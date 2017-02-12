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10 منازل خشبية أجمل من بعضها البعض

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд منازل
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أليس جميلًا أن يكون هناك منزل خشبي ينتظر عودتك من يوم عمل مرهق وطويل؟ فالبيوت الخشبية التي تم بنائها من مواد طبيعية كليًا، تتمتع بتصميم داخلي ريفي ومساحات معيشة يمكن للفرد أن يرتاح في محيطها الطبيعي.

هناك أنماط واتجاهات مختلفة في الهندسة المعمارية، فالبعض يفضل الهياكل الخرسانية، حيث استخدام الزجاج والخرسانة على نطاق واسع، والبعض الأخر يستمتع بالتصميم المستقبلي، مع الواجهات الخارجية المثيرة. لكننا نعتقد أيًا كان التصميم الذي تفضله، فلا يوجد أحد يرفض العيش بمنزل خشبي مريح.

اليوم، جمعنا لك 10 منازل خشبية مختلفة عن بعضها البعض، دعونا نبدأ باستعراضها..

1. منزل Kalastan

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

استخدم الخشب في هذا المنزل بطريقة جميلة جدًا، حيث البناء أفقيًا، مع الدعم بعواض خشبية أعدت على شكل ألواح يمكنك رؤيتها في الواجهة، وهي هياكل دائمة يتم وضعها حيث الحاجة، للحفاظ على ثبات المنزل في العواصف القوية.

ميزة أخرى للمنازل الخشبية، هي أنها ناجحة جدًا في البيئات الحارة، كما أنها عازلة للصوت، وعلاوة على ذلك؛ البيوت الخشبية لا تتطلب طلاء، فالمنازل الخشبية غير المغطاة بالطلاء يمكن تغطيتها بطبقة فاتحة أو غير لامعة لحمايتها ضد العوامل الخارجية.

2. منزل الجزوع

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд منازل
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

أحد أهم مزايا بيت الجذوع، هو إمكانية بناءه بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى المظهر الجذاب للغاية، ألم يبهرك المنزل في الصورة؟! ومع ذلك، يجب الحذر في منازل الجذوع، حيث أن الجذع أثقل أربع مرات من الجدار العادي، وبنفس حجم جدار من الطوب، كما أنه من المهم أن يتم قطعها في موسف الجفاف، خاصة جذوع أشجار الصنوبر، فهي مناسبة جدًا للمنازل، نظرًا لاحتفاظها بقوتها حتى عند هطول الأمطار الغزيرة.

3. الاهتمام بالخشب

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood منازل
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

الاهتمام بالبيوت الخشبية في غاية الأهمية، لأن الأخشاب في نهاية المطاف يتم الحصول عليها من كائن حي، وقد تتغير تبعًا للظروف المناخية، لذا في المناخ الرطب، يكفي تغطية الخشب بالزيوت المعدنية مرة واحدة في السنة، ولكن في المناخ البارد، يحتاج الشخب إلى تغطيته بالزيوت المعدنية كل سنتين أو ثلاث سنوات.

4. مزيج ريفي حديث

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin منازل خشب Wood effect
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

الطابق السفلي يتكون من جذوع الخشب الخام، بينما يبدو الطابق العلوي كلوحة خشبية أنيقة جدًا، فقد تم إضافة الإضاءات الحديثة إليه، فيما ينعم المنزل بالهواء الريفي في الطابق السفلي بفضل الجذوع الخشبية.

5. كل شيء متوفر

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. منازل
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

بفضل تطور التكنولوجيا، يمكن تصميم البيت الخشبي بالطريقة التي تريدها، على سبيل المثال، هذا البيت تتوافر فيه كل التفاصيل الموجودة في أي منزل عادي من الخرسانة المسلحة، حيث تم بنائه على أرض محددة، مع فناء يرحب بالزائرين، ورصيف وأعمدة لإضافة أجواء متطورة على المنزل. بل إن هناك سقف تحمله الأعمدة، لا يختلف عن سقف المنازل الخرسانية الحديثة.

6. أسلوب تبسيطي

Дом под Харьковом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

الكثر من التفاصيل في منزل خشبي ولكن دون أي زحام، حيث لوحات خشبية قد استخدمت عموديًا وأفقيًا، لإضافة عمق ومنظور للمنزل الخشبي. أضيف أيضًا درابزين من المعدن غير اللامع، لدعم المنزل.

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7. أسلوب ريفي

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. منازل
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

بسيط ومريح.. سمات أساسية للطراز الريفي، حيث تبدو البيوت رائعة، مع استخدام الخشب البسيط للغاية، مع سقف تمت تغطيته ليخلق تناقضًا جميلًا مع المواد الخشبية السائدة في المنزل.

8. منزل الجبل

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design منازل
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

أحد أكثر المنازل الخشبية تميزًا، حيث الجبل والإطلالة على البحر، والارتفاع الذي يبدو وكأنه منزل قد رُفع فوق منزل. من الجانب الذي لا نراه من المنزل، هناك بركة سباحة رائعة، والتي تزيد من قيمة المنزل الخشبي، حيث أن بناء منزل خشبي مع مناظر طبيعية يبدو ناجحًا جدًا، ولكن وجود حمام سباحة أيضًا يطل على تلك المناظر الطبيعية، يجعل منه منزلًا يرغب الجميع في العيش به.

9. المتطلبات الهندسية

Коттедж в Венгрии, Eugene Chekhov Eugene Chekhov منازل
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

البيوت الجاهزة، هي البيوت التي تم إعدادها في المصنع، وتقديمها إلى السوق، حيث إعداد الأعمدة، والتوصيلات، وخزائن مغلقة بألواح خشبية يمكن تطبيقها على الزجاج وغيرها من المواد. في هذه الأنواع من المنازل، يقل حدوث التمدد والإنكماش بفعل الأمطار والثلوج.

10. جمال عصري

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

منزل خشبي متين، وقد تم بنائه من الأخشاب بالكامل، مع مظهر قوي ومهيب، مع تناقض لطيف باستخدام ألوان متقاربة، تجذب الانتباه بفعل الإضاءة الناجحة.

لمزيد من تصميمات المنازل الخشبية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 منازل خشبية للدخول إلى الطبيعة

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