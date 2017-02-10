12 حيلة ستجعل مهمة الغسيل أسهل

من منا لم يفقد فردة من جواربه أثناء الغسيل ولا يعلم إلى أين ينتهي بها الحال، لتجنب هذه المشكلة اجمع كل الجوارب في كيس الملابس الحساسة وبذلك تضمن الحفاظ على جواربك مكتملة العدد.

ملحوظة: كيس الملابس الحساسي يكون كيس من القماش الشبكي يسمح بتغلل المياه للملابس بداخله ويقلل من تداخلها مع القطع الأخرى أثناء الدوران.