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أفكار يمكنك تطبيقها لتأثيث شقة صغيرة

Heba khlili Heba khlili
Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
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في مقال اليوم سنتطرق إلى منظور جديد في التصميم الداخلي والتأثيث، الذي مع الحد الأدنى من التكلفة والأفكار البسيطة يمكنك أن تحول ديكور شقة عادية إلى شقة تتميز بأسلوب أنيق وعملي، وهو موضوع يناسب على الاخص أولئك الذين انتقلوا لمنزل جديد ولديهم الكثير من الحيرة والاستفسارات عن كيف ابدأ؟ 
هذه الأفكار هي من اقتراحات خبرائنا في هوميفاي التي ستساعدك على إيجاد الحلول في التأثيث مهما كان شكل وتصميم شقتك.

لذلك اخترنا لك هذا المقال الذي من شأنه أن يساعدك في تزيين شقتك الصغيرة… دعونا نلقي نظرة معا!

نموذج1: شقة جديدة بلا أثاث… من الصفر

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

طبيعيا أول شيء ستصادفه عند دخولك، منزل فارغ، وستبدأ بالسؤال من أين ابدأ؟ وكيف؟ ماهي الأفكار والأساليب والحلول التي ستوفر مساحة كافية. لنتابع ماذا بعد؟

والان… غرفة المعيشة مع غرفة سفرة

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

الجواب يوجد في تلك الصورة، التي هي أول خطوة لتأثيث المنزل، غرفة المعيشة والسفرة أساس المنزل، بغض النظر عن المساحة، قررنا اختيار بيئة مريحة، لذلك تم اختيار مكونات بسيطة لتجسيد الطبيعة في الغرفة… حديقة صغيرة في المنزل الصغير.

ملصقات من الأزهار على حائط الغرفة، ببتلات حمراء لتصبح العنصر الأساسي للتأثيث، وسائد على أريكة بيضاء، سجادة ناعمة. وعلى الرغم من أبعاد الغرفة غير المألوفة فهي طويلة وضيقة، إلا انه تم الاستفادة من المساحة، وذلك بفضل الاختيار الصحيح للمفروشات.

لن ننسى عنصر الإضاءة، مصباح ارضي كلاسيكي إيطالي التصميم، لتسليط الضوء على حياة عصرية وبسيطة.

زوايا فارغة

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

ننتقل إلى غرفة النوم. من تصميم المهندسة المعمارية Michela Galletti. هنا يكمن التحدي الكبير في تزيين هذه البيئة الصغيرة على نحو فعال، وبجعل تلك الزوايا الفارغة أسلوب لتأثيث مميز.

الان، غرفة نوم حديثة

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

الحل هنا، من جديد نرى الأحمر يغطي السرير بالكتان. الأثاث الإسكندنافي وأسلوب الإضاءة الناعم يشكلون بقية التصميم، مع البساطة والأناقة… الزوايا ليست فارغة بعد الأن.

الملصق الشفاف!!

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

على الجدار ملصق شفاف، بعبارة مناسبة ولطيفة.

نموذج 2: حلول لتجديد شقة من الطراز القديم

Home Staging Bologna in un appartamento buio e datato anni '80, Indefinito Indefinito
Indefinito

Indefinito
Indefinito
Indefinito

في  شقة صغيرة أخرى، من الثمانينات، حيث قامت  الخبيرة Silvia Bolognini بتسميتها للتجديد وذلك لتسهيل عملية البيع، وفعلاً تم بيعها بعد ثلاثة أشهر، وذلك بفضل حلول التصميم العملية بدون أي تكلفة… كيف؟

على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الصورتين، يمكننا أن نرى الفروقات الواضحة التي تم تنفيذها دون تشوهات هيكلية أو تغيير في الأثاث، على العكس تم تأثيث المنزل مع أكبر قدر من التوفير! كل ما تم تغييره كان في الواقع هو مجرد اختيار مصابيح حديثة للطرابيزة وعلاقة ملابس ملونة لاستبدال الأطر القديمة التي كانت تثقل الجدران، وبهذا تم الاستغناء عن الألوان الداكنة واستبدالها بألوان فرحة.

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في منطقة المعيشة

Home Staging Bologna in un appartamento buio e datato anni '80, Indefinito Indefinito
Indefinito

Indefinito
Indefinito
Indefinito

العيب في الألوان الداكنة أنها تميل إلى امتصاص الإضاءة وجعل البيئة كئيبة، وهذا ما نلاحظه في الصورة على اليسار، حيث تم إخلاء زاوية الغرفة، وإعطاء المزيد من الضوء والبهجة للغرفة صغيرة. وبعيدا عن الأقمشة التي غطت المقاعد الجلدية، لأنه كما نرى تبدو رائعة مع الوسائد الملونة.

في الحمام

Home Staging Bologna in un appartamento buio e datato anni '80, Indefinito Indefinito
Indefinito

Indefinito
Indefinito
Indefinito

في الحمام! قرر الخبير أن يجعله اكثر بساطة ونقاء، ومناسبة لتوفير الراحة ولسهولة التنظيف. هذا التغيير في التصميم  دون أي تكلفة تذكر، فقط ببعض اللمسات.

إذا كنت ترغب في استكشاف حلول التصميم، القي نظرة على حيل رائعة للتغلب على المساحات الضيقة في هذا المنزل

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