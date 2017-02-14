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15 تصميم ملهم للمطابخ العصرية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
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تصميم المطبخ قد يكون عملية مملة و متكررة و دورنا اليوم ألا يكون كذلك حيث سيقدم لنا هوميفاي مجموعة رائعة من تصميمات المطابخ بشكل مختلف و مبدع مممتليء بالأفكار الملهمة التي تساعدنا على الاقتباس منها في تصميم مطابخنا بشكل مختلف و مثالي في الوقت ذاته .

بعد قرائتك لكتاب الأفكار هذا ستدرك أن بعض التفاصيل الصغيرة قد تكون كفيلة بتغيير شكل مطبخك تماماً للأفضل و بشكل إيجابي أيضاً ، إليكم التفاصيل ..

1- الخزانات

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

شكل الخزانة في حد ذاته يعتبر من أكثر المكونات تأثيراً في شكل مطبخك النهائي، احرص على تنويع شكل الخزانات و تنويع تقفيلها سواء بالخشب أو الالومونيوم وفق ما ترغب و حاول أن تجعل طلائها من لون جذاب و متماشي مع باقي المطبخ 

2- نظام الإضاءة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

اهتم بنظام الإضاءة حتى تعطي شكلاً مختلفاً لمطبخك بعيداً عن التقليدية التي تجعلك تكتفي بمصدر واحد للضوء، استخدم اللمبات ذات الشكل المختلف و الضوء المتدرج في الزوايا و الوسط و جعلهم على أكثر من مفتاح للإضاءة حتى تتمتع بنظرة مختلفة مع كل مفتاح و شدة ضوء تتجمل في مطبخك .

3- الجدران

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

اهتم بالجدران و اجعلها تبدو غير تقليدية لو كنت تريد تصميم مبدع، الأشكال المتنوعة تبدأ من مادة مختلفة تصنع منها الجدران مثل الالومنيوم و أعمدة الخشب و حتى الخرسانة المطلية بتمويهات الرخام و الجرانيت و الاستنسل، لا تجعل السيراميك خيارك النهائي حتى اذا فكرت في أكثر من مادة قبله .

4- الإكسسوارات المفيدة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

الإكسسوارات على سطح الحوض و الرف المحيط به سواء كان من الرخام أو الجرانيت أو عناصر أخرى لابد أن يكون شكلها جديد و تقوم بوظيفة محددة بجانب شكلها الجمالي، لاحظ شكل الشبكة الألومنيوم الخاصة بحمل الأطباق و تأثيرها في جمال سطح الحوض

5- المدخنة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

شكل المدخنة فوق البوتوجاز من التوجهات العصرية في إبراز العنصر الجمالي في المطبخ خصوصاً الفضية اللامعة منها  وة الجانب غير التقليدي الذي يمكن أن نضيفه عليها لمزيد من التأثير الإيجابي يكمن في اكسسوارات الضوء و لمبات الليد التي يمكن أن نثبتها فيها فتعطي شكلاً رائعاً على سطح الحوض .

6- الخلاطات

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

احرص أن يكون خلاط الحوض من نوعية لامعة سواء من الون الفضي أو النحاسي أو الذهبي و فقاً لباقي تصميم المطبخ و ألوانه، احرص على أن يكون شكل الخلاط ظاهراً و مؤثراً في المحيط الذي حوله و هي من المهام السهلة لو كان رف الحوض من اللون الفاتح .

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7- تخزين الأجهزة الكهربائية

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

قم بتخزين الأجهزةا لكهربائية مثل الفرن وا لمايكروويف و حتى الغسالة في أماكن مخصصة لها مفتوحة وفقاً لمقاسات أجهزتك و يفضل أن تكون في نسق الخزانات العادي المنتشر في مطبخك أو في الجدران التي لاتوجد بها خزانات ليكتمل بها النسق .

8- علب الكهرباء

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

شكل و لون علبة الكهرباء يجب أن يكون متماشياً مع شكل الجدار في مطبخك و يضيف إليه ، اختر ألواناً مثل ألوان الحائط أو متماشية معها و اختر أحجاماً أكبر للعلبة أو الوجة الخارجي لها الذي عادة ما يكون من البلاستيك بلون الخزانات و ليس الجدار في تلك الحالة .

9- التطبيقات الحديثة في البوتوجاز

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ Red
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

الافران و المشاعل و أجهزة الطهي عموماً التي تأتي بتصميمات حداثية مبتكرة تكنولوجياً تضيف لتصميم مطبخك جانب إبداعي بفضل شكلها غير المعتاد، يمكنك تصميم بوتوجاز بعيون الكترونية في سطح جزيرة المطبخ و بالتالي ستكون وفرت مساحة البوتوجاز و اضفت جانب حداثي في المطبخ.

10- مقاعد جزيرة المطبخ

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

اختر مقاعد عصرية و بشكل جديد حول البار المخصص لتناول المشروبات و الأطعمة السريعة في المطبخ، و حاول أن تكون ألوانها مميزة و متماشية كذلك مع كل التفاصيل الاخرى، لاتجعلها تقليدية سواء في الشكل أو في الطول أو الحجم حتى يتحقق لها التغيير عن السفرة العادية قدر الإمكان .

11- الحوائط الزجاجية

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تعمل الحوائط الزجاجية على اتساع مساحة مطبخك من الناحية النفسية على الأقل و تعتبر حلاً مثالياً يترك المطبخ مشرقاً على الدوام، حاول أن تجعل الحوائط الزجاجية مريحة و غير مصنفرة و حاول أن تضفي عليها لمسة جمالية بواسطة الستائر المعدنية أو اكسسوارات نباتات الزينة 

12- الأواني

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يمكن في بعض الاحيان أن نقع في مشكلة عدم وجود اماكن كافية لتخزين بعض الاواني الخاصة بنا، لذا فالحل الامثل أن نجعل منها تحف فنية في مطبخنا، و هذا عن طريق اختيار الملون منها و المفيد في الشكل العام لمطبخنا و نجعلها في شكل متناسق على رف الحوض بمسافة كافية لاتعيقنا أثناء تحضير الوجبات أو غسل الاواني .

13- الخزانات السفلية

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخالأجهزة الكهربائية
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

الطرق المبتكرة في تصميم الخزانات السفلية قد تفيد مطبخك من الناحية العملية بشكل كبير مثل الأبواب التي تفتح بطريقة قطرية للخارج أو الأبواب القابلة للطي أيضاً،و هي ستوفر عليك المساحة و تجعل شكل الخزانات متناسق دون الحاجة لإضافة اكسسوارات و مقابض قد يكون لها تأثير سلبي على الديكور .

14- نوافذ متتابعة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

مثل فكرة الجدران الزجاجية تأتي فكرة النوافذ الزجاجية و التي تنفذ بواسطة الالومنيوم الفضي اللون لتضفي لمعاناً و بريقاً لمطبخك و تسمح بدخول كمية كبيرة من الضوء و تساعدك على الشعور بالمساحة الكامنة في المطبخ في كل زواياه .

15- ألوان زاهية

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

الألوان لها القدرة على تغيير كل التصميم الخاص بمطبخك للشيء أكثر تأثيراً و إبداعاً و هذا العملية تتطلب حس فني عال لتكييف الألوان المختلفة مع بعضها في تصميم واحد، لاحظ مدى تفاعل اللون الاخضر الزاهي مع الاورجواني الداكن و درجاتهما و كيف أننا لو غيرنا في درجة خفيفة من لون إحديهما سيكون الوضع أشبه بالكارثة .

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