ديكور الجدران : 10 أفكار أنيقة للفصل بين المساحات

الجدران الفاصلة بين المساحات و الغرف المختلفة تعتبر من أكثر التطبيقات التي تبرز مهارة من يقوم بالتصميم الداخلي في ديكور أي منزل بسبب اندماجها و تفاعلها الفوري مع المساحة المحيطة بها و الأثاث و الإكسسوار المستخدم حولها ، اليوم هوميفاي سوف يأخذنا لجولة في إبداع تصميم جدار فاصل بين المساحات الداخلية يليق بديكور منزلك حيث نقدم في كتاب الأفكار هذا 10 نماذج ملهمة لجدران فاصلة نالت استحسان الجميع ..
إليكم التفاصيل ..
حجم الجدار قد يكون مؤثراً في المساحة و لكن في معادلة الديكور يتوقف تأثيره على عدة عوامل من ضمنها بالطبع الحجم و لكن في الأولوليات قد يتفوق على الحجم حسن التنسيق و الأناقة و التفاعل الجيد مع باقي العناصر الموجودة في محيط الجدار.
هذا الجدار الحجري يعتبر مناسباً للغاية برغم حجمه الصغير حيث يستوعب بالكاد أن يوضع عليه جهاز تلفاز و رف و لكن شكله و تكوينه من الاحجار المتوافق لونها مع الغرفة قد أثرى من قيمة و روعة الديكور بفضل اختلافه و قوته .
استخدام الجدار في نهاية المطبخ المفتوح من جهة الغرف الخارجية المحيطة به يعتبر فناً خالصاً، حيث يمكن تصميم الجدار او البار من الخارج بشكل مختلف عن باقي العناصر المحيطة فهنا قمنا بتزيين نصف الجدار بديكور الطوب الفرعوني الرائع ذو اللون الكريمي و توجنا كل ذلك بسطح ناعم من الجرانيت معاكس للطوب من حيث اللمعان و النعومة و بالتالي أصبح الشكل متكاملاً
استخدام لمبة واحدة قد تكون كافية لجدار مصنوع من الطوب الأحمر في مدخل منزلك و قد يكون هذا الضوء هو العلامة البارزة التي تبين مدى جمال هذا الجدار و روعة تصميمه، لذا عليك اختيار الضوء المناسب و الاتجاة المناسب لتصميم و نوع جدارك الفاصل .
يمكنك التخلي عن بعض العرض في جدارك الفاصل و عدم التخلي عن الطول بحيث يكون الجدار كاملاً للسقف طولاً و منقوصاً من العرض أي ليس بكامل الفصل ، و إنما يعمل كمدخل و فاصل معنوي أكثر منه مادي و لوحة جدارية رائعة تعكس الإبداع من الخارج بحيث نقوم بتسليط الاضواء عليه لإظهار جماله الطبيعي و تعرجات الحجر المصنوع منه
الجدار الفاصل قد يكون قائماً بأكثر من وظيفة بجانب شكله الجميل، يمكن أن نقوم بتفريغ الجدار و و تصميمه على هيئة مدخنة ترتفع لحدود السقف و ستعطي شكلاً رائعاً للغرفة لأن تصميمها سيكون مختلفاً عن باقي الجدران العادية في المنزل و لكن متوافقة معهم في اللون ، مثل هذا النموذج الرائع الذي يتشابه فيه اللون و يختلف فيه التكوين بين الخرسانة و الأحجار .
طريقة اختيار شكل الجدار الفاصل لابد أن يسبقها اختيار ملائم للجدار نفسه أين موقعه و اتجاهه و بين أي مساحتين سيفصل، هنا مثلاص نجد الحائط الاملس على اليسار فاصلاً بين المدخل الزجاجي و غرفة المعيشة و هو مفيد للخصوصية و لكنه غير مفيد للديكور إلا أن الجدار الزجاجي الذي خلفه أحدث تضارب في الشكل قد يكون مضراً على مستوى الذوق و الأناقة .
يمكنك استغلال الزوايا المتاحة في غرف منزلك لإنشاء جدران فاصلة مميزة ، مثل هذا الركن الذي يشغله الجدار الرمادي المزين بالصحون البيضاء و كذلك أقصى الركن المواجه الذي يشغله الجدار الفاصل الأصفر ، حيث تتفاعل الجدران الفاصلة بشكل رائع مع نهايات الغرف و الزوايا كما يمكنك استغلال ذلك و عمل فاصل جداري على شكل L أو أشكال أكثر انحناءاً و تماشياً مع نهايات تلك الغرف .
يمكنك استخدام جدار كامل للفصل و كأنه لوحة ديكورية مستقلة بذاته عن طريق جعل الجدار عظيماً في ارتفاعه و مرئي من كل الجهات و تعمل على تخصيص باطنه و ظاهره بشكل و لون واحد بحيث يكون مميزاً من الداخل و الخارج و تكوينه يكون مختلفاً عن باقي الجدران ليعطيك تأثيراً أقوى .
الجدران المفرغة ذات مزايا متعددة منها استغلال المساحات المفرغة لعمل رفوف يمكن استخدامها في التخزين أو في الديكور عن طريق وضع اكسسوارات و تحف بها و كذلك تسمح لك بإضافة تطبيقات ضوئية مفيدة على الناحية التصميمة للغرفة .
استغل أبعاد الجدار في التنسيق الخاص به بشكل عام بعد تصميمه، حيث يمكنك تقسيم الجدار الفاصل بين الضوء و اللوحات مثل هذا النموذج الذي استغل الجانب العلوي فيه لزينة الضوء و الجانب الأيمن فيه للوحة مع ترك باقيه لتوضيح جمال الجدار نفسه من الحجر الطبيعي .