تجديد منزل سكني مجهول سيجعلك عاجز عن التعليق

قد نكون قد تعرفنا من قبل على مفهوم تنظيم المنازل وما يشكله من تجديد في هذا الصدد، فهو أداة للتسويق العقاري تستخدم على نطاق واسع أينما كنت تنوي استئجار أو حتى بيع الممتلكات في السوق أو عرضها أوتجربة استغلال إمكاناته التي بالتالي قد ترفع من سعره.
وخير مثال على نهج تنظيم البيت هو المشروع الذي سوف نقدمه اليوم، فسوف نرى عملية تحويل شقة قديمة من غرفتين مظلمتين وعتيقتين بطريقة سحرية إلى شقة العصرية.
مصمموا هذا المشروع هم خبراء التجديد المنزلي VENDUTA A PRIMA VISTA و Arianna Leva e Valentina Montinaro.
قبل وصول الخبير كان هناك اعتناء بهذا البيت ولكن بتاريخ بالتأكيد بشكل قديم.
فالمطبخ على سبيل المثال، كان مجهزًا بأثاث قديم وغير مطابق للمواصفات، في حين تكونت منطقة لتناول الطعام من على طاولة وستة كراسي خشبية تبدو قديمة جدًا حقًا.
كان من الكافي بعض من الطلاء الأبيض لإعادة الضوء القادم من الخارج بشكل رائع.
وقد أعيد استخدام كل الأثاث، حتى إذا تم استغلاله بطريقة مختلفة وفقا لمنطق أكثر عقلانية، فالطاولة على سبيل المثال، تم طلاؤها ووضعها في مقابل الجدار، وقد أكسب ذلك الغرفة خط أنيق من الجمال الطبيعي.
نظمت غرفة الطعام بشكل جيد، ولكن الألوان الداكنة جدا بالنسبة للحجم الفعلي للغرفة جعلتها تبدو صغيرة وضيقة، وكانت الغرفة في الواقع ثرية بظلال تتراوح من الخشب البني الداكن إلى البيج على الجدران… ولكن النتيجة النهائية كانت قاتمة على نحو متقطع.
مع إعادة تصميم المساحة من أجل الاستفادة بشكل أفضل من المساحة المربعة المتاحة، انتقلت غرفة الطعام في الواقعإ لى الجانب الآخر من الغرفة، ولكن في هذه الحالة تم وضع طاولة بيضاء فقط مع الكراسي التي لا تزال تتميز بالشكل العتيق.
ما هو أكثر من ذلك، هناك غرفة تحتوي على طاولة ومكتبة كبيرة، وكانوا أيضا يستخدمون كمقاعد للاسترخاء… هذا الأثاث لا يمكنه إعطاء سهولة للمقيمين في المستقبل للاستمتاع بمختلف النشاطات المتاحة.
والآن، أصبح العمق الكامل للغرفة مكرس للمحادثة، عن طريق أريكة بيضاء جديدة تعطي لمسة حديثة متباينة تمامًا مع لون الكراسي على النمط التقليدي، وقد أحببت المزج بين الجدار الأزرق والتباين مع الديكور الأبيض .
وهنا نجد الهياكل الثقيلة في سريرين ضخمين حقًا، بالإضافة إلى طرازهم القديم جدًا… لا أحد يرغب أبدا في الاسترخاء على هذه الأسرة… أليس كذلك؟
تم استبدال العناصر العتيقة في السريرين بسرير مزدوج بسيط، حيث الزينة الوحيدة هي البطانيات والعديد من الوسائد، مظهر نظيف وبسيط في غاية الرقة، ويقوم على التباين بين الأبيض والأزرق، وقد دفع إلى التركيز بشكل خاص على الديكور.
من أجل متابعة إعطاء لمسة عتيقة وأصلية للمنزل، وعند سفح السرير وضع مكتب عتيق صغير كامل مع كرسي قديم من الخشب الأبيض… تكوين مثير للإعجاب حقا!
قبل وصول الخبير، كان الحمام مجهول تمامًا وغير محدد الطراز، فالفراغ متواضع بشكل واضح، ولم يكن هناك شئ واحد يعزز من شكله.
بإضافة بعض البنود فقد كانت النتيجة النهائية مختلفة تمامًا! مع إضافة بعض العناصر أيضًا التي أثرت الشكل العام للفراغ، في حين أدرجت التفاصيل الصغيرة من الديكور ومرآة كبيرة بدون إطار. الآن الحمام كبير ومشرق!