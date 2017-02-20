6 أنماط للأثاث عليك تجربتها لمواكبة هذا العام

أيام قليلة منذ أن بدأ العام الجديد، وقد بدأنا نرى الكثير من التغيرات في عالم التصميم الداخلي، مع توقعات الخبراء ببعض الاتجاهات التي يمكن أن تفرض سيطرتها على التصميم الداخلي للمنازل الحديثة.

لأننا في هوميفاي نهتم بأن تعرف كل ما هو جديد، جمعنا لكم في هذا المقال، 6 أنماط للأثاث، تمثل الاتجاهات المتوقع انتشارها في العام الجديد، والتي يمكنكم الاختيار بينها، وربما الخلط بين سمات بعضها، للحصول على إطلالة عصرية مواكبة لعام 2017، شاهدوهم معنا..