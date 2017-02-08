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8 أفكار عملية تصلح لكل المطابخ

Mohammed Awad Mohammed Awad
Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
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الافكار الإبداعية في المطبخ تجعله مميزاً لذلك يقدم لكم هوميفاي اليوم 8 أفكار إبداعية متنوعة تحسن من أداء المطبخ و تزيد من جانبه الجمالي ، تلك الافكار تتميز بأنها تصلح للتطبيق في أي مطبخ مهما كانت مساحته و ميزانية تجديده .

قد يتكرر الموقف المحرج بعدم وجود أماكن مخصصة لتخزين بعض الأغراض و العلب  الصغيرة و الأدوات الهامة في المطبخ ونظراً لتنوعها قد نغفل أثناء التصميم الفعلي أن نجد لها مكاناً ملائماً ، أفكارنا اليوم ستحل لك كل المشكلات بطريقة أكثر من سهلة .

أدراج

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

استخدام الأدراج أمر طبيعي و معتاد للمطابخ و لكن الطريقة التي نقدمها اليوم مبدعة للغاية حيث سنقوم بمليء الفراغ الموجود في الدرج الخشبي بتطبيقات من الخوص المقمسة بشكل يسمح بتخزين أكثر من نوع من الاغراض فيها بتنسيق تام، مثل الأطعمة قبل التحضير كالبصل و الثوم و الطماطم .

رفوف تعليق

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

استخدام المواسير المعدنية في المطبخ أمر غير شائع و لكنه مفضل للغاية لو كان مطبخك يعاني من ضيق واضح في المساحات، المواسير المعدنية تعطيك القدرة على تعليق كمية هائلة من الأواني و الملاعق الكبيرة و السكاكين كما انها تساعدك على الوصول لأي قطعة منها بمجرد النظر و ليس البحث كما في حالة تخزينها في الأدراج أو الرفوف الكبيرة .

أبواب قابلة للطي

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

الأبواب القابلة للطي تعطي الخزانات قدرة كبيرة على الاتساع خصوصاً و أن الابواب العادية تحتم على المصمم أن يجعل قطر فتح الباب مناسب للمساحة التي حوله و بالتالي يعوق تنفيذ خزانات أكبر .

شماعات بديلة

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

استخدام شماعات أو رفوف بطريقة مبتكرة مصنوعة من البلاستيك أو المعدن يوفر عليك الكثير من المساحات خصوصاً  للمعلبات الصغيرة و أوعية التوابل، اختر شماعات ذات ألوان مميزة و متماشية مع مطبخك و مساحتها ليست بالكبيرة لتؤدي الغرض منها بنجاح، فهي ليست رف و ليست اكسسوار و لكن جمع بين الاثنين .

رفوف بدلاً من الخزائن

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الرفوف العريضة المفتوحة تساعد على ابراز مطبخك لمساحته خصوصاً الأفقية منها حول الجدران و السقف، و من المعروف أن الخزانات المغلقة تأخذ من المساحة الكثير ، لذا تعد الرفوف حلاً عملياً و جمالياً يفيد مطبخك .

خلفيات

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الخلفيات هامة جداً في المطابخ التي يمكن أن تكون صغيرة نوعاً ما، يمكنك فتح المجال الإبداعي في جدران مطبخك على سبيل المثال في تلك الصورة نلاحظ أننا قمنا بهذا عن طريق استخدام رسوم  النبات بدلاً من اكسسوارات النباتات و جميعها كان سيعطي الميزة ذاتها و الشكل ذاته و لكن الفارق هنا أننا لم نتعد على المساحة و لم نصمم رفوفاً تهدرها

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رف كبير

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS مطبخ
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

استخدام رف كبير أسفل النافذة سيساعدك على التجفيف و وضع النباتات المستخدمة للزينة و كذلك يعطيك ميزة انعكاس الضوء على تلك الأسطح فتزيد المطبخ بريقاً و لمعاناً

رفوف على جوانب البار

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المساحة الجانبية للبار  أو جزيرة المطبخ المتطرفة نحو الحائط ستساعدك على استغلالها بفضل الاستاند الرخامي الذي يوجد على سطحها مما يسمح بانشاء رفوفاً متدرجة فوقها و خزانات مفيدة تحتها و بالتالي أنت استفدت منها أكثر من مرة .

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