12 تصميم مميز لحمامات تليق بمنزلك

الحمامات بتصميماتها تعتبر بحر ليس له نهاية من الأذواق و الاراء سوء التقليدي منها أو أحدث الصيحات، سنقوم اليوم بوضع أكثر من خيار رائع لتصميم 12 حمام بأفكار متنوعة ترضي أذواقكم و تشرفكم امام ضيوفكم .
هوميفاي اليوم سيتجول في نماذج لحمامات لها اكثر من أسلوب و طريقة في التنسيق من حيث استخدام الالوان و الأرضيات و الحوائط و الإكسسوارات شهدت إبداعات من مختلف دول العالم و ستمدكم بعدد هائل من الأفكار التي تصلح للاقتباس في حمام منزلكم
هذا التصميم جاء نتيجة لامتزاج أكثر من عنصر في الحمام منها الخشب في الخزانات و المرآة و الكابينة الزجاجية حول الدش ، ذلك التنويع مثالي من جهة التناسق حيث الالوان تعتبر من درجات واحدة تقريباً، أما الفكرة الجديدة هنا جاءت في استخدام خزانة طولية بجوار المرآة و عدم الاكتفاء بالرفوف السفلية في وحدة الحوض مما يساعدك على فصل و تنويع مخزوناتك .
استخدم في حمامك نافذة كبيرة لو كان صغير الحجم أو لو كنت تحب الجانب المشرق أن يكون مستداماً ليلاً و نهاراً في حمامك، الزجاج الخاص بالنوافذ لابد أن يكون من النوع المصنفر لضمان الخصوصية و الاحتجاب عن الخارج مع عدم الممانعة في تمرير أكبر كمية من الضوء من خلال لون الزجاج الابيض .
يمكننا أن نستخدم الخزانات إلى جانب التخزين في الديكور و التزيين أيضاً مما لها من فرصة كبيرة للتألق خصوصاً لو كانت في ناحية علوية ترى من كل زوايا الحمام، يمكننا أن سنتخدم الخزانة بشكل جمالي عن طريق وضعها بشكل هندسي متدرج و تصميمها بواجهة لامعة تعكس الضوء مثل المرايات و هو ما سيكون رائعاً في حمامك لو كان صغير في مساحته
فكرتها بسيطة للغاية و هي أن تجعل كل الحمام له لون واحد في كل شيء تقريباً الحوائط و السقف و الاضواء حتى الإكسسوارات و أن تاتي بلون معاكس تماماً و تجعله في الأرضيات مما سيميز حدود حمامك و يظهرها ، ففي هذا النموذج وضع اللون الأبيض للخلفية و تم اختلاف الأرضية بلون أسود منقوش على نفس الخلفية البيضاء مما جعل التوازن واضحاً و التنسيق قوياً .
لو كنت تمتلك أغراضاً كثيرة في حمامك فلابد ألا تجعلها تظهر للضيوف حتى يستمر الحمام في شكله المرتب ، يمكنك استخدام فكرة الخزانات التي تنفذ في المطابخ و تنفذها في الحمام مما سيوفر عليك طاقة تخزينية هائلة .
استخدام مرآة مستطيلة بعرض الحائط الذي يحتوي على الحوض يمثل مضاعفة فورية لمساحة الحمام و يعتبر الحل الاول لزيادة الشعور بالمساحة ، و بالإضافة لذلك فمن أجمل الأفكار استخدام وحدة حوض ذات شكل و ديكور مميز مثل الشبائك الخشبية التي تزين أبواب تلك الخزانات فميزت الحمام و تصميمه .
بألوان رائعة ومميزة استخدم الحوائط في عمل خزانات مفرغة برفوف مريحة و اغلقها بأبواب جرارة حتى لا تتجنى على المساحة المتوفرة لديك، الفكرة ببساطة تكمن في اختيار حائط يسمح بوجود فراغ فيه و أمامه مساحة كافية
يمكننا استخدام تصميم حالم مثل هذا التصميم لحمامنا المطل على محيط مشرق و يسمح لنا بتعدد التفاصيل من حيث المساحة، الحمام هذا له فكرتين رئيسيتين أولهما الشكل الكلاسيكي للشمعدانات حول المرآتين و ثانيهما الرخام المستخدم حول الحوض سواء على الحائط أو السطح المحيط به، الفكرة الأولى في ازدواج المرآة جعلت من استخدام الشمعدانات ضرورة لتحديدهما و كذلك الفكرة الثانية جاءت لتحديد منطقة الحوض بأكملها عن باقي الجهات
قد يستخدم الخشب للزينة في حمامك و قد يكون مفيداً من الناحية البصرية و لكنه لن يكون مثالياً بالنسبة لحمامك الصغير و لكنه يناسب أكثر الحمامات الكبيرة في الحجم ، الخشب يمكن أن يزين أي شيء و يستخدم كذلك ليكون رفاً مثالياً أعلى البانيو لوضع ستائر أو بشاكير و فوط و كذلك تصنع منه الرفوف الثابتة في الحوائط و المتحركة مثل هذه الرفوف المثبتة بالحديد و القابلة للحركة .
الفكرة غاية في السهولة عند تطبيقها و لكنها ذات أثر كبير على الديكور و يفضل أن يكون الحوض بلا مساند واصلة للأرض حتى لا تعيق استخدامنا لتلك الخزانات و يفضل تثبيت الحوض في الحائط مباشرة مع تحديد شكل الخزانات بأطر من أخشاب من نفس لون الخشب المستخدم في الرفوف داخلها لتميزها و تثبت وجودها .
من نفس فكرة الابواب الجرارة في تنفيذ الخزانات يمكننا أن نخلق مساحة جيدة في حماماتنا لتخزين الغسالة الكهربائية فيها بل و جعل المنطقة أشبه بغرفة غسيل مصغرة بها كل ما يخص تلك العملية و عند وجود ضيوف او الانتهاء من الغسيل يمكننا بكل بساطة غلق الباب و كأن لا وجود لكل ذلك .
من أمتع أنواع التنسيق في الحمامات هو اختيار تجزئة واضحة بين مكونات الحوائط ، حيث يمكننا أن نصمم حائط بسيراميك حتى منتصفه ثم تنقلب الامور في النصف الآخر لتصمم من الخشب أو الرخام مثلاً و هو ما يعطي للحائط ثراءاً كبيراً في ديكور الحمام و يسمح لنا بتنويع الإكسسوارات في كل منتصف منهما بما يليق معه .