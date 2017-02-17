6 نصائح عملية ستجعل حمامك يبدو خلابًا

سوف نطلعكم في كتاب أفكار اليوم على ستة نصائح ربما لا تعرفونها عن تصميم الحمام بشكل ينقلك لمستوى آخر من الجمال، وبما أننا نتحدث عن هذه النقطة الهامة فها هو الدليل العملي لكيفية إعادة تصميم الحمام دون إنفاق الكثير من المال.
يعتبر الحمام من الفراغات التي تتطلب الصيانة باستمرار، نظرًا لتعقيد وظائفه و الأجزاء المختلفة التي نستخدمها فيه وضرورة وضع تصور للسباكة داخله، لذا فإن هذه الخصائص المحددة جدًا له تجعله متفردًا عن بقية الفراغات في المنزل.
وهو أيضًا يعتبر تحديًا من ناحية تصميم ديكوراته، ذلك أنه من السهل جدًا لهذا الفراغ أن يصبح مجرد غرفة شديدة البرودة تلبي الوظائف المطلوبة، ولكن هذا يجعله أبعد ما يكون عن الجاذبية والإبداع في التصميم المرجوين.
والهدف من ذلك هو أن يلبي الحمام كافة المتطلبات التي أنشئ من أجلها، ولكن أيضًا أن يصبح فراغًا جذابًا، حيث أننا نقضي فيه لحظات مخصصة حصرًا لأنفسنا ورفاهيتنا.
لا ننسى أن تنضم إلينا في هذه الجولة ل6 حمامات سوف تعطي لنا العديد من الأفكار التي سترغب في تكرارها في منزلك بلا شك:
الخشب هو أكثر المواد دفئًا يمكننا الاعتماد عليها في البناء والتجليد، ولكنها لا تستخدم عادة في الحمامات لأنها أكثر عرضة للرطوبة، ولكن الحقيقة أنه مع المعالجات الصحيحة واختيار النوع المناسب من الخشب يمكننا استخدام الخشب في الحمامات بسهولة، مما يجعل الفراغ مريحًا ليذكرنا بالمنتجع الصحي المحبب لنا.
اللعب بشكل المرآة واستخدام الزجاج في الديكور في هذا الحمام من تصميم كاربوني فرنانديز ARQUITECTOS يخلق تأثيرات بصرية جذابة للغاية، بالإضافة إلى مضاعفة المساحة بصريًا، يمكننا استخدام اثنين أو أكثر من المرايا أو الحلي أو الإطارات مع الأسطح الزجاجية التي تتبادل الانعكاسات بشكل جميل.
يمكن أن تعطي ستارة الحمام الفرصة لجعل ديكور الحمام كالمانيفستو الذي يعطي نغمة موحدة للتصميم، إذا كنا نريد حمامًا رومانسيًا فليس هناك أفضل من ستارة مثل التي في الصورة جنبًا إلى جنب مع قطع الأثاث التي تحمل نفس الطراز والزجاجات القديمة.
في هذا الجزء من مساحة التخزين في الحمام الذي تم حله عن طريق الرفوف التي تُخزن بها الأدوات الشخصية الخاصة بالنظافة، والجميلة من ناحية الديكور أيضًا، نجد المناشف والزجاجات الصغيرة التي لا تحتاج لأن تكون بعيدة عن الأنظار حيث أنها لا تحدث تلوثًا بصريًا.
الأحواض المختلفة التي لا تتبع نفس الأشكال التقليدية المعتادة تجعل حماماتنا أكثر إبداعًا وأصالة، فالحوض يعطينا الفرصة لدمج قطعة أثاث إليه والتي تضيف إلى القيمة الوظيفية له قيمة جمالية هامة جدًا.
كما أن هناك العديد من الأشياء التي نفضل عرضها بشكل جيد في المنزل لمشاهدتها، هناك أيضًا البعض الآخر الذي نفضل أن نحفظه في الأدراج والخزانات.
وخزانة مثل هذه تضمن لنا حمامًا نظيفًا ومرتبًا، حيث يوضع بها الماكياج والعناصر الأخرى الغير جذابة للعرض، لتحفظها بعيدًا عن الأنظار.
للمزيد يمكنك الاطلاع على 8 حمامات أكثر من رائعة بميزانية معقولة