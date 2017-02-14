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الرخام ..لمسة الفخامة لممرات منزلك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
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إن كنت تبحث عن الخامة المثالية لإضافة فخامة ورقي لمنزلك فستجد ضالتك في الرخام، فهو واحد من أشهر الخامات التي تستخدم في القصور الملكية منذ قديم الأزل، روعة الرخام لا تنطوي على فخامته كخامة فقط بل لتنوع ألوانه وتجزيعاته والتشابيح التي لا تشبه إحداها الآخرى، وهو ما سيضيف بالتبعية طابع فريد لمنزلك. هناك مميزات أخرى للرخام مثل صلابته وقوة تحمله عكس السراميك وهو ما يجعله قدرته أعلى لمقاومة الخدوش وبذلك ستضمن أرضيات ناعمة طوال الوقت..تعال لنرى كيف أضاف الرخام مزيد من الجمال والأناقة لهذه الأرضيات.

الانطباعات الأولى

Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
Fade Marble &amp; Travertine

Fade Marble & Travertine
Fade Marble &amp; Travertine
Fade Marble & Travertine

إن كنت تحلم بمدخل مهيب لمنزلك فالرخام هو الخام الأفضل لتحقيق ذلك الحلم، خاصة مع الإضاءة المتوجهة فسيكون لديك المزيج المثالي لمدخل فخم.

تنوع الألوان

Beachside Leighton, ECRU MARBLE LTD ECRU MARBLE LTD الممر الحديث، المدخل و الدرج
ECRU MARBLE LTD

ECRU MARBLE LTD
ECRU MARBLE LTD
ECRU MARBLE LTD

البعض يعتقد أن الرخام خامة تتناسب مع التصميمات الكلاسيكية فقط، إلا إنه على العكس! فالتنوع اللوني الهائل للرخام وتوافر نغمات متعددة من الألوان الحيادية به يجعله خامة مناسبة أيضا للتصميمات المودرن مثلما هو واضح في الصورة.

التلاعب بالألوان

piano smoking homify جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات marble flooring,luxury marble floor
homify

piano smoking

homify
homify
homify

لوحة الشطرنج أو مفاتيح البيانو من أشهر تصميمات التلاعب بألوان الرخام والتي يستعين بها المصممون لتعطي لمسة عصرية للمكان، في التصميم الحالي تناغم الأبيض والأسود مع الأثاث الأصفر لغرفة المعيشة بشكل مبهج وسلس.

جمال التشابيح

Projekt aranżacji wnętrz z kompleksowym wyposażeniem Domu pod klucz , Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب رخام Beige
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

من أروع التفاصيل بالرخام هى جمال التشابيح به وتنوعها، النموذج بالصورة هنا به قدر عالي من الإنسابية وتداخل مذهل للألوان جعل من الأرضيات وحدها تحفة فنية.

بساطة التصميم

Schody i posadzka z naturalnego marmuru , GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy

GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy

استغل المصمم هنا اللون الفاتح للرخام وتشابيحه الهادئة ليتباين مع اللون البني الداكن للأبواب الخشبية، بينما أضاف اللون الأبيض للجدران مزيد من الإشراق للممر.

انعكاسات الإضاءة

Realizzazioni, PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL

PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL
PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL
PELLIZZARI MARMI E GRANITI SRL

من مميزات الرخام المصقول أنه عاكس قوي للإضاءة، هذه الميزة يمكنك استغلالها بتكثيف عدد وحدات الإضاءة بالمكان لتزداد الانعكاسات وهو ما سيزيد من إشراق المكان والشعور بفخامته.

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موزايك

Pisos em mosaico - Mandalas em mosaico para pisos e paredes, Mosaico Leonardo Posenato Mosaico Leonardo Posenato جدران وأرضياتبلاط
Mosaico Leonardo Posenato

Mosaico Leonardo Posenato
Mosaico Leonardo Posenato
Mosaico Leonardo Posenato

الموزايك من الديكورات المميزة والتي تضيف طابع فريد بمنزلك، مع استخدام قطع الرخام الصغير في تشكيل التصميم ستكون تلك إضافة مميزة وراقية للتصميم وستزيد من قيمته.

تصميم عصري

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

نموذج لتصميم عصري في استخدام الرخام بالممرات، مزج المصمم هنا بين اللون الأبيض والأسود بشكل أنيق وساعد استخدام المرايا على اكتمال التصميم.

أناقة الأسود

Apartment in Kiev. Ukraine, Diff.Studio Diff.Studio الممر والمدخل
Diff.Studio

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

لا أحد يختلف على أناقة اللون الأسود في الديكورات بشكل عام، استعان المصمم هنا برخام أسود به تشابيح بيضاء، عند الاستعانة باللون الأسود بشكل عام في الأرضيات يجب الحرص عند اختيار ألوان طلاء الجدران والأثاث فتكون فاتحة وهادئة مثل الأبيض الناص أو الدرجات الفاتحة جدا من الرمادي لا تسبب شعورا بكأبة المكان.

الأبيض النقي

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

تصميم رائع للمدخل، حيث اعتمد المصمم على أناقة وفخامة الرخام الأبيض مع ديكورات الإضاءة بالسقف والمرايا المزخرفة على الجدار ليكتمل جمال التصميم.

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