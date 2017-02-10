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10 تصميمات مثالية لمطابخ بسيطة و منظمة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
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المطبخ الصغير قد يكون كابوساً حقيقياً أثناء التفكير في اختيار تصميم مثالي له لوجود عائق المساحة في طريقنا لاختيار الأدوات و الأجهزة و الكماليات التي سوف نستغنى عنها بدلاً من التي نفكر في اقتنائها، و لكن هناك بارقة أمل قد يأتي بها  اليوم هوميفاي لنا من خلال كتاب الأفكار هذا عن طريق تقديم 10 تصميمات و نماذج حقيقية لمطابخ صغيرة و جميلة بطريقة مثالية بالرغم من صغر و ضيق مساحتها . قد تكون الحل الأمثل لكل ما نعانيه من اختيار الأنسب لمطبخنا الصغير ..

إليكم النماذج و الافكار الملهمة ..

1- مساحة صغيرة و تنسيق هندسي

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

استخدم في هذا المطبخ طريقة هندسية في التنسيق حيث خصصنا الخزانات في الأماكن المستوية من الجدران و ابتعدنا تماماً عن المنحنيات  و الأعمدة المائلة التي تظهر لنا في الصورة، كما أن التنسيق يظهر بشدة في طريقة تقسيم البوتوجاز في جهة و الحوض في جهة أخرى و البار الخشبي في جهة غيرهما تماماً مما وزع التوازن على كل المساحة المتوفرة .

2- مطبخ كامل بداخل الجدار

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

بنفس طريقة تصميم الدولاب الخاص بالملابس جاءت الفكرة الخاصة بتنسيق مطبخ و تصميمه في الجدار ذاته و غلقه بالأبواب المفصلية بعد استعماله و كأن شيئاً لم يكن و كأنه لا وجود له من الاساس، الأبواب اختيرت من نفس لون الجدران للتمويه و كذلك المطبخ ذاته صمم كله من نفس اللون و بعمق كافي في الجدار ليستوعب الحوض و الرف الموضوع فيه و الخزانات و الرفوف العلوية .. تصميم ذكي للغاية خصوصاً مسألة الأبواب . 

3- حجم مكونات أصغر

white house, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

لو كانت المساحة صغيرة فلا يوجد ما يمنع أن تستخدم أدوات و خزانات أصغر حجماً ، احرص أن يكون اللون المنتشر في المطبخ فاتحاً مثل الأبيض و ان يكون هناك تواجد قوي للضوء الأبيض الذي سيبرز المساحة و يعزز ما هو متوفر منها ليظهر بشكل لائق، و كذلك احرص أن تجعل من الخزانات وسيلة للتخزين و ليس وسيلة للتجميل بحيث أنك تقوم بتصميم خزانات مغلقة و رفوف و أدراج وفقاً لاستخدامك و أغراضك لأن أي فوضى في عدم وجود مكان لحفظ أي أداة في هذا المطبخ الصغير سيؤدي لكارثة في الديكور .

4- الدوران

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استغلال الدورانات و المنحنيات في المطابخ الصغيرة يوفر الكثير من المساحة المهدرة في الفواصل بين تلك الأركان و الأماكن المستوية ، لاحظ أقصى الزاوية في هذا المطبخ كيف استغلت سواء في اليمين بوجود البوتوجاز أو في اليسار بوجود الحوض مما وفر الكثير من المساحة في باقي الجهات و جعل المساحة الحرة في الرف تحديداً مناسبة تماماً 

5- رفوف الزجاج

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

استخدام الرفوف المتطابقة في الجهة العليا من الحوض يعتبر استغلالاً رائعاً للمساحة المهدرة أعلى الحوض في أغلب المطابخ و اختيار الزجاج كمادة لتصميمها يعتبر الامثل لحساسية المساحة الضيقة لأي عنصر داكن أو مانع للرؤية  و هو ما يعتبر غير موجود إلا في الزجاج .

