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10 اسباب لماذا يجب أن تحافظ على نظافة وأناقة منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة
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نظافة وتنظيم المنزل من الضروريات التى يجب أخذها فى الأعتبار، فنظافة وأناقة منزلك ليست فقط من أجل تركه أنيقاً فى نظر الضيوف ولكن أيضاً وجودك فى منزل نظيف ومرتب يعكس عليك طاقة ايجابية وعلى صحتك، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 10 اسباب لماذا يجب أن تحافظ على نظافة وأناقة منزلك والأيجابيات التى ستعود عليك وعلى صحتك من بقاء منزلك أنيقاً ومرتباً.

1- يحسن من حالتك الصحية

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

وجود الغبار والأتربة فى منزلك وعدم ترتيب المنزل يؤثر سلباً على حالتك الصحية، فتراكم الأتربة صحياً يؤذى الرئتين ويتسببان فى حساسية ومشاكل الصدر صحياً، وفى علم الطاقة وجود الغبار فى المكان يستهلك من طاقتك ويستنفذها.

2-فتح الذهن

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Turquoise
homify

homify
homify
homify

وجودك فى مكان مرتب ومنظم يساعد المخ على العمل بنظام أيضاً ويعكس على ذهنك صفاء، لذلك اذا كنت تشعر دائماً بخلل فى التفكير وعدم القدرة على التركيز فأنظر حولك اذا رأيت الفوضى تعم المكان أعلم أن الفوضى هى السبب.

3- الحد من القلق

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

منزل مرتب ومنظم بأختصار يعنى الحد من الشعور بالتوتر والقلق، فعدم وجود الأشياء فى مكانها وبعثرتها يسبب الشعور بالقلق والتوتر، لذلك احرص دائماً على منزلك مرتباً ونظيفاً حتى تتخلص من الشعور بالقلق والتوتر.

4- التخلص من الحشرات

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

اذا ضمنت منزلاً نظيفاً وخالياً من الأتربة، ستضمن بذلك أيضاً منزلاً خالياً من الحشرات التى قد تلتحق بمنزلك اذا كان فوضوياً وغير نظيفاً بجانب بعثرتها للطاقة السلبية.

5- الحفاظ على نظافة رشاقة

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

نعم ربما تتعجب لكن القيام بأعمال النظافة بأستمرار يعتبر رياضة للجسم ويحافظ على رشاقتك، فهذا يضمن لك وقتاً محدداً فى اليوم تقوم فيه بالأعمال المنزلية وفى نفس الوقت تضمن لجسدك الحركة التى ستساعده على حرق الدهون والحفاظ على رشاقته.

6- التخلص من البكتريا

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

الحفاظ على منزلك نظيفاً يضمن لك السلامة من البكتريا التى قد تؤذيك أنت وعائلتك وتنقل لك الأمراض، لذلك الحفاظ على نظافة المنزل والتخلص من القمامة وأى فوضى فى المنزل من الضروريات التى تضمن لك الحفاظ على صحتك وصحة عائلتك.

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7- يحسن من الحالة النفسية

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

البقاء فى منزل نظيفاً ومرتباً يحسن من حالتك النفسية، فوجودك فى منزل نظيف يبعث بداخلك شعوراً بالسلام النفسى والهدوء على عكس المنازل الفوضوية التى تشعرك بالتوتر.

8- حماية من الحساسية

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

تنظيف المنزل بأستمرار من الأتربة العالقة به يحميك من خطر الأصابة بحساسية الصدر.

9- يشجع الابداع لديك

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

اذا كان منزلك نظيفاً ومرتباً فهذا سيشجك على الأبتكار والابداع، فالأبداع لن يولد من بيئة فوضوية.

10- الشعور بالسعادة

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

الشخص السعيد هو الشخص الذى ينبض منزله بالسعادة، ومنزل سعيد يعنى منزلاً مرتباً ونظيفاً، لذلك الحفاظ على منزلك نظيفاً خالياً من الأتربة والفوضى سيعكس عليك الشعور بالسعادة والراحة

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