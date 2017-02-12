12 فكرة لمطبخ مرتب ومنتظم

يعتبر المطبخ وفقا للدراسات، المساحة الاجتماعية الأكثر استخداما في أي منزل. فهو مكان حيوي، لابد من الحفاظ عليه للتمتع. المطبخ مكان يتم فيه إعداد وجبات الطعام وحفظ المشروبات، كل شيء في المطبخ جاهز لكل يوم، تجلس فيه، لتناول الطعام، وأحيانا لمجرد الكلام، وأحيانا للعمل أو القيام ببعض الواجبات.
لنفس الأسباب السابقة الذكر، المطبخ هو أيضا المكان حيث توجد أشياء لا نهاية لها، التي تجعله أيضا يميل إلى الفوضى، بين أدوات المائدة والأجهزة المنزلية – اليومية والخاصة منها-.
في هذا المقال سنعرض عليك 12 فكرة لتصميم مطبخك منظم ومرتب دائما… تحقق من هذه الأفكار.
ومن المهم أن تأخذ مساحة عمل واسعة للعمل بالاعتبار عند طهي الطعام. خاصة إذا كنت تطبخ يوميا الكفاية، ستعرف أنك تتطلب مساحة كافية لوضع جميع مكونات الوصفة بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة.
لأسطح المطبخ، الأفضل استخدام اسطح مستوية من مواد بسيطة وسهلة التنظيف ومقاومة للبقع مثل الرخام. احتفظ أثناء الطهي بزجاجة رذاذ من الماء والخل أو مطهر، وقم برشها على اسطح المطبخ لتتخلص من الشحوم والبقع الأخرى عندما تظهر بذلك ستحافظ على اسطح المطبخ دائما نظيفة ولا تشوبه شائبة.
لابد من التفكير في كيفية استخدامه بطرق مختلفة ومتعددة. إذا وجدت أن هناك دائما حقيبة أو اثنين معلقة على بار المطبخ من الاسفل، ستعرف انه حان الوقت للتفكير في جعل المطبخ مكانا أكثر وظيفية. إذا كان لديك شكوك حول كيفية جعل هذه التحولات، استشر المصمم الداخلي الذي يمكن أن يوفر لك كل النصائح لتحويل المساحة الخاصة بك.
الرفوف المفتوحة هي الحل الجمالي والعملي لمطبخ كبير. تسمح لك بالاستفادة من المساحة العمودية للجدران، كما لها وظيفة تزيينيه لتبين جمال الأطباق الخاصة بك وغيرها من الأشياء ، وفي نفس الوقت يبقي كل ما تحتاجه لإعداد وتناول الطعام في متناول اليد. الجمع بين المواد التقليدية مثل الخشب والألوان الزاهية في المطبخ، سيملئ مطبخك بالطاقة وسيجعله مكان ممتع للعمل.
تحويل خزانة المطبخ إلى مربع سحري، الذي يمكنك فتحة ومضاعفته بفضل الأدراج الموجودة على الجانبين، مجموعه من الأرفف بارتفاعات مختلفة مليئة بالتوابل المختلفة. وجود هذه الانقسامات يسمح لك بكسب أماكن حيث يمكنك تخزين المكونات الخاصة بك.
يمكنك أيضا الاستفادة من المساحة في حفظ الميكروويف، وبهذه الطريقة سوف تطلق سراح بعض من أسطح المطبخ وستعطيك المزيد من المساحة للعمل.
عندما يتعلق الأمر بالحصول على كل سنتيمتر في الفضاء، كل شيء يستحق العناء! في هذه الحالة فإن الاقتراح هو تثبيت أنبوب معدني في السقف، يتناسب مع المفهوم الحديث للمطبخ والتي توفر لك خيار تعليق القدور والمقالي التي عادة ما تشغل الكثير من المساحة في الرفوف والخزائن.
إذا كان لديك بار المطبخ مع مغسلة في وسط المطبخ يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من المساحة عن طريق تقسيم أماكن الجلوس وجعل فراغ للمقاعد وللساقين. وفي الوقت نفسه، يمكنك على طاولة الطبخ الاستفادة وإنشاء أدراج، تتضمن ثلاجة صغيرة للمشروبات في متناول اليد.
في المطبخ من المهم أن تكون الخزائن والأدراج بارتفاعات مختلفة، لأن أدوات المطبخ بالعادة تكون بأحجام ونسب مختلفة. في الأدراج يمكنك استخدامها مع فواصل من شأنها أن تساعدك في الحفاظ على أدوات المائدة.
الأرفف المفتوحة لديها ميزة كبيرة للديكور والتخزين. وهي فكرة مناسبة للمطابخ الصغيرة ويمكنك الاستفادة من السطح السفلي للرف ووضع القضبان لتعليق بعض الأواني
وجود النباتات في المطبخ وسيلة لإعطاء لمسة طبيعية، خاصة إذا كانت الأعشاب لأغراض الطهي ..
في كثير من الأحيان تضيع الزوايا والأركان في أي غرفة، لكن الأن يمكنك استخدامها لبناء الأدراج والارفف الجديدة، كما في هذه الحالة، عبارة عن بقاله حيث يتم الاحتفاظ بالصلصات والمربيات والملح والفلفل وغيرها.
من الملحقات التي تعيقنا في المطبخ، الأجهزة الكهربائية. بعضها كبير جدا وتستخدم كل يوم تقريبا مثل جهاز صانع القهوة، والبعض الآخر مثل وعاء الطهي البطيء فقط في مناسبات معينة. وهنا نرى الحل المناسب لهذه المشكلة من خلال خزانة للأجهزة، مساحة مع باب سحاب وله وصلات كهربائية في الداخل حتى لا تضطر إلى إدخالها وإخراجها عند كل استخدام.
الوحدات المنفصلة الفكرة الأكثر ترتيب وتنظيم، حيث تجعل كلا من السكاكين والاكسسوارات منفصلة حسب الوظيفة في درج منفصلة وغير مختلطة مع باقي الأدوات.
من المهم أيضا أن نفكر إلى مكان لوضع الفواكه والخضروات الطازجة، وتكون في متناول يدك، لنمط حياة صحي استخدم هذه الأدراج المنسوجة من الخيزران لتعطي لمسة ريفية إلى مطبخك.
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