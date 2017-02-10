10 تصميمات مثالية لمطابخ بسيطة و منظمة

استخدام الرفوف المتطابقة في الجهة العليا من الحوض يعتبر استغلالاً رائعاً للمساحة المهدرة أعلى الحوض في أغلب المطابخ و اختيار الزجاج كمادة لتصميمها يعتبر الامثل لحساسية المساحة الضيقة لأي عنصر داكن أو مانع للرؤية و هو ما يعتبر غير موجود إلا في الزجاج .

استخدام الرفوف بشكل مريح لاستيعاب الأغراض المراد وضعها عليه من أواني و زجاجات و أطباق و معلبات و يفضل ان يكون مدعماً بفواصل داخلية من الزجاج أيضاً لزيادة التنسيق و لكن لابد من تثبيت كل ذلك بشكل قوي بحوامل صلب في الحائط لزيادة الأمان .