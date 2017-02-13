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13 فكرة عبقرية لتجديد منزلك بأقل التكاليف

آية علم الدين آية علم الدين
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قد تكون بشكل ما راض عن تصميم ديكورات منزلك، ولكنك بالتأكيد بعد فترة سوف تحتاج لأن تضفي عليه نوعًا من التجديد؛ وسواءًا كان هذا التجديد كبيرًا أو صغيرًا فإنه لابد ألا يكون مكلفًا حتى لا يشكل عبئًا كبيرًا كلما أردنا التغيير.

وهناك العديد من الأفكار الجديدة والمبتكرة التي عن طريقها نستطيع تحقيق التغيير الشكلي في الديكورات بطريقة اقتصادية، حتى أن هناك بعض الأفكار قد لا يتكلف تنفيذها أكثر من 100 درهم، ومن هذه الأفكار البديعة جمعنا لك اليوم 13 فكرة سوف تندهش عند رؤيتها وستعمل على تنفيذها فورًا في منزلك:

1- عنصر جذب في المدخل

Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller غرفة المعيشة
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

في هذه الصورة نرى أن هناك عنصر جذب واحد يشد الأنظار بشكل ملفت، وهو منضدة الاستقبال (الكونسول) المميزة على شكل حجر هلامي الشكل أسود يعلوه لوح من الزجاج وتتوسط الحائط فوقه مرآة دائرية ضخمة جميلة الشكل.

هذا العنصر المميز في المدخل يجعل ديكوراته مميزة ويلفت الأنظار له فيجعل كل من يدخل المنزل يفاجأ بديكوراته الجديدة دون أن يلحظ أن هذا التغيير لم يكن إلا قطعة أثاث مضافة فقط.

2- ألوان متغيرة وروح جديدة

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

نستطيع أن نجدد الديكور عن طريق استخدام الألوان الجذابة الجديدة في العناصر المختلفة، فهنا مثلًا نرى أن الخبراء قد استخدموا اللون الأحمر في الثلاجة وهو لون جديد على الثلاجات مع اللون البنفسجي في الخزانات، وهو لون جديد أيضًا، مما أدي في النهاية إلى تغيير كبير في الديكورات ولكن بشكل اقتصادي يعطي روحًا جديدة.

3- تجديد الممرات بعناصر مميزة من الأثاث

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

في هذا المنزل نجد أن الممر قد اتخذ شكلًا جديدًا ومميزًا عن طريق أرضية ذات نقوشات فريدة ومع قطع أثاث صغيرة تحتوي بداخلها على ضلف للتخزين، مع إمكانية استغلال الحوائط في التخزين وتعليق الملابس بشكل عملي، كل هذه العناصر البسيطة تحدث فرقًا كبيرًا في الشكل النهائي للديكور.

4- عنصر إضاءة مميز

Light In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Light

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

باختيارنا لوحدات إضاءة مميزة نستطيع أن نجعل من الفراغات القديمة في منازلنا فراغات جديدة ومميزة، فهذه النجفة الدائرية ذات التصميم الفريد و الكريستالات السوداء اللامعة قد جعلت للفراغ روحًا جديدة من التميز بدون الحاجة إلى تغيير تصميم السقف والإضاءة كاملة.

5- الخشب العتيق مع الحديد المزخرف لمدخل جديد

Large Decorative Front Door Arttus منازل
Arttus

Large Decorative Front Door

Arttus
Arttus
Arttus

من العناصر المميزة التي نستطيع إضافتها للمنزل لتضفي عليه روحًا جديدة من التصميم المتميز هي الأبواب العتيقة، والمصنوعة من الخشب الطبيعي ذو اللون العتيق مع استخدام حليات من الحديد المزخرف أو حديد الزهر كما نجد هنا، فنرى أن خشب الباب نفسه قد ملأته الحليات الصغيرة السوداء من الحديد، مع بعض الحليات التي تستخدم للزينة وكمقابض أيضًا مما أعطي للمدخل طرازًا عتيقًا بدون الحاجة إلى المزيد من التكاليف.

6- أثاث فريد وعملي للتخزين

Kilda Nordic Interior, Kilda Nordic Interior Kilda Nordic Interior غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
Kilda Nordic Interior

Kilda Nordic Interior
Kilda Nordic Interior
Kilda Nordic Interior

أما في هذا المنزل فإننا نجد أن التجديد في الديكور جاء عن طريق أكثر عصرية، فقد اختار أصحاب المنزل وحدة أدراج بيضاء اللون فوقها أرفف عملية للتخزين وقد زينت بشكل جذاب لتحقق الغرض الوظيفي والاقتصادي والجمالي منها.

