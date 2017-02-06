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احيي غرفة معيشتك بالإضاءة في 2017

أميرة قاسم أميرة قاسم
PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
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الإضاءة بشكل عام عنصر أساسي وحيوي من عناصر أي ديكور، وتزداد أهمية دورها في غرفة المعيشة بشكل خاص لأنها من أكثر الغرف استخداما بالمنزل وبالطبع لا سبيل اي أركان مظلمة في ذلك القطاع الحيوي بالبيت، لذا جمعنا لكم 13 تصميم ملهم لغرف معيشة مميزة لعبت الإضاءة دورا مذهل في إشراقها وإحياءها.

1. ثريات متتالية

PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio غرفة المعيشةإضاءة
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio

Mert Duyal - Mc Roher Design Studio
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio
Mert Duyal - Mc Roher Design Studio

المساحة الضخمة لغرفة المعيشة هنا  أو بالأحرى الاستقبال تطلب وحدات إضاءة متعددة في نفس المستوى لتغطي كامل المساحة بكفاءة، أسلوب التصميم  في هذه الغرفة يمكن أن نقول عليه الكلاسيكية الحديثة حيث الاستعانة ببالتة ألوان أقرب إلى المودرن من الكلاسيكية لكن التصميمات والخامات المستخدمة تخبرك العكس. الإضاءة هنا جاءت على شكل ثريات ذات تصميم شبكي أنيق وفريد.

2. بيت النور مع المرايا

YS Evi , PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

أضافت إضاءة السقف مزيد من الحداثة لتصميم هذه الغرفة، حيث استعان المصمم بفكرة مبتكرة تجمع بين الإضاءة المخفية في بيت النور حيبسوم بورد والمرايا المثبتة بالسقف لتزيد من الانعكاسات وإشراق الغرفة.

3. البنفسج مع الأبيض

Интерьер дома в пос. Сафроновский, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة المعيشة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

الجمع بين هذين اللونين له تأثير ساحر ومذهل على أي بيئة، استعان المصمم هنا بلمسات من درجات مختلفة من اللون البنفسجي وجمعها مع الأبيض الناصع في كثير من عناصر الغرفة، الثريا البيضاء المتدلية كانت اختيار موفقا خاصة وأنها مرصعة بالكريستالات وهو ما زاد من أناقتها وفخامتها.

4. خيوط الكريستال

FEMME FATALE | I | Wnętrza apartamentu, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz غرفة المعيشة
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

ربما يبدو تصميم هذه النجفة مألوفا لك وغير مبتكر، لكن الجديد في هذه الغرفة هو الاستعانة بأثاث بتصميمات وخامات غير تقليدية في النمط الكلاسيكي، هذا دليل على أن الابتكار لا ينتهي في كل أنماط الديكور.

5. دوائر معدنية

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

تصميم معاصر أنيق لغرفة المعيشة، يتجلى ذلك في التصميم المبتكر للنجفة والذي جاء على شكل دوائر معدنية متداخلة ومختلفة الأحجام.

6. الأسود يليق بك

HIT THE NAIL ON THE HEAD | Wnętrza domu, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz غرفة المعيشة
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

الأسود من أقوى الألوان حضورا بغض النظر عن نمط التصميم المستخدم به  فهو يزيد من فخامة التصميم مهما كانت بساطته، لكنه يتطلب اهتمام أقوى بالإضاءة ليتلاشى التأثير السلبي من اللون الأسود..في التصميم الحالي غطي المصمم الأسقف بمرايا داكنة لتزيد من انعكاسات النجفة المعدنية الأنيقة فتسطع الإضاءة في كل مكان.

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7. تعدد وحدات الإضاءة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 80 кв м в панельном доме, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

إن كنت من مفضلي الألوان الداكنة للجدران فمن الأفضل أن تمنحها إضاءة خاصة بها لتتفادى تأثيرها السلبي على المكان، استعان المصمم هنا بوحدتين جانبيتين بالإضافة إلى الاسبوتات المثبتة بالجدار، فكانت النتيجة النهائية غرفة مشرقة ومتسعة رغم اللون الداكن للجدار.

8. تصميم ديناميكي

Concept (Living Room) - RU, Abb Design Studio Abb Design Studio غرفة المعيشة
Abb Design Studio

Abb Design Studio
Abb Design Studio
Abb Design Studio

تصميم ديناميكي للغرفة المعيشة حيث كان لألونين الأحمر والأخضر حضور قوي بالغرفة بالإضافة على تصميم الرفوف والذي تناغم مع تصميم إضاءة السقف التي جمعت بين أشكال هندسية متداخلة وانعكست على الأرضية أيضا، لكن ما يعيب هذا التصميم كثافة التداخل والتي سببت ازعاجا بصريا واضحا.

9. تصميم مبتكر

Costé Hotel, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık مساحات تجارية فنادق
Milimetrik Mimarlık

Milimetrik Mimarlık
Milimetrik Mimarlık
Milimetrik Mimarlık

تصميم النجفة هنا مبتكر للغاية، إذ كونت من مجموعة من الأشكال الهندسية مختلفة الأبعاد وكل شكل يمكن إضاءته على حدى، ميزة هذا النوع من التصميمات هو إمكانية استخدام شرائط الليد الملونة والتي ستمنح المكان حيوية ومظهر مختلف كليا.

10. تصميم معاصر

Moradia 19 Algarve 2013, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha غرفة المعيشة
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

نموذج آخر من التصميمات المعاصرة لغرف المعيشة، عدد وحدات الإضاءة هنا يتناسب مع حجم الغرفة وألوان الأثاث وإن كان من الأفضل تواجد وحدة أخرى بالسقف.

11. نجف ذهبي

16/9 Ofis-Konsept Proje, Lab::istanbul Lab::istanbul تصميم مساحات داخلية
Lab::istanbul

Lab::istanbul
Lab::istanbul
Lab::istanbul

اللمسات الذهبية بالأثاث أضافت لمسة فخامة عليه رغم بساطة تصميماته، وهو ما خلق تناغما قويا مع النجفتان الذهبيتان.

12. تصميم دائري

PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio

Mert Duyal - Mc Roher Design Studio
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio
Mert Duyal - Mc Roher Design Studio

التصميم الدائري للكنبة يذكرنا بغرف الاستقبال العربية القديمة والتي عادة ما تكون في منازل العائلات ذات العدد الكبير، الوسائد الذهبية كانت لمسة رائعة تناغمت مع النجفة الشبكية ذات التصميم الأنيق والمتوهج.

13. الفضي والذهبي معا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختار المصمم اللونين الذهبي والفضي ليكونا بتلك النجفة ذات التصميم المميز ليتناغما مع باقي عناصر الديكور بغرفة المعيشة، حيث جمعت الغرفة بين بعض اللمسات الذهبية ونغمات من اللون الرمادي والابيض.

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