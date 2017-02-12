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12 فكرة لمطبخ مرتب ومنتظم

Heba khlili Heba khlili
Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG مطبخرفوف وأدراج
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يعتبر المطبخ وفقا للدراسات، المساحة الاجتماعية الأكثر استخداما في أي منزل. فهو مكان حيوي، لابد من الحفاظ عليه للتمتع. المطبخ مكان يتم فيه إعداد وجبات الطعام وحفظ المشروبات، كل شيء في المطبخ جاهز لكل يوم، تجلس فيه، لتناول الطعام، وأحيانا لمجرد الكلام، وأحيانا للعمل أو القيام ببعض الواجبات.

لنفس الأسباب السابقة الذكر، المطبخ هو أيضا المكان حيث توجد أشياء لا نهاية لها، التي تجعله أيضا يميل إلى الفوضى، بين أدوات المائدة والأجهزة المنزلية – اليومية والخاصة منها-.

في هذا المقال سنعرض عليك 12 فكرة لتصميم مطبخك منظم ومرتب دائما… تحقق من هذه الأفكار.

1. مساحة للعمل

FM, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura مطبخ
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

ومن المهم أن تأخذ مساحة عمل واسعة للعمل بالاعتبار عند طهي الطعام. خاصة إذا كنت تطبخ يوميا الكفاية، ستعرف أنك تتطلب مساحة كافية لوضع جميع مكونات الوصفة بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة.

(بغض النظر عن حجم مطبخك)

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. مطبخ
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

لأسطح المطبخ، الأفضل استخدام  اسطح مستوية من مواد بسيطة وسهلة التنظيف ومقاومة للبقع مثل الرخام. احتفظ أثناء الطهي بزجاجة رذاذ من الماء والخل أو مطهر، وقم برشها على اسطح المطبخ لتتخلص من الشحوم والبقع الأخرى عندما تظهر بذلك ستحافظ على اسطح المطبخ دائما نظيفة ولا تشوبه شائبة.

2. الحيل الذكية للحصول على أقصى استفادة من مطبخك

otokonoshiro, nuリノベーション nuリノベーション مطبخ
nuリノベーション

otokonoshiro

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

لابد من التفكير في كيفية استخدامه بطرق مختلفة ومتعددة. إذا وجدت أن هناك دائما حقيبة أو اثنين معلقة على بار المطبخ من الاسفل، ستعرف انه حان الوقت للتفكير في جعل المطبخ مكانا أكثر وظيفية. إذا كان لديك شكوك حول كيفية جعل هذه التحولات، استشر المصمم الداخلي الذي يمكن أن يوفر لك كل النصائح لتحويل المساحة الخاصة بك.

3. رفوف… كل شيء في متناول اليد!!

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ خشب Green
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الرفوف المفتوحة هي الحل الجمالي والعملي لمطبخ كبير. تسمح لك بالاستفادة من المساحة العمودية للجدران، كما لها وظيفة تزيينيه لتبين جمال الأطباق الخاصة بك وغيرها من الأشياء ، وفي نفس الوقت يبقي كل ما تحتاجه لإعداد وتناول الطعام في متناول اليد. الجمع بين المواد التقليدية مثل الخشب والألوان الزاهية في المطبخ، سيملئ مطبخك بالطاقة وسيجعله مكان ممتع للعمل.

4. اكثر من خزانة!!

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

تحويل خزانة المطبخ إلى مربع سحري، الذي يمكنك فتحة ومضاعفته بفضل الأدراج الموجودة على الجانبين، مجموعه من الأرفف بارتفاعات مختلفة مليئة بالتوابل المختلفة. وجود هذه الانقسامات يسمح لك بكسب أماكن حيث يمكنك تخزين المكونات الخاصة بك.

يمكنك أيضا الاستفادة من المساحة في حفظ الميكروويف، وبهذه الطريقة سوف تطلق سراح بعض من أسطح المطبخ وستعطيك المزيد من المساحة للعمل.

5. مساحة من السقف

Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

عندما يتعلق الأمر بالحصول على كل سنتيمتر في الفضاء، كل شيء يستحق العناء! في هذه الحالة فإن الاقتراح هو تثبيت أنبوب معدني في السقف، يتناسب مع المفهوم الحديث للمطبخ والتي توفر لك خيار تعليق القدور والمقالي التي عادة ما تشغل الكثير من المساحة في الرفوف والخزائن.

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6. بار المطبخ… أيضا مساحة تخزين

Catch & Release, Cunningham | Quill Architects Cunningham | Quill Architects مطبخ
Cunningham | Quill Architects

Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects

إذا كان لديك بار المطبخ  مع مغسلة في وسط المطبخ يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من المساحة عن طريق تقسيم أماكن الجلوس وجعل فراغ للمقاعد وللساقين. وفي الوقت نفسه، يمكنك على طاولة الطبخ الاستفادة وإنشاء أدراج، تتضمن ثلاجة صغيرة للمشروبات في متناول اليد.

7. اللعب مع الارتفاعات

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo مطبخمخزن
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

في المطبخ من المهم أن تكون الخزائن والأدراج بارتفاعات مختلفة، لأن أدوات المطبخ بالعادة تكون بأحجام ونسب مختلفة. في الأدراج يمكنك استخدامها مع فواصل من شأنها أن تساعدك في الحفاظ على أدوات المائدة.

8. الهواء

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby مطبخرفوف وأدراج
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

الأرفف المفتوحة لديها ميزة كبيرة للديكور والتخزين. وهي فكرة مناسبة للمطابخ الصغيرة ويمكنك الاستفادة من السطح السفلي للرف ووضع القضبان لتعليق بعض الأواني

 وجود النباتات في المطبخ وسيلة لإعطاء لمسة طبيعية، خاصة إذا كانت الأعشاب لأغراض الطهي ..

9. الاستفادة من كل ركن

homify مطبخمخزن
homify

homify
homify
homify

في كثير من الأحيان تضيع الزوايا والأركان في أي غرفة، لكن الأن يمكنك استخدامها لبناء الأدراج والارفف الجديدة، كما في هذه الحالة، عبارة عن بقاله حيث يتم الاحتفاظ بالصلصات والمربيات والملح والفلفل وغيرها.

10. حل للأجهزة المنزلية

COCINA EN EL MASNOU, VETZARA 3 S.L. VETZARA 3 S.L. مطبخ
VETZARA 3 S.L.

VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.

من الملحقات التي تعيقنا في المطبخ، الأجهزة الكهربائية. بعضها كبير جدا وتستخدم كل يوم تقريبا مثل جهاز صانع القهوة، والبعض الآخر مثل وعاء الطهي البطيء فقط في مناسبات معينة. وهنا نرى الحل المناسب لهذه المشكلة من خلال خزانة للأجهزة، مساحة مع باب سحاب وله وصلات كهربائية في الداخل حتى لا تضطر إلى إدخالها وإخراجها عند كل استخدام.

11. كل شيء في مكانه

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG مطبخرفوف وأدراج
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

الوحدات المنفصلة الفكرة الأكثر ترتيب وتنظيم، حيث تجعل كلا من السكاكين والاكسسوارات منفصلة حسب الوظيفة في درج منفصلة وغير مختلطة مع باقي الأدوات.

12. الفاكهة وصناديق الخضار

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG مطبخرفوف وأدراج
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

من المهم أيضا أن نفكر إلى مكان لوضع الفواكه والخضروات الطازجة، وتكون في متناول يدك، لنمط حياة صحي استخدم هذه الأدراج المنسوجة من الخيزران لتعطي لمسة ريفية إلى مطبخك.

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