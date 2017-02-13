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تجديد منزل سكني مجهول سيجعلك عاجز عن التعليق

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Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
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قد نكون قد تعرفنا من قبل على مفهوم تنظيم المنازل وما يشكله من تجديد في هذا الصدد، فهو أداة للتسويق العقاري تستخدم على نطاق واسع أينما كنت تنوي استئجار أو حتى بيع الممتلكات في السوق أو عرضها أوتجربة استغلال إمكاناته التي بالتالي قد ترفع من سعره.

وخير مثال على نهج تنظيم البيت هو المشروع الذي سوف نقدمه اليوم، فسوف نرى عملية تحويل شقة قديمة من غرفتين مظلمتين وعتيقتين بطريقة سحرية إلى شقة العصرية. 

مصمموا هذا المشروع هم خبراء التجديد المنزلي VENDUTA A PRIMA VISTA و Arianna Leva e Valentina Montinaro.

مطبخ عتيق

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مطبخ
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

قبل وصول الخبير كان هناك اعتناء بهذا البيت ولكن بتاريخ بالتأكيد بشكل قديم.

فالمطبخ على سبيل المثال، كان مجهزًا بأثاث قديم وغير مطابق للمواصفات، في حين تكونت منطقة لتناول الطعام من على طاولة وستة كراسي خشبية تبدو قديمة جدًا حقًا.

إضاءة وانتعاش

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مطبخ
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

كان من الكافي بعض من الطلاء الأبيض لإعادة الضوء القادم من الخارج بشكل رائع.

وقد أعيد استخدام كل الأثاث، حتى إذا تم استغلاله بطريقة مختلفة وفقا لمنطق أكثر عقلانية، فالطاولة على سبيل المثال، تم طلاؤها ووضعها في مقابل الجدار، وقد أكسب ذلك الغرفة خط أنيق من الجمال الطبيعي.

غرفة طعام قاتمة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

نظمت غرفة الطعام بشكل جيد، ولكن الألوان الداكنة جدا بالنسبة للحجم الفعلي للغرفة جعلتها تبدو صغيرة وضيقة، وكانت الغرفة في الواقع ثرية بظلال تتراوح من الخشب البني الداكن إلى البيج على الجدران… ولكن النتيجة النهائية كانت قاتمة على نحو متقطع.

لون منظم

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

مع إعادة تصميم المساحة من أجل الاستفادة بشكل أفضل من المساحة المربعة المتاحة، انتقلت غرفة الطعام في الواقعإ لى الجانب الآخر من الغرفة، ولكن في هذه الحالة تم وضع  طاولة بيضاء فقط مع الكراسي التي لا تزال تتميز بالشكل العتيق.

جلسة ضحى

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

ما هو أكثر من ذلك، هناك غرفة تحتوي على طاولة ومكتبة كبيرة، وكانوا أيضا يستخدمون كمقاعد للاسترخاء… هذا الأثاث لا يمكنه إعطاء سهولة للمقيمين في المستقبل للاستمتاع بمختلف النشاطات المتاحة.

مساحة محترمة للحديث

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

والآن، أصبح العمق الكامل للغرفة مكرس للمحادثة، عن طريق أريكة بيضاء جديدة تعطي لمسة حديثة متباينة تمامًا مع لون الكراسي على النمط التقليدي، وقد أحببت المزج بين الجدار الأزرق والتباين مع الديكور الأبيض .

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قديمة جدًا!

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

وهنا نجد الهياكل الثقيلة في سريرين ضخمين حقًا، بالإضافة إلى طرازهم القديم جدًا… لا أحد يرغب أبدا في الاسترخاء على هذه الأسرة… أليس كذلك؟

البساطة والرقة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

تم استبدال العناصر العتيقة في السريرين بسرير مزدوج بسيط، حيث الزينة الوحيدة هي البطانيات والعديد من الوسائد، مظهر نظيف وبسيط في غاية الرقة، ويقوم على التباين بين الأبيض والأزرق، وقد دفع إلى التركيز بشكل خاص على الديكور.

مساحة للمذاكرة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مكتب عمل أو دراسة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

من أجل متابعة إعطاء لمسة عتيقة وأصلية للمنزل، وعند سفح السرير وضع مكتب عتيق صغير كامل مع كرسي قديم من الخشب الأبيض… تكوين مثير للإعجاب حقا!

الاستحمام قبل

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

قبل وصول الخبير، كان الحمام مجهول تمامًا وغير محدد الطراز، فالفراغ متواضع بشكل واضح، ولم يكن هناك شئ واحد يعزز من شكله.

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

بإضافة بعض البنود فقد كانت النتيجة النهائية مختلفة تمامًا! مع إضافة بعض العناصر أيضًا التي أثرت الشكل العام للفراغ، في حين أدرجت التفاصيل الصغيرة من الديكور ومرآة كبيرة بدون إطار. الآن الحمام كبير ومشرق!

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