استخدام الرفوف بشكل مريح لاستيعاب الأغراض المراد وضعها عليه من أواني و زجاجات و أطباق و معلبات و يفضل ان يكون مدعماً بفواصل داخلية من الزجاج أيضاً لزيادة التنسيق و لكن لابد من تثبيت كل ذلك بشكل قوي بحوامل صلب في الحائط لزيادة الأمان .

6- المطبخ النافذة

Caminha Refurbishment, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos مطبخ بلاط Grey
Tiago do Vale Arquitectos

Caminha Refurbishment

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

مثل فكرة النافذة تماماً نقوم بفتح عمق في الحائط بمقدار مناسب و نقوم بتخصيص المساحة التي قمنا بفتحها لتكون سطح و رف للحوض و نثبت في أسفلها من الخارج الخزانات و حولها  في باقي الجدار بمعنى أن نجعل أماكن الثقل في المطبخ بداخل هذه الفتحة مثل البوتوجاز و الحوض و الرف و ينبغي أن نجعل هذا العمق مضاءاً بقوة حتى لا يكون معتماً و مثيراً للضيق و يمكننا في تلك الحالة تخصيص الجزء المقابل لهذا الجدار ليكون سفرة غير رسمية لفرد أو اثنين مثل فكرة جزيرة المطبخ في المساحات الكبيرة .

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7- مطبخ حرف L

Cocina La Rioja, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

استخدام الزاوية القائمة أو حرف L  في تصميم المطبخ يوفر علينا الكثير من المساحة المهدرة و يترك لنا مجالاً كبيراً للحركة في الوسط حيث يتركز كل التصميم في 3 جهات فقط مع ترك الجهة الرابعة لحرية الاستخدام سواء بوضع خزانات رأسية  أو استخدام ممرات مريحة بينهم .

8- مطبخ على شكل حرف U

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

استكمالاً لفكرة المطابخ التي ذكرناها في المثال اسابق يأتي تصميم حرف U مناسب جداً للمطابخ التي تطل على محيط و جلسة لتناول الطعام من الجهة الخارجية لها، حيث يكون التصميم الفعلي للمطبخ على شكل حرفL  و لكن البار المكمل له يجعله على شكل U أو مستطيل منقوص من ضلع ، و في هذا التصميم يتركز الثقل على الخزانات السفلية أسفل البار و أسفل الحوض حيث لا يرى أي تواجد لهما من خارج المطبخ  لأن الكراسي و الجلسة ستكون مغطية لهم .

9- مكونات و أجهزة صغيرة

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة السفرة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

اختر أجهزة كهربائية صغيرة الحجم في مطبخك الصغير حتى تستطيع أن تستوعب أكثر من جهاز لأكثر من غرض، لاحظ هنا الثلاجة الصغيرة و الفرن المعلق الصغير كيف متماشيان مع الشكل العام و المساحة الكلية للمطبخ و كذلك حتى في الكراسي لاحظ حجمها الرفيع و كذلك حجم الخزانات ، كل شيء يجب أن يكون متناسقاً و ليس حشواً فقط .

10 – نوافذ

Ixia L-shaped Kitchen, CapriCoast Home Solutions Private Limited CapriCoast Home Solutions Private Limited مطبخ أبلكاش Blue
CapriCoast Home Solutions Private Limited

CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited

النوافذ و المحيط الخارجي الساحر له مفعول ايجابي للغاية على مطبخك الصغير حيث سيتضاعف لديك مجال الرؤية لآفاق أكبر بالخارج كما أنك سوف تعمل على أن تظهر كل المساحة المتوفرة في المطبخ بشكل قوي و مشرق بفضل الضوء المنتشر فيها من خلال تلك النافذة و في تلك الحالة عليك تخصيص الجهة أسفل رف الحوض لتكون هي الخزانات و لا تضع أي خزانات بالأعلى و لا تعيق طريق الضوء أبداً .

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