غرفة نوم مودرن فيها سمات الذوق الشبابي

من بين كل غرف المنزل الحيوية تعد غرفة النوم في أي منزل المكان الذي يلجأ إليه الجميع لأخذ قسطاً من الراحة و الانعزال في هدوء بعيداً عن صخب العالم الخارجي، ولكي تكتمل حالة الإسترخاء لا بد وأن يكون التصميم بطبيعته يحفز على الهدوء والشعور بالانتماء تجاه هذه الغرفة عن غيرها، و هنا يتدخل التصميم الداخلي الذي بدوره يحقق هذا المناخ الهادئ والمريح.
كما عودناكم فإن فريق العمل هنا يسعى لتعريف مفاهيم التصميم الداخلي والديكور من خلال طرح مشاريع قام بتخطيطها محترفين يدركون أسرار المهنة البسيطة التي من شأنها أن تجعل من أي فراغ، مهما كانت إمكانياته، إلى مساحة مثالية تفي بكل الاحتياجات العملية منها والنفسية، و استكمالا لرحلة المعرفة هذه أتينا إليكم بغرفة نوم شبابية من المصمم المبدع الذي أثبت لنا أن ما نحتاجه لغرفة نوم هادئة هو قليل من العناصر الذكية و التخلي عن كل ما ليس له قيمة فعلية.
قد لا يبدو لك الأمر ذو أهمية كبيرة ولكن في نهاية اليوم الشاق يكون أكثر ما يحتاج إلى الراحة هو حاسة البصر، فبدون أن تدرك هي حاسة في عمل دائم بين الشاشات والتركيز، لذا حين تتجه إلى غرفة النوم تكون الأولوية دائماً أن يكون التصميم مريح للعين، وذلك على أصعدة كثيرة أهمها الإضاءة المريحة التي لا تسلط مباشرة على العين.
ما يفصل أيضاً بين الغرفة المريحة بصرياً وما دونها هو تكوين الألوان وشدة تركيزها، فيفضل في غرفة النوم دائماً أن تكون الألوان ذات درجات هادئة فيها درجات منخفضة من تشبع اللون، أي باهتة اللون.
من الصعب جداً التخلي عن التفاصيل الكثيرة في سبيل تصميم تكوين بسيط يعكس رقي ذوق المصمم فمن المحتمل أن لا يصيب الهدف وأن يبدو في النهاية التصميم ضعيف بعض الشيء، مما يجعل هذا التصميم بالتحديد غاية في الذكاء والحرفية، فمن كان يتوقع أن هذا الفاصل بجانب الطاولة التي اتخذت شكل الأرجوحة كانا يحققان هذا الانطباع الساحر؟
البساطة سر نجاح النمط العصري وهو أولى خطوات الوصول إلى تصميم حداثي مبهر وأحد أهم وسائل تحقيق ذلك هو من خلال النسب المتجانسة التي تناسب الراحة البصرية الجانب العملي من أي تصميم، و هذا ما يجعل وحدة التخزين هذه قمة في الإبداع بالرغم من بساطتها فنلاحظ أن نسبها تتكامل مع إطارات الحائط و يعلوها جزء لمشاهدة التلفاز على مستوى البصر.
لاحظنا جميعاً أن التصميم بكل محتوياته الأنيقة لا يوجد بها عناصر قد تبدو عالية التكاليف، بل كلها قطع من الأثاث والديكورات البسيطة، ما يجعل أسلوب التصميم هذا في متناول الجميع.
بعد النظر بتمعن في تفاصيل ديكورات الغرفة من وحدة الإضاءة المتدلية إلى رسومات الحائط يظهر لنا نظرة المصمم العميقة لهذه الاختيارات، فلا يوجد هنا مكان حقيقي للعبثية، بل إن كل عنصر مدروس بدقة، وحدات الإضاءة المتدلية على سبيل المثال تترابط مع رسومات الحائط في المعنى والشكل الظاهر و توزيع وحدات الإضاءة كان بأسلوب ذكي لكي يخلق توازن في هذا الحائط كبديل عن السيمترية المملة أحياتاً.
ديكورات الغرفة تميل لكونها شبابية لما فيها من جرأة بالرغم من بساطة عناصرها، ففي كثير من الأحيان يكون الاختيار الأكثر بساطة هو الذي يعكس شخصيتك الجريئة التي لا تنصاع وراء صيحات لا قيمة لها. الإطارات بشتى أشكالها و محتوياتها تعطي لمسة فنية و عفوية في الغرفة.
لمزيد من الأفكار الملهمة في غرفة النوم تابع هذا المقال الشيق!