الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 تصميم مثالي لغرف نوم اسثنائية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
Loading admin actions …

غرف النوم الجميلة تشترك جميعها في أنها تتواجد على هوميفاي ، اليوم اخترنا لكم منها 20 تصميماً مثالياً بأفكار رائعة و خروج كامل عن المألوف خصوصاً في اختيار ديكور الحوائط من حيث التصميم و الطلاء و الشكل العام مما يؤثر على اختلاف نوعية الأثاث في الغرفة مثل السرير و المقاعد وكذلك الستائر و الأرضيات ، إليكم واحدة من أروع تجميعات غرف النوم التي ستمر عليكم و تساعدكم بأفكار لا حصر لها

1- غرفة يغلب عليها طابع الهدوء

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

لا يوجد ألوان ساخنة في التصميم كالأحمر مثلاً و لكن فقط الاعتماد على درجات اللون البني الفاتحة بشكل أكبر على الحوائط كل ذلك جعل من الغرفة محيطاً يثير الهدوء و الاسترخاء ، من أهم الأفكار التي نستخرجها من هذا التصميم هي طريقة استخدام اللوحات خلف السرير من نفس لون و نقشة الحوائط و كذلك الستائر و فرش السرير و الوسائد .

2- حائط من الطوب

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

في بعض الأحيان يكون طلاء الطوب أفضل للتصميم و تجديد و خروج عن المألوف، الطوب باللون الابيض جيد و لكنه مختلف و يجذب الانتباه فوراً و خصوصاً أن المصمم قد قام باستخدام أكثر من فاصل غير تقليدي في الحوائط مثل الزجاج و الطوب و هو ماجعل الغرفة مختلفة بعض الشيء و ما جعلها متوازنة هو اللون الابيض

3- ألوان زاهية

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

استخدام ألوان عصرية في غرفة النوم يجعلها في حالة مميزة و تدخلك في موود مختلف عن كل غرف المنزل، اللون السائد هنا هو الأزرق و هو غريب في الاستخدام و يعتبر تصرف جريء من المصمم و لكن العامل المساعد الذي شجعنا على تقبل هذا التصميم هو المحيط الرائع الذي تطل عليه شرفة الغرفة مما يكسبها من خصائص محيطها الطبيعي اللون الأزرق .

4- بعض الكلاسيكية

Apartamento JD, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

استخدم في تلك الغرفة عدداً من الأفكار المفيدة ، أولها استخدام سجاد في الارضيات من نفس لون الفرش و الستائر و كذلك استخدام طراز كلاسيكي في اختيار الكومدينو و الكرسي و كذلك الأباحورات مع طراز عصري للستائر التي تعطي مزيد من الخصوصية بازدواجيتها، التشكيلة جيدة و الضوء أكمل فاعليتها بوضع النجفة العصرية في وسط الغرفة تماماً و تخصيص اللون الأبيض لضوئها 

اقرأ : 6 نماذج لاستخدام النباتات للزينة في ديكور بيتك

5- تعديلات على النموذج السابق

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة نوم
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

يمكن إجراء بعض التعديلات التي من شأنها أن تغير من شكل الغرفة تماماً بالرغم من بساطتها ، مثلاً يمكننا إزالة اللوحات و الاعتماد على بيوت النور و الفراغات في الحائط الخلفي للسرير ، سيزيد ذلك من شعورك بالمساحة 

6- حائط زجاجي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في بعض الحالات التي تكون فيها المساحة عائقاً أمام اتمام بعض التفاصيل التي نرغبها يمكننا الابتكار، فهنا مثلاً تم تصميم غرفة النوم بشكل مستطيل و بجوارها الحمام الخاص بها و لكن وضع الجدار يزيد من الشعور بالضيق و كان الحل الوحيد هو جعل الجدار زجاجي و فتح الشرفات بطول الجدار المقابل مع تغطيتها بقليل من الستائر المعدنية ، و بذلك حافظنا على الشعور ببراح الغرفة 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- غرفة نوم يميزها الأضواء

Residência AG, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

استخدام الأضواء المدفونة في الفراغات بين الحوائط و السقف تعتبر الافضل بالنسبة لغرفة مربعة الشكل و السرير يتوسطها  مما يعطي الغرفة شكلاً مختلفاً بالأضوا عما هو عليه الحال بدونها.

و من جهة أخرى نلاحظ أن الحائط قد تم تنجيده بالأقمشة السميكة ليزيد من العزل الصوتي في الغرفة و يزيد من جانب الأناقة بها سواء في الخامات أو في اللون .

8- غرفة نوم بإكسسوارات طبيعية

Apartamento Decorado, Ana Burity Arquitetura Ana Burity Arquitetura غرفة نوم MDF Beige
Ana Burity Arquitetura

Ana Burity Arquitetura
Ana Burity Arquitetura
Ana Burity Arquitetura

غرفة النوم التي تحتوي على إكسسوارات تزيد من قيمتها التصميمية هذا النموذج مثال حي عليها، اللحوات الطبيعية التي تقع خلف السرير جملت المشهد و زادت من التنوع فيه بالرغم من وجود عامل مشترك بينها كلها هو اللون الأخضر

9- ستائر عازلة

Quarto Casal, Arquiteto Virtual - Projetos On lIne Arquiteto Virtual - Projetos On lIne غرفة نوم
Arquiteto Virtual – Projetos On lIne

Arquiteto Virtual - Projetos On lIne
Arquiteto Virtual – Projetos On lIne
Arquiteto Virtual - Projetos On lIne

الستائر تستخدم في غرفة النوم لزيادة الخصوصية و التحكم في الضوء و دخوله للغرفة من عدمه كما انها تساهم في زيادة الجانب الجمالي في فيها و يساعد على النوم بهدوء و الاسترخاء عن طريق عزل الصوت نوعاً ما لو كان حول النافذة من الخارج ضوضاء أو شوارع عمومية 

10- الأرضيات و المفروشات

Quarto Casal - GL, Lana Rocha Interiores Lana Rocha Interiores غرفة نوم
Lana Rocha Interiores

Lana Rocha Interiores
Lana Rocha Interiores
Lana Rocha Interiores

طريقة الجمع بين الأرضيات و المفروشات في الديكور تزيد من القوة التصميمة و الشخصية الصلبة للغرفة فهنا نلاحظ وحدة اللون بين الوسائد و الأرضيات و بين الحوائط و بين الغطاء مما جعل هناك حالة من التوازن التي يسهل تحقيقها لو قمت بتطبيق تلك الفكرة في غرفتك

11- غرفة ملابس بستائر

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

لو كانت مساحة غرفة نومك تسمح باضافة أغراض أخرى يمكنك على الفور تصميم غرفة ملابس مبسطة في الحائط البعيد عن السرير و من ثم قم بتصميم ستائر من القطيفة التي تحجب الرؤية عما ورائها من بداية أماكن تخزين الملابس حتى نهايتها .

12 – مرآة بطول السرير

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة نومأسرة نوم
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

من ديكورات غرفة النوم الصغيرة المؤثرة استخدام مرآة كبيرة الحجم خلف السرير بدلاً من المسند الكبير له، ستساعد المرآة على مضاعفة الرؤية و زيادة كمية الضوء و بالتالي زيادة الشعور ببراح الغرفة

13- ورق الحائط

Apartamento na Consolação - Integração dos espaços - Cobogós, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم MDF Brown
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

استخدم ورق الحائط في غرفة نومك لزيادة الجماليات دون مجهود و حاول أن يكون ورق الحائط من نفس روح و شكل السرير و المفروشات و يفضل ألا تخرج عن الأشكال الهندسية البسيطة لعدم غلق المجال البصري في كل الغرفة نظراً لتكررها 

14- استنسل

VIDAGO PALACE, Larforma Larforma غرفة نومأريكة او صوفة
Larforma

Larforma
Larforma
Larforma

استخدام الاستنسل يسهل عليك استخدام أشكال جمالية بدلاً من استخدام اكسسوارات كبيرة الحجم قد تكون غير ملائمة خصوصاً في الغرف الصغيرة، يمكنك استخدام أشكال طبيعية رقيقة تتماشى مع الهدف الرئيسي من الغرفة و هو الهدوء و الاسترخاء

15- سقف خشبي

TRADIZIONE, PERSONALITA', ECLETTISMO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON غرفة نوم
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

السقف الخشبي من أورع المناظر التي يتمنى ان يراها عشاق الطبيعية قبل النوم ، استخدم الاخشاب في تزيين السقف الخاص بغرفة نوم و حاول أن تنشر الشكل الخشبي و اللون الخشبي في كل الغرفة ما بين حوائط و أرضيات و مفروشات ، ستكون غرفتك ليس لها مثيل

16- فراغات و أضواء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك الجمع بين خطتين في التزيين في مشهد واحد في غرفة نومك، الفراغات و الأضواء يمكنك استخدامهما خلف السرير سيحدد المشهد و يقوي من بريقه خصوصاً لو اخترت ألوان للضوء تتماشى مع لون الجدار .

17-وسائد

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

استخدام الوسائد بكثرة على السرير بشكل منسق ليس من ابواب الفوضى، حاول أن تضبط درجات الألوان في الوسائد وفقاً لأحجامها و أنشيء لها نسق هرمي متدرج لتجعل شكلها جذاب مما سيكون له بالغ الأثر على الغرفة كلها

18- الخشب المتباين

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

في بعض الامثلة السابقة رأينا كيف كانت الغرفة باستخدام حوائط خشبية و أسقف أيضاً و لكنها كانت كلها من لون واحد و بدرجة واحدة فلماذا لا نفكر في استخدام خشبيات أخرى بدرجات متفاوتة سواء في السقف أو الجدران أو الارضيات، تلك الغرفة أكثر من رائعة سواء في درجات اللون المتداخلة أو في التنسيق مع باقي المكونات فحاول أن تنشيء شكلاً عاماً لتخرج منه خطوط ديكورية في كل المكونات لتصل لمرحلة متوازنة من كل النواحي

19- غرفة نوم صغيرة

VIDAGO PALACE, Larforma Larforma غرفة نومأريكة او صوفة
Larforma

Larforma
Larforma
Larforma

من الأفكار التقليدية التي لازالت حاضرة بقوة هي استخدام غرفة نوم و جلسة في آن واحد، تصمم الغرفة بأبسط مايكون و الجلسة من أصغر الكراسي و الموائد لتكون بها مزيد من الخصوصية و زيادة في الخيارات لتمضية الاوقات سواء في القراءة أو في التحضير للنوم و التأمل في الشرفة .

20- مكتبة في غرفة النوم

Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Jovem Casal, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

في تلك الصورة نلاحظ أن المصمم قد قام بتنفيذ مكتبة متكاملة مضاءة بأنوار الليد و بها فراغات متنوعة مما ساهم في ظهور الغرفة بمظهر غزير التفاصيل و لكن العامل المشترك في كل المكوانت تقريباً هي الأضواء الفلورسنت الطويلة المدفونة خلف الرفوف و السرير و كذلك الخشب الذي استخدم بكثرة في كل شيء و لكن بميزان فائق الدقة .

اقرأ : 10 تصميمات مذهلة للأسقف الصناعية

10 أفكار رائعة لجزيرة المطبخ
غرف نوم تزودك بالأفكار

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً