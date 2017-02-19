16 شواية سوف تتمنى تواجدها في حديقتك

الحديقة تعد من الفراغات الترفيهية التي يلجأ إليها الجميع للاستمتاع بالهواء المنعش والطبيعية الخلابة، و لكن بعض منا قد يدرك أن حديقة منزله غير مصممة بكفاءة عالية، و يكون من الذكاء أن نعيد تخطيط مساحة الحديقة حتى تتوفر فيها عناصر خدمية تجعل منها مكان مثالي لإقامة التجمعات والاحتفالات السعيدة، وأبرز العناصر المؤثرة هي الأفران والشوايات بمختلف أشكالهم.
جئنا لكم ببعض التصاميم المختلفة من شوايات وافران سوف تجعل من حديقة منزلك مكان حيوية و عملي للغاية.
هنا نجد أن الشواية لها مدخنة خاصة بها لتتخلص من الدخان وتحافظ على هواء الحديقة النقي، وهي خطوة ذكية بالتأكيد، و بجانب هذه الفكرة العملية نلاحظ أن التصميم التقليدي لا زال يحتفظ برونقه الخاص.
هذه الوحدة تعد حلم كل محبي الشواء، والفضل في ذلك يعود إلى احتوائها على كل العناصر الأساسية و الثانوية، من مسطحات عمل إلى المعدات العملية بجانب توفر كل ما تحتاجه من مساحة تخزين ، و ما يزيد من رفاهية هذه الوحدة هو تواجد فرن الحطب بجانب شواية الفحم، و هذا التنوع يجعل من مهمة الطهي عادة ممتعة وسهلة.
قام المصمم بتزيين وحدة الشواء هنا بمزيج من الموزايك الأزرق والأسود حتى تتباين مع المسطحات الخشبية و المعدات الفولاذية، و دعونا لا ننسى أن هذا التصميم الجميل في اختيار الخامات له بعد عملي رائع أيضاً وهو أن جميع المسطحات تتحمل الحرارة وتقاوم الصدأ، وهو الأمر الذي يجعل هذه الوحدة مثالية.
قد تظن لوهلة أن الأفرن المصممة من الطوب لا يمكن أن تحتوي على إمكانيات كثيرة، و لكن مثل هذا التصميم هو أكبر دليل على عدم صحة هذا الظن، بل يوجد في هذه الوحدة تعدد في مقصورات الأفران سوف تمكنك من طهي جميع الوجبات بمختلف أنواعها في آن واحد، ومع هذا التصميم الفريد لم يهمل المصمم البعد الجمالي في الوحدة فيظهر لنا الطراز الاستعماري بإطلالة مبدعة وقيمة.
الشواية المتنقلة دائماً ما تتصدر قائمة محبي الطابع العصري، و هذا النموذج من أكثر التصاميم انتشاراً في الحدائق الحداثية حيث تلائم مختلف تصاميم الحدائق. لا يخفى على أحد أن إمكانية تنقل الوحدة أيضاً يجعلها تغوي جميع الأذواق حيث يفضل أن تتواجد بعض من المرونة في مكان الشواء حسب اتجاه الرياح و الأجواء اليومية، أو إمكانية إخفاء الشواية بعيداً عن الأنظار في التجمعات الرسمية.
الشوايات الحديثة تعتمد في الأساس على الغاز مما يمكنك من التحكم بدقة أعلى في درجات الحرارة و أسلوب الطهي، ومن أحد أبرز مميزات مثل هذه الشواية هو سهولة الحفاظ على نظافتها وصيانتها. هذه العوامل الجذابة تبدو أكثر إبهاراً بجانب عنصر التصميم الأنيق والعصري.
يجتمع هنا المغسلة مع الشواية والفرن كلاً في وحدة منفصلة ليجمع بينهم الخامات الريفية المميزة، ما يجعل هذا الركن مثالي لمن يرغبون في مطبخ متكامل الأركان في الحديقة و يفضلون مذاق الطعام ذو الجودة العالية.
هذا الفرن الضخم يمكن أن يستخدم أيضاً كمدفأة في برد الشتاء القارص.
يتصل بالشواية العصرية هنا وحدتين للتخزين و إعداد الطعام ويظهران بمسطحات لامعة مما أدى إلى تحول هذا الركن من تقليدي إلى فاخر و عصري.
يعد هذا التصميم مثالاً ممتازاً يجمع بين الطوب والفولاذ لخلق مكان ممتاز للطهي في الهواء الطلق.
تكوين هذا المجمع من الفرن والشواية من صنع العمالة اليدوية كاملاً، ، بنيته من الاسمنت والطوب، مع الزخارف البسيطة التي تعطي لمسة ريفية جذابة.
تواجد مطبخ متكامل لأصحاب المساحات الواسعة يكون هو الحل الأمثل لمن لديهم تجمعات واحتفالات بصفة دائمة، فهذا التصميم سوف يحقق لك كل ماتتمنى من عناصر عملية وأفكار مستدامة.
لا شك أن مثل هذا التصميم سوف يكون محط أنظار الجميع و أحد أبرز عناصر حديقتك، و هذا لبساطة التصميم المبهرة مع الإحتفاظ بالوظائف الأساسية.
دعونا لا نغفل عن تأثير الأرضيات على مجمل التصميم، فنلاحظ أن بدمج الخامات المختلفة هنا يؤدي إلى إبراز جمال وأهمية الشواية.
لم نعتد رؤية النمط التبسيطي في مثل وحدات الفرن والشواية، و هذا لأن إيجاد وظائف متعددة في أسلوب مبسط أمر يحتاج إلى دقة ودراسة، و هو ما نجح في فعله المصمم المبدع هنا فقد أوجد كل الوظائف الأساسية في خطوط تصميمية أنيقة و بسيطة.
جاءت هذه الوحدة لكي تتميز عن ما سواها في جرأة الدمج بين الحضارات المختلفة مع تباين صريح في الخامات، و لكن ما يجعل هذا التصميم غاية في الأناقة هو احتفاظ كل وظيفة بطابعها الخاص فنجد أن الفرن صمم بطابع ريفي أما المطبخ ومعداته فقد احتفظ بطرازه الحداثي.
إذا كان منزلك يعاني من حديقة صغيرة، لا تتنازل بعد عن تصميمه بصورة مبهرة، ولمزيد من الأفكار الملهمة تابع هذا المقال الرائع!