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ديكور الجدران : 10 أفكار أنيقة للفصل بين المساحات

Mohammed Awad Mohammed Awad
House V, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos غرفة المعيشة
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الجدران الفاصلة بين المساحات و الغرف المختلفة تعتبر من أكثر التطبيقات التي تبرز مهارة من يقوم بالتصميم الداخلي في ديكور أي منزل بسبب اندماجها و تفاعلها الفوري مع المساحة المحيطة بها و الأثاث و الإكسسوار المستخدم حولها ، اليوم هوميفاي سوف يأخذنا لجولة في إبداع تصميم جدار فاصل بين المساحات الداخلية يليق بديكور منزلك حيث نقدم في كتاب الأفكار هذا 10 نماذج ملهمة لجدران فاصلة نالت استحسان الجميع ..

إليكم التفاصيل ..

1- جدار صغير و لا يستهان به

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حجم الجدار قد يكون مؤثراً في المساحة و لكن في معادلة الديكور يتوقف تأثيره على عدة عوامل من ضمنها بالطبع الحجم و لكن في الأولوليات قد يتفوق على الحجم حسن التنسيق و الأناقة و التفاعل الجيد مع باقي العناصر الموجودة في محيط الجدار.

هذا الجدار الحجري يعتبر مناسباً للغاية برغم حجمه الصغير حيث يستوعب بالكاد أن يوضع عليه جهاز تلفاز و رف و لكن شكله و تكوينه من الاحجار المتوافق لونها مع الغرفة قد أثرى من قيمة و روعة الديكور بفضل اختلافه و قوته .

2- جدار متوسط الحجم

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

استخدام الجدار في نهاية المطبخ المفتوح من جهة الغرف الخارجية المحيطة به يعتبر فناً خالصاً، حيث يمكن تصميم الجدار او البار من الخارج بشكل مختلف عن باقي العناصر المحيطة فهنا قمنا بتزيين نصف الجدار بديكور الطوب الفرعوني الرائع ذو اللون الكريمي و توجنا كل ذلك بسطح ناعم من الجرانيت معاكس للطوب من حيث اللمعان و النعومة و بالتالي أصبح الشكل متكاملاً

3- إضاءة كافية

Vistas del Sol, 2M Arquitectura 2M Arquitectura جدران
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

استخدام لمبة واحدة قد تكون كافية لجدار مصنوع من الطوب الأحمر في مدخل منزلك و قد يكون هذا الضوء هو العلامة البارزة التي تبين مدى جمال هذا الجدار و روعة تصميمه، لذا عليك اختيار الضوء المناسب و الاتجاة المناسب لتصميم و نوع جدارك الفاصل .

4- التخلي عن بعض العرض

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

يمكنك التخلي عن بعض العرض في جدارك الفاصل و عدم التخلي عن الطول بحيث يكون الجدار كاملاً للسقف طولاً و منقوصاً من العرض أي ليس بكامل الفصل ، و إنما يعمل كمدخل و فاصل معنوي أكثر منه مادي و لوحة جدارية رائعة تعكس الإبداع من الخارج بحيث نقوم بتسليط الاضواء عليه لإظهار جماله الطبيعي و تعرجات الحجر المصنوع منه 

5- متعدد الوظائف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الجدار الفاصل قد يكون قائماً بأكثر من وظيفة بجانب شكله الجميل، يمكن أن نقوم بتفريغ الجدار و و تصميمه على هيئة مدخنة ترتفع لحدود السقف و ستعطي شكلاً رائعاً للغرفة لأن تصميمها سيكون مختلفاً عن باقي الجدران العادية في المنزل و لكن متوافقة معهم في اللون ، مثل هذا النموذج الرائع الذي يتشابه فيه اللون و يختلف فيه التكوين بين الخرسانة و الأحجار .

6- موقع ملائم

House V Serrano Monjaraz Arquitectos غرفة المعيشة
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

طريقة اختيار شكل الجدار الفاصل لابد أن يسبقها اختيار ملائم للجدار نفسه أين موقعه و اتجاهه و بين أي مساحتين سيفصل، هنا مثلاص نجد الحائط الاملس على اليسار فاصلاً بين المدخل الزجاجي و غرفة المعيشة و هو مفيد للخصوصية و لكنه غير مفيد للديكور إلا أن الجدار الزجاجي الذي خلفه أحدث تضارب في الشكل قد يكون مضراً على مستوى الذوق و الأناقة .

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7- استغلال الزوايا

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يمكنك استغلال الزوايا المتاحة في غرف منزلك لإنشاء جدران فاصلة مميزة ، مثل هذا الركن الذي يشغله الجدار الرمادي المزين بالصحون البيضاء و كذلك أقصى الركن المواجه الذي يشغله الجدار الفاصل الأصفر ، حيث تتفاعل الجدران الفاصلة بشكل رائع مع نهايات الغرف و الزوايا كما يمكنك استغلال ذلك و عمل فاصل جداري على شكل L أو أشكال أكثر انحناءاً و تماشياً مع نهايات تلك الغرف .

8- جدار للديكور

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica غرفة المعيشة
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

يمكنك استخدام جدار كامل للفصل و كأنه لوحة ديكورية مستقلة بذاته عن طريق جعل الجدار عظيماً في ارتفاعه و مرئي من كل الجهات و تعمل على تخصيص باطنه و ظاهره بشكل و لون واحد بحيث يكون مميزاً من الداخل و الخارج و تكوينه يكون مختلفاً عن باقي الجدران ليعطيك تأثيراً أقوى .

9- جدار مفرغ

[Casa SD], Wowa Wowa غرفة المعيشة
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

الجدران المفرغة ذات مزايا متعددة منها استغلال المساحات المفرغة لعمل رفوف يمكن استخدامها في التخزين أو في الديكور عن طريق وضع اكسسوارات و تحف بها و كذلك تسمح لك بإضافة تطبيقات ضوئية مفيدة على الناحية التصميمة للغرفة .

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1- أبعاد الجدار

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

استغل أبعاد الجدار في التنسيق الخاص به بشكل عام بعد تصميمه، حيث يمكنك تقسيم الجدار الفاصل بين الضوء و اللوحات مثل هذا النموذج الذي استغل الجانب العلوي فيه لزينة الضوء و الجانب الأيمن فيه للوحة مع ترك باقيه لتوضيح جمال الجدار نفسه من الحجر الطبيعي .

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