7 مداخل مبهرة تتسم بالرحابة و العملية

نبحث بصفة مستمرة عن تصاميم ملهمة لمدخل المنزل إدراكاً منا أنه من أحد أهم الفراغات في المنزل، حيث أن مضمونه قد يتسبب في منزل فوضوي و كئيب أو يكون السبب الرئيسي في أن يصبح المنزل مشرقاً و منظم بصفة دائمة، قد يختلف أسلوب كلاً منا في تناول هذا الفراغ ولكن إن تواجدت العناصر الأساسية فيه سوف تكون النتيجة واحدة بالتأكيد.
حتى نصل إلى النتيجة التي نحلم بها في منزلنا يجب أن يحظى المدخل بقدر كافي من الأناقة والعملية مع بعض العناصر المبهجة، فلا يوجد مدخل ناجح بدون توافر مناخ يرحب بالجميع، ولأن الأمر يطول وصفه جئنا ببعض الأمثلة لنوضح بها أساليب وصول المصممين المحترفين لهذه النتيجة بسهولة و بساطة.
فور دخولك خلال هذا الباب لا بد أن ينتابك شعور بالاحتواء، من خلال بعض العوامل البسيطة، فتستريح و تنطلق بإيجابية تامة لاستقبال ما تبقى من يومك، فمن بين نصاعة اللون الأبيض المشرق و اللون الأزرق الزاهي يوجد وحدة تخزين من الممكن استخدامه كمنضدة حتى تجعل ارتداء أو خلع الحذاء مهمة بسيطة، وهو الأمر الذي يجعل من المدخل مساحة مثالية مستعدة لاستقبال الجميع بكل المعدات اللازمة.
تخلو بعض المنازل من تواجد بهو أو حتى ممر لكي يكون بمثابة مساحة انتقالية توجهك لفراغات المنزل المختلفة، بل تكون بوابة المنزل متجهة مياشرةً نحو الغرف الرئيسية، مما يفقد الكثير من خصوصية المنزل، بجانب أن دخولك على الغرف الأساسية فور دخولك يفقدك الشعور بالترحاب لذا هذا التصميم في مثابة حل مثالي لجميع المنازل المشابهة.
صنع بهو المدخل هنا من خلال وحدة رفوف حداثية بلون محايد حتى تندمج مع الفراغات المحيطة مع وضع بعض الإكسسوارات المبهجة ذات القيمة المعنوية.
المداخل التي تأخذ شكل الأروقة أكثر من كونها بهو عاةا تهمل ظن البعض أنه لا يوجد ما يمكن أن يفيد في هذه المساحة الضئيلة، ولكن جاء هذا المدخل لكي يمحي هذا المفهوم من أذهان الجميع، بوجود قطعة واحدة معلقة على الحائط تركت أثراً كبيراً في مجال صغير، الأمر الذي يجعلك تعيد حساباتك في مدخل بيتك.
العفوية المدمجة في التصميم العملي يشكلان العوامل الأكثر قوة، بوجود وحدة يمكن الإستعانة بها فور دخولك أو خروجك من المنزل بصورة خالية من الرتابة تجعل المدخل أكثر ترحباًو يحافظ على نظام بيتك بصفة دائمة من الأغراض المتناثرة.
المصمم المحترف نعرفه عندما نرى المنتج البسيط للغاية مبهر لدرجة الذهول، مثل هذا التصميم، و لأن المداخل في أغلب البيوت لا تحتمل تفاصيل كثيرة لصغر حجمها يتجه الكثير إلى البساطة، ولكن ترك بصمة من الأناقة هو أمر مختلف تماماً.
هذا المدخل يعكس احتياجات كل فرد منا من الجمال، أي فراغ يجعلنا ننسى كل السلبيات في الثانية التي نطأ قدماً خلاله، والفضل في ذلك في الواقع يهود إلى إجتماع خامات طبيعية في إطار أنيق و بسيط و وضع آنية الزهور كي يكون في استقبالك بكل ما تحمله من طاقة إيجابية.
تصميم أنيق يجمع بين كلاً من العناصر التقليدية والإكسسوارات غير التقليدية في أجواء من الألوان الدافئة التي تحتويك من أول وهلة.
أن يكون المدخل منمقاً و فيه رتابة لا يعني بالضرورة أنه ناجح، بل بعض العفوية تضيف كثير من الدفء والشعور بأنك في منزل ينعم بحياة مفعمة بالحيوية، وذلك لا يعني أيضاً أن تتناثر الأغراض في أنحاء البهو، بل أن تتواجد مجموعات من الإسسوارات الغير تقليدية في أجواء أنيقة و متناغمة.