منزل راقي في باريس مساحته 76 متراً فقط

السفرة تطل على مطبخ في جهتها الجنوبية لذا فهذا يفسر سر زيادة عدد الكراسي في السفرة بأنها سوف تستخدم كسفرة رئيسية و ليست ثانوية و موقعها في متوسط الطريق بين المطبخ و الشرفة ضاعف من قيمتها العملية ، و كذلك شكلها الخشبي زاد من شكلها الجمالي .

من جهة أخرى فإن المطبخ قد صمم بطريقة رائعة مناسبة للمساحة المتوفرة حيث تم تركيب كل الخزانات على الجدار منقسمة لجزء علوي و آخر سفلي مع لون أبيض مناسب للمساحة الصغيرة و أضواء في الزوايا و الحروف أسفل الخزانات ضاعفت مجال الرؤية و جعلت المطبخ مشرقاً