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7- مربعات الزجاج المتداخلة مع خشب الباب الرئيسي

neues Einfamilienhaus für Ehepaar nach Auszug der Kinder: Stichwort komfortabel und grosszügig, WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH شبابيك
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH

WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH

لماذا يجب علينا أن نجعل باب المنزل مصمتًا بينما يمكننا تحقيق التجديد والتميز في تصميمه عن طريق بعض لوحات الزجاج ذات المقاسات المتباينة فيه؟ إن التنوع في المواد المستخدمة في باب المنزل الرئيسي يعطي للتصميم العام سواءًا داخليًا أو خارجيًا شكلًا جميلًا بلاشك، وهنا نجد أن لون الباب الأبيض الاعتيادي لم يعد عاديًا بعد أن أضيفت إليه مربعات الزجاج في المنتصف مع مستطيلين كبيرين في الجنب.

8- المدخل الكلاسيكي كما يجب أن يكون

Fireplace Roselind Wilson Design منازل fireplace,marble,contemporary,interior design
Roselind Wilson Design

Fireplace

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

في مداخل القصور الكلاسيكية القديمة دائمًا ما تتواجد تحفة فنية في استقبال الزائرين، فما رأيك إن وضعنا هذه التحفة بشكل مميز في المدخل لتجمع بين العصرية والكلاسيكية بشكل فريد؟ هنا نستطيع أن نرى تحقيق هذا الاقتراح والذي أتت نتيجته مثمرة بشكل كبير مع اللون الهادئ العصري خلفها والأرضية الغير مميزة، ولكن التحفة الفنية أعطت طابعًا جديدًا ولم تُكلف أصحاب المنزل الكثير من المال.

9- تلميع الأرضيات الخشبية يعطي لمسة مميزة

Fantastisches Leben auf dem Bauernhof, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

إن استخدام الخشب في الأرضيات من أقدم الأساليب المتبعة في تشطيب الأرضيات، ولكن تختلف طريقة استخدامه من عصر لعصر ومن طراز لطراز ولكن يظل له دائمًا هذا الرونق الطبيعي الجميل الذي يجعل الفراغات تبدو أكثر دفئًا وعملية كما نرى في هذا المطبخ والسفرة.

وإننا إذا اعتدنا على تلميع الأرضيات الخشبية وصيانتها بشكل مستمر ودوري فإننا نضمن بذلك ديكور متجدد وجميل طوال الوقت، كما أنه يوفر علينا تكلفة تغيير الأرضيات كلما انطفأت لمعتها.

10- إعادة التدوير بطريقة مبتكرة في المنزل

homify
homify

homify
homify
homify

نحتاج دائمًا للاستخدام الذكي لكل عناصر المنزل، ومن الأساليب الذكية للحصول على منزل متجدد نجد أن طريقة إعادة التدوير هي أكثر الطرق نجاحًا، فالصناديق الفخارية الكبيرة يمكننا استخدامها كإصيصات زرع، والصناديق المعدنية والخشبية يمكننا وضع بعض الوسادات فوقها واستخدامها كمقاعد ، وهكذا كما نرى في هذه المنزل الرائع.

11- توفير المياة عن طريق التشكيل في أحجام الحوض

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

هناك العديد من الأشكال المستخدمة في الأحواض، منها ما يساعد على توفير المياه ومنها العكس، ويمكننا تجديد شكل المنزل عن طريق تجديد الأحواض المستخدمة في الحمامات بأشكال جديدة موفرة للمياة ذات أحجام مختلفة مبتكرة.

12- أماكن غير متوقعة للتخزين والزينة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إذا كانت مساحة المنزل صغيرة فإن هذا لا يشكل عائقًا كبيرًا ضد ظهوره بمظهر جديد وجميل، فهنا نجد أن الأماكن الغير مستغلة تحت السلالم والسرير وعلى حوائط السلالم قد استُغلت بشكل مثالي أظهرها بشكل مرتب وجديد.

13- تنظيف السجاد لتجديد اقتصادي

Graue Teppiche: Die Farbe Grau – das neue Weiß, benuta GmbH benuta GmbH غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
benuta GmbH

benuta GmbH
benuta GmbH
benuta GmbH

يمكننا أيضًا تجديد المنزل عن طريق غسل سجاد الأرضيات بشكل دوري الذي يعطي انطباعًا بالتجدد وهو أيضًا حل اقتصادي بديلًا عن تجديد السجاد كله، وهو يضمن التخلص من الأوساخ والشكل الجميل والرائحة المعطرة التي تؤثر على الرؤية العامة للمنزل وديكوراته.

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أي هذه الأفكار تجده أسهل في التنفيذ؟

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