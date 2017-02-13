7 نماذج رائعه لمنازل من طابق واحد

الكل يحلم من المنزل المثالي. بالنسبة للبعض، لا شيء أفضل من منزل مريحة لجميع أفراد الأسرة، وبالنسبة لآخرين، فإن الإطلالة على الشاطئ ستحل جميع المشاكل، وهناك أولئك الذين يفضلون المنازل من طابق واحد حيث المساحة الأفقية تجلب الكثير من الغرف لتجعلك اكثر سعادة.

موضوع مقالنا اليوم عن المنازل من طابق واحد، سنستعرض 7 نماذج رائعة لمنازل مكونه من طابق واحد من تصميم المهنيين الموهوبين موجودين في homify. تتميز تلك المنازل بتفاصيل زخرفية، وأساليب محددة من الهندسة المعمارية ومجموعات لا تصدق من الأفكار المميزة.

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