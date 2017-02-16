7 شقق مساحتها اقل من 80 متر مربع… سترغب في نسخها

تزيين المنزل يمكن أن يكون سهلا وممتعا، خاصة إذا كنت من محبي الاتجاهات والأفكار الجديدة وتبحث عن الأصالة. ولكن عندما تكون مساحة المنزل محدودة، فان العثور على الأثاث الأكثر مناسب قد يكون خدعة. نتساءل كيف يمكننا أن نوافق من الناحية الوظيفية وأسلوب الأثاث، أن نحول أستوديو، أو صغيرة شقة من ثلاث غرف إلى منزل مميز.
في هذا المقال سنتعرض معك عزيزي القارئ اقتراحات من خبراء هوميفاي ل 7 شقق مفروشة بالكامل مساحتها اقل من 80 متر مربع من شأنها أن تجعلك تريد نسخها.
تصميم الأثاث، الأعمال الفنية، وقيمة خشب الجوز كلها متواجدة في 70 مترا مربع في هذه الشقة الأنيقة على شاطئ بحيرة Maggiore، هي مزيج قوي ومؤثر بين النمط الكلاسيكي والمعاصر. ماذا تريد أن تنسخ لمنزلك؟ هذا التفصيل الخلاب للون الأسود للمقاعد الجلدية و اللون الأبيض للأريكة بشكل زاوية.
تمكن مصممي الديكور الداخلي من HBSTUDIO من إنشاء شقة وظيفية ومريحة، مما يجعلها مثالية لتلبية احتياجات أسرة شابة مع طفل. وما يثير الاهتمام هو المكتبة الكبيرة على الجدار بأكمله في غرفة المعيشة، والتي تنقسم إلى قسمين متناظرين يفصل بينهما مدفأة لتعطي منظر مميز وفريد من نوعه. يمكنك نسح أيضا الأسلوب المتبع في المطبخ، خاصة خزانة المطبخ.
وأخيرا، في غرفة الطفل الصغير، تم تصميمها بشكل بسيط من المعدن المطلي باللون الأبيض، بدون إفراط ومع الوان أخرى متداخلة.
شقة صغيرة رائعة موجودة في الدور العلوي تطل على أسطح المنازل في باريس. وقد حقق المهندس المعماري الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة من خلال اختيار أسلوب الفضاء المفتوح. تم تجهيز غرفة المعيشة صغيرة مع عدد قليل من العناصر البسيطة، مثل أريكة بمقعدين وبساط ثمين في ظلال من اللون الأحمر. ونظرا لصغر المساحة، تم تجهيز الرفوف والخزائن منحوتة في الجدار.
بالنسبة للمطبخ بنغمات محايدة، مريحة للعين، مثل وحدة الجدار بجوارها مائدة الطعام بلونها الأسود القابلة للطي في النمط الصناعي.
لمسة من الرقي الذي تجعل من هذا الأستوديو الباريسي رومانسي: الموقد الأنيق من طراز كلاسيكي حديث من الرخام الداكن، مما يجعلها مثالية لمضاعفة الضوء وتضخيم مفهوم الفضاء.
مجرد إلقاء نظرة على غرفة النوم في هذه الشقة ستشعر بالحيوية والانتعاش من البرازيل. كل التفاصيل في هذه الشقة الساحرة تتميز في الواقع تتميز بألوان زاهية وخطوط حادة: الأزرق الكهربائية لأثاث المطبخ، الأحمر النابض بالحياة للسجاد في غرفة المعيشة، والتفاصيل الدقيقة التي لا نهاية لها التي تميز اللوحات، والحلي، وحتى الأزهار. ولكن الشيء المدهش في هذه الشقة هو أنه على الرغم من كل شيء ملون ومبالغ فيه، لكن النتيجة النهائية هي أناقة عالية، ولكنها لم تنته بعد، نكتشف الصورة التالية… …
مفاجأة، غرفة نوم… منزل آخر! يغلب عليها الألوان الناعمة وأنماط حساسة، لإنشاء غرفة رومانسية، للاسترخاء وقضاء فترة النقاهة.
هذه الشقة في ميلان بمساحة 75 مربع، من تصميم المهندس المعماري فابيو AZZOLINA: مكونه أساسا من طاولة مستديرة ذات ارجل منحنية بلون اسود جذاب في منطقة الطعام، وللزيادة سحر الغموض مصابيح معلقة فوق طاولة الطعام في المطبخ، كل عنصر تمت بالتفصيل.
لاحظ المقاعد البديلة تحت النافذة بشكل زاوية، كوسيلة لدعم، لمساحة قليلة قابلة للاستخدام.
يمكن تسمية هذه الشقة بالصناعية الأنيقة، مع صغر مساحتها من 60 مترا مربعا. يضم الديكور المعاصر الممزوج بذكاء عناصر من التصميم الحديث مثل كرسي الخشبي الصغير أو المطبخ.
الإضاءة هنا هي بطلة الرواية، الكثير من البهجة في 60 متر مربع لشقة في برشلونة، إسبانيا. الإضاءة الطبيعية في هذه الشقة تدخل بقوة من شرفة المطبخ وتنتشر في جميع أنحاء غرفة المعيشة، مما يجعل الأثاث الحديث اكثر بهجة وإشراق. النظرة المشرقة أيضا للأثاث الأبيض بظلال سوداء!!
إعطاء أهمية للطبيعة يظهر جلياً بالنظر إلى الشرفة الصغيرة. لاحظ ونسخ تلك الفكرة، الأواني الزراعية المزروعة بالنعناع البري على الحائط، لإنشاء حديقة عمودية لمزيد من البهجة في مساحة صغيرة.
مع أنها بسيطة، إلا أن غرفة نوم تحتوي على كل ما تحتاجه، بما في ذلك مرآة بالطول الطبيعي، أيضا مثالية لتوسيع مفهوم الفضاء.
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