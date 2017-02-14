الرخام ..لمسة الفخامة لممرات منزلك

إن كنت تبحث عن الخامة المثالية لإضافة فخامة ورقي لمنزلك فستجد ضالتك في الرخام، فهو واحد من أشهر الخامات التي تستخدم في القصور الملكية منذ قديم الأزل، روعة الرخام لا تنطوي على فخامته كخامة فقط بل لتنوع ألوانه وتجزيعاته والتشابيح التي لا تشبه إحداها الآخرى، وهو ما سيضيف بالتبعية طابع فريد لمنزلك. هناك مميزات أخرى للرخام مثل صلابته وقوة تحمله عكس السراميك وهو ما يجعله قدرته أعلى لمقاومة الخدوش وبذلك ستضمن أرضيات ناعمة طوال الوقت..تعال لنرى كيف أضاف الرخام مزيد من الجمال والأناقة لهذه الأرضيات.
إن كنت تحلم بمدخل مهيب لمنزلك فالرخام هو الخام الأفضل لتحقيق ذلك الحلم، خاصة مع الإضاءة المتوجهة فسيكون لديك المزيج المثالي لمدخل فخم.
البعض يعتقد أن الرخام خامة تتناسب مع التصميمات الكلاسيكية فقط، إلا إنه على العكس! فالتنوع اللوني الهائل للرخام وتوافر نغمات متعددة من الألوان الحيادية به يجعله خامة مناسبة أيضا للتصميمات المودرن مثلما هو واضح في الصورة.
لوحة الشطرنج أو مفاتيح البيانو من أشهر تصميمات التلاعب بألوان الرخام والتي يستعين بها المصممون لتعطي لمسة عصرية للمكان، في التصميم الحالي تناغم الأبيض والأسود مع الأثاث الأصفر لغرفة المعيشة بشكل مبهج وسلس.
من أروع التفاصيل بالرخام هى جمال التشابيح به وتنوعها، النموذج بالصورة هنا به قدر عالي من الإنسابية وتداخل مذهل للألوان جعل من الأرضيات وحدها تحفة فنية.
استغل المصمم هنا اللون الفاتح للرخام وتشابيحه الهادئة ليتباين مع اللون البني الداكن للأبواب الخشبية، بينما أضاف اللون الأبيض للجدران مزيد من الإشراق للممر.
من مميزات الرخام المصقول أنه عاكس قوي للإضاءة، هذه الميزة يمكنك استغلالها بتكثيف عدد وحدات الإضاءة بالمكان لتزداد الانعكاسات وهو ما سيزيد من إشراق المكان والشعور بفخامته.
الموزايك من الديكورات المميزة والتي تضيف طابع فريد بمنزلك، مع استخدام قطع الرخام الصغير في تشكيل التصميم ستكون تلك إضافة مميزة وراقية للتصميم وستزيد من قيمته.
نموذج لتصميم عصري في استخدام الرخام بالممرات، مزج المصمم هنا بين اللون الأبيض والأسود بشكل أنيق وساعد استخدام المرايا على اكتمال التصميم.
لا أحد يختلف على أناقة اللون الأسود في الديكورات بشكل عام، استعان المصمم هنا برخام أسود به تشابيح بيضاء، عند الاستعانة باللون الأسود بشكل عام في الأرضيات يجب الحرص عند اختيار ألوان طلاء الجدران والأثاث فتكون فاتحة وهادئة مثل الأبيض الناص أو الدرجات الفاتحة جدا من الرمادي لا تسبب شعورا بكأبة المكان.
تصميم رائع للمدخل، حيث اعتمد المصمم على أناقة وفخامة الرخام الأبيض مع ديكورات الإضاءة بالسقف والمرايا المزخرفة على الجدار ليكتمل جمال التصميم.
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