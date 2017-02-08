8 أفكار عملية تصلح لكل المطابخ

الافكار الإبداعية في المطبخ تجعله مميزاً لذلك يقدم لكم هوميفاي اليوم 8 أفكار إبداعية متنوعة تحسن من أداء المطبخ و تزيد من جانبه الجمالي ، تلك الافكار تتميز بأنها تصلح للتطبيق في أي مطبخ مهما كانت مساحته و ميزانية تجديده .
قد يتكرر الموقف المحرج بعدم وجود أماكن مخصصة لتخزين بعض الأغراض و العلب الصغيرة و الأدوات الهامة في المطبخ ونظراً لتنوعها قد نغفل أثناء التصميم الفعلي أن نجد لها مكاناً ملائماً ، أفكارنا اليوم ستحل لك كل المشكلات بطريقة أكثر من سهلة .
استخدام الأدراج أمر طبيعي و معتاد للمطابخ و لكن الطريقة التي نقدمها اليوم مبدعة للغاية حيث سنقوم بمليء الفراغ الموجود في الدرج الخشبي بتطبيقات من الخوص المقمسة بشكل يسمح بتخزين أكثر من نوع من الاغراض فيها بتنسيق تام، مثل الأطعمة قبل التحضير كالبصل و الثوم و الطماطم .
استخدام المواسير المعدنية في المطبخ أمر غير شائع و لكنه مفضل للغاية لو كان مطبخك يعاني من ضيق واضح في المساحات، المواسير المعدنية تعطيك القدرة على تعليق كمية هائلة من الأواني و الملاعق الكبيرة و السكاكين كما انها تساعدك على الوصول لأي قطعة منها بمجرد النظر و ليس البحث كما في حالة تخزينها في الأدراج أو الرفوف الكبيرة .
الأبواب القابلة للطي تعطي الخزانات قدرة كبيرة على الاتساع خصوصاً و أن الابواب العادية تحتم على المصمم أن يجعل قطر فتح الباب مناسب للمساحة التي حوله و بالتالي يعوق تنفيذ خزانات أكبر .
استخدام شماعات أو رفوف بطريقة مبتكرة مصنوعة من البلاستيك أو المعدن يوفر عليك الكثير من المساحات خصوصاً للمعلبات الصغيرة و أوعية التوابل، اختر شماعات ذات ألوان مميزة و متماشية مع مطبخك و مساحتها ليست بالكبيرة لتؤدي الغرض منها بنجاح، فهي ليست رف و ليست اكسسوار و لكن جمع بين الاثنين .
الرفوف العريضة المفتوحة تساعد على ابراز مطبخك لمساحته خصوصاً الأفقية منها حول الجدران و السقف، و من المعروف أن الخزانات المغلقة تأخذ من المساحة الكثير ، لذا تعد الرفوف حلاً عملياً و جمالياً يفيد مطبخك .
الخلفيات هامة جداً في المطابخ التي يمكن أن تكون صغيرة نوعاً ما، يمكنك فتح المجال الإبداعي في جدران مطبخك على سبيل المثال في تلك الصورة نلاحظ أننا قمنا بهذا عن طريق استخدام رسوم النبات بدلاً من اكسسوارات النباتات و جميعها كان سيعطي الميزة ذاتها و الشكل ذاته و لكن الفارق هنا أننا لم نتعد على المساحة و لم نصمم رفوفاً تهدرها
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استخدام رف كبير أسفل النافذة سيساعدك على التجفيف و وضع النباتات المستخدمة للزينة و كذلك يعطيك ميزة انعكاس الضوء على تلك الأسطح فتزيد المطبخ بريقاً و لمعاناً
المساحة الجانبية للبار أو جزيرة المطبخ المتطرفة نحو الحائط ستساعدك على استغلالها بفضل الاستاند الرخامي الذي يوجد على سطحها مما يسمح بانشاء رفوفاً متدرجة فوقها و خزانات مفيدة تحتها و بالتالي أنت استفدت منها أكثر من مرة .