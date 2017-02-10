12 حيلة ستجعل مهمة الغسيل أسهل

يستعدي يوم الغسيل في نفوس كثير من الأسر افكار وصورة مزعجة، بداية من أكوام الملابس التي تحتاج للفصل (الأبيض، الألوان الفاتحة، الملابس الداكنة) ثم ترتيب أولويات أي من هذه الأكوام علينا البدء به، والتحول الذي يحدث للحمام أو المطبخ أو الممر أو أي كان المكان الموجود به الغسالة إلى مساحة من الفوضى متناثر فيها الغسيل في كل جنب وبكل الألوان، كل هذه الأفكار تجعل من مهمة الغسيل مهمة ثقيلة على القلب، لكن بمساعدة بعض الحيل البسيطة سيتحول يوم الغسيل إلى يوم أكثر ترتيبا وأقل عبئا عن ذي قبل..تعال لترى كيف ستصير حياتك أسهل!
كلنا نحاول أن نتجنب تلك المفاجأة الغير سارة بأن قطعة غسيل ملونة حلت بعض من لونها على القطع الأخرى، في هذه الحالة قم بإعادة غسل القطع المتضررة على الفور قبل أن تجف ﻷن ذلك سيسهل إعادتها لحالتها الطبيعية.
لا تنس
ضع قائمة فوق الغسالة بمجموعة من الأرشادات التي تحافظ على الملابس في حالة جيدة أثناء الغسيل مثل؛ لا تنس أن تقلب الملابس! أو تأكد من عدم وجود قطعة ملونة مع الغسيل الأبيض قبل التشغيل..خطوة قد تساعد الكثير في تقليل حجم الضرر.
البعض لا يتخلى عن منعم الملابس على الإطلاق، لكن ما لا يعلمه الكثير أن منعم الملابس يغطي الغسيل بطبقة كميائية مع تركها تصنع عازلا بين الملابس والماء وهو ما قد يؤثر على درجة النظافة، لذا من الأفضل أن تتجنب استخدام منعم الملابس كل فترة لتعيد المنسوجات إلى طبيعتها.
مع تكرار الغسيل قد تفقد المناشف نعومتها..الخل الأبيض له تأثير قوي في التخلص من الملمس الخشن للمناشف، لكن عليك وضعه في درج المسحوق بعد امتلاء الغسالة بالمياه حتى تقلل من عملية الفوارن التي ستحدث من تلاقي الخل مع المسحوق.
كثيرا ما يترك نشر الغسيل آثار ثنايا على الملابس، هناك حل لهذه المشكلة تصلح تحديدا مع المنشر الداخلي وهو تغطية أسلاك المنشر بالفيلين المضغوط وهو ما يقلل من حدة الثنايا بالغسيل.
بعض قطع الغسيل تتعرض للانكماش إذا ما تم غسلها على درجة حرارة عالية، لحل هذه المشكلة انقع القطعة المنكمشة في مياه فاترة مع بضع قطرات من شامبو الأطفال لأن تركيبته تساعد على تراخي نسيج الملابس وحينها يمكنك مطها بلطف وتعليقها مفرودة لتجف.
غسيل الأحذية الرياضية وتجفيفها يتطلب عناية خاصة، حتى لا تضرر الاحذية من عملية الدوران المستمرة أثناء الغسيل يمكنك ربط الأربطة الخاصة بالحذاء في باب الغسالة من الداخل ليقل تأثير الدوران المستمر على شكل الحذاء. ملحوظة..هذه الحيلة تصلح للغسالة ذات الأبواب العلوية لا الأمامية!
من منا لم يفقد فردة من جواربه أثناء الغسيل ولا يعلم إلى أين ينتهي بها الحال، لتجنب هذه المشكلة اجمع كل الجوارب في كيس الملابس الحساسة وبذلك تضمن الحفاظ على جواربك مكتملة العدد.
ملحوظة: كيس الملابس الحساسي يكون كيس من القماش الشبكي يسمح بتغلل المياه للملابس بداخله ويقلل من تداخلها مع القطع الأخرى أثناء الدوران.
خلال عملية فصل الغسيل احرص على جمع الملابس الحساسة في كومة واحدة وابدأ بها دورة الغسيل، نسبة الخطأ في هذه الحالة سيكون أقل على عكس ما إذا بدأت بالأبيض الذي نستخدم معه حرارة عالية قد ننسى تغييرها بعد انتهاء الدورة ونتسبب في الضرر للدورة التالية.
حديثي العهد بمهمة الغسيل كتيرا ما ينسون بعض التعليمات الأساسية، لذا من الأفضل أن تضع قائمة بالتعليمات المهمة والضروري معرفتها، مثل الألوان لا تغُسل على حرارة عالية، الملابس الرقيقة لا تعصر عصلا كاملا وهكذا.
هذه الحيلة ستوفر الكثير من المال لمن لديهم جهاز تجفيف منفصل، وهى استخدام كرات من ورق الألومنيوم
الفويل كبديل لكرات التجفيف والتي تتلف بسرعة، يمكنك تجربة هذه الحيلة أيضا مع الغساللات الأوتوماتيكية قبل مرحلة العصر مباشرة حيث يمتص الألومنيوم الاستاتيكية الزائدة بالملابس.
تستغرق عملية تصنيف الغسيل وقتا طويلا وتسبب كثير من الفوضى، لحل هذه المشكلة يمكنك اقتناء سلال صغيرة ملونة بدلا من سلة واحدة كبيرة لتضع فيها الغسيل المتسخ فور خلعه وفقا للونه وتصنيفه، وبهذا سيكون جليا لك أي دورة غسيل عليك البدء بها لتقلل من حجم الغسيل المتسخ.
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