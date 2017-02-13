13 فكرة عبقرية لتجديد منزلك بأقل التكاليف

قد تكون بشكل ما راض عن تصميم ديكورات منزلك، ولكنك بالتأكيد بعد فترة سوف تحتاج لأن تضفي عليه نوعًا من التجديد؛ وسواءًا كان هذا التجديد كبيرًا أو صغيرًا فإنه لابد ألا يكون مكلفًا حتى لا يشكل عبئًا كبيرًا كلما أردنا التغيير.
وهناك العديد من الأفكار الجديدة والمبتكرة التي عن طريقها نستطيع تحقيق التغيير الشكلي في الديكورات بطريقة اقتصادية، حتى أن هناك بعض الأفكار قد لا يتكلف تنفيذها أكثر من 100 درهم، ومن هذه الأفكار البديعة جمعنا لك اليوم 13 فكرة سوف تندهش عند رؤيتها وستعمل على تنفيذها فورًا في منزلك:
في هذه الصورة نرى أن هناك عنصر جذب واحد يشد الأنظار بشكل ملفت، وهو منضدة الاستقبال (الكونسول) المميزة على شكل حجر هلامي الشكل أسود يعلوه لوح من الزجاج وتتوسط الحائط فوقه مرآة دائرية ضخمة جميلة الشكل.
هذا العنصر المميز في المدخل يجعل ديكوراته مميزة ويلفت الأنظار له فيجعل كل من يدخل المنزل يفاجأ بديكوراته الجديدة دون أن يلحظ أن هذا التغيير لم يكن إلا قطعة أثاث مضافة فقط.
نستطيع أن نجدد الديكور عن طريق استخدام الألوان الجذابة الجديدة في العناصر المختلفة، فهنا مثلًا نرى أن الخبراء قد استخدموا اللون الأحمر في الثلاجة وهو لون جديد على الثلاجات مع اللون البنفسجي في الخزانات، وهو لون جديد أيضًا، مما أدي في النهاية إلى تغيير كبير في الديكورات ولكن بشكل اقتصادي يعطي روحًا جديدة.
في هذا المنزل نجد أن الممر قد اتخذ شكلًا جديدًا ومميزًا عن طريق أرضية ذات نقوشات فريدة ومع قطع أثاث صغيرة تحتوي بداخلها على ضلف للتخزين، مع إمكانية استغلال الحوائط في التخزين وتعليق الملابس بشكل عملي، كل هذه العناصر البسيطة تحدث فرقًا كبيرًا في الشكل النهائي للديكور.
باختيارنا لوحدات إضاءة مميزة نستطيع أن نجعل من الفراغات القديمة في منازلنا فراغات جديدة ومميزة، فهذه النجفة الدائرية ذات التصميم الفريد و الكريستالات السوداء اللامعة قد جعلت للفراغ روحًا جديدة من التميز بدون الحاجة إلى تغيير تصميم السقف والإضاءة كاملة.
من العناصر المميزة التي نستطيع إضافتها للمنزل لتضفي عليه روحًا جديدة من التصميم المتميز هي الأبواب العتيقة، والمصنوعة من الخشب الطبيعي ذو اللون العتيق مع استخدام حليات من الحديد المزخرف أو حديد الزهر كما نجد هنا، فنرى أن خشب الباب نفسه قد ملأته الحليات الصغيرة السوداء من الحديد، مع بعض الحليات التي تستخدم للزينة وكمقابض أيضًا مما أعطي للمدخل طرازًا عتيقًا بدون الحاجة إلى المزيد من التكاليف.
أما في هذا المنزل فإننا نجد أن التجديد في الديكور جاء عن طريق أكثر عصرية، فقد اختار أصحاب المنزل وحدة أدراج بيضاء اللون فوقها أرفف عملية للتخزين وقد زينت بشكل جذاب لتحقق الغرض الوظيفي والاقتصادي والجمالي منها.
لماذا يجب علينا أن نجعل باب المنزل مصمتًا بينما يمكننا تحقيق التجديد والتميز في تصميمه عن طريق بعض لوحات الزجاج ذات المقاسات المتباينة فيه؟ إن التنوع في المواد المستخدمة في باب المنزل الرئيسي يعطي للتصميم العام سواءًا داخليًا أو خارجيًا شكلًا جميلًا بلاشك، وهنا نجد أن لون الباب الأبيض الاعتيادي لم يعد عاديًا بعد أن أضيفت إليه مربعات الزجاج في المنتصف مع مستطيلين كبيرين في الجنب.
في مداخل القصور الكلاسيكية القديمة دائمًا ما تتواجد تحفة فنية في استقبال الزائرين، فما رأيك إن وضعنا هذه التحفة بشكل مميز في المدخل لتجمع بين العصرية والكلاسيكية بشكل فريد؟ هنا نستطيع أن نرى تحقيق هذا الاقتراح والذي أتت نتيجته مثمرة بشكل كبير مع اللون الهادئ العصري خلفها والأرضية الغير مميزة، ولكن التحفة الفنية أعطت طابعًا جديدًا ولم تُكلف أصحاب المنزل الكثير من المال.
إن استخدام الخشب في الأرضيات من أقدم الأساليب المتبعة في تشطيب الأرضيات، ولكن تختلف طريقة استخدامه من عصر لعصر ومن طراز لطراز ولكن يظل له دائمًا هذا الرونق الطبيعي الجميل الذي يجعل الفراغات تبدو أكثر دفئًا وعملية كما نرى في هذا المطبخ والسفرة.
وإننا إذا اعتدنا على تلميع الأرضيات الخشبية وصيانتها بشكل مستمر ودوري فإننا نضمن بذلك ديكور متجدد وجميل طوال الوقت، كما أنه يوفر علينا تكلفة تغيير الأرضيات كلما انطفأت لمعتها.
نحتاج دائمًا للاستخدام الذكي لكل عناصر المنزل، ومن الأساليب الذكية للحصول على منزل متجدد نجد أن طريقة إعادة التدوير هي أكثر الطرق نجاحًا، فالصناديق الفخارية الكبيرة يمكننا استخدامها كإصيصات زرع، والصناديق المعدنية والخشبية يمكننا وضع بعض الوسادات فوقها واستخدامها كمقاعد ، وهكذا كما نرى في هذه المنزل الرائع.
هناك العديد من الأشكال المستخدمة في الأحواض، منها ما يساعد على توفير المياه ومنها العكس، ويمكننا تجديد شكل المنزل عن طريق تجديد الأحواض المستخدمة في الحمامات بأشكال جديدة موفرة للمياة ذات أحجام مختلفة مبتكرة.
إذا كانت مساحة المنزل صغيرة فإن هذا لا يشكل عائقًا كبيرًا ضد ظهوره بمظهر جديد وجميل، فهنا نجد أن الأماكن الغير مستغلة تحت السلالم والسرير وعلى حوائط السلالم قد استُغلت بشكل مثالي أظهرها بشكل مرتب وجديد.
يمكننا أيضًا تجديد المنزل عن طريق غسل سجاد الأرضيات بشكل دوري الذي يعطي انطباعًا بالتجدد وهو أيضًا حل اقتصادي بديلًا عن تجديد السجاد كله، وهو يضمن التخلص من الأوساخ والشكل الجميل والرائحة المعطرة التي تؤثر على الرؤية العامة للمنزل وديكوراته.
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