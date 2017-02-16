7 شقق مساحتها اقل من 80 متر مربع… سترغب في نسخها

تزيين المنزل يمكن أن يكون سهلا وممتعا، خاصة إذا كنت من محبي الاتجاهات والأفكار الجديدة وتبحث عن الأصالة. ولكن عندما تكون مساحة المنزل محدودة، فان العثور على الأثاث الأكثر مناسب قد يكون خدعة. نتساءل كيف يمكننا أن نوافق من الناحية الوظيفية وأسلوب الأثاث، أن نحول أستوديو، أو صغيرة شقة من ثلاث غرف إلى منزل مميز.

في هذا المقال سنتعرض معك عزيزي القارئ اقتراحات من خبراء هوميفاي ل 7 شقق مفروشة بالكامل مساحتها اقل من 80 متر مربع من شأنها أن تجعلك تريد نسخها.