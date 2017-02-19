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16 شواية سوف تتمنى تواجدها في حديقتك

shereen gouda shereen gouda
homify بلكونة أو شرفة
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الحديقة تعد من الفراغات الترفيهية التي يلجأ إليها الجميع للاستمتاع بالهواء المنعش والطبيعية الخلابة، و لكن بعض منا قد يدرك أن حديقة منزله غير مصممة بكفاءة عالية،  و يكون من الذكاء أن نعيد تخطيط مساحة الحديقة حتى تتوفر فيها عناصر خدمية تجعل منها مكان مثالي لإقامة التجمعات والاحتفالات السعيدة، وأبرز العناصر المؤثرة هي الأفران والشوايات بمختلف أشكالهم.

جئنا لكم ببعض التصاميم المختلفة من  شوايات وافران سوف تجعل من حديقة منزلك مكان حيوية و عملي للغاية.

1- تصميم تقليدي للغاية

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

هنا نجد أن الشواية لها مدخنة خاصة بها لتتخلص من الدخان وتحافظ على هواء الحديقة النقي، وهي خطوة ذكية بالتأكيد، و بجانب هذه الفكرة العملية نلاحظ أن التصميم التقليدي لا زال يحتفظ برونقه الخاص.

2- استخدام الطوب في بنية متكاملة

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

هذه الوحدة تعد حلم كل محبي الشواء،  والفضل في ذلك يعود إلى احتوائها على كل العناصر الأساسية و الثانوية، من مسطحات عمل  إلى المعدات العملية بجانب توفر كل ما تحتاجه من مساحة تخزين ، و ما يزيد من رفاهية هذه الوحدة هو تواجد فرن الحطب بجانب شواية الفحم، و هذا التنوع يجعل من مهمة الطهي عادة ممتعة وسهلة.

3- مزينة بالبلاط الجميل

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

قام المصمم بتزيين وحدة الشواء هنا بمزيج من الموزايك الأزرق والأسود حتى تتباين مع المسطحات الخشبية و المعدات الفولاذية، و دعونا لا ننسى أن هذا التصميم الجميل في اختيار الخامات له  بعد عملي رائع  أيضاً وهو أن جميع المسطحات تتحمل الحرارة وتقاوم الصدأ، وهو الأمر الذي يجعل هذه الوحدة مثالية.

4- النمط الاستعماري

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie حدائقمواقد وشوايات
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

قد تظن لوهلة أن الأفرن المصممة من الطوب لا يمكن أن تحتوي على إمكانيات كثيرة، و لكن مثل هذا التصميم هو أكبر دليل على عدم صحة هذا الظن، بل يوجد في هذه الوحدة تعدد  في مقصورات الأفران سوف تمكنك من طهي جميع الوجبات بمختلف أنواعها في آن واحد، ومع هذا التصميم الفريد لم يهمل المصمم البعد الجمالي في الوحدة فيظهر لنا  الطراز الاستعماري بإطلالة مبدعة وقيمة.

5- وحدة متنقلة

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria بلكونة أو شرفة
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

الشواية المتنقلة دائماً ما تتصدر قائمة  محبي الطابع العصري، و هذا النموذج من أكثر التصاميم انتشاراً في الحدائق الحداثية حيث تلائم مختلف تصاميم الحدائق.  لا يخفى على أحد أن إمكانية تنقل الوحدة أيضاً  يجعلها تغوي جميع الأذواق حيث يفضل أن تتواجد بعض من المرونة في مكان الشواء حسب اتجاه الرياح و الأجواء اليومية، أو إمكانية إخفاء الشواية بعيداً عن الأنظار في التجمعات الرسمية.

6- وحدة شواء بالغاز

Covered Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Covered Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

الشوايات الحديثة تعتمد في الأساس على الغاز مما يمكنك من التحكم بدقة أعلى في درجات الحرارة و أسلوب الطهي، ومن أحد أبرز مميزات مثل هذه الشواية هو سهولة الحفاظ على نظافتها وصيانتها. هذه العوامل الجذابة تبدو أكثر إبهاراً بجانب عنصر التصميم الأنيق والعصري.

