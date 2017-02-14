الرخام ..لمسة الفخامة لممرات منزلك

إن كنت تبحث عن الخامة المثالية لإضافة فخامة ورقي لمنزلك فستجد ضالتك في الرخام، فهو واحد من أشهر الخامات التي تستخدم في القصور الملكية منذ قديم الأزل، روعة الرخام لا تنطوي على فخامته كخامة فقط بل لتنوع ألوانه وتجزيعاته والتشابيح التي لا تشبه إحداها الآخرى، وهو ما سيضيف بالتبعية طابع فريد لمنزلك. هناك مميزات أخرى للرخام مثل صلابته وقوة تحمله عكس السراميك وهو ما يجعله قدرته أعلى لمقاومة الخدوش وبذلك ستضمن أرضيات ناعمة طوال الوقت..تعال لنرى كيف أضاف الرخام مزيد من الجمال والأناقة لهذه الأرضيات.