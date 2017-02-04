المواضيع المفضلة لهذا الاسبوع

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غرفة المعيشة هي مركز أي منزل و الفراغ الذي يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة لذا يكون لتصميمه وقع قوي على المنزل كله، ومن أهم عوامل نجاح الغرفة هو الأثاث الذي يتسم بالعملية والأناقة. لا يخلو منزل من التلفاز في غرفة المعيشة حيث يكون أحد وسائل الترفيه الهامة لذا لكي يلائم الأثاث المحيط يجب أن تجتمع في الوحدة أيضاً كل عوامل نجاح التصميم من نسب عملية إلى تصميم أنيق يليق بالنمط المحيط. اتينا اليكم اليوم بمجموعة مميزة لوحدات التلفاز فيها ما يلائم كل الأذواق، لنتابع معاً هذه التصاميم المذهلة.
الأبواب الجرارة أو الأوكرديون كما يطلق عليها، من الأبواب المنتشرة جداً فى تصميم فى الأونة الاخيرة خاصةٌ فى التصميمات المودرن لها حقاً نصيب الأسد فيها، الأبواب الجرارة حقاً تعتبر من الحلول العملية جداً فى المساحات الصغيرة لأنها لا تستهلك مساحات كبيرة داخل المنزل، وأيضاُ هى من الحلول الأنيقة للمساحات الواسعة لأضفاء لمسة جمالية مختلفة، أياً كان شكل منزلك وتصميمه سنقدم لك اليوم فى هوميفاى 14 فكرة مميزة ومختلفة للأبواب الجرارة فى منزلك ستعجبك.
هل تبحث عن بيت عصري يناسب حياتك اليومية مع تميزفي التصميم الداخلي؟ هل تشعر بالحيرة في إيجاد تصميم يلائم منزلك ذو المساحة الصغيرة مع شعورك بالتكرارية عند الإتطلاع على أفكار البيوت العصرية؟ إن كنت تريد تصميم منزلك أن يتبع الأسلوب الحداثي مع لمسات تصميم مختلفة ستجد في هذا المنزل ما تبحث عنه. البيت يعتبر معجزة تصميمية مبهرة فهو بيت لا يتعدى مساحته ال 70 متر مربع و مع ذلك لن تشعر بصغر المساحة بل بالعكس، سيدهشك جمال وتميز البيت بعد التصميم المبهر الذي يجعلك تشعر بالراحة النفسية والذي ينفذ كل قواعد التصميم التي تساعد على أتساع الغرف بصرياً. أستطاع المصمم من HQ-DESIGN أيضاً أن يحطم طل القواعد التقليدية في التصميم الداخلي لينتهي الأمر بالمنزل أن يتحول من شقة صغيرة بتصميم معتاد إلى رحابة وتميز اللمسات العصرية.لنتابع كيف تحقق هذا الحلم إلى حقيقة…
الحمامات غنية بالتفاصيل و لها أكثر من إسلوب و طريقة في تصميمها فهي من أكثر الأماكن في المنزل التي تظهر مدى براعة المصمم و حسن تنسيقه و اختياراته للعناصر، لذا اليوم سنقدم إليكم نماذج متميزة مقدمة خصيصاً لكم من هوميفاي و التي ستمكنكم من معاينة أكثر من تصميم مختلف و مبدع في الوقت ذاته لحمامات صممت ببراعة و احترافية على كافة المستويات سواء في الذوق أو العملية أو حسن اختيار العناصر و الإكسسوارات ..
إليكم التفاصيل ..
التوزيع الطبيعي لغرف المنزل من غرفة معيشة ونوم وطعام ومطبخ وحمام قد لا يكون كافيا للبعض وغير ملبي لاحتياجاتهم في وجود ركنا خاصا لهم سواء للعمل أو الدراسة أو القراءة أو حتى اللعب، ولأننا في هوميفاي نهتم بتلبية احتياجاتك جمعنا لك 15 تصميم لفكرة مميزة في خلق مساحة وركنا خاصا بالمنزل.