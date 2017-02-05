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11 فكرة مميزة للتخزين في الحمامات الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited حمام حجر Beige
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الحمامات الصغيرة ، حيث الافكار الخلاقة و الإلهام، سنقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا 11 فكرة مبدعة لخلق اماكن للتخزين غير معتادة في الحمامات التي تعاني من ضيق المساحة ،هوميفاي سوف يخبرك بحيل مفيدة تستطيع تنفيذها بسهولة يمكن أن تكون تعرف بعضها من قبل و لكن بالتأكيد هناك الكثير منها سوف يكون إضافة حقيقية لسجل أفكارك لتتمكن من اقتباس ما يلائم تصميم حمامك و شخصيته .

1- رفوف زجاجية

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

الحمامات الصغيرة لا تعترف سوى بالإبداع و الرفوف الزجاجية تعتبر حلاً رائعاً للحفاظ على المساحة المتوفرة على الاقل من الناحية المعنوية و هي نفس فكرة استخدام فواصل زجاجية شفافة في تلك الحمامات حتى لا تحجب الرؤية و يقل المجال أمامنا و بالتالي نشعر بالضيق، الرفوف الزجاجية يمكن أن تكون صغيرة و عالية و في فراغات في الجدران و تثبت بحوامل بطريقة بسيطة للغاية و لا تستهلك أي مساحة .

2- الخزانة المرآة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في الحمامات جميعها تأكد أنك سوف تستخدم المرآة بدون أي شك، و لكن الابداع أن ستخدمها بشكل متضاعف في الوظيفية و العملية ، اليوم نحن قد جعلنا المرآة خزانة  و وفرنا مكانها لمزيد من المساحة في حمامنا الصغير ففي مساحة واحدة لدينا مرآة و مكان التخزين

3- رفوف دائرية

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House حمام
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

استخدام الكيرفات أو المنحنيات في أقصى زاويا الحمام المهدرة تعتبر من أكثر الحلول ابداعاً من الناحيتين العملية و الجمالية ، تستطيع استقبال كم أكبر من المخزونات و الأغراض و تعطي شكلاً رائعاً لزوايا الحمام، تصميم بالرخام أو الجرانيت و الخشب بالطبع و لكن بما يتماشى مع باقي التصميم في الحمام و يفضل لو كان هناك رف للحوض أن تكون من نفس نوعه و شكله

4- أفكار معتادة بطريقة جديدة

Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited حمام حجر Beige
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

في الحمامات الصغيرة جميعنا يعلم طريقة التخزين على حواف البانيو و لكن الطريقة أصبحت مملة و ليست جميلة و مبدعة و لكنك ببعض الخطوات يمكن جعلها أجمل ، اضف لوح خشبي في نهاية البانيو و قم بالتخزين عليه سواء الصابون أو المستحضرات، أولاً سيميز البانيو و ثانياً يمكن اضافة إحدى العناصر المكملة من نفس نوعه مثل السلم الذي يستخدم كمنشفة للبشاكير و الفوط و يعتبر حلاً رائعاً هو الآخر 

5- خزانات خلف وحدة الطرد

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

في الحمامات الصغير اتفقنا أن نستغل أي مساحة مهدرة و في كل الحمامات نعلم أن منطقة خلف الكابينية تعتبر مهدرة تماماً، لذا فكرنا في انشاء خزانات خشبية خلفها و بالفعل نجحت الفكرة بشكل رائع و هذا عن طريق استخدام الخزانة بشكل رأسي و تفتح من الامام و من الاعلى بأبواب مفصلية  لتستقبل مخزونات أكبر و لا تضايق المجال المحيط بها

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6- الرفوف بداخل الجدران

仙川の家, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office حمام
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

استخدام الرفوف بداخل الجدران بالذات في المساحات الداخلية في الحمامات تعتبر استغلال جيد لها فتلك الحوائط لم تكن لها أي استخدامات تذكر و بالتالي استخدام الخزانات فيها يكون احياءاً لدورها في حمامنا الصغير

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7- رفوف أعلى الكابينية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أعلى الكابينية تماماً يمكننا احداث فراغات في الحائط لنصمم رفاً فيه واسعاً يستطيع استيعاب المزيد و سيعطي شكلاً رائعاً خصوصاً أنه كان غير مستغل و يعتبر من الاماكن التي لم نتطرق إليها في الحمامات من قبل

8- رف أمام المرآة

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لو كان الحمام صغير جداً فإن استخدام مرآة في جهة الكابينية و احداث فراغ أمامها لوضع الخزانات يعتبر حلاً مناسباً لأنه لا يمكن أن نحدث أي فراغات في الطريق الرئيسية بالحمام  و بالتالي ستكون الجهة الأخيرة في الحمام هي المثلى لاستخدامها كخزانة مبتكرة موفرة في المساحة

9- خزانات أسفل الحوض

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تحت الحوض تماماً يمكن تصميم رفوف خشبية مفتوحة تستوعب كميات كبيرة من الأغراض المراد تخزينها لعدم وجود حواجز أو حدود تعيق طريقة و كمية التخزين فيها و من ناحية أخرى تستخدم تلك الرفوف كوحدة الحوض المتعارف عليها و لكن بشكل مفتوح .

10- خزانات خشبية مربعة

DR. BHAVESHBHAI CHUAHAN RESIDENCE, INCEPT DESIGN SERVICES INCEPT DESIGN SERVICES حمام
INCEPT DESIGN SERVICES

INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES

الحمامات الصغيرة يمكن أن تستوعب تطبيقات جمالية و لكن بطريقة مبدعة ، نلاحظ هنا طريقة تصميم المكتبة الخشبية الإبداعية في قلب الجدار الزجاجي الفاصل بين مكان الاستحمام و باقي الحمام ، الرفوف الخشبية تستوعب الفوط و البشاكير و كذلك الأغراض المناسبة للاستحمام و هو ما يوضح لنا اختيار الفاصل الزجاجي ليكون هو مكان الرفوف بالقرب من الدش 

11- خزانات مفتوحة للبشاكير

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura حمام
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

في حالة استخدام الرفوف للبشاكير و الفوط نراعي عدم وجود فواصل بداخل الرف أو حواجز  و لعدم الخوف من تكسر او وقوع تلك البشاكير تكون المسافة بين الرف و الآخر كبيرة لانه يمكننا أن نضع قطعة فوق الاخرى دون أي أضرار عكس المعلبات و المستحضرات .

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