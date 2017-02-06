احيي غرفة معيشتك بالإضاءة في 2017

الجمع بين هذين اللونين له تأثير ساحر ومذهل على أي بيئة، استعان المصمم هنا بلمسات من درجات مختلفة من اللون البنفسجي وجمعها مع الأبيض الناصع في كثير من عناصر الغرفة، الثريا البيضاء المتدلية كانت اختيار موفقا خاصة وأنها مرصعة بالكريستالات وهو ما زاد من أناقتها وفخامتها.