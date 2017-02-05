11 فكرة مميزة للتخزين في الحمامات الصغيرة

الحمامات الصغيرة ، حيث الافكار الخلاقة و الإلهام، سنقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا 11 فكرة مبدعة لخلق اماكن للتخزين غير معتادة في الحمامات التي تعاني من ضيق المساحة ،هوميفاي سوف يخبرك بحيل مفيدة تستطيع تنفيذها بسهولة يمكن أن تكون تعرف بعضها من قبل و لكن بالتأكيد هناك الكثير منها سوف يكون إضافة حقيقية لسجل أفكارك لتتمكن من اقتباس ما يلائم تصميم حمامك و شخصيته .
الحمامات الصغيرة لا تعترف سوى بالإبداع و الرفوف الزجاجية تعتبر حلاً رائعاً للحفاظ على المساحة المتوفرة على الاقل من الناحية المعنوية و هي نفس فكرة استخدام فواصل زجاجية شفافة في تلك الحمامات حتى لا تحجب الرؤية و يقل المجال أمامنا و بالتالي نشعر بالضيق، الرفوف الزجاجية يمكن أن تكون صغيرة و عالية و في فراغات في الجدران و تثبت بحوامل بطريقة بسيطة للغاية و لا تستهلك أي مساحة .
في الحمامات جميعها تأكد أنك سوف تستخدم المرآة بدون أي شك، و لكن الابداع أن ستخدمها بشكل متضاعف في الوظيفية و العملية ، اليوم نحن قد جعلنا المرآة خزانة و وفرنا مكانها لمزيد من المساحة في حمامنا الصغير ففي مساحة واحدة لدينا مرآة و مكان التخزين
استخدام الكيرفات أو المنحنيات في أقصى زاويا الحمام المهدرة تعتبر من أكثر الحلول ابداعاً من الناحيتين العملية و الجمالية ، تستطيع استقبال كم أكبر من المخزونات و الأغراض و تعطي شكلاً رائعاً لزوايا الحمام، تصميم بالرخام أو الجرانيت و الخشب بالطبع و لكن بما يتماشى مع باقي التصميم في الحمام و يفضل لو كان هناك رف للحوض أن تكون من نفس نوعه و شكله
في الحمامات الصغيرة جميعنا يعلم طريقة التخزين على حواف البانيو و لكن الطريقة أصبحت مملة و ليست جميلة و مبدعة و لكنك ببعض الخطوات يمكن جعلها أجمل ، اضف لوح خشبي في نهاية البانيو و قم بالتخزين عليه سواء الصابون أو المستحضرات، أولاً سيميز البانيو و ثانياً يمكن اضافة إحدى العناصر المكملة من نفس نوعه مثل السلم الذي يستخدم كمنشفة للبشاكير و الفوط و يعتبر حلاً رائعاً هو الآخر
في الحمامات الصغير اتفقنا أن نستغل أي مساحة مهدرة و في كل الحمامات نعلم أن منطقة خلف الكابينية تعتبر مهدرة تماماً، لذا فكرنا في انشاء خزانات خشبية خلفها و بالفعل نجحت الفكرة بشكل رائع و هذا عن طريق استخدام الخزانة بشكل رأسي و تفتح من الامام و من الاعلى بأبواب مفصلية لتستقبل مخزونات أكبر و لا تضايق المجال المحيط بها
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استخدام الرفوف بداخل الجدران بالذات في المساحات الداخلية في الحمامات تعتبر استغلال جيد لها فتلك الحوائط لم تكن لها أي استخدامات تذكر و بالتالي استخدام الخزانات فيها يكون احياءاً لدورها في حمامنا الصغير
أعلى الكابينية تماماً يمكننا احداث فراغات في الحائط لنصمم رفاً فيه واسعاً يستطيع استيعاب المزيد و سيعطي شكلاً رائعاً خصوصاً أنه كان غير مستغل و يعتبر من الاماكن التي لم نتطرق إليها في الحمامات من قبل
لو كان الحمام صغير جداً فإن استخدام مرآة في جهة الكابينية و احداث فراغ أمامها لوضع الخزانات يعتبر حلاً مناسباً لأنه لا يمكن أن نحدث أي فراغات في الطريق الرئيسية بالحمام و بالتالي ستكون الجهة الأخيرة في الحمام هي المثلى لاستخدامها كخزانة مبتكرة موفرة في المساحة
تحت الحوض تماماً يمكن تصميم رفوف خشبية مفتوحة تستوعب كميات كبيرة من الأغراض المراد تخزينها لعدم وجود حواجز أو حدود تعيق طريقة و كمية التخزين فيها و من ناحية أخرى تستخدم تلك الرفوف كوحدة الحوض المتعارف عليها و لكن بشكل مفتوح .
الحمامات الصغيرة يمكن أن تستوعب تطبيقات جمالية و لكن بطريقة مبدعة ، نلاحظ هنا طريقة تصميم المكتبة الخشبية الإبداعية في قلب الجدار الزجاجي الفاصل بين مكان الاستحمام و باقي الحمام ، الرفوف الخشبية تستوعب الفوط و البشاكير و كذلك الأغراض المناسبة للاستحمام و هو ما يوضح لنا اختيار الفاصل الزجاجي ليكون هو مكان الرفوف بالقرب من الدش
في حالة استخدام الرفوف للبشاكير و الفوط نراعي عدم وجود فواصل بداخل الرف أو حواجز و لعدم الخوف من تكسر او وقوع تلك البشاكير تكون المسافة بين الرف و الآخر كبيرة لانه يمكننا أن نضع قطعة فوق الاخرى دون أي أضرار عكس المعلبات و المستحضرات .