الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 فكرة رائعة لتفصل بين أجزاء منزلك بدون جدران

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Beige
Loading admin actions …

قد يعتقد البعض أن الفواصل بين أي مساحة داخل منزلنا و بين أي غرفة و ما يجاورها يكون ببناء جدار خرساني بأسمنت و طوب و رمل فقط ، و لكن الحقيقة أن للفواصل طرقاً أكثر من ذلك بكثير حيث سنقدم لكم اليوم أفكار مذهلة من خلال 12 تصميم إبداعي لفواصل بين مساحات داخلية في المنزل بعيدة تماماً عن الجدران المعتادة من الأرض للسقف.

هوميفاي اليوم في رحلة نحو المستقبل في ديكور الحوائط عموماً و تعتبر أكثر فائدة لكل من يعاني من ضيق المساحة التي لا تسمح بعمل فواصل ضخمة من كتل أسمنتية بداخل المنزل .. إليكم الإبداع في سطورنا المقبلة.

1- أعمدة الخشب المنفصلة

Lechuza. Las Colinas 2. Marjal, GESTEC. Arquitectura & Ingeniería GESTEC. Arquitectura & Ingeniería مطبخ
GESTEC. Arquitectura &amp; Ingeniería

GESTEC. Arquitectura & Ingeniería
GESTEC. Arquitectura &amp; Ingeniería
GESTEC. Arquitectura & Ingeniería

يمكنك استخدام فاصل عصري بمكونات طبيعية مثل الخشب بشكل غير معتاد و مقبول أكثر من الخرسانة و صحي أيضاً و هذا عند استخدامك لبضعة أعمدة خشبية متراصة بشكل جيد بين المكانين المراد الفصل بينهما، حيث لن يسد هذا الفاصل آشعة الشمس و لا الهواء و سيكون جميلاً أيضاً بفضل التظليل الذي يحدثه و تفاعله الرائع مع الضوء.

2- فاصل مكتبي

homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Beige
homify

homify
homify
homify

يمكنك الفصل بين غرفة و الأخرى عن طريق تصميم مكتبة مفتوحة من الاتجاهين و تحعل فيها رفوفاً مفتوحة و تقوم باستخدام اكسسوارات مناسبة في كل رف فيها مما يساهم في الشعور بفاصل في التصميم بالرغم من عن وجود أي فاصل بصري بين الغرفتين وهنا يكمن الإبداع.

3- أسمنت و لكن

Madeira em pauta para um casal que adora receber, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة المعيشة
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

يمكن استخدام الجدر الخرسانية بشكل مختلف بحيث تكون ليست بجدار و ليست بفاصل، و هذا عن طريق فتح الجزء الوسطي فيها بمساحة مناسبة لا تعيق الرؤية و لكنها تفصل بين الغرف و بعضها في الاعلى و في الأسفل و لكنها تحقق نفس الهدف بعدم حجب الرؤية أو الضوء أو الخط التصميمي الواصل بين كل غرف المنزل وهذا إلى جانب العصرية الشديدة التي صممت بها.

4- ستائر قطعة واحدة

Nymphe, Élitis Élitis المنزلأقمشة و منسوجات
Élitis

Élitis
Élitis
Élitis

الأقمشة تعتبر فاصل جيد في المساحات الضيقة و التي تحتاج لإزاحة الفاصل في بعض الأحيان الضرورية و التي تحتمها المساحة ، الستائر عموماً رائعة و مفيدة في تغيير و تجديد المشهد و البعد عن الملل و كذلك تضيف حالة قوية من الخصوصية حيث يكون في يديك كل الحرية في غلق الفاصل أو فتحه وفقاً لحاجتك والستارة ذات القطعة الواحدة يمكن أن تستغل لتكون لوحة فنية متكاملة لو احسنا استغلال النقوش و الالوان الخاصة بها.

5- ستائر بشقين

Design Schiebegardinen | Schiebevorhänge | textile Raumtrenner, Bilderwelten Bilderwelten شبابيك و أبوابستائر
Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

الستائر ذات السقين تحمل نفس مميزات الستائر التي ذكرناها في النموذج السابق مع ميزة إضافية تتمثل في عدم الحاجة لغلقها و فتحها حيث يكون الوسط مناسب تماماً للمرور و التحرك وعادة ما تكون تلك الفواصل مصنوعة من القماش السميك أو من الخشب الخفيف القابل للطي والتشكل.

6- رفوف بأسطح فاصلة

APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores غرفة نوم Red
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

يمكننا استخدام الرفوف بشكل فاصل في الغرفة الواحدة و بذلك نتحايل على التنسيق في الغرفة و نضع أكثر من غرض و قطعة أثاث تخدم أغراضاً مختلفة في المكان الواحد، فهنا مثلاً وضعنا رفوفاً بجانب السرير و قمنا بإلحاق تلك الرفوف بسطح يمكن أن يستخدم كالتسريحة أو كالمكتب الصغير، مما يعد استغلالاً رائعاً للمساحات.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- خزانة للأحذية من الزجاج

homify غرفة السفرة زجاج Black
homify

homify
homify
homify

من أكثر الافكار غرابة في الفواصل غير الخرسانية بين الغرف هي تلك الفكرة التي تعتبر عملية و غريبة في الوقت ذاته ، حيث قمنا بتصميم خزانة للأحذية ذات ارتفاع يصل للسقف مع رفوف متوازية و متساوية في كل شيء و قمنا بتغليفها بالزجاج حيث أظهر كل شيء بداخلها من كل الجهات، فهي تجمع بين شفافية الفاصل الزجاجي و بين عملية الخزانة بالطبع.

8- مساحة خاصة بفاصل خشبي

Planalto, FCstudio FCstudio غرفة نوم
FCstudio

FCstudio
FCstudio
FCstudio

يمكننا أن نخصص مساحة تنعم بالخصوصية في أقصى زاوية من غرفة المعيشة أو النوم ونقوم بتخصيص الخشب ليكون هو الفاصل الطبيعي بيننا و بين باقي الغرفة، الفاصل الخشبي يصمم بتجميع أعمدة الخشب بشكل متناسق بينهم دعائم خشبية ايضاً حتى تضمن استقرارها، ما يختلف فيه هذا النموذج عن الاخشاب التي ذكرناها بداية هو الفارق بين كل عود و الآخر الذي يعتبر هنا متناهي الصغر.

9- مكتبة نباتية

Showroom , Sgabello Interiores Sgabello Interiores غرفة السفرة زجاج Black
Sgabello Interiores

Sgabello Interiores
Sgabello Interiores
Sgabello Interiores

يمكننا استخدام الفاصل ليكون تحفة طبيعية مؤثرة في الديكور حيث سيكون التشعب الطبيعي للنباتات هي الفاصل بين الغرف التي نريد فصلها، الفكرة بسيطة متمركزة حول الرفوف الخشبية المفتوحة و التي سوف تملأ بالنباتات و تعمل على حجب جزئي للرؤية يضفي غموضاً و جمالاً وطبيعية أكثر على الديكور.

10 – تربيعة زجاجية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

استخدام حائط زجاجي مطعم بمربعات الاخشاب يعتبر حل مثالي لبناء فاصل غير حاجب للرؤية و الضوء و موصل جيد لروح التصميم المنتشرة خصوصاً في المسطحات كبيرة المساحة و التي تجمع أكثر من غرفة بداخلها مثل هذا الفاصل الذي يتوسط السفرة و المطبخ و غرفة المعيشة.

11- فاصل معدني

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة المعيشة
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

استغلال جانب السلم لعمل فاصل بدلاً من السور يزيد من قوة التصميم و لا يوجد أفضل من المعدن لإحداث هذا التأثير الجيد، و يمكننا تفريغ الفاصل المعدني بشكل يسمح بعدم حجب الرؤية لداخل السلم أو خارجه.

12- فواصل من السجاد

Casa Taheima, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة المعيشة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

على الطريقة الآسيوية الشرقية في المعابد و المنازل القديمة يمكنك إحداث جو خاص في غرفتك عن طريق استخدام السجاد المفرغ ليعمل عمل الستائر بين الأماكن التي تريد فصلها في منزلك و سيعطي مزيج مفيد و إثراء للديكور و تنوع خصوصاً لو كنت تستخدم طراز أكثر حداثة في باقي المنزل.

اقرأ أيضًا: 20 فكرة مميزة لإضاءة السقف سوف تحتار أيهم الأجمل؟

أفكار أخرى ملهمة للفصل بين الغرف بدون جدران ..

master bedroom smarthome غرف نوم صغيرة
smarthome

master bedroom

smarthome
smarthome
smarthome

هذه الفكرة أيضًا غاية في الروعة للفصل بين المساحات الداخلية في منزلك دون إقامة جدران، حيث تم الفصل فيها بين المجال الحيوي للمنزل وجناح النوم الرئيسي من خلال لوح زجاجي شفاف بمركز المساحة، يمتد من الأرضية إلى السقف، وتزينه بعض الرسومات المتداخلة التي بتدقيق النظر إليها تنجح في تحديد معالمها وأنها عبارة عن فروع لبعض أوراق الشجر تزحف على اللوح الزجاجي لتزيده جمالًا.

قد لا توفر لك هذه الفكرة الخصوصية التي تريدها لغرفة النوم، إلا أنها ستمنح تلك المساحة الداخلية من منزلك أروع الإطلالات.

AS - New Cairo, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة المعيشة
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

فكرة أخيرة لمحبي العنصر الأخضر، تعتمد على استخدام أصيص زرع كبير تملأه النباتات الطبيعية من مختلف الأنواع للفصل بين المساحات الداخلية بأحد المنازل، حيث نجحت هنا بالفعل في الفصل بين مساحة المعيشة الكائنة جهة اليسار وغرفة المطبخ المدمجة مع غرفة الطعام الواضحة أمامنا بالصورة المعروضة جهة اليمين.

11 نموذج لمطابخ صغيرة بأفكار ملهمة
ما رأيك بهذه الأفكار للفواصل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً