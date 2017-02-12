12 فكرة لمطبخ مرتب ومنتظم

يعتبر المطبخ وفقا للدراسات، المساحة الاجتماعية الأكثر استخداما في أي منزل. فهو مكان حيوي، لابد من الحفاظ عليه للتمتع. المطبخ مكان يتم فيه إعداد وجبات الطعام وحفظ المشروبات، كل شيء في المطبخ جاهز لكل يوم، تجلس فيه، لتناول الطعام، وأحيانا لمجرد الكلام، وأحيانا للعمل أو القيام ببعض الواجبات.

لنفس الأسباب السابقة الذكر، المطبخ هو أيضا المكان حيث توجد أشياء لا نهاية لها، التي تجعله أيضا يميل إلى الفوضى، بين أدوات المائدة والأجهزة المنزلية – اليومية والخاصة منها-.

في هذا المقال سنعرض عليك 12 فكرة لتصميم مطبخك منظم ومرتب دائما… تحقق من هذه الأفكار.