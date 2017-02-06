20 تصميم مثالي لغرف نوم اسثنائية

استخدام الأضواء المدفونة في الفراغات بين الحوائط و السقف تعتبر الافضل بالنسبة لغرفة مربعة الشكل و السرير يتوسطها مما يعطي الغرفة شكلاً مختلفاً بالأضوا عما هو عليه الحال بدونها.

و من جهة أخرى نلاحظ أن الحائط قد تم تنجيده بالأقمشة السميكة ليزيد من العزل الصوتي في الغرفة و يزيد من جانب الأناقة بها سواء في الخامات أو في اللون .