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7 مداخل مبهرة تتسم بالرحابة و العملية

shereen gouda shereen gouda
CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
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نبحث بصفة مستمرة عن تصاميم ملهمة لمدخل المنزل إدراكاً منا أنه من أحد أهم الفراغات في المنزل، حيث أن مضمونه قد يتسبب في منزل فوضوي و كئيب أو يكون السبب الرئيسي في أن يصبح المنزل مشرقاً و منظم بصفة دائمة، قد يختلف أسلوب كلاً منا في تناول هذا الفراغ ولكن إن تواجدت العناصر الأساسية فيه سوف تكون النتيجة واحدة بالتأكيد.

حتى نصل إلى النتيجة التي نحلم بها في منزلنا يجب أن يحظى المدخل بقدر كافي من الأناقة والعملية مع بعض العناصر المبهجة، فلا يوجد مدخل ناجح بدون توافر مناخ يرحب بالجميع، ولأن الأمر يطول وصفه جئنا ببعض الأمثلة لنوضح بها أساليب وصول المصممين المحترفين لهذه النتيجة بسهولة و بساطة. 

1- الترحاب بألوان مبهجة

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

فور دخولك خلال هذا الباب لا بد أن ينتابك شعور بالاحتواء، من خلال بعض العوامل البسيطة، فتستريح و تنطلق بإيجابية تامة لاستقبال ما تبقى من يومك، فمن بين نصاعة اللون الأبيض المشرق و اللون الأزرق الزاهي يوجد وحدة تخزين من الممكن استخدامه كمنضدة حتى تجعل ارتداء أو خلع الحذاء مهمة بسيطة، وهو الأمر الذي يجعل من المدخل مساحة مثالية مستعدة لاستقبال الجميع بكل المعدات اللازمة.

2- مدخل يرحب بك

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept الممر الحديث، المدخل و الدرج MDF Beige
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

تخلو بعض المنازل من تواجد بهو أو حتى ممر لكي يكون بمثابة مساحة انتقالية توجهك لفراغات المنزل المختلفة، بل تكون بوابة المنزل متجهة مياشرةً نحو الغرف الرئيسية، مما يفقد الكثير من خصوصية المنزل، بجانب أن دخولك على الغرف الأساسية فور دخولك يفقدك الشعور بالترحاب لذا هذا التصميم في مثابة حل مثالي لجميع المنازل المشابهة.
صنع بهو المدخل هنا من خلال وحدة رفوف حداثية بلون محايد حتى تندمج مع الفراغات المحيطة مع وضع بعض الإكسسوارات المبهجة ذات القيمة المعنوية.

3- العفوية لا بد وأن تأسر الجميع

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

المداخل التي تأخذ شكل الأروقة أكثر من كونها بهو عاةا تهمل ظن البعض أنه لا يوجد ما يمكن أن يفيد في هذه المساحة الضئيلة، ولكن جاء هذا المدخل لكي يمحي هذا المفهوم من أذهان الجميع، بوجود قطعة واحدة معلقة على الحائط تركت أثراً كبيراً في مجال صغير، الأمر الذي يجعلك تعيد حساباتك في مدخل بيتك.
العفوية المدمجة في التصميم العملي يشكلان العوامل الأكثر قوة، بوجود وحدة يمكن الإستعانة بها فور دخولك أو خروجك من المنزل بصورة خالية من الرتابة تجعل المدخل أكثر ترحباًو يحافظ على نظام بيتك بصفة دائمة من الأغراض المتناثرة.

4- السهل الممتنع

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

المصمم المحترف  نعرفه عندما نرى المنتج البسيط للغاية مبهر لدرجة الذهول، مثل هذا التصميم، و لأن المداخل في أغلب البيوت لا تحتمل تفاصيل كثيرة لصغر حجمها يتجه الكثير إلى البساطة، ولكن ترك بصمة من الأناقة هو أمر مختلف تماماً.

هذا المدخل يعكس احتياجات كل فرد منا من الجمال، أي  فراغ يجعلنا ننسى كل السلبيات في الثانية التي نطأ قدماً خلاله، والفضل في ذلك في الواقع يهود إلى إجتماع خامات طبيعية في إطار أنيق و بسيط و وضع آنية الزهور كي يكون في استقبالك بكل ما تحمله من طاقة إيجابية.

5- بهجة متكاملة الأركان

Apartamento c/ 1 quarto - Queijas, Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

تصميم أنيق يجمع بين كلاً من العناصر التقليدية والإكسسوارات غير التقليدية في أجواء من الألوان الدافئة التي تحتويك من أول وهلة.

6- الفوضى الخلاقة

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

أن يكون المدخل منمقاً و فيه رتابة لا يعني بالضرورة أنه ناجح، بل بعض العفوية تضيف كثير من الدفء والشعور بأنك في منزل ينعم بحياة مفعمة بالحيوية، وذلك لا يعني أيضاً أن تتناثر الأغراض في أنحاء البهو، بل أن تتواجد مجموعات من الإسسوارات الغير تقليدية في أجواء أنيقة و متناغمة.

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