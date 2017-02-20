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6 أنماط للأثاث عليك تجربتها لمواكبة هذا العام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد صناعي Brown
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أيام قليلة منذ أن بدأ العام الجديد، وقد بدأنا نرى الكثير من التغيرات في عالم التصميم الداخلي، مع توقعات الخبراء ببعض الاتجاهات التي يمكن أن تفرض سيطرتها على التصميم الداخلي للمنازل الحديثة.

لأننا في هوميفاي نهتم بأن تعرف كل ما هو جديد،  جمعنا لكم في هذا المقال، 6 أنماط للأثاث، تمثل الاتجاهات المتوقع انتشارها في العام الجديد، والتي يمكنكم الاختيار بينها، وربما الخلط بين سمات بعضها، للحصول على إطلالة عصرية مواكبة لعام 2017، شاهدوهم معنا..

1. الحنين إلى الماضي مع مظهر عتيق

Casa M, 3C+M architettura 3C+M architettura غرفة المعيشة
3C+M architettura

3C+M architettura
3C+M architettura
3C+M architettura

يتوقع الخبراء في التصميم الداخلي، أن يسيطر الماضي والأثاث العتيق المظهر، على اتجاهات الديكور في 2017، حيث الإلهام من تصاميم الخمسينيات والستينيات وأيضًا السبعينيات، مع خطوط حادة نظيفة، وسيطرة قوية للأنماط الهندسية.

2. الأقمشة المزخرفة والديكورات النباتية

Bonton, Reevèr One Home Reevèr One Home غرفة نومأقمشة و منسوجات
Reevèr One Home

Reevèr One Home
Reevèr One Home
Reevèr One Home

أحد الأنماط الرئيسية لعام 2017، فيما يتعلق بتزيين أركان المنزل، هو الديكورات النباتية، حيث المنسوجات ذات الزخارف الرومانسية، والألوان الهادئة، مثل الرمادي، والكريمي، والوردي في هذا التصميم، مع وحدات الإضاءة الرائعة، والكثير من الأحبال والعقد المتدلية من الأعمدة الخشبية المحيطة بالسرير المزدوج.

3. النمط الفاخر

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد صناعي Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

من الاتجاهات المقترحة لعام 2017، تلك الديكورات المختلفة ذات الطابع الفاخر والمظهر الغني، مثل المرايا مع أطر خشبية كبيرة ومليئة بالزخارف المفرغة، وربما لمسات ذهبية أو فضية لمزيد من الأناقة الفارهة، واستخدام الأسود في أقمشة لامعة.

4. الأسلوب التبسيطي

Minimal white, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

في العام الجديد 2017، لا يزال النمط التبسيطي على رأس الاتجاهات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع، حيث الخطوط النظيفة البسيطة، مع الألوان المحايدة، والكثير من المساحات الفارغة. درجات رمادية فاتحة تقترب ربما من ألوان الباستيل، وإضاءات خافتة، القليل من التفاصيل البسيطة؛ وسائد صغيرة ومنضدة بيضاوية، وإطار وحيد يشغل الجدار الحجري.. أناقة هادئة.

5. أسلوب معتدل Lagom

Il fascino dello stile nordico in una villa del '700, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

كلمة Lagom هي في الواقع تعبير سويدي يعني معتدل أو غير مبهرج، وفي التصميم الداخلي، تعبر عن مظهر بعيد تمامًا عن العصرية، ولكن في النمط الاسكندنافي، يمكن أن يكون الأسلوب المعتدل أكثر سحرًا، كما في غرفة النوم تلك، حيث المواد الطبيعية والألوان الناعمة مع ديكور متفرق، والاهتمام بما هو ضروري. ويؤكد الخبراء أن هذا الأسلوب سوف ينتشر بقوة هذا العام!

6. الألوان الزاهية

chef 1, Linea G - Zoom110.it Linea G - Zoom110.it
Linea G – Zoom110.it

Linea G - Zoom110.it
Linea G – Zoom110.it
Linea G - Zoom110.it

هذا العام هو عام الألوان الزاهية، فبرغم الحنين إلى الماضي، إلا أننا مازلنا نبحث عن منزل مُشرق ومفعم بالبهجة، كما في هذا الحمام الرائع، حيث الوردي والأصفر والأخضر، بل لوحة ألوان كاملة من السبعينيات.

لتصميم حمام عصري يليق بعام 2017، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 30 فكرة مذهلة لتجديد حمامك فى العام الجديد

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