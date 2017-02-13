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7 نماذج رائعه لمنازل من طابق واحد

Heba khlili Heba khlili
My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS منازل
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الكل يحلم من المنزل المثالي. بالنسبة للبعض، لا شيء أفضل من منزل مريحة لجميع أفراد الأسرة، وبالنسبة لآخرين، فإن الإطلالة على الشاطئ ستحل جميع المشاكل، وهناك أولئك الذين يفضلون المنازل من طابق واحد حيث المساحة الأفقية تجلب الكثير من الغرف لتجعلك اكثر سعادة.
موضوع مقالنا اليوم عن المنازل من طابق واحد، سنستعرض 7 نماذج رائعة لمنازل مكونه من طابق واحد من تصميم المهنيين الموهوبين موجودين في homify. تتميز تلك المنازل بتفاصيل زخرفية، وأساليب محددة من الهندسة المعمارية ومجموعات لا تصدق من الأفكار المميزة.

تمتع بقراءة المقال وتعرف على تلك المنازل اكثر واكثر واجعلها مصدر إلهام!

1. عمق التصميم

New Canaan Residence, Specht Architects Specht Architects منازل
Specht Architects

New Canaan Residence

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

تصميم هذا المنزل يشبه العناق، بشكل U الشكل الذي يجعل الاستفادة القصوى من المساحة. عدة درجات تجعل من المنزل ذو الطابق الواحد مرتفع، تنتهي الدرجات بممر من الحجر الأبيض الأملس في منتصف المساحة الكلية للمنزل لمزيد من التعمق، غابة كثيفة تحيط بالمنزل تجعله المنزل الحلم، مع نوافذ كبيرة لتستنشق الهواء النقي كل صباح، وتستمتع بالكثير من الإضاءة الطبيعية.

2. تصميم الحد الأدنى

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects منازل
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

هذا المنزل الصغير الجميل يبدو أنه صغير للوهلة الأولى. تصميم الحد الأدنى يتميز ببساطته لتحقيق الاستفادة القصوى من تضاريس المنزل. المنزل عبارة عن صندوق ذو واجهة امامية من مزيج جميل مع الخشب المضلع والجدار الزجاجي، الذي يجعل من السهل الاتصال مع المناظر الطبيعية.

3. التصميم الريفي

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS منازل
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

هذا المسكن يشبه منازل المصايف الممتعة، التي نراها في القرى ومناطق الاصطياف من البلاد. يغطي المنزل سقف من القرميد الأحمر على كامل المبنى الرئيسي وتتوفر مساحات مظللة بأغصان الأشجار في محيط المنزل. تم بناءه على ارتفاع طفيف. هذا المنزل الملاذ الحقيقي للهروب من صخب المدينة.

4. تصميم مسبق الصنع

homify منزل جاهز للتركيب خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

المنازل مسبقة الصنع تكتسب بشكل متزايد قلوب الناس، بالإضافة إلى كونها سريعة لبناء، فهي أيضا أكثر اقتصاداً في العمل، وبالطبع دون التخلي عن الراحة. هذا المنزل الخشبي من طابق واحد يحتوي على شرفة جميلة للاسترخاء فيها، بالإضافة إلى سطح خشبي الذي يربط المنزل بالحديقة. منزل بسيط وجميل ومثالي لحياة سعيدة.

5. الجدران الزجاجية

Casa na Quinta da Beloura, A.As, Arquitectos Associados, Lda A.As, Arquitectos Associados, Lda منازل
A.As, Arquitectos Associados, Lda

A.As, Arquitectos Associados, Lda
A.As, Arquitectos Associados, Lda
A.As, Arquitectos Associados, Lda

هذا التصميم الجرافيكي يجلب لنا منزل بمساحة أفقية، حيث أتاحت جدران البناء بناء هياكل زجاجية. ونتيجة لهذا الاختيار يجلب خفة وأناقة في التصميم المعماري، كما يضمن الوجود المستمر للإضاءة الطبيعية داخل المنزل. تصميم المنزل بشكل L تصميم يضمن خصوصية الأماكن الخاصة بالعائلة مثل الغرف والأجنحة الخلفية، كغرف النوم وغرفة المعيشة.

6. التصميم البسيط

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS منازل
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

يمكن ملاحظة بساطة هذه المنازل من خلال بناء الأبواب والنوافذ بطريقة بسيطة وموزعة على الطابق الأرضي. في المقدمة بنيت شرفة مفتوحة لطيفة وذلك لجعل المنزل على اتصال بالطبيعة المحيطة، هناك أيضا هيكل الشواء ممتاز وبضمن لحظات لذيذة لجميع أفراد الأسرة.

7. الواجهة الأنيقة

Casa Paranhos, Cia de Arquitetura Cia de Arquitetura منازل
Cia de Arquitetura

Cia de Arquitetura
Cia de Arquitetura
Cia de Arquitetura

وأخيرا، استمتع بهذا المنزل الجميل مع واجهة أنيقة. حديقة خارجية تمتد على طول الجدار، وعلى النقيض للجدار المجاور بوابة خشبية رئيسية لتأكيد الأناقة في التصميم… النتيجة رائعة.

لمزيد من المنازل ذات التصاميم المميزة اقرأ المقال التالي 9 بيوت خشبية للعطلات ستلهمك بتصميم بيتك !

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