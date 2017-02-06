احيي غرفة معيشتك بالإضاءة في 2017

الإضاءة بشكل عام عنصر أساسي وحيوي من عناصر أي ديكور، وتزداد أهمية دورها في غرفة المعيشة بشكل خاص لأنها من أكثر الغرف استخداما بالمنزل وبالطبع لا سبيل اي أركان مظلمة في ذلك القطاع الحيوي بالبيت، لذا جمعنا لكم 13 تصميم ملهم لغرف معيشة مميزة لعبت الإضاءة دورا مذهل في إشراقها وإحياءها.
المساحة الضخمة لغرفة المعيشة هنا أو بالأحرى الاستقبال تطلب وحدات إضاءة متعددة في نفس المستوى لتغطي كامل المساحة بكفاءة، أسلوب التصميم في هذه الغرفة يمكن أن نقول عليه الكلاسيكية الحديثة حيث الاستعانة ببالتة ألوان أقرب إلى المودرن من الكلاسيكية لكن التصميمات والخامات المستخدمة تخبرك العكس. الإضاءة هنا جاءت على شكل ثريات ذات تصميم شبكي أنيق وفريد.
أضافت إضاءة السقف مزيد من الحداثة لتصميم هذه الغرفة، حيث استعان المصمم بفكرة مبتكرة تجمع بين الإضاءة المخفية في بيت النور
حيبسوم بورد والمرايا المثبتة بالسقف لتزيد من الانعكاسات وإشراق الغرفة.
الجمع بين هذين اللونين له تأثير ساحر ومذهل على أي بيئة، استعان المصمم هنا بلمسات من درجات مختلفة من اللون البنفسجي وجمعها مع الأبيض الناصع في كثير من عناصر الغرفة، الثريا البيضاء المتدلية كانت اختيار موفقا خاصة وأنها مرصعة بالكريستالات وهو ما زاد من أناقتها وفخامتها.
ربما يبدو تصميم هذه النجفة مألوفا لك وغير مبتكر، لكن الجديد في هذه الغرفة هو الاستعانة بأثاث بتصميمات وخامات غير تقليدية في النمط الكلاسيكي، هذا دليل على أن الابتكار لا ينتهي في كل أنماط الديكور.
تصميم معاصر أنيق لغرفة المعيشة، يتجلى ذلك في التصميم المبتكر للنجفة والذي جاء على شكل دوائر معدنية متداخلة ومختلفة الأحجام.
الأسود من أقوى الألوان حضورا بغض النظر عن نمط التصميم المستخدم به فهو يزيد من فخامة التصميم مهما كانت بساطته، لكنه يتطلب اهتمام أقوى بالإضاءة ليتلاشى التأثير السلبي من اللون الأسود..في التصميم الحالي غطي المصمم الأسقف بمرايا داكنة لتزيد من انعكاسات النجفة المعدنية الأنيقة فتسطع الإضاءة في كل مكان.
إن كنت من مفضلي الألوان الداكنة للجدران فمن الأفضل أن تمنحها إضاءة خاصة بها لتتفادى تأثيرها السلبي على المكان، استعان المصمم هنا بوحدتين جانبيتين بالإضافة إلى الاسبوتات المثبتة بالجدار، فكانت النتيجة النهائية غرفة مشرقة ومتسعة رغم اللون الداكن للجدار.
تصميم ديناميكي للغرفة المعيشة حيث كان لألونين الأحمر والأخضر حضور قوي بالغرفة بالإضافة على تصميم الرفوف والذي تناغم مع تصميم إضاءة السقف التي جمعت بين أشكال هندسية متداخلة وانعكست على الأرضية أيضا، لكن ما يعيب هذا التصميم كثافة التداخل والتي سببت ازعاجا بصريا واضحا.
تصميم النجفة هنا مبتكر للغاية، إذ كونت من مجموعة من الأشكال الهندسية مختلفة الأبعاد وكل شكل يمكن إضاءته على حدى، ميزة هذا النوع من التصميمات هو إمكانية استخدام شرائط الليد الملونة والتي ستمنح المكان حيوية ومظهر مختلف كليا.
نموذج آخر من التصميمات المعاصرة لغرف المعيشة، عدد وحدات الإضاءة هنا يتناسب مع حجم الغرفة وألوان الأثاث وإن كان من الأفضل تواجد وحدة أخرى بالسقف.
اللمسات الذهبية بالأثاث أضافت لمسة فخامة عليه رغم بساطة تصميماته، وهو ما خلق تناغما قويا مع النجفتان الذهبيتان.
التصميم الدائري للكنبة يذكرنا بغرف الاستقبال العربية القديمة والتي عادة ما تكون في منازل العائلات ذات العدد الكبير، الوسائد الذهبية كانت لمسة رائعة تناغمت مع النجفة الشبكية ذات التصميم الأنيق والمتوهج.
اختار المصمم اللونين الذهبي والفضي ليكونا بتلك النجفة ذات التصميم المميز ليتناغما مع باقي عناصر الديكور بغرفة المعيشة، حيث جمعت الغرفة بين بعض اللمسات الذهبية ونغمات من اللون الرمادي والابيض.