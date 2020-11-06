12 فكرة رائعة لتفصل بين أجزاء منزلك بدون جدران

قد يعتقد البعض أن الفواصل بين أي مساحة داخل منزلنا و بين أي غرفة و ما يجاورها يكون ببناء جدار خرساني بأسمنت و طوب و رمل فقط ، و لكن الحقيقة أن للفواصل طرقاً أكثر من ذلك بكثير حيث سنقدم لكم اليوم أفكار مذهلة من خلال 12 تصميم إبداعي لفواصل بين مساحات داخلية في المنزل بعيدة تماماً عن الجدران المعتادة من الأرض للسقف.

هوميفاي اليوم في رحلة نحو المستقبل في ديكور الحوائط عموماً و تعتبر أكثر فائدة لكل من يعاني من ضيق المساحة التي لا تسمح بعمل فواصل ضخمة من كتل أسمنتية بداخل المنزل .. إليكم الإبداع في سطورنا المقبلة.