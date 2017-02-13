تجديد منزل سكني مجهول سيجعلك عاجز عن التعليق

قد نكون قد تعرفنا من قبل على مفهوم تنظيم المنازل وما يشكله من تجديد في هذا الصدد، فهو أداة للتسويق العقاري تستخدم على نطاق واسع أينما كنت تنوي استئجار أو حتى بيع الممتلكات في السوق أو عرضها أوتجربة استغلال إمكاناته التي بالتالي قد ترفع من سعره.

وخير مثال على نهج تنظيم البيت هو المشروع الذي سوف نقدمه اليوم، فسوف نرى عملية تحويل شقة قديمة من غرفتين مظلمتين وعتيقتين بطريقة سحرية إلى شقة العصرية.

مصمموا هذا المشروع هم خبراء التجديد المنزلي VENDUTA A PRIMA VISTA و Arianna Leva e Valentina Montinaro.