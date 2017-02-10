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12 حيلة ستجعل مهمة الغسيل أسهل

أميرة قاسم أميرة قاسم
7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
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يستعدي يوم الغسيل في نفوس كثير من الأسر افكار وصورة مزعجة، بداية من أكوام الملابس التي تحتاج للفصل (الأبيض، الألوان الفاتحة، الملابس الداكنة) ثم ترتيب أولويات أي من هذه الأكوام علينا البدء به، والتحول الذي يحدث للحمام أو المطبخ أو الممر أو أي كان المكان الموجود به الغسالة إلى مساحة من الفوضى متناثر فيها الغسيل في كل جنب وبكل الألوان، كل هذه الأفكار تجعل من مهمة الغسيل مهمة ثقيلة على القلب، لكن بمساعدة بعض الحيل البسيطة سيتحول يوم الغسيل إلى يوم أكثر ترتيبا وأقل عبئا عن ذي قبل..تعال لترى كيف ستصير حياتك أسهل!

1. حل الألوان على الغسيل

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

كلنا نحاول أن نتجنب تلك المفاجأة الغير سارة بأن قطعة غسيل ملونة حلت بعض من لونها على القطع الأخرى، في هذه الحالة قم بإعادة غسل القطع المتضررة على الفور قبل أن تجف ﻷن ذلك سيسهل إعادتها لحالتها الطبيعية.

2. قائمة لا تنس

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

ضع قائمة فوق الغسالة  بمجموعة من الأرشادات التي تحافظ على الملابس في حالة جيدة أثناء الغسيل مثل؛ لا تنس أن تقلب الملابس! أو تأكد من عدم وجود قطعة ملونة مع الغسيل الأبيض قبل التشغيل..خطوة قد تساعد الكثير في تقليل حجم الضرر.

3. تجنب منعم الملابس

Queen Anne Addition & Renovation - Westport, CT, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design مطبخ
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

البعض لا يتخلى عن منعم الملابس على الإطلاق، لكن ما لا يعلمه الكثير أن منعم الملابس يغطي الغسيل بطبقة كميائية مع تركها تصنع عازلا بين الملابس والماء وهو ما قد يؤثر على درجة النظافة، لذا من الأفضل أن  تتجنب استخدام منعم الملابس كل فترة لتعيد المنسوجات إلى طبيعتها.

4. تأثير الخل على الغسيل

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons بلكونة أو شرفة
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

مع تكرار الغسيل قد تفقد المناشف نعومتها..الخل الأبيض له تأثير قوي في التخلص من الملمس الخشن للمناشف، لكن عليك وضعه في درج المسحوق بعد امتلاء الغسالة بالمياه حتى تقلل من عملية الفوارن التي ستحدث من تلاقي الخل مع المسحوق.

5. لتفادي ثنايا الملابس

Tricks laundry basket homify حماممخازن مزيج خشب وبلاستيك Blue laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

كثيرا ما يترك نشر الغسيل آثار ثنايا على الملابس، هناك حل لهذه المشكلة تصلح تحديدا مع المنشر الداخلي وهو تغطية أسلاك المنشر بالفيلين المضغوط وهو ما يقلل من حدة الثنايا بالغسيل.

6. انقع الغسيل

"Light, wood, simplicity", mlynchyk interiors mlynchyk interiors غرفة الملابس
mlynchyk interiors

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

بعض قطع الغسيل تتعرض للانكماش إذا ما تم غسلها على درجة حرارة عالية، لحل هذه المشكلة انقع القطعة المنكمشة في مياه فاترة مع بضع قطرات من شامبو الأطفال لأن تركيبته تساعد على تراخي نسيج الملابس وحينها يمكنك مطها بلطف وتعليقها مفرودة لتجف.

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7. الأحذية الرياضية

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

غسيل الأحذية الرياضية وتجفيفها يتطلب عناية خاصة، حتى لا تضرر الاحذية من عملية الدوران المستمرة أثناء الغسيل يمكنك ربط الأربطة الخاصة بالحذاء في باب الغسالة من الداخل ليقل تأثير الدوران المستمر على شكل الحذاء. ملحوظة..هذه الحيلة تصلح للغسالة ذات الأبواب العلوية لا الأمامية!

8. حل الجوارب المختفية

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO حماممخازن
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

من منا لم يفقد فردة من جواربه أثناء الغسيل ولا يعلم إلى أين ينتهي بها الحال، لتجنب هذه المشكلة اجمع كل الجوارب في كيس الملابس الحساسة وبذلك تضمن الحفاظ على جواربك مكتملة العدد. 

ملحوظة: كيس الملابس الحساسي يكون كيس من القماش الشبكي يسمح بتغلل المياه للملابس بداخله ويقلل من تداخلها مع القطع الأخرى أثناء الدوران.

9. ابدأ بالملابس الحساسية

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

خلال عملية فصل الغسيل احرص على جمع الملابس الحساسة في كومة واحدة وابدأ بها دورة الغسيل، نسبة الخطأ في هذه الحالة سيكون أقل على عكس ما إذا بدأت بالأبيض الذي نستخدم معه حرارة عالية قد ننسى تغييرها بعد انتهاء الدورة ونتسبب في الضرر للدورة التالية.

10. قائمة بتعليمات الغسيل

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

حديثي العهد بمهمة الغسيل كتيرا ما ينسون بعض التعليمات الأساسية، لذا من الأفضل أن تضع قائمة بالتعليمات المهمة والضروري معرفتها، مثل الألوان لا تغُسل على حرارة عالية، الملابس الرقيقة لا تعصر عصلا كاملا وهكذا.

11. بدائل رخيصة

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

هذه الحيلة ستوفر الكثير من المال لمن لديهم جهاز تجفيف منفصل، وهى استخدام كرات من ورق الألومنيوم الفويل كبديل لكرات التجفيف والتي تتلف بسرعة، يمكنك تجربة هذه الحيلة أيضا مع الغساللات الأوتوماتيكية قبل مرحلة العصر مباشرة حيث يمتص الألومنيوم الاستاتيكية الزائدة بالملابس.

12. لتصنيف أسرع

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

تستغرق عملية تصنيف الغسيل وقتا طويلا وتسبب كثير من الفوضى، لحل هذه المشكلة يمكنك اقتناء سلال صغيرة ملونة بدلا من سلة واحدة كبيرة لتضع فيها الغسيل المتسخ فور خلعه وفقا للونه وتصنيفه، وبهذا سيكون جليا لك أي دورة غسيل عليك البدء بها لتقلل من حجم الغسيل المتسخ.

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