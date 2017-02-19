16 شواية سوف تتمنى تواجدها في حديقتك

الحديقة تعد من الفراغات الترفيهية التي يلجأ إليها الجميع للاستمتاع بالهواء المنعش والطبيعية الخلابة، و لكن بعض منا قد يدرك أن حديقة منزله غير مصممة بكفاءة عالية، و يكون من الذكاء أن نعيد تخطيط مساحة الحديقة حتى تتوفر فيها عناصر خدمية تجعل منها مكان مثالي لإقامة التجمعات والاحتفالات السعيدة، وأبرز العناصر المؤثرة هي الأفران والشوايات بمختلف أشكالهم.

جئنا لكم ببعض التصاميم المختلفة من شوايات وافران سوف تجعل من حديقة منزلك مكان حيوية و عملي للغاية.