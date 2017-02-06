10 أفكار رائعة لجزيرة المطبخ

جزيرة المطبخ لا يهم حجمها على الإطلاق و لكن المهم هو المساحة المحيطة بها ، يمكنك تصميم جزيرة مطبخ في أصغر مساحة ممكنة و ستؤدي الغرض منها سواء في الديكور أو في الوظيفية و لكن ما عليك الاهتمام به هو تماشى الجزيرة مع روح التصميم و شخصيته . ففي هذا التصميم نلاحظ وجود حوض صغير و كراسي جميلة من الناحية الخارجية و بالتالي فهي تقوم بوظيفة هامة كسفرة غير رسمية و جلسة مختلفة تساعدك و أسرتك على الخروج من الروتين اليومي المتكرر .