6 أنماط للأثاث عليك تجربتها لمواكبة هذا العام

أيام قليلة منذ أن بدأ العام الجديد، وقد بدأنا نرى الكثير من التغيرات في عالم التصميم الداخلي، مع توقعات الخبراء ببعض الاتجاهات التي يمكن أن تفرض سيطرتها على التصميم الداخلي للمنازل الحديثة.
لأننا في هوميفاي نهتم بأن تعرف كل ما هو جديد، جمعنا لكم في هذا المقال، 6 أنماط للأثاث، تمثل الاتجاهات المتوقع انتشارها في العام الجديد، والتي يمكنكم الاختيار بينها، وربما الخلط بين سمات بعضها، للحصول على إطلالة عصرية مواكبة لعام 2017، شاهدوهم معنا..
يتوقع الخبراء في التصميم الداخلي، أن يسيطر الماضي والأثاث العتيق المظهر، على اتجاهات الديكور في 2017، حيث الإلهام من تصاميم الخمسينيات والستينيات وأيضًا السبعينيات، مع خطوط حادة نظيفة، وسيطرة قوية للأنماط الهندسية.
أحد الأنماط الرئيسية لعام 2017، فيما يتعلق بتزيين أركان المنزل، هو الديكورات النباتية، حيث المنسوجات ذات الزخارف الرومانسية، والألوان الهادئة، مثل الرمادي، والكريمي، والوردي في هذا التصميم، مع وحدات الإضاءة الرائعة، والكثير من الأحبال والعقد المتدلية من الأعمدة الخشبية المحيطة بالسرير المزدوج.
من الاتجاهات المقترحة لعام 2017، تلك الديكورات المختلفة ذات الطابع الفاخر والمظهر الغني، مثل المرايا مع أطر خشبية كبيرة ومليئة بالزخارف المفرغة، وربما لمسات ذهبية أو فضية لمزيد من الأناقة الفارهة، واستخدام الأسود في أقمشة لامعة.
في العام الجديد 2017، لا يزال النمط التبسيطي على رأس الاتجاهات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع، حيث الخطوط النظيفة البسيطة، مع الألوان المحايدة، والكثير من المساحات الفارغة. درجات رمادية فاتحة تقترب ربما من ألوان الباستيل، وإضاءات خافتة، القليل من التفاصيل البسيطة؛ وسائد صغيرة ومنضدة بيضاوية، وإطار وحيد يشغل الجدار الحجري.. أناقة هادئة.
Lagom
كلمة Lagom هي في الواقع تعبير سويدي يعني معتدل أو غير مبهرج، وفي التصميم الداخلي، تعبر عن مظهر بعيد تمامًا عن العصرية، ولكن في النمط الاسكندنافي، يمكن أن يكون الأسلوب المعتدل أكثر سحرًا، كما في غرفة النوم تلك، حيث المواد الطبيعية والألوان الناعمة مع ديكور متفرق، والاهتمام بما هو ضروري. ويؤكد الخبراء أن هذا الأسلوب سوف ينتشر بقوة هذا العام!
هذا العام هو عام الألوان الزاهية، فبرغم الحنين إلى الماضي، إلا أننا مازلنا نبحث عن منزل مُشرق ومفعم بالبهجة، كما في هذا الحمام الرائع، حيث الوردي والأصفر والأخضر، بل لوحة ألوان كاملة من السبعينيات.
لتصميم حمام عصري يليق بعام 2017، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 30 فكرة مذهلة لتجديد حمامك فى العام الجديد