20 تصميم مثالي لغرف نوم اسثنائية

غرف النوم الجميلة تشترك جميعها في أنها تتواجد على هوميفاي ، اليوم اخترنا لكم منها 20 تصميماً مثالياً بأفكار رائعة و خروج كامل عن المألوف خصوصاً في اختيار ديكور الحوائط من حيث التصميم و الطلاء و الشكل العام مما يؤثر على اختلاف نوعية الأثاث في الغرفة مثل السرير و المقاعد وكذلك الستائر و الأرضيات ، إليكم واحدة من أروع تجميعات غرف النوم التي ستمر عليكم و تساعدكم بأفكار لا حصر لها
لا يوجد ألوان ساخنة في التصميم كالأحمر مثلاً و لكن فقط الاعتماد على درجات اللون البني الفاتحة بشكل أكبر على الحوائط كل ذلك جعل من الغرفة محيطاً يثير الهدوء و الاسترخاء ، من أهم الأفكار التي نستخرجها من هذا التصميم هي طريقة استخدام اللوحات خلف السرير من نفس لون و نقشة الحوائط و كذلك الستائر و فرش السرير و الوسائد .
في بعض الأحيان يكون طلاء الطوب أفضل للتصميم و تجديد و خروج عن المألوف، الطوب باللون الابيض جيد و لكنه مختلف و يجذب الانتباه فوراً و خصوصاً أن المصمم قد قام باستخدام أكثر من فاصل غير تقليدي في الحوائط مثل الزجاج و الطوب و هو ماجعل الغرفة مختلفة بعض الشيء و ما جعلها متوازنة هو اللون الابيض
استخدام ألوان عصرية في غرفة النوم يجعلها في حالة مميزة و تدخلك في موود مختلف عن كل غرف المنزل، اللون السائد هنا هو الأزرق و هو غريب في الاستخدام و يعتبر تصرف جريء من المصمم و لكن العامل المساعد الذي شجعنا على تقبل هذا التصميم هو المحيط الرائع الذي تطل عليه شرفة الغرفة مما يكسبها من خصائص محيطها الطبيعي اللون الأزرق .
استخدم في تلك الغرفة عدداً من الأفكار المفيدة ، أولها استخدام سجاد في الارضيات من نفس لون الفرش و الستائر و كذلك استخدام طراز كلاسيكي في اختيار الكومدينو و الكرسي و كذلك الأباحورات مع طراز عصري للستائر التي تعطي مزيد من الخصوصية بازدواجيتها، التشكيلة جيدة و الضوء أكمل فاعليتها بوضع النجفة العصرية في وسط الغرفة تماماً و تخصيص اللون الأبيض لضوئها
يمكن إجراء بعض التعديلات التي من شأنها أن تغير من شكل الغرفة تماماً بالرغم من بساطتها ، مثلاً يمكننا إزالة اللوحات و الاعتماد على بيوت النور و الفراغات في الحائط الخلفي للسرير ، سيزيد ذلك من شعورك بالمساحة
في بعض الحالات التي تكون فيها المساحة عائقاً أمام اتمام بعض التفاصيل التي نرغبها يمكننا الابتكار، فهنا مثلاً تم تصميم غرفة النوم بشكل مستطيل و بجوارها الحمام الخاص بها و لكن وضع الجدار يزيد من الشعور بالضيق و كان الحل الوحيد هو جعل الجدار زجاجي و فتح الشرفات بطول الجدار المقابل مع تغطيتها بقليل من الستائر المعدنية ، و بذلك حافظنا على الشعور ببراح الغرفة
استخدام الأضواء المدفونة في الفراغات بين الحوائط و السقف تعتبر الافضل بالنسبة لغرفة مربعة الشكل و السرير يتوسطها مما يعطي الغرفة شكلاً مختلفاً بالأضوا عما هو عليه الحال بدونها.
و من جهة أخرى نلاحظ أن الحائط قد تم تنجيده بالأقمشة السميكة ليزيد من العزل الصوتي في الغرفة و يزيد من جانب الأناقة بها سواء في الخامات أو في اللون .
غرفة النوم التي تحتوي على إكسسوارات تزيد من قيمتها التصميمية هذا النموذج مثال حي عليها، اللحوات الطبيعية التي تقع خلف السرير جملت المشهد و زادت من التنوع فيه بالرغم من وجود عامل مشترك بينها كلها هو اللون الأخضر
الستائر تستخدم في غرفة النوم لزيادة الخصوصية و التحكم في الضوء و دخوله للغرفة من عدمه كما انها تساهم في زيادة الجانب الجمالي في فيها و يساعد على النوم بهدوء و الاسترخاء عن طريق عزل الصوت نوعاً ما لو كان حول النافذة من الخارج ضوضاء أو شوارع عمومية
طريقة الجمع بين الأرضيات و المفروشات في الديكور تزيد من القوة التصميمة و الشخصية الصلبة للغرفة فهنا نلاحظ وحدة اللون بين الوسائد و الأرضيات و بين الحوائط و بين الغطاء مما جعل هناك حالة من التوازن التي يسهل تحقيقها لو قمت بتطبيق تلك الفكرة في غرفتك
لو كانت مساحة غرفة نومك تسمح باضافة أغراض أخرى يمكنك على الفور تصميم غرفة ملابس مبسطة في الحائط البعيد عن السرير و من ثم قم بتصميم ستائر من القطيفة التي تحجب الرؤية عما ورائها من بداية أماكن تخزين الملابس حتى نهايتها .
من ديكورات غرفة النوم الصغيرة المؤثرة استخدام مرآة كبيرة الحجم خلف السرير بدلاً من المسند الكبير له، ستساعد المرآة على مضاعفة الرؤية و زيادة كمية الضوء و بالتالي زيادة الشعور ببراح الغرفة
استخدم ورق الحائط في غرفة نومك لزيادة الجماليات دون مجهود و حاول أن يكون ورق الحائط من نفس روح و شكل السرير و المفروشات و يفضل ألا تخرج عن الأشكال الهندسية البسيطة لعدم غلق المجال البصري في كل الغرفة نظراً لتكررها
استخدام الاستنسل يسهل عليك استخدام أشكال جمالية بدلاً من استخدام اكسسوارات كبيرة الحجم قد تكون غير ملائمة خصوصاً في الغرف الصغيرة، يمكنك استخدام أشكال طبيعية رقيقة تتماشى مع الهدف الرئيسي من الغرفة و هو الهدوء و الاسترخاء
السقف الخشبي من أورع المناظر التي يتمنى ان يراها عشاق الطبيعية قبل النوم ، استخدم الاخشاب في تزيين السقف الخاص بغرفة نوم و حاول أن تنشر الشكل الخشبي و اللون الخشبي في كل الغرفة ما بين حوائط و أرضيات و مفروشات ، ستكون غرفتك ليس لها مثيل
يمكنك الجمع بين خطتين في التزيين في مشهد واحد في غرفة نومك، الفراغات و الأضواء يمكنك استخدامهما خلف السرير سيحدد المشهد و يقوي من بريقه خصوصاً لو اخترت ألوان للضوء تتماشى مع لون الجدار .
استخدام الوسائد بكثرة على السرير بشكل منسق ليس من ابواب الفوضى، حاول أن تضبط درجات الألوان في الوسائد وفقاً لأحجامها و أنشيء لها نسق هرمي متدرج لتجعل شكلها جذاب مما سيكون له بالغ الأثر على الغرفة كلها
في بعض الامثلة السابقة رأينا كيف كانت الغرفة باستخدام حوائط خشبية و أسقف أيضاً و لكنها كانت كلها من لون واحد و بدرجة واحدة فلماذا لا نفكر في استخدام خشبيات أخرى بدرجات متفاوتة سواء في السقف أو الجدران أو الارضيات، تلك الغرفة أكثر من رائعة سواء في درجات اللون المتداخلة أو في التنسيق مع باقي المكونات فحاول أن تنشيء شكلاً عاماً لتخرج منه خطوط ديكورية في كل المكونات لتصل لمرحلة متوازنة من كل النواحي
من الأفكار التقليدية التي لازالت حاضرة بقوة هي استخدام غرفة نوم و جلسة في آن واحد، تصمم الغرفة بأبسط مايكون و الجلسة من أصغر الكراسي و الموائد لتكون بها مزيد من الخصوصية و زيادة في الخيارات لتمضية الاوقات سواء في القراءة أو في التحضير للنوم و التأمل في الشرفة .
في تلك الصورة نلاحظ أن المصمم قد قام بتنفيذ مكتبة متكاملة مضاءة بأنوار الليد و بها فراغات متنوعة مما ساهم في ظهور الغرفة بمظهر غزير التفاصيل و لكن العامل المشترك في كل المكوانت تقريباً هي الأضواء الفلورسنت الطويلة المدفونة خلف الرفوف و السرير و كذلك الخشب الذي استخدم بكثرة في كل شيء و لكن بميزان فائق الدقة .