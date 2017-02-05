11 فكرة مميزة للتخزين في الحمامات الصغيرة

الحمامات الصغيرة ، حيث الافكار الخلاقة و الإلهام، سنقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا 11 فكرة مبدعة لخلق اماكن للتخزين غير معتادة في الحمامات التي تعاني من ضيق المساحة ،هوميفاي سوف يخبرك بحيل مفيدة تستطيع تنفيذها بسهولة يمكن أن تكون تعرف بعضها من قبل و لكن بالتأكيد هناك الكثير منها سوف يكون إضافة حقيقية لسجل أفكارك لتتمكن من اقتباس ما يلائم تصميم حمامك و شخصيته .