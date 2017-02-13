13 فكرة عبقرية لتجديد منزلك بأقل التكاليف

قد تكون بشكل ما راض عن تصميم ديكورات منزلك، ولكنك بالتأكيد بعد فترة سوف تحتاج لأن تضفي عليه نوعًا من التجديد؛ وسواءًا كان هذا التجديد كبيرًا أو صغيرًا فإنه لابد ألا يكون مكلفًا حتى لا يشكل عبئًا كبيرًا كلما أردنا التغيير.

وهناك العديد من الأفكار الجديدة والمبتكرة التي عن طريقها نستطيع تحقيق التغيير الشكلي في الديكورات بطريقة اقتصادية، حتى أن هناك بعض الأفكار قد لا يتكلف تنفيذها أكثر من 100 درهم، ومن هذه الأفكار البديعة جمعنا لك اليوم 13 فكرة سوف تندهش عند رؤيتها وستعمل على تنفيذها فورًا في منزلك: