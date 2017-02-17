6 نصائح عملية ستجعل حمامك يبدو خلابًا

سوف نطلعكم في كتاب أفكار اليوم على ستة نصائح ربما لا تعرفونها عن تصميم الحمام بشكل ينقلك لمستوى آخر من الجمال، وبما أننا نتحدث عن هذه النقطة الهامة فها هو الدليل العملي لكيفية إعادة تصميم الحمام دون إنفاق الكثير من المال.

يعتبر الحمام من الفراغات التي تتطلب الصيانة باستمرار، نظرًا لتعقيد وظائفه و الأجزاء المختلفة التي نستخدمها فيه وضرورة وضع تصور للسباكة داخله، لذا فإن هذه الخصائص المحددة جدًا له تجعله متفردًا عن بقية الفراغات في المنزل.

وهو أيضًا يعتبر تحديًا من ناحية تصميم ديكوراته، ذلك أنه من السهل جدًا لهذا الفراغ أن يصبح مجرد غرفة شديدة البرودة تلبي الوظائف المطلوبة، ولكن هذا يجعله أبعد ما يكون عن الجاذبية والإبداع في التصميم المرجوين.

والهدف من ذلك هو أن يلبي الحمام كافة المتطلبات التي أنشئ من أجلها، ولكن أيضًا أن يصبح فراغًا جذابًا، حيث أننا نقضي فيه لحظات مخصصة حصرًا لأنفسنا ورفاهيتنا.

لا ننسى أن تنضم إلينا في هذه الجولة ل6 حمامات سوف تعطي لنا العديد من الأفكار التي سترغب في تكرارها في منزلك بلا شك: