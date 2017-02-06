10 أفكار رائعة لجزيرة المطبخ

جزيرة المطبخ هي الجزء المتوسط للمطبخ و يحتوي على بعض التطبيقات التي تساعدنا من الناحية العملية لإنجاز المهام اليومية لتجهيز الشراب و الطعام و في بعض الاحيان تناولهما لو كانت كبيرة الحجم بعض الشيء، قد يحتار البعض في تصميم الجزيرة لتلائم احتياجاته و لكن هوميفاي اليوم سيضع حداً لتلك الحيرة عن طريق تقديم 10 نماذج رائعة بأفكار استثنائية لتصميم الجزيرة المناسبة لمطبخك لتجمع بين الأناقة و العملية .
استخدام جزيرة مطبخ حداثية في وسط مطبخك يعزز من توجهك العصري في الديكور خصوصاً لو كان المطبخ مفتوحاً على غرف خارجية ، الجزيرة الحداثية يكمن سحرها في ازدواجيتها من الخارج و الداخل حيث تعطيك ميزة التحضير من الجهة الداخلية و تخزين الفرن الكهربائي فيها و استخدام الفراغات السفلية منها أكثر من استخدام و كذلك من الناحية الاخرى يمكن أن تكون سفرة غير رسمية لتناول الوجبات السريعة و المشروبات في المطبخ
جزيرة المطبخ لابد أن تكون متسقة مع باقي تصميم المطبخ سواء في اللون أو في المكونات ، لاحظ الرخام المحيط بالجزيرة في الوسط ستجده مشابه تماماً لسطح أو رف الحوض الرخامي من النوع ذاته و كذلك التغليف الخشبي الداكن متماثل بين خزانات المطبخ و بين جزيرته
استخدام العناصر الطبيعية مثل الأخشاب و الرخام في تصميم جزيرة المطبخ يكون رائع من ناحية الشكل و من ناحية التماشي مع أناقة المطابخ المفتوحة على غرف رسمية كالمعيشة أو السفرة ، استخدام تلك العناصر يضمن لك ايضاً سهولة تنظيف و عمر أطول .
الالوان مثيرة بطبعها و تضفي حالة إيجابية إذا ما استخدمت بالشكل الصحيح في المطبخ، نلاحظ هنا كيفية الاعتماد على اللون الأبيض كعامل أساسي في ديكور المطبخ و جزيرة المطبخ و لكن لمسة الاحمر أعطت روح للتصميم و أظهرت أبعاد المطبخ الكبيرة و هي مفيدة في حالة المساحات الكبيرة .
الجزيرة الكبيرة المترامية الاطراف دائماً ما تتسم بالرسمية لذا عليك أن تحرص على جعلها رسمية بالألوان و بشكل الكراسي و بتصميم سطحها، يراعى فيها دائماً اللمعان و النظافة الدائمة و اقتناء كراسي مناسبة لراحة الجلسة ليست بالضيقة و لا بالواسعة في المسافات بينها و يفضل التركيز على العوامل الأخرى مثل الضوء المبتكر في هذا التصميم الذي وجد له المصمم مكاناً بالأسفل
لو كان أمامك مكان مفتوح أمام مطبخ فيمكن لجزيرة المطبخ أن تعمل على دمج تلك الاجزاء و تجعلها مع المطبخ دون تنافر ، نلاحظ هنا الشكل الرائع للجزيرة المكسوة بالجرانيت و كيف أنها قامت بالتوصيل بين المطبخ و بين السفرة و الشرفة بكل سلاسة دون حدوث أي تضارب من الناحية البصرية في التدرج بين المطبخ و خارجه
بعض التفاصيل الصغيرة ستميز جزيرة مطبخك منها على سبيل المثال استغلال مساحتها لتجعل فيها ميزة عملية اضافية مثل فتح حوض صغير يساعدك على تقديم الوجبات الخفيفة باسرع وقت ممكن و كذلك من النصف الداخلي لها يمكنك فتح مساحة كبيرة لعمل بوتوجاز مناسب تخفف به الحمل عن سطح رف الحوض الذي يمتليء بالتبعية بالمكونات العملية اللازمة لسير العمل في المطبخ
جزيرة المطبخ المصممة بالشكل المربع و ليس المثلث دائماً تلائم المطابخ الكبيرة في مساحتها بشكل أكبر من المطابخ المتوسطة و الصغيرة و لكنها في تلك الحالة تكون عبارة عن وحدة عمل متكاملة أي مطبخ مصغر نحمل فيها الخزانات و البوتوجاز و أماكن للتجهيز و أماكن مناسبة للجلوس ، وحدة متكاملة
الجمال لا يكون نقيضاً أبداً لمتانة و قوة التصميم لذا فإن الرخام يحتل مكانة كبيرة في تصميم أسطح جزيرة المطبخ العلوية و في بعض الاحيان الجوانب و لكن يفضل أن تكون الجوانب دائماً من عنصر سهل التشكيل مثل الخشب أو الالومنيوم لتساعدنا على عمل خزانات بشكل مريح .
جزيرة المطبخ لا يهم حجمها على الإطلاق و لكن المهم هو المساحة المحيطة بها ، يمكنك تصميم جزيرة مطبخ في أصغر مساحة ممكنة و ستؤدي الغرض منها سواء في الديكور أو في الوظيفية و لكن ما عليك الاهتمام به هو تماشى الجزيرة مع روح التصميم و شخصيته . ففي هذا التصميم نلاحظ وجود حوض صغير و كراسي جميلة من الناحية الخارجية و بالتالي فهي تقوم بوظيفة هامة كسفرة غير رسمية و جلسة مختلفة تساعدك و أسرتك على الخروج من الروتين اليومي المتكرر .