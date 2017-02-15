7 مداخل مبهرة تتسم بالرحابة و العملية

نبحث بصفة مستمرة عن تصاميم ملهمة لمدخل المنزل إدراكاً منا أنه من أحد أهم الفراغات في المنزل، حيث أن مضمونه قد يتسبب في منزل فوضوي و كئيب أو يكون السبب الرئيسي في أن يصبح المنزل مشرقاً و منظم بصفة دائمة، قد يختلف أسلوب كلاً منا في تناول هذا الفراغ ولكن إن تواجدت العناصر الأساسية فيه سوف تكون النتيجة واحدة بالتأكيد.

حتى نصل إلى النتيجة التي نحلم بها في منزلنا يجب أن يحظى المدخل بقدر كافي من الأناقة والعملية مع بعض العناصر المبهجة، فلا يوجد مدخل ناجح بدون توافر مناخ يرحب بالجميع، ولأن الأمر يطول وصفه جئنا ببعض الأمثلة لنوضح بها أساليب وصول المصممين المحترفين لهذه النتيجة بسهولة و بساطة.