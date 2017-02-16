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7 شقق مساحتها اقل من 80 متر مربع… سترغب في نسخها

Heba khlili Heba khlili
PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
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تزيين المنزل يمكن أن يكون سهلا وممتعا، خاصة إذا كنت من محبي الاتجاهات والأفكار الجديدة وتبحث عن الأصالة. ولكن عندما تكون مساحة المنزل محدودة، فان العثور على الأثاث الأكثر مناسب قد يكون خدعة. نتساءل كيف يمكننا أن نوافق من الناحية الوظيفية وأسلوب الأثاث، أن نحول أستوديو، أو صغيرة شقة من ثلاث غرف إلى منزل مميز.

في هذا المقال سنتعرض معك عزيزي القارئ اقتراحات من خبراء هوميفاي ل 7 شقق مفروشة بالكامل مساحتها اقل من 80 متر مربع من شأنها أن تجعلك تريد نسخها.

1. كلاسيكية وأنيقة في 70 متر مربع

Swiss penthouse, effortless restyling, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design غرفة المعيشة جرانيت
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

Swiss penthouse, effortless restyling

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

تصميم الأثاث، الأعمال الفنية، وقيمة خشب الجوز كلها متواجدة  في 70 مترا مربع في هذه الشقة الأنيقة على شاطئ بحيرة Maggiore، هي مزيج قوي ومؤثر بين النمط الكلاسيكي والمعاصر. ماذا تريد أن تنسخ لمنزلك؟ هذا التفصيل الخلاب للون الأسود للمقاعد الجلدية و اللون الأبيض للأريكة بشكل زاوية.

Swiss penthouse, effortless restyling, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design غرفة المعيشة
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

Swiss penthouse, effortless restyling

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

2. 75 متر مربع بنيت للعائلات في 75 متر مربع

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio غرفة السفرةطاولات
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio غرفة نومأريكة او صوفة
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

تمكن مصممي الديكور الداخلي من HBSTUDIO من إنشاء شقة وظيفية ومريحة، مما يجعلها مثالية لتلبية احتياجات أسرة شابة مع طفل. وما يثير الاهتمام هو المكتبة الكبيرة على الجدار بأكمله في غرفة المعيشة، والتي تنقسم إلى قسمين متناظرين يفصل بينهما مدفأة لتعطي منظر مميز وفريد من نوعه. يمكنك نسح أيضا الأسلوب المتبع في المطبخ، خاصة خزانة المطبخ.
وأخيرا، في غرفة الطفل الصغير، تم تصميمها بشكل بسيط من المعدن المطلي باللون الأبيض، بدون إفراط ومع الوان أخرى متداخلة.

3. ستوديو باريسي الإطلالة

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

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rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani مطبخ
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة السفرة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani


شقة صغيرة رائعة موجودة في الدور العلوي تطل على أسطح المنازل في باريس. وقد حقق المهندس المعماري الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة من خلال اختيار أسلوب الفضاء المفتوح. تم تجهيز غرفة المعيشة صغيرة مع عدد قليل من العناصر البسيطة، مثل أريكة بمقعدين وبساط ثمين في ظلال من اللون الأحمر. ونظرا لصغر المساحة، تم تجهيز الرفوف والخزائن منحوتة في الجدار.

بالنسبة للمطبخ بنغمات محايدة، مريحة للعين، مثل وحدة الجدار بجوارها مائدة الطعام بلونها الأسود القابلة للطي في النمط الصناعي.

لمسة من الرقي الذي تجعل من هذا الأستوديو الباريسي رومانسي: الموقد الأنيق من طراز كلاسيكي حديث من الرخام الداكن، مما يجعلها مثالية لمضاعفة الضوء وتضخيم مفهوم الفضاء.

4. غرفتين كاريوكا ملهمة

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة السفرة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

مجرد إلقاء نظرة على غرفة النوم في هذه الشقة ستشعر بالحيوية والانتعاش من البرازيل. كل التفاصيل في هذه الشقة الساحرة تتميز في الواقع تتميز بألوان زاهية وخطوط حادة: الأزرق الكهربائية لأثاث المطبخ، الأحمر النابض بالحياة للسجاد في غرفة المعيشة، والتفاصيل الدقيقة التي لا نهاية لها التي تميز اللوحات، والحلي، وحتى الأزهار. ولكن الشيء المدهش في هذه الشقة هو أنه على الرغم من كل شيء ملون ومبالغ فيه، لكن النتيجة النهائية هي أناقة عالية، ولكنها لم تنته بعد، نكتشف الصورة التالية… …

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة المعيشة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة نوم
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

مفاجأة، غرفة نوم… منزل آخر! يغلب عليها الألوان الناعمة وأنماط حساسة، لإنشاء غرفة رومانسية، للاسترخاء وقضاء فترة النقاهة.

5. تصميم ميلاني في 75 متر مربع

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة السفرة White
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto حمام
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

هذه الشقة في ميلان بمساحة 75 مربع، من تصميم المهندس المعماري فابيو AZZOLINA: مكونه أساسا من طاولة مستديرة ذات ارجل منحنية بلون اسود جذاب في منطقة الطعام، وللزيادة سحر الغموض مصابيح معلقة فوق طاولة الطعام في المطبخ، كل عنصر تمت بالتفصيل.

لاحظ المقاعد البديلة تحت النافذة بشكل زاوية، كوسيلة لدعم، لمساحة قليلة قابلة للاستخدام.

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة السفرة White
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

6. أسلوب صناعي أنيق في 60 متر مربع

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الاطفال
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يمكن تسمية هذه الشقة بالصناعية الأنيقة، مع صغر مساحتها من 60 مترا مربعا. يضم الديكور المعاصر الممزوج بذكاء عناصر من التصميم الحديث مثل كرسي الخشبي الصغير أو المطبخ.

7. 60 متر مربع كامل الإضاءة

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الإضاءة هنا هي بطلة الرواية، الكثير من البهجة في 60 متر مربع لشقة في برشلونة، إسبانيا. الإضاءة الطبيعية في هذه الشقة تدخل بقوة من شرفة المطبخ وتنتشر في جميع أنحاء غرفة المعيشة، مما يجعل الأثاث الحديث اكثر بهجة وإشراق. النظرة المشرقة أيضا للأثاث الأبيض بظلال سوداء!!

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

إعطاء أهمية للطبيعة يظهر جلياً بالنظر إلى الشرفة الصغيرة. لاحظ ونسخ تلك الفكرة، الأواني الزراعية المزروعة بالنعناع البري على الحائط، لإنشاء حديقة عمودية لمزيد من البهجة في مساحة صغيرة.

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة نومديكورات واكسسوارات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

مع أنها بسيطة، إلا أن غرفة نوم تحتوي على كل ما تحتاجه، بما في ذلك مرآة بالطول الطبيعي، أيضا مثالية لتوسيع مفهوم الفضاء.

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