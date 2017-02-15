الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

غرفة نوم مودرن فيها سمات الذوق الشبابي

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة نوم
Loading admin actions …

من بين كل غرف المنزل الحيوية تعد غرفة النوم في أي منزل المكان الذي يلجأ إليه الجميع لأخذ قسطاً من الراحة و الانعزال في هدوء بعيداً عن صخب العالم الخارجي، ولكي تكتمل حالة الإسترخاء لا بد وأن يكون التصميم بطبيعته يحفز على الهدوء والشعور بالانتماء تجاه هذه الغرفة عن غيرها، و هنا يتدخل التصميم الداخلي الذي بدوره  يحقق هذا المناخ الهادئ والمريح.

كما عودناكم فإن فريق العمل هنا يسعى لتعريف مفاهيم التصميم الداخلي والديكور من خلال طرح مشاريع قام بتخطيطها محترفين يدركون أسرار المهنة البسيطة التي من شأنها أن تجعل من أي فراغ، مهما كانت إمكانياته، إلى مساحة مثالية تفي بكل الاحتياجات العملية منها والنفسية، و استكمالا لرحلة المعرفة هذه أتينا إليكم بغرفة نوم شبابية من  المصمم  المبدع الذي أثبت لنا أن ما نحتاجه لغرفة نوم هادئة هو قليل من العناصر الذكية و التخلي عن كل ما ليس له قيمة فعلية.

الراحة البصرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قد لا يبدو لك الأمر ذو أهمية كبيرة ولكن في نهاية اليوم الشاق يكون أكثر ما يحتاج إلى الراحة هو حاسة البصر، فبدون أن تدرك هي حاسة في عمل دائم بين الشاشات والتركيز، لذا حين تتجه إلى غرفة النوم تكون الأولوية دائماً أن يكون التصميم مريح للعين، وذلك على أصعدة كثيرة أهمها الإضاءة المريحة التي لا تسلط مباشرة على العين.
ما يفصل أيضاً بين الغرفة المريحة بصرياً وما دونها هو تكوين الألوان وشدة تركيزها، فيفضل في غرفة النوم دائماً أن تكون الألوان ذات درجات هادئة فيها درجات منخفضة من تشبع اللون، أي باهتة اللون.

تكوين أنيق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من الصعب جداً التخلي عن التفاصيل الكثيرة في سبيل تصميم تكوين بسيط يعكس رقي ذوق المصمم فمن المحتمل أن لا يصيب الهدف وأن يبدو في النهاية التصميم ضعيف بعض الشيء، مما يجعل هذا التصميم بالتحديد غاية في الذكاء والحرفية، فمن كان يتوقع أن هذا الفاصل بجانب الطاولة التي اتخذت شكل الأرجوحة كانا يحققان هذا الانطباع الساحر؟

نسب ذكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

البساطة سر نجاح النمط العصري وهو أولى خطوات الوصول إلى تصميم حداثي مبهر وأحد أهم وسائل تحقيق ذلك هو من خلال النسب المتجانسة التي تناسب الراحة البصرية الجانب العملي من أي تصميم، و هذا ما يجعل وحدة التخزين هذه قمة في الإبداع بالرغم من بساطتها فنلاحظ أن نسبها تتكامل مع إطارات الحائط و يعلوها جزء لمشاهدة التلفاز على مستوى البصر.

تصميم مثالي بأقل التكاليف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لاحظنا جميعاً أن التصميم بكل محتوياته الأنيقة لا يوجد بها عناصر قد تبدو عالية التكاليف، بل كلها قطع من الأثاث والديكورات البسيطة، ما يجعل أسلوب التصميم هذا في متناول الجميع.

عناصر متكاملة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بعد النظر بتمعن في تفاصيل ديكورات الغرفة من وحدة الإضاءة المتدلية إلى رسومات الحائط يظهر لنا نظرة المصمم العميقة لهذه الاختيارات، فلا يوجد هنا مكان حقيقي للعبثية، بل إن كل عنصر مدروس بدقة، وحدات الإضاءة المتدلية على سبيل المثال تترابط مع رسومات الحائط في المعنى والشكل الظاهر و توزيع وحدات الإضاءة كان بأسلوب ذكي لكي يخلق توازن في هذا الحائط كبديل عن السيمترية المملة أحياتاً.

ديكورات مبهرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ديكورات الغرفة تميل لكونها شبابية لما فيها من جرأة بالرغم من بساطة عناصرها، ففي كثير من الأحيان يكون الاختيار الأكثر بساطة هو الذي يعكس شخصيتك الجريئة التي لا تنصاع وراء صيحات لا قيمة لها. الإطارات بشتى أشكالها و محتوياتها تعطي لمسة فنية و عفوية في الغرفة.

لمزيد من الأفكار الملهمة في غرفة النوم تابع هذا المقال الشيق!

منزل راقي في باريس مساحته 76 متراً فقط
ما رأيك في أسلوب المصمم العصري؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً