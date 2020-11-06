12 فكرة رائعة لتفصل بين أجزاء منزلك بدون جدران

قد يعتقد البعض أن الفواصل بين أي مساحة داخل منزلنا و بين أي غرفة و ما يجاورها يكون ببناء جدار خرساني بأسمنت و طوب و رمل فقط ، و لكن الحقيقة أن للفواصل طرقاً أكثر من ذلك بكثير حيث سنقدم لكم اليوم أفكار مذهلة من خلال 12 تصميم إبداعي لفواصل بين مساحات داخلية في المنزل بعيدة تماماً عن الجدران المعتادة من الأرض للسقف.
هوميفاي اليوم في رحلة نحو المستقبل في ديكور الحوائط عموماً و تعتبر أكثر فائدة لكل من يعاني من ضيق المساحة التي لا تسمح بعمل فواصل ضخمة من كتل أسمنتية بداخل المنزل .. إليكم الإبداع في سطورنا المقبلة.
يمكنك استخدام فاصل عصري بمكونات طبيعية مثل الخشب بشكل غير معتاد و مقبول أكثر من الخرسانة و صحي أيضاً و هذا عند استخدامك لبضعة أعمدة خشبية متراصة بشكل جيد بين المكانين المراد الفصل بينهما، حيث لن يسد هذا الفاصل آشعة الشمس و لا الهواء و سيكون جميلاً أيضاً بفضل التظليل الذي يحدثه و تفاعله الرائع مع الضوء.
يمكنك الفصل بين غرفة و الأخرى عن طريق تصميم مكتبة مفتوحة من الاتجاهين و تحعل فيها رفوفاً مفتوحة و تقوم باستخدام اكسسوارات مناسبة في كل رف فيها مما يساهم في الشعور بفاصل في التصميم بالرغم من عن وجود أي فاصل بصري بين الغرفتين وهنا يكمن الإبداع.
يمكن استخدام الجدر الخرسانية بشكل مختلف بحيث تكون ليست بجدار و ليست بفاصل، و هذا عن طريق فتح الجزء الوسطي فيها بمساحة مناسبة لا تعيق الرؤية و لكنها تفصل بين الغرف و بعضها في الاعلى و في الأسفل و لكنها تحقق نفس الهدف بعدم حجب الرؤية أو الضوء أو الخط التصميمي الواصل بين كل غرف المنزل وهذا إلى جانب العصرية الشديدة التي صممت بها.
الأقمشة تعتبر فاصل جيد في المساحات الضيقة و التي تحتاج لإزاحة الفاصل في بعض الأحيان الضرورية و التي تحتمها المساحة ، الستائر عموماً رائعة و مفيدة في تغيير و تجديد المشهد و البعد عن الملل و كذلك تضيف حالة قوية من الخصوصية حيث يكون في يديك كل الحرية في غلق الفاصل أو فتحه وفقاً لحاجتك والستارة ذات القطعة الواحدة يمكن أن تستغل لتكون لوحة فنية متكاملة لو احسنا استغلال النقوش و الالوان الخاصة بها.
الستائر ذات السقين تحمل نفس مميزات الستائر التي ذكرناها في النموذج السابق مع ميزة إضافية تتمثل في عدم الحاجة لغلقها و فتحها حيث يكون الوسط مناسب تماماً للمرور و التحرك وعادة ما تكون تلك الفواصل مصنوعة من القماش السميك أو من الخشب الخفيف القابل للطي والتشكل.
يمكننا استخدام الرفوف بشكل فاصل في الغرفة الواحدة و بذلك نتحايل على التنسيق في الغرفة و نضع أكثر من غرض و قطعة أثاث تخدم أغراضاً مختلفة في المكان الواحد، فهنا مثلاً وضعنا رفوفاً بجانب السرير و قمنا بإلحاق تلك الرفوف بسطح يمكن أن يستخدم كالتسريحة أو كالمكتب الصغير، مما يعد استغلالاً رائعاً للمساحات.
من أكثر الافكار غرابة في الفواصل غير الخرسانية بين الغرف هي تلك الفكرة التي تعتبر عملية و غريبة في الوقت ذاته ، حيث قمنا بتصميم خزانة للأحذية ذات ارتفاع يصل للسقف مع رفوف متوازية و متساوية في كل شيء و قمنا بتغليفها بالزجاج حيث أظهر كل شيء بداخلها من كل الجهات، فهي تجمع بين شفافية الفاصل الزجاجي و بين عملية الخزانة بالطبع.
يمكننا أن نخصص مساحة تنعم بالخصوصية في أقصى زاوية من غرفة المعيشة أو النوم ونقوم بتخصيص الخشب ليكون هو الفاصل الطبيعي بيننا و بين باقي الغرفة، الفاصل الخشبي يصمم بتجميع أعمدة الخشب بشكل متناسق بينهم دعائم خشبية ايضاً حتى تضمن استقرارها، ما يختلف فيه هذا النموذج عن الاخشاب التي ذكرناها بداية هو الفارق بين كل عود و الآخر الذي يعتبر هنا متناهي الصغر.
يمكننا استخدام الفاصل ليكون تحفة طبيعية مؤثرة في الديكور حيث سيكون التشعب الطبيعي للنباتات هي الفاصل بين الغرف التي نريد فصلها، الفكرة بسيطة متمركزة حول الرفوف الخشبية المفتوحة و التي سوف تملأ بالنباتات و تعمل على حجب جزئي للرؤية يضفي غموضاً و جمالاً وطبيعية أكثر على الديكور.
استخدام حائط زجاجي مطعم بمربعات الاخشاب يعتبر حل مثالي لبناء فاصل غير حاجب للرؤية و الضوء و موصل جيد لروح التصميم المنتشرة خصوصاً في المسطحات كبيرة المساحة و التي تجمع أكثر من غرفة بداخلها مثل هذا الفاصل الذي يتوسط السفرة و المطبخ و غرفة المعيشة.
استغلال جانب السلم لعمل فاصل بدلاً من السور يزيد من قوة التصميم و لا يوجد أفضل من المعدن لإحداث هذا التأثير الجيد، و يمكننا تفريغ الفاصل المعدني بشكل يسمح بعدم حجب الرؤية لداخل السلم أو خارجه.
على الطريقة الآسيوية الشرقية في المعابد و المنازل القديمة يمكنك إحداث جو خاص في غرفتك عن طريق استخدام السجاد المفرغ ليعمل عمل الستائر بين الأماكن التي تريد فصلها في منزلك و سيعطي مزيج مفيد و إثراء للديكور و تنوع خصوصاً لو كنت تستخدم طراز أكثر حداثة في باقي المنزل.
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هذه الفكرة أيضًا غاية في الروعة للفصل بين المساحات الداخلية في منزلك دون إقامة جدران، حيث تم الفصل فيها بين المجال الحيوي للمنزل وجناح النوم الرئيسي من خلال لوح زجاجي شفاف بمركز المساحة، يمتد من الأرضية إلى السقف، وتزينه بعض الرسومات المتداخلة التي بتدقيق النظر إليها تنجح في تحديد معالمها وأنها عبارة عن فروع لبعض أوراق الشجر تزحف على اللوح الزجاجي لتزيده جمالًا.
قد لا توفر لك هذه الفكرة الخصوصية التي تريدها لغرفة النوم، إلا أنها ستمنح تلك المساحة الداخلية من منزلك أروع الإطلالات.
فكرة أخيرة لمحبي العنصر الأخضر، تعتمد على استخدام أصيص زرع كبير تملأه النباتات الطبيعية من مختلف الأنواع للفصل بين المساحات الداخلية بأحد المنازل، حيث نجحت هنا بالفعل في الفصل بين مساحة المعيشة الكائنة جهة اليسار وغرفة المطبخ المدمجة مع غرفة الطعام الواضحة أمامنا بالصورة المعروضة جهة اليمين.