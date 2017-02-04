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المواضيع المفضلة لهذا الاسبوع

جحا جحا
Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

13 وحدة تلفاز مميزة اختر منها ما يناسبك

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة هي مركز أي منزل و الفراغ الذي يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة لذا يكون لتصميمه وقع قوي على المنزل كله، ومن أهم عوامل نجاح الغرفة هو الأثاث الذي يتسم بالعملية والأناقة. لا يخلو منزل من التلفاز في غرفة المعيشة حيث يكون أحد وسائل الترفيه الهامة لذا لكي يلائم الأثاث المحيط يجب أن تجتمع في الوحدة أيضاً كل عوامل نجاح التصميم من نسب عملية إلى تصميم أنيق يليق بالنمط المحيط. اتينا اليكم اليوم بمجموعة مميزة لوحدات التلفاز فيها ما يلائم كل الأذواق، لنتابع معاً هذه التصاميم المذهلة.

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14 فكرة للأبواب الجرارة ستنقذ المساحات فى منزلك

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

الأبواب الجرارة أو الأوكرديون كما يطلق عليها، من الأبواب المنتشرة جداً فى تصميم فى الأونة الاخيرة خاصةٌ فى التصميمات المودرن لها حقاً  نصيب الأسد فيها، الأبواب الجرارة حقاً تعتبر من الحلول العملية جداً فى المساحات الصغيرة لأنها لا تستهلك مساحات كبيرة داخل المنزل، وأيضاُ هى من الحلول الأنيقة للمساحات الواسعة لأضفاء لمسة جمالية مختلفة، أياً كان شكل منزلك وتصميمه سنقدم لك اليوم فى هوميفاى 14 فكرة مميزة ومختلفة للأبواب الجرارة فى منزلك ستعجبك.

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منزل ال 70 متر مربع بأفكار أستثنائية

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design مطبخ
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

هل تبحث عن بيت عصري يناسب حياتك اليومية مع تميزفي التصميم الداخلي؟ هل تشعر بالحيرة في إيجاد تصميم يلائم منزلك ذو المساحة الصغيرة مع شعورك بالتكرارية عند الإتطلاع على أفكار البيوت العصرية؟ إن كنت تريد تصميم منزلك أن يتبع الأسلوب الحداثي مع لمسات تصميم مختلفة ستجد في هذا المنزل ما تبحث عنه. البيت يعتبر معجزة تصميمية مبهرة فهو بيت لا يتعدى مساحته ال 70 متر مربع و مع ذلك لن تشعر بصغر المساحة بل بالعكس، سيدهشك جمال وتميز البيت بعد التصميم المبهر الذي يجعلك تشعر بالراحة النفسية والذي ينفذ كل قواعد التصميم التي تساعد على أتساع الغرف بصرياً. أستطاع المصمم من HQ-DESIGN أيضاً أن يحطم طل القواعد التقليدية في التصميم الداخلي لينتهي الأمر بالمنزل أن يتحول من شقة صغيرة بتصميم معتاد إلى  رحابة وتميز اللمسات العصرية.لنتابع كيف تحقق هذا الحلم إلى حقيقة…

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10 حمامات أحلى من المعتاد

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG حمام
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

الحمامات غنية بالتفاصيل و لها أكثر من إسلوب و طريقة في تصميمها فهي من أكثر الأماكن في المنزل التي تظهر مدى براعة المصمم و حسن تنسيقه و اختياراته للعناصر، لذا اليوم سنقدم إليكم نماذج متميزة مقدمة خصيصاً لكم من هوميفاي و التي ستمكنكم من معاينة أكثر من تصميم مختلف و مبدع في الوقت ذاته لحمامات صممت ببراعة و احترافية على كافة المستويات سواء في الذوق أو العملية أو حسن اختيار العناصر و الإكسسوارات ..

إليكم التفاصيل ..

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15 فكرة فريدة لخلق ركنا خاصا بالمنزل

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

التوزيع الطبيعي لغرف المنزل من غرفة معيشة ونوم وطعام ومطبخ وحمام قد لا يكون كافيا للبعض وغير ملبي لاحتياجاتهم في وجود ركنا خاصا لهم سواء للعمل أو الدراسة أو القراءة أو حتى اللعب، ولأننا في هوميفاي نهتم بتلبية احتياجاتك جمعنا لك 15 تصميم لفكرة مميزة في خلق مساحة وركنا خاصا بالمنزل.

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15 تصميم لغرفة ملابس الأحلام

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