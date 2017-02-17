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8 أفكار رائعة لمطبخ منظم جدًا

آية علم الدين آية علم الدين
MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
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عندما تدخل منزلك بعد يوم مرهق فإنك بالطبع لا تريد أن يكون في استقبالك مطبخ مُهمَل وقذر وغير مرتب، لهذا السبب فإنه من طرق الحفاظ على الحياة والوقت أن يكون لديك مطبخ جميل مرتب وأن تكون كل تفاصيله نظيفة.

وللحفاظ على المطبخ نظيفًا لابد من التأكد أن كل قطعة فيه تتناسب معه جيدًا، مما يسهل الحياة على ربات المنزل وعلى مستخدمي المطبخ ويجعله أفضل وظيفيًا.

أما لامتلاك مطبخ دائم النظافة فإنه من الضروري أن نستخدم بلاطات ذات ألوان شفافة أو فاتحة ذات تصميم جيد، مع جزيرة المطبخ والكاونترللحفاظ على الأشياء في أماكنها المخصصة وقت عدم الاستخدام، والحرص على وجود خزانات كافية لاستيعاب كل المتعلقات بشكل متناسب، ومطبخ يحتوي على كل هذه العناصر سوف يكون مطبخًا نظيفًا ومرتبًا لوقت طويل، واليوم نعرض عليكم بعض الأفكار من Homify والتي يمكنها أن تلهمكم لتديكورات مطابخ نظيفة 

الكمال من أي زاوية

MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture تصميم مساحات داخلية
Mimode Mimarlık/Architecture

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

عندما يكون ديكور المطبخ مكتملًا سوف تكون كل تفصيلة في مكانها المحدد ولا تشوبها شائبة، فمثلا في هذا الديكور سوف نجد أن شكل الأثاث وأدوات المطبخ مصممين خصيصًا للاحتفاظ بمعدات المطبخ وتخزينها بشكل جيد، والتي تضمن أن المطبخ سوف يظل نظيفًا وطاهرًا، وقد استخدم الأبيض لإضافة اللمعان وإظهار المطبخ بشكل براق.

المطبخ طاهر

Lavinya Apartmanı, yücel partners yücel partners
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

ويفضل أن يكون الأثاث والخزائن المستخدمين في المطبخ من اللون الأبيض بحيث تظهر الأوساخ أو الأتربة التي ستتكون في المطبخ بشكل فوري، فالغبار والبقع التي يمكن تشكيلها على هذه المزهرية يمكن الكشف عنها فورًا وتنظيفها. ويفضل أن تكون كل العناصر متناغمة مع الأبيض لضمان أن يكون المطبخ منظم ونظيف دائمًا.

المطابخ المزدحمة والنظيفة

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani مطبخألواح المطبخ
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

إذا كانت الأدوات والمعدات المستخدمة في المطبخ سوف تبقى على جزيرة المطبخ وطاولة المطبخ فإنه من الضروري أن يتم توفيررفوف خاصة على جزيرة المطبخ مثل تلك التي تظهر في الصورة، بحيث تجعل المطبخ منظم. يمكنك أيضًا أن تجعل المطبخ نظيف ومرتب طالما أن المطبخ عادي، فالمطبخ العادي يجب أن يكون دائمًا نظيف.

مطابخ جمالية ونظيفة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عندما تقوم بتزيين المطبخ الخاص بك، يجب أن تزيينه بطريقة من شأنها دفع المخاوف الجمالية بعيدًا والتأكد من أن مطبخك يحظى بالجمال والأناقة والاحترام. فالمطبخ يعتمد جماليًا على أن يكون نظيفًا ومرتبًا في نفس الوقت. سيكون عليك الحفاظ على مطبخك نظيفًا في كل وقت. يمكنك أن تجعل المطبخ نقيًا وصالحًا للعيش مع توحيد نغمة اللون للأبيض.

مناطق التخزين الخاصة

Cuisine en Corian LG HIMacs et noyer, SARL Felix Hegenbart SARL Felix Hegenbart مطبخرفوف وأدراج
SARL Felix Hegenbart

SARL Felix Hegenbart
SARL Felix Hegenbart
SARL Felix Hegenbart

ويمكن توفير أماكن التخزين والمبردات وأدراج التخزين في المطبخ في شكل جمالي يتم تنفيذه مع الألوان المتناسقة ويتم الاحتفاظ به في مطبخ نظيف. في حالة هذا المطبخ الموضح، نجد أن الثلاجة وأجزاء أخرى قد اختفت داخل الخشب، مما يجعل المطبخ نظيفًا بقدر ما هو أنيق.

أناقة الأبيض

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

من الأفضل أن يكون مطبخك واسعًا وله جزيرة بحيث يمكنه تلبية جميع احتياجاتك، بهذا الشكل يمكنك أن تمتلك مساحات تخزين خاصة حيث يمكنك إخفاء التلوث الذي قد يحدث عند إعداد الطعام في المطبخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ديكور المطبخ الأبيض يكشف عن جمال ونظافة المطبخ بشكل جميل.

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تصاميم الطراز التبسيطي

Im denkmalgeschützten Vierkanthof trifft Tradition auf Moderne, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein مطبخ
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

ّّإذا اخترت أن تكون ديكورات مطبخك تابعة للطراز التبسيطي الذي يجعله يبدو بشكل بسيط جدًا ومنظم، فإن أصغر تلوث ستحدثه سوف يظهرللعين بسهولة. لهذا السبب، لابد أن يكون مطبخك نظيفًا دون تلوث أثناء الاستخدام مع تفاصيل نقية سهلة الاستخدام.

وهنا تجد10 تصميمات مثالية لمطابخ بسيطة ومنظمة.

مطبخ نظيف و ناجح وظيفيًا

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

حتى يكون مطبخك نظيفًا فإنه يحتاج إلى أن يكون جيد وظيفيًا ومتعددة الأغراض. ففي المطابخ المتعددة الأغراض، سيكون لديك مطبخ نظيف ومرتب حيث أنه لن يتسخ أكثر من اللازم، والمسحضرات الغذائية أو الخدمة أو الاستعدادات المختلفة سوف تنتج عن ذلك.

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