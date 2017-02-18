ديكور الجدران : 10 أفكار أنيقة للفصل بين المساحات

حجم الجدار قد يكون مؤثراً في المساحة و لكن في معادلة الديكور يتوقف تأثيره على عدة عوامل من ضمنها بالطبع الحجم و لكن في الأولوليات قد يتفوق على الحجم حسن التنسيق و الأناقة و التفاعل الجيد مع باقي العناصر الموجودة في محيط الجدار.

هذا الجدار الحجري يعتبر مناسباً للغاية برغم حجمه الصغير حيث يستوعب بالكاد أن يوضع عليه جهاز تلفاز و رف و لكن شكله و تكوينه من الاحجار المتوافق لونها مع الغرفة قد أثرى من قيمة و روعة الديكور بفضل اختلافه و قوته .