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7-اسلوب وحدات منقسمة

Barbecue au charbon 940, chemoa.fr chemoa.fr حدائقمواقد وشوايات
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

يجتمع هنا المغسلة مع الشواية والفرن كلاً في وحدة منفصلة ليجمع بينهم الخامات الريفية المميزة، ما يجعل هذا الركن مثالي لمن يرغبون في مطبخ متكامل الأركان في الحديقة و يفضلون مذاق الطعام ذو الجودة العالية.

8- موقد كبير

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

هذا الفرن الضخم يمكن أن يستخدم أيضاً كمدفأة في برد الشتاء القارص.

9- الطراز الحديث

BBQ Area Design Outdoors Limited حدائقمواقد وشوايات
Design Outdoors Limited

BBQ Area

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

يتصل بالشواية العصرية هنا وحدتين للتخزين و إعداد الطعام ويظهران بمسطحات لامعة مما أدى إلى تحول هذا الركن من تقليدي إلى فاخر و عصري.

10- مطبخ متكامل

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

يعد هذا التصميم  مثالاً ممتازاً يجمع بين الطوب والفولاذ  لخلق مكان ممتاز للطهي في الهواء الطلق.

11- مصنوع باليد كلياً

Fireplaces, La Fleche Design La Fleche Design غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

تكوين هذا المجمع من الفرن والشواية من صنع العمالة اليدوية كاملاً، ، بنيته من الاسمنت والطوب، مع  الزخارف البسيطة التي تعطي لمسة ريفية جذابة.

12- مصمم بكل العناصر الفاخرة

homify بلكونة أو شرفة Wood effect
homify

homify
homify
homify

تواجد مطبخ متكامل لأصحاب المساحات الواسعة يكون هو الحل الأمثل لمن لديهم تجمعات واحتفالات بصفة دائمة، فهذا التصميم سوف يحقق لك كل ماتتمنى من عناصر عملية وأفكار مستدامة.

13- تبسيطي و عصري للغاية

Barbecues tout inox Design, chemoa.fr chemoa.fr حدائقمواقد وشوايات
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

لا شك أن مثل هذا التصميم سوف يكون محط أنظار الجميع و أحد أبرز عناصر حديقتك، و هذا لبساطة التصميم المبهرة مع الإحتفاظ بالوظائف الأساسية.

14- دمج بين الأرضيات المختلفة

A chaque loisirs son tapis : vélo, moto, barbecue, jeux..., ITAO ITAO حدائقمواقد وشوايات
ITAO

ITAO
ITAO
ITAO

دعونا لا نغفل عن تأثير الأرضيات على مجمل التصميم، فنلاحظ أن بدمج الخامات المختلفة هنا يؤدي إلى إبراز جمال وأهمية الشواية.

15- التصميم التبسيطي في وحدة خشبية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لم نعتد رؤية النمط التبسيطي في مثل وحدات الفرن والشواية، و هذا لأن إيجاد وظائف متعددة في أسلوب مبسط أمر يحتاج إلى دقة ودراسة، و هو ما نجح في فعله المصمم المبدع هنا فقد أوجد كل الوظائف الأساسية في خطوط تصميمية أنيقة و بسيطة.

16- دمج الحداثية مع النمط التقليدي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

جاءت هذه الوحدة لكي تتميز عن ما سواها في جرأة  الدمج بين الحضارات المختلفة مع تباين صريح في الخامات، و لكن ما يجعل هذا التصميم غاية في الأناقة هو احتفاظ كل وظيفة بطابعها الخاص فنجد أن الفرن صمم بطابع ريفي أما المطبخ ومعداته فقد احتفظ بطرازه الحداثي.

إذا كان منزلك يعاني من حديقة صغيرة، لا تتنازل بعد عن تصميمه بصورة مبهرة، ولمزيد من الأفكار الملهمة تابع هذا المقال الرائع!

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