكية الفاخرة، ولا يكتفي المصمم بهذه اللمسات القوية بل يمتد عنصر الإبهار فيكسوا الأرضيات بأرقى أنواع الرخام مع كسوة البانيو ما بين اللون الأسود والذهب الناصع.
لأن الحمام الرئيسي يجب أن يكون من سماته الإبهار والعملية في آن واحد لا بد وأن يتجه كما نرى نحو التفاصيل الأكثر عصرية بعيداً عن الزخارف الكلاسيكية.
المنازل الفاخرة والقصور يفضل فيها تواجد غرفة معيشة إضافية في الطابق العلوي، و لأنها تعد في أغلب الأوقات مخصصة لاستخدام الأسرة يحبذ أن يكون التصميم حداثي، مما جعل هذه الغرفة عصرية دون الاستغناء عن التفاصيل المميزة واللمسات الجريئة.
الغرفة تحتوي على كل العناصر الأساسية و بعض الإمكانيات التي تعد رفاهية في كثير من البيوت مثل غرفة الملابس المنفصلة، مما يجعل هذا التصميم مبهر رغم بساطة خطوطه.
لا يمكن نكران التصميم الذكي الذي استطاع أن يجمع بين النعومة والعملية من خلال تفاصيل حداثية، والفضل في ذلك يعود إلى الألوان الخلابة التي تحلم بها كل الفتيات لكي يتحول فراغ عصري تقليدي إلى غرفة نوم تبدو مثل غرف الأميرات.
من الوهلة الأولى نلاحظ أن غرفة النوم تتجه نحو الذوق الشبابي العصري حيث اختفت التفاصيل الكلاسيكية بشتى صورها، مع انتشار ألوان جريئة و لكن على الصعيد الهادئ والعملي.
يبدو من هذه الزاوية أن الغرفة قد تكتفي بذاتها لتصبح جناح مستقل به كل احتياجات الابن من مكتب عملي لدراسة يسيرة إلى غرفة معيشة بها مكتبة ضخمة وصولاً بالطبع إلى ركن النوم الهادئ في عزلة عن جميع الوظائف الأخرى.
إذا كنت ترغب في مزيد من الإلهام من الطراز الكلاسيكي تابع هذا المنزل الراقي.