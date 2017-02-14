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منزل راقي في باريس مساحته 76 متراً فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
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اليوم موعدنا مع جولة رائعة في إحدى مشروعات الـمنازل المصممة بغرض السكن العائلي و هذا على مساحة صغيرة تقدر بــ 76 متر مربع بغرفة نوم واحدة و مسطح متعدد الغرف بشكل متناسق حيث نجح مكتب  BELLE VILLE ATELIER  للهندسة المعمارية في مدينة باريس الفرنسية أن يصمم ذلك المنزل متأثرين بروح اسكندينافية ظاهرة بقوة في أثاثه و غرفه ..

إليكم التفاصيل الرائعة ..

مدخل بأثاث خشبي

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

استخدام الكونسول الخشبي ذو التعرجات الطبيعية ساعد مدخل الشقة البسيط من البروز خصوصاً تعدد الادراج و الخزانات و حجمها الصغير المتساوي ، استخدمت المرآة بشكل منفصل عن الخزانات في الحائط لعدم تأذيها من كثرة الفتح و الغلق للأدراج و بالتالي موضعها على الحائط أكثر أماناً . خصوصاً لو وضعنا في الاعتبار أن المنزل سيكون به أطفال صغار

سفرة مطلة على النوافذ و الشرفة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

مكان السفرة مثالي لتحقيق الاسترخاء و التأمل و الحالة الإيجابية أثناء الطعام، مكان الطعام عندما يكون امام مجال منفتح من الرؤية يساعد في الوصول لتلك الحالة بنجاح، السفرة ذات شكل مستطيل و كراسي صغيرة و مفتوحة من الاسفل لاستيعاب أي قدر من الكراسي و هو مناسب للعزائم و الحفلات الرسمية

الجانب الآخر يوجد مطبخ

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

السفرة تطل على مطبخ في جهتها الجنوبية لذا فهذا يفسر سر زيادة عدد الكراسي في السفرة بأنها سوف تستخدم كسفرة رئيسية و ليست ثانوية و موقعها في متوسط الطريق بين المطبخ و الشرفة ضاعف من قيمتها العملية ، و كذلك شكلها الخشبي زاد من شكلها الجمالي .

من جهة أخرى فإن المطبخ قد صمم بطريقة رائعة مناسبة للمساحة المتوفرة حيث تم تركيب كل الخزانات على الجدار منقسمة لجزء علوي و آخر سفلي مع لون أبيض مناسب للمساحة الصغيرة و أضواء في الزوايا و الحروف أسفل الخزانات ضاعفت مجال الرؤية و جعلت المطبخ مشرقاً

عن قرب

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

المطبخ صمم بطريقة رائعة من حيث الخامات و التنفيذ و التنسيق حيث استخدم الرخام كمسطح علوي للخزانات المصنوعة من الخشب كما أن الحوض قد وجد خلفه نافذة زجاجية بطول الجدار بطريقة مميزة مع رفوف منفصلة و خزانات مضاءة، باختصار نحن أمام تصميم كثير في تفاصيله و متناسق لاقصى درجة

من الخارج

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

تلك النافذة التي رأيناها تطل على حوض المطبخ تعتبر من إكسسوارات الممر الرئيسي للغرف خلف هذا الجدار و تطل أيضاً على غرفة المعيشة بشكل رائع استمد حدوده و ألوانه من نفس ألوان الأثاث

غرفة المعيشة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

تم استخدام أثاث أسود اللون ليوازن الحالة البيضاء السائدة في المنزل بأكمله و تم الاعتماد على تكبير الشرفات بحواجزها الزجاجية لتظهر من كل مكان بالغرفة و بشكل قوي، و تم التأكيد على البراح عن طريق توحيد مادة تصميم الارضيات من الباركية و استخدمت افكار مختلفة نوعاً ما في التخزين ما بين المكتبة برفوفها على الجانب الايسر و بين العلب المصنوعة من الخوص في الأرضيات و بعض الرفوف بجوار الشرفة كذلك. 

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تكامل

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

من هذه الزاوية نلاحظ كيف أن المسطح قد استخدم فيه طريقة ابداعية للتنسيق بين كل المكونات و الغرف المتداخلة بين المعيشة و السفرة بتطبيقاتها مثل الكراسي و الطرق المؤدية إليها و المكتبة في الجانب الآخر ، تفاصيل عديدة تمت مراعاة المساحة بينهما لتكون منسقة و ليست متكدسة .

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رفوف

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

في تلك الزاوية من غرفة المعيشة تم استخدام الحائط لثبيت مجموعة من الرفوف البيضاء تسمح بحفظ العلب و الأواني و الإكسسوارات الفخارية و الخزفية و موقعها المثالي بجوار الشرفة خصصها و أبرز موقعها حتى من على بعد .

غرفة نوم الأطفال

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

استخدام ورق الحائط في تزيين غرفة الأطفال مثالي لصحة أطفالك بعيداً عن الدهانات البلاستيكية او الزيتية التي تكون مضرة للأطفال و حديثي الولادة و تحديداً في رائحتها النفاذة، و من زاوية أخرى استخدم السرير المناسب لعمر الاطفال الصغير بأسوار خشبية لعدم وقوعهم أثناء النوم و التقلب و كذلك توزع اللون الأبيض في كل الغرفة ليثبت معنى الهدوء فيها و يساعد الأطفال على الاسترخاء

غرفة النوم بتفاصيل هادئة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

استخدام اللون الأبيض مع الخشب يساعد غرفة النوم على إمدادك بطاقة ايجابية تساعدك على التأمل و الاسترخاء و الدخول للنوم براحة نفسية، يمكنك استخدام الخشب في السرير و في رف التسريحة بطريقة مبتكرة عن طريق تثبيته في الحائط و لزيادة الجانب الجمالي في الغرفة يمكن استخدام أضواء بيضاء في الاركان تنعكس بشكل مباشر في كل الغرفة